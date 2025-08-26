newspaper
Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
Αυστραλία: Ανθρωποκυνηγητό για ένοπλο που πυροβόλησε και σκότωσε δύο αστυνομικούς
26 Αυγούστου 2025 | 11:30

Αυστραλία: Ανθρωποκυνηγητό για ένοπλο που πυροβόλησε και σκότωσε δύο αστυνομικούς

Ο ένοπλος είναι «κυρίαρχος πολίτης» - Τι σημαίνει αυτός ο όρος στην Αυστραλία - Ακόμη ένας αστυνομικός έχει τραυματιστεί στην ενέδρα που είχε στήσει ο θύτης

Η αστυνομία στην Αυστραλία αναζητά σήμερα έναν ένοπλο, ο οποίος πυροβόλησε και σκότωσε δύο αστυνομικούς και τραυμάτισε έναν ακόμη, όταν εκείνοι επιχείρησαν να του επιδώσουν ένταλμα που αφορούσε κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση σε μια αγροτική έκταση στην πολιτεία της Βικτώριας, αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η πόλη Πορεπάνκα, όπου σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό, έχει πληθυσμό 1.000 κατοίκους

Σε ανακοίνωσή της που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η αστυνομία της Βικτώριας αναφέρει ότι ερευνά ένα ενεργό περιστατικό στην ορεινή πόλη Πορεπάνκα, περίπου 300 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μελβούρνης, και καλεί τους κατοίκους να αποφεύγουν την περιοχή.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η αστυνομία δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για το περιστατικό.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Τους είχε στήσει ενέδρα

Το τοπικό έντυπο The Age έγραψε ότι η αστυνομία επισκέφθηκε την ιδιοκτησία για να επιδώσει ένταλμα που αφορούσε κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση, όταν δύο αστυνομικοί έπεσαν νεκροί από τις σφαίρες του ενόπλου και ένας τρίτος τραυματίστηκε σε ενέδρα που τους είχε στήσει.

Η Age έγραψε ότι βαριά οπλισμένοι αστυνομικοί από την Ομάδα Ειδικών Επιχειρήσεων αναπτύχθηκαν στο σημείο και ότι ο ένοπλος διέφυγε μαζί με πολλά μέλη της οικογένειάς του, ανάμεσά τους και παιδιά.

Το αυστραλιανό τηλεοπτικό δίκτυο ABC μετέδωσε ότι η αστυνομία εκτιμά πως ο ένοπλος είναι «κυρίαρχος πολίτης» (ή «πολίτης του κράτους», ένας όρος που αναφέρεται σε άτομα τα οποία πιστεύουν ότι είναι «ανεξάρτητα» από τους νόμους και την εξουσία του κράτους, το οποίο και θεωρούν παράνομο).

Ο Επίτροπος της Ομοσπονδιακής Αυστραλιανής Αστυνομίας Ρις Κέρσοου δήλωσε ότι υπάρχει «έντονη ανησυχία» για τους εμπλεκόμενους αστυνομικούς.

Η πόλη Πορεπάνκα έχει πληθυσμό 1.000 κατοίκους.

«Σήμερα είναι μια ημέρα βαθιάς οδύνης και σοκ για την κοινότητά μας. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες, στους φίλους και στους συναδέλφους των δύο αστυνομικών που σκοτώθηκαν με τραγικό τρόπο στην Πορεπάνκα», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η δήμαρχος Σάρα Νίκολας.

Οι δημόσιες εγκαταστάσεις σε όλη την πόλη, ανάμεσά τους βιβλιοθήκες, κέντρα ενημέρωσης και αποθήκες θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεωτέρας, πρόσθεσε η Νίκολας.

Η διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου της Πορεπάνκα Τζιν Γκίλιες δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό ABC Μελβούρνης ότι το σχολείο υποχρεώθηκε να κλείσει και περίπου 90 μαθητές παραμένουν στους εσωτερικούς του χώρους από τις 11:30 το πρωί, τοπική ώρα. Το ABC δεν μετέδωσε έκτοτε αν ήρθη το λοκντάουν.

Επίσης, κλειστό είναι το τοπικό αεροδρόμιο εξαιτίας της επείγουσας κατάστασης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Business
ΔΕΔΔΗΕ: Επενδύσεις 4,79 δισ. ευρώ στο δίκτυο διανομής για το 2026-2030

ΔΕΔΔΗΕ: Επενδύσεις 4,79 δισ. ευρώ στο δίκτυο διανομής για το 2026-2030

World
Γαλλία: Νέα πολιτική κρίση με το βλέμμα στο ΔΝΤ – Ξεπούλημα στα assets

Γαλλία: Νέα πολιτική κρίση με το βλέμμα στο ΔΝΤ – Ξεπούλημα στα assets

Διορία δέκα χρόνων: Η Ουάσιγκτον σπρώχνει την Ευρώπη στην ενηλικίωση της άμυνάς της
Ελάχιστος χρόνος 26.08.25

Διορία δέκα χρόνων: Η Ουάσιγκτον σπρώχνει την Ευρώπη στην ενηλικίωση της άμυνάς της

Τόσο η Ευρώπη όσο και οι ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια έχουν εστιάσει σε λύσεις σε επίπεδο ΕΕ για το πρόβλημα της άμυνας. Ωστόσο, αυτή αυτές δεν λειτούργησαν και ούτε θα λειτουργήσουν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ισραήλ: Συγγενείς των ομήρων ζητούν από τον Τραμπ να δώσει προθεσμία στον Νετανιάχου για συμφωνία εκεχειρίας
Νέες διαδηλώσεις 26.08.25

Συγγενείς των ομήρων ζητούν από τον Τραμπ να δώσει προθεσμία στον Νετανιάχου για συμφωνία εκεχειρίας

Διαδηλώσεις έγιναν το πρωί της Δευτέρας στο Ισραήλ για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα - Πίεση στον Νετανιάχου να συνάψει συμφωνία με τη Χαμάς, το μήνυμα στον Τραμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Βολιβία: «Να βάλουμε σε τάξη τα του οίκου μας», υπόσχεται ο κεντροδεξιός υποψήφιος πρόεδρος Πας
«Στοχευμένα μέτρα» 26.08.25

Βολιβία: «Να βάλουμε σε τάξη τα του οίκου μας», υπόσχεται ο κεντροδεξιός υποψήφιος πρόεδρος Πας

Για να ανακουφιστεί η οικονομία στη Βολιβία ο Ροδρίγο Πας αποκλείει την καταφυγή σε διεθνείς πιστώσεις που προκρίνει ο αντίπαλός του, ο Χόρχε Κιρόγα

Σύνταξη
Γάζα: Διεθνής κατακραυγή – Γιατί η διπλή επίθεση του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ συνιστά έγκλημα πολέμου
Δολοφονικό μοτίβο 26.08.25

Διεθνής κατακραυγή - Γιατί η διπλή επίθεση του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ συνιστά έγκλημα πολέμου

Πώς έγιναν τα δύο πλήγματα του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα, η δολοφονική τακτική που χρησιμοποιούν οι IDF - Ποιοι ήταν οι δημοσιογράφοι που σκοτώθηκαν - Τι υποστηρίζει το Τελ Αβίβ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τραμπ: Πολλοί Αμερικανοί θα ήθελαν να έχουν δικτάτορα – Επίθεση σε δημοκρατικούς κυβερνήτες
Παρεκβάσεις 26.08.25

«Πολλοί Αμερικανοί θα ήθελαν να έχουν δικτάτορα»: Σάλος με τις δηλώσεις Τραμπ - Οι αναφορές στον... ασιατικό κυπρίνο

Ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα για ποινή φυλάκισης σε όσους καίνε τη σημαία της χώρας - Χαρακτήρισε «βρωμιάρη» τον δημοκρατικό κυβερνήτη του Ιλινόι και επέκρινε όσους αντιδρούν στην ανάπτυξη εθνοφρουράς

Σύνταξη
Αυστραλία: Κατηγορεί το Ιράν για υποκίνηση «αντισημιτικών επιθέσεων» – Απελαύνει τον πρέσβη του
Διπλωματική σύγκρουση 26.08.25

Για υποκίνηση «αντισημιτικών επιθέσεων» κατηγορεί το Ιράν η Αυστραλία - Απελαύνει τον πρέσβη του

Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε δήλωσε ότι η Αυστραλία θα χαρακτηρίσει τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν «τρομοκρατική οργάνωση»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
«Όποιος πει όχι σε Συμφωνία για την Κλιματική Αλλαγή, θα το μετανιώσει»
Πρόβλημα διαρκείας 26.08.25

«Όποιος πει όχι σε Συμφωνία για την Κλιματική Αλλαγή, θα το μετανιώσει»

Η υπουργός Μετάβασης και Οικολογίας της Ισπανίας, Σάρα Άαγκεσεν, καλεί σε εθνική ενότητα απέναντι στην κλιματική κρίση – Μήνυμα και για την Ελλάδα, που αντιμετωπίζει αντίστοιχες προκλήσεις.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο ειρηνιστής Τραμπ ετοιμάζεται να μετονομάσει το υπουργείο Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου
Ανακοινώσεις σύντομα 26.08.25

Ο ειρηνιστής Τραμπ ετοιμάζεται να μετονομάσει το υπουργείο Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου

Έτσι ονομαζόταν, λέει, στα χρόνια των μεγάλων στρατιωτικών επιτυχιών των ΗΠΑ, στον Α’ και Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. «Σε όλους αρέσει αυτό. Είχαμε μια απίστευτη ιστορία νικών όταν ήταν υπουργείο Πολέμου».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αποδυναμώνοντας τη ρωσική πολεμική μηχανή: Γιατί η Ουκρανία στοχεύει τον ενεργειακό τομέα της Μόσχας
Κόσμος 26.08.25

Αποδυναμώνοντας τη ρωσική πολεμική μηχανή: Γιατί η Ουκρανία στοχεύει τον ενεργειακό τομέα της Μόσχας

Η Ουγγαρία διαμαρτύρεται ότι η Ουκρανία στοχεύει τον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας. Πώς έχει εντείνει το Κίεβο τις επιθέσεις του κατά της κύριας πηγής χρηματοδότησης του πολεμικού μηχανισμού της Μόσχας;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γάζα: «Αποτροπιασμό» εκφράζει ο Καναδάς για το μακελειό του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ
Γάζα 26.08.25

«Αποτροπιασμό» εκφράζει ο Καναδάς για την ισραηλινή σφαγή στο νοσοκομείο Νάσερ

«Ο Καναδάς εκφράζει αποτροπιασμό» για τη νέα σφαγή που προκάλεσε το Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα, σκοτώνοντας μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού και δημοσιογράφους.

Σύνταξη
Βολιβία: Ο δεξιός υποψήφιος πρόεδρος Κιρόγα υπόσχεται να ακυρώσει τις συμφωνίες για το λίθιο με Ρωσία και Κίνα
Δεν θα «εγκριθούν» 26.08.25

Βολιβία: Στην προεκλογική μάχη οι συμφωνίες για το λίθιο με Ρωσία και Κίνα

«Δεν θα εγκριθούν», δηλώνει ο δεξιός υποψήφιος για την προεδρία της Βολιβίας, Χόρχε Κιρόγα, οι συμφωνίες που υπέγραψε η προηγούμενη κυβέρνηση για το λίθιο με Ρωσία και Κίνα.

Σύνταξη
Στο Ιπποκράτειο Αθηνών ο Μητσοτάκης, μαζί με τον Γεωργιάδη
Πολιτική Γραμματεία 26.08.25

Στο Ιπποκράτειο Αθηνών ο Μητσοτάκης, μαζί με τον Γεωργιάδη

Με τα πυρά από ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και αντιπολίτευση να είναι σφοδρά για την κατάσταση του ΕΣΥ στη χώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το γενικό νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο», έχοντας πλάι του τον υπουργός Υγείας

Σύνταξη
Ο πρόωρος θάνατος της Βερόνικα Ετσεγκί συγκλονίζει την Ισπανία: Σοκ και θρήνος για Αντόνιο Μπαντέρας και Πέδρο Σάντσεθ
«Χάσαμε τη Χουάνι» 26.08.25

Ο πρόωρος θάνατος της Βερόνικα Ετσεγκί συγκλονίζει την Ισπανία: Σοκ και θρήνος για Αντόνιο Μπαντέρας και Πέδρο Σάντσεθ

Η βραβευμένη ηθοποιός Βερόνικα Ετσεγκί έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 42 ετών, μετά από μια κρυφή μάχη με τον καρκίνο που συγκλονίζει την χώρα της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σλούκας: «Δεν υπάρχει πρόβλημα στον άσο, εσείς το δημιουργείτε»
Μπάσκετ 26.08.25

Σλούκας: «Δεν υπάρχει πρόβλημα στον άσο, εσείς το δημιουργείτε»

Η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας «πέταξε» για την Κύπρο όπου θα ξεκινήσει την περιπέτειά της στο Eurobasket 2025 και κατά την αναχώρηση της αποστολής ο Κώστας Σλούκας δήλωσε πως η ομάδα δεν έχει πρόβλημα στον «άσο», προσθέτοντας πως το όποιο θέμα το δημιουργούν οι δημοσιογράφοι...

Σύνταξη
Το 13ωρο είναι η κορυφή του παγόβουνου – Προσλήψεις 2 ημερών και άλλες «διευθετήσεις» στο εργασιακό νομοσχέδιο
«Να αποσυρθεί» 26.08.25

Το 13ωρο είναι η κορυφή του παγόβουνου – Προσλήψεις 2 ημερών και άλλες «διευθετήσεις» στο εργασιακό νομοσχέδιο

Πριν ακόμη τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το εργασιακό νομοσχέδιο -που μεταξύ άλλων νομιμοποιεί το 13ωρο- είχε προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
LIVE: Γαλλία – Ελλάδα
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ 26.08.25

LIVE: Γαλλία – Ελλάδα

LIVE: Γαλλία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 12:00 την αναμέτρηση Γαλλία – Ελλάδα, με τη νικήτρια να παίρνει την πρόκριση στους «16» του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Το νέο νομοσχέδιο επιβάλλει εργασιακό κανιβαλισμό – Δίκαιη εργασία δεν σημαίνει 13ωρα
«Όχι κέρδη για λίγους» 26.08.25

Νέα Αριστερά: Το νέο νομοσχέδιο επιβάλλει εργασιακό κανιβαλισμό – Δίκαιη εργασία δεν σημαίνει 13ωρα

«Η “δίκαιη εργασία” δεν μπορεί να είναι κούφιο σύνθημα. Για τη Νέα Αριστερά, σημαίνει λιγότερη δουλειά, περισσότερη ζωή, δικαιώματα για όλους, όχι κέρδη για λίγους».

Σύνταξη
Δρομολογούνται έργα για άτομα με αναπηρία στην Πελοπόννησο
Κοινωνική πολιτική 26.08.25

Δρομολογούνται έργα για άτομα με αναπηρία στην Πελοπόννησο

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοινώνει την προκήρυξη για τη δημιουργία νέων Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) για άτομα με αναπηρία, συνολικού προϋπολογισμού 4 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύνταξη
Ντροπή και προσβολή: Οργισμένες αντίδρασεις για την συμμετοχή του Γούντι Άλεν σε φεστιβάλ κινηματογράφου της Μόσχας
«Έχει άδικο» 26.08.25

Ντροπή και προσβολή: Οργισμένες αντίδρασεις για την συμμετοχή του Γούντι Άλεν σε φεστιβάλ κινηματογράφου της Μόσχας

Σε δήλωση του, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας ανέφερε: «Η συμμετοχή του Γούντι Άλεν στη διεθνή εβδομάδα κινηματογράφου της Μόσχας είναι ντροπή και προσβολή» - Τι απαντά ο σκηνοθέτης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Διορία δέκα χρόνων: Η Ουάσιγκτον σπρώχνει την Ευρώπη στην ενηλικίωση της άμυνάς της
Ελάχιστος χρόνος 26.08.25

Διορία δέκα χρόνων: Η Ουάσιγκτον σπρώχνει την Ευρώπη στην ενηλικίωση της άμυνάς της

Τόσο η Ευρώπη όσο και οι ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια έχουν εστιάσει σε λύσεις σε επίπεδο ΕΕ για το πρόβλημα της άμυνας. Ωστόσο, αυτή αυτές δεν λειτούργησαν και ούτε θα λειτουργήσουν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τεχνητή Νοημοσύνη: Μπορεί να αισθανθεί; – Ένα από τα πιο ανησυχητικά ερωτήματα της εποχής μας
Οι διαφορετικές απόψεις 26.08.25

Μπορεί η Τεχνητή Νοημοσύνη να αισθανθεί; Ένα από τα πιο ανησυχητικά ερωτήματα της εποχής μας

Καθώς ιδρύεται η πρώτη ομάδα υπεράσπισης δικαιωμάτων με επικεφαλής την Τεχνητή Νοημοσύνη, η βιομηχανία διχάζεται ως προς το αν τα μοντέλα είναι ή μπορούν να είναι λογικά και να αισθάνονται

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ισραήλ: Συγγενείς των ομήρων ζητούν από τον Τραμπ να δώσει προθεσμία στον Νετανιάχου για συμφωνία εκεχειρίας
Νέες διαδηλώσεις 26.08.25

Συγγενείς των ομήρων ζητούν από τον Τραμπ να δώσει προθεσμία στον Νετανιάχου για συμφωνία εκεχειρίας

Διαδηλώσεις έγιναν το πρωί της Δευτέρας στο Ισραήλ για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα - Πίεση στον Νετανιάχου να συνάψει συμφωνία με τη Χαμάς, το μήνυμα στον Τραμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Λιμενικοί σε κυνήγι… «απονεριστών» στην Σίκινο
InShorts 26.08.25

Λιμενικοί σε κυνήγι… «απονεριστών» στην Σίκινο

Έτσι γίνεται στη Σίκινο. Το τελευταίο δρομολόγιο πλοίο, την ώρα που απομακρύνεται από το λιμάνι, οι νέοι παίρνουν φόρα και βουτάνε στην θάλασσα, στα αναδυόμενα, από την προπέλα του πλοίου, νερά.

Σύνταξη
Ζαχαριάδης σε «αμετροεπή» Γεωργιάδη: Το κλάμα πέφτει από την κοινωνία, μακριά η ΝΔ από τις ανάγκες της
ΣΥΡΙΖΑ 26.08.25

Ζαχαριάδης σε «αμετροεπή» Γεωργιάδη: Το κλάμα πέφτει από την κοινωνία, μακριά η ΝΔ από τις ανάγκες της

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Κώστας Ζαχαριάδης τόνισε πως «το βασικό πρόβλημα με τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στις ΔΕΘ από το 2019 ως σήμερα είναι ότι πριν προλάβουν να στεγνώσουν τα δάκρυα χαράς από τις εξαγγελίες έρχεται η πραγματικότητα»

Σύνταξη
