Επίθεση με μαχαίρι σε κολλέγιο στη Γερμανία – Νεκρός ο δράστης, σοβαρά τραυματισμένη μία καθηγήτρια

Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε στο Έσσεν, στη Γερμανία, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της περιοχής.

Σύμφωνα με την BILD, ο δράστης της επίθεσης σκοτώθηκε από πυρά της αστυνομίας.

Η επίθεση στη Γερμανία

Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, ένας μαθητής επιτέθηκε με μαχαίρι σε μια καθηγήτρια σε κολλέγιο της περιοχής Nordviertel στο Έσσεν (Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία). Η μαχαιριά φέρεται να ήταν στο στομάχι της γυναίκας. Το θύμα είναι σοβαρά τραυματισμένο, αλλά σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η ζωή της δεν κινδυνεύει. Η γυναίκα διακομίστηκε σε πανεπιστημιακό νοσοκομείο.

Die verletzte Lehrkraft wird rettungsdienstlich versorgt und ist auf dem Weg ins Krankenhaus. #E0509 https://t.co/mML33OLA25 — Polizei NRW E (@Polizei_NRW_E) September 5, 2025

Σύμφωνα με το ίδιο ενημερωτικό μέσο, ο δράστης ήταν ένας 17χρονος μαθητής που σπούδαζε στο επαγγελματικό κολλέγιο. Δεν είναι ακόμη σαφές αν βρισκόταν στην τάξη ή αν μπήκε στην αίθουσα για την επίθεση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πλησίασε την καθηγήτρια και την μαχαίρωσε. Μετά την επίθεση, τράπηκε σε φυγή.

In Essen hat ein Schüler eine Lehrerin niedergestochen. Der Täter ist flüchtig. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht. https://t.co/OBiT9L3SZ1 pic.twitter.com/8MZlLpiW69 — NIUS (@niusde_) September 5, 2025

Λίγο μετά τις 11 π.μ., η αστυνομία έλαβε αναφορά για ύποπτο άτομο σε πάρκο περίπου τρία χιλιόμετρα από το κολλέγιο, το οποίο ταίριαζε με την περιγραφή του δράστη. Όταν οι ειδικές δυνάμεις θέλησαν να ελέγξουν τον ύποπτο, αυτός φέρεται να έτρεξε κατευθείαν προς τους αστυνομικούς με ένα μαχαίρι. Τότε, η αστυνομία φέρεται να τον πυροβόλησε.

«Έχουμε μεγάλη δύναμη στο χώρο», δήλωσε νωρίτερα εκπρόσωπος της αστυνομίας. Ένα αστυνομικό ελικόπτερο περιπολούσε επίσης πάνω από το συγκρότημα.

Ο δήμαρχος του Έσσεν, Τόμας Κούφεν (CDU), έφτασε στον τόπο του συμβάντος για να ενημερωθεί για την κατάσταση.

Σε σοκ μαθητές που ήταν αυτόπτες μάρτυρες

Εκτός από την σοβαρά τραυματισμένη καθηγήτρια, και άλλα άτομα λαμβάνουν επί του παρόντος ιατρική περίθαλψη. Όλο και περισσότερα ασθενοφόρα και γιατροί έκτακτης ανάγκης έφτασαν στο κολλέγιο. Τουλάχιστον δέκα μαθητές βρίσκονται σε κατάσταση σοκ.

Στο εσωτερικό του κολλεγίου επικρατούσε μεγάλη ανησυχία. Αν και η αστυνομία κατάφερε να συνοδεύσει τους μαθητές έξω από το κτίριο, δεκάδες παιδιά οχυρώθηκαν στις αίθουσες μετά την επίθεση – όπως είναι η συνήθης διαδικασία σε περίπτωση σχολικής επίθεσης με όπλα.