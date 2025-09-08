newspaper
Ενα γενικό συμπέρασμα της παρουσίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Έχει προκαλέσει τσουνάμι και μας συμβουλεύει τι μαγιό να φορέσουμε

Τελειώνει το ουράνιο!
Κόσμος 08 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:00

Τελειώνει το ουράνιο!

 Ο πυρηνικός «αναγεννησιακός» κόσμος και το σύννεφο του ουρανίου

Γιώργος Μαζιάς
ΡεπορτάζΓιώργος Μαζιάς
Spotlight

Ο πλανήτης βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα παράδοξο ενεργειακό φαινόμενο. Ενώ δεκάδες χώρες στρέφονται ξανά στην πυρηνική ενέργεια για να απαντήσουν στη ραγδαία αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρισμού –που ενισχύεται από τα κέντρα δεδομένων και την ψηφιακή οικονομία– η βιομηχανία κρούει τον κώδωνα του κινδύνου: το ουράνιο δεν επαρκεί.

Σύμφωνα με την World Nuclear Association, η παγκόσμια ζήτηση για ουράνιο θα αυξηθεί κατά 28% ως το 2030 και θα διπλασιαστεί έως το 2040, φτάνοντας τους 150.000 τόνους. Την ίδια στιγμή, η παραγωγή από τα σημερινά ορυχεία αναμένεται να μειωθεί στο μισό μέσα στις επόμενες δεκαετίες, δημιουργώντας ένα έλλειμμα που ήδη προεξοφλούν οι αγορές. Η Goldman Sachs προβλέπει «τρύπα» 17.500 τόνων ως το 2030 και περίπου 100.000 τόνων το 2045.

Η γεωγραφία του ουρανίου

Η εξάρτηση από λίγους προμηθευτές κάνει την κατάσταση ακόμη πιο περίπλοκη. Το 80% του ουρανίου προέρχεται σήμερα από το Καζακστάν, με την κρατική Kazatomprom να ανακοινώνει περικοπές λόγω εξάντλησης αποθεμάτων. Παράλληλα, η καναδική Cameco και άλλοι μεγάλοι παραγωγοί προειδοποιούν ότι οι γηρασμένες εγκαταστάσεις δεν αποδίδουν πλέον τα ίδια. Ο διευθύνων σύμβουλος της Energy Fuels, Μαρκ Τσάλμερς, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Όλο το οικοσύστημα χρειάζεται ισορροπία – και δεν την έχει».

Η αβεβαιότητα αυτή αντικατοπτρίζεται στις τιμές: από τα 20-30 δολάρια η λίβρα πριν από μια δεκαετία, το ουράνιο έφτασε να ξεπερνά τα 100 δολάρια το 2024, πριν υποχωρήσει στα περίπου 76 δολάρια σήμερα.

Η «χαμένη δεκαετία» και οι καθυστερήσεις

Η ειρωνεία είναι πως ουράνιο υπάρχει. Το «κόκκινο βιβλίο» της ΟΟΣΑ/NEA υπολογίζει τα παγκόσμια ανακτήσιμα αποθέματα σε 7,9 εκατομμύρια τόνους, αρκετά για να στηρίξουν την ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας μέχρι και μετά το 2050. Το πρόβλημα βρίσκεται αλλού: η υποεπένδυση. Μετά το σοκ της Φουκουσίμα το 2011, οι επενδύσεις σε εξόρυξη και επεξεργασία κατέρρευσαν. Σήμερα, η δαπάνη για έρευνα και ανάπτυξη νέων κοιτασμάτων ανέρχεται μόλις στα 850 εκατ. δολάρια ετησίως – ποσό ανεπαρκές μπροστά στις ανάγκες.

Η ανάπτυξη μιας νέας μεταλλευτικής εγκατάστασης μπορεί να διαρκέσει 15 χρόνια, χρόνος που καθιστά τον προγραμματισμό δύσκολο και αποθαρρύνει επενδυτές που αναζητούν άμεση απόδοση. Έτσι, ενώ ήδη κατασκευάζονται 60 νέοι αντιδραστήρες παγκοσμίως, το «καύσιμο» που θα τους κινήσει δεν είναι εξασφαλισμένο.

Μια νέα ενεργειακή σκακιέρα

Η «επιστροφή» της πυρηνικής ενέργειας έχει έντονη γεωπολιτική διάσταση. ΗΠΑ, Κίνα, Ευρώπη και Ιαπωνία βλέπουν την πυρηνική ενέργεια όχι μόνο ως απάντηση στην κλιματική κρίση, αλλά και ως στρατηγικό όπλο ενεργειακής ανεξαρτησίας. Η Ιαπωνία, μάλιστα, επαναφέρει στο δίκτυο αντιδραστήρες που είχαν κλείσει μετά το 2011, θέτοντας ως στόχο το 20% του ενεργειακού μείγματος.

Ενδεικτικό της νέας εποχής είναι η συμφωνία της Microsoft για την αναβίωση της μονάδας Three Mile Island, που είχε συνδεθεί με το μεγαλύτερο πυρηνικό ατύχημα πριν από το Τσερνόμπιλ. Οι κολοσσοί της τεχνολογίας, πιεσμένοι από τις τεράστιες ανάγκες ηλεκτρισμού που απαιτούν τα data centers και η τεχνητή νοημοσύνη, στρέφονται πλέον στην πυρηνική ενέργεια ως «πράσινη» λύση.

Το μέλλον: ευκαιρία ή αδιέξοδο;

Η πρόκληση είναι σαφής: είτε θα υπάρξει ένα νέο κύμα επενδύσεων σε έρευνα, εξόρυξη και τεχνολογίες επεξεργασίας, είτε η αναγέννηση της πυρηνικής ενέργειας θα σκοντάψει σε έλλειψη καυσίμου. Αν η βιομηχανία δεν κινηθεί άμεσα, η δεκαετία που έρχεται μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Σε έναν κόσμο που επιδιώκει ενεργειακή ασφάλεια και μείωση εκπομπών, το ουράνιο κινδυνεύει να γίνει το νέο «στρατηγικό ορυκτό», αντίστοιχο με το λίθιο ή το κοβάλτιο. Η πυρηνική φλόγα ίσως να ανάψει ξανά, αλλά μένει να φανεί αν θα βρεθεί αρκετό καύσιμο για να τη διατηρήσει ζωντανή. Ουράνιο (δεν) υπάρχει…

Economy
Δημογραφικό: Μόνο η μείωση των φόρων δεν μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα

Δημογραφικό: Μόνο η μείωση των φόρων δεν μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 3η μέρα

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 3η μέρα

Νέα Ζηλανδία: Νεκρός μετά από ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία πατέρας που διέφευγε για 4 χρόνια μαζί με τα τρία παιδιά του
Νέα Ζηλανδία 08.09.25

Νεκρός μετά από ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία πατέρας που διέφευγε για 4 χρόνια μαζί με τα τρία παιδιά του

Ο Τομ Φίλιπς είχε καταφέρει να διαφύγει από αρκετές προσπάθειες των αρχών στη Νέα Ζηλανδία να τον θέσουν υπό κράτηση, παρά το ότι η αστυνομία είχε ειδοποιηθεί και τον είχε καταδιώξει επανειλημμένα

Σύνταξη
Στο φως ο αθέατος κόσμος της MI5
Ιστορίες πρακτόρων 08.09.25

Στο φως ο αθέατος κόσμος της MI5

Μία από τις διασημότερες μυστικές υπηρεσίες στον κόσμο, η MI5, αποφάσισε να φανερώσει τα πιο καλά κρυμμένα μυστικά της και «ΤΑ ΝΕΑ» ήταν εκεί

Γιάννης Ανδριτσόπουλος
Έτοιμοι για ευρωπαϊκή ολοκλήρωση; Η γνώμη των πολιτών της ΕΕ για την ένταξη νέων χωρών
Κόσμος 08.09.25

Έτοιμοι για ευρωπαϊκή ολοκλήρωση; Η γνώμη των πολιτών της ΕΕ για την ένταξη νέων χωρών

Οι νέοι πολίτες της ΕΕ δείχνουν το υψηλότερο επίπεδο υποστήριξης για την ένταξη χωρών στην ένωση, εφόσον πληρούνται όλα τα κριτήρια ένταξης, με την ένταξη της Ουκρανίας να είναι ιδιαίτερα δημοφιλής

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τουρκία: Υπό αστυνομική «πολιορκία» η έδρα του αντιπολιτευόμενου CHP στην Κωνσταντινούπολη
Τουρκία 08.09.25

Υπό «πολιορκία» η έδρα του CHP στην Κωνσταντινούπολη

Η αστυνομία έστησε φράγματα σε περιοχές γύρω από την έδρα του CHP στην Κωνσταντινούπολη, ενέργεια που ο ηγέτης του κόμματος χαρακτήρισε «πολιορκία», καλώντας τους κατοίκους να διαμαρτυρηθούν.

Σύνταξη
Μεξικό: Aντιναύαρχος, επιχειρηματίες και τελωνειακοί συνελήφθησαν ως ύποπτοι για διακίνηση κλεμμένων καυσίμων
Μεξικό 08.09.25

Aντιναύαρχος, επιχειρηματίες και τελωνειακοί συνελήφθησαν για διακίνηση κλεμμένων καυσίμων

Τον Μάρτιο κατασχέθηκαν 10 εκατομμύρια λίτρα ντίζελ - Οι έρευνες που ακολούθησαν στο Μεξικό αποκάλυψαν την ύπαρξη οργάνωσης που έκλεβε και πωλούσε παράνομα καύσιμα

Σύνταξη
Το Ιράν θα δεχτεί περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα με ένα αντάλλαγμα – Τι ζητεί η Τεχεράνη
Δήλωση Αραγτσί 08.09.25

Το Ιράν θα δεχτεί περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα με ένα αντάλλαγμα – Τι ζητεί η Τεχεράνη

Το Ιράν «είναι έτοιμο να συνάψει μια ρεαλιστική και βιώσιμη συμφωνία που θα προβλέπει αυστηρή επιτήρηση και περιορισμούς στον εμπλουτισμό», αναφέρει ο Αμπάς Αραγτσί

Σύνταξη
Ελλάδα – Κύπρος: Τρικυμία για το καλώδιο
Πρότζεκτ GSI 08.09.25

Τρικυμία για το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου

Η υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης έχει προκαλέσει ένταση στις σχέσεις Αθήνας - Λευκωσίας, με την τελευταία να δηλώνει ότι το πρόβλημα με το καλώδιο αφορά σε απλή απαίτηση τήρησης των συμφωνηθέντων

Κωστής Κωνσταντίνου
Έρευνα Lancet: Ο ελληνικός πληθυσμός γερνάει, το ΕΣΥ γονατίζει
Έρευνα Lancet 08.09.25

Ο ελληνικός πληθυσμός γερνάει, το ΕΣΥ γονατίζει

Νέα επιστημονική έρευνα αναδεικνύει τις πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ΕΣΥ. Η γήρανση του πληθυσμού και η υπανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας είναι από τα πλέον σημαντικά προβλήματα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Ράιαν Ρέινολντς εξόργισε τον Ντένζελ Ουάσινγκτον κατά τη διάρκεια μιας συγκινητικής σκηνής στo «Κρησφύγετο»
«Fly with me» 08.09.25

Ο Ράιαν Ρέινολντς εξόργισε τον Ντένζελ Ουάσινγκτον κατά τη διάρκεια μιας συγκινητικής σκηνής στo «Κρησφύγετο»

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του φινάλε της ταινίας, η ένταση μεταφέρθηκε και πίσω από τις κάμερες καθώς ο Ράιαν Ρέινολντς έκανε κάτι που εκνεύρισε τον συμπρωταγωνιστή του, Ντένζελ Ουάσινγκτον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η νέα εποχή εργασίας: Η Gen Z απορρίπτει την «κλασική» πορεία για την άνοδο στην ιεραρχία
Διεθνής Οικονομία 08.09.25

Η νέα εποχή εργασίας: Η Gen Z απορρίπτει την «κλασική» πορεία για την άνοδο στην ιεραρχία

Η Gen Z δεν απορρίπτει τη φιλοδοξία, αλλά την επανακαθορίζει γύρω από την κυριαρχία δεξιοτήτων, τον σκοπό και την βιώσιμη παραγωγικότητα αντί για τις παραδοσιακές ιεραρχίες.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Η Κύπρος υποστηρίζει την προοπτική προσχώρησης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση
Κωνσταντίνος Κόμπος 08.09.25

Η Κύπρος υποστηρίζει την προσχώρηση της Αλβανίας στην ΕΕ

«Υπόσχεση ασφάλειας, σταθερότητας και ευημερίας» χαρακτηρίζει ο Κωνσταντίνος Κόμπος την προοπτική προσχώσησης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση, τονίζοντας ότι η Κύπρος την υποστηρίζει.

Σύνταξη
Εθνική Οδός: Νταλίκα με καυσόξυλα προσέκρουσε στο διάζωμα και τυλίχτηκε στις φλόγες
Μετέφερε καυσόξυλα 08.09.25

Στις φλόγες νταλίκα μετά τη σφοδρή πρόσκρουσή της στο διάζωμα της Εθνικής

Νταλίκα που μετέφερε καυσόξυλα εξετράπη της πορείας της, προσέκρουσε με σφοδρότητα στο διαχωριστικό διάζωμα της Εθνικής Οδού Πατρών - Κορίνθου και τυλίχτηκε στις φλόγες.

Σύνταξη
Τουρκία: Υπό αστυνομική «πολιορκία» η έδρα του αντιπολιτευόμενου CHP στην Κωνσταντινούπολη
Τουρκία 08.09.25

Υπό «πολιορκία» η έδρα του CHP στην Κωνσταντινούπολη

Η αστυνομία έστησε φράγματα σε περιοχές γύρω από την έδρα του CHP στην Κωνσταντινούπολη, ενέργεια που ο ηγέτης του κόμματος χαρακτήρισε «πολιορκία», καλώντας τους κατοίκους να διαμαρτυρηθούν.

Σύνταξη
Fed: Κορυφαίος οικονομικός σύμβουλος του Τραμπ τάσσεται υπέρ της «πλήρους ανεξαρτησίας» της
ΗΠΑ 08.09.25

Πλήρη ανεξαρτησία της Fed ζητά κορυφαίος σύμβουλος του Τραμπ

«Κατά 100% η νομισματική πολιτική, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα, πρέπει να είναι πλήρως ανεξάρτητη από πολιτικές επιρροές, συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου Τραμπ», τονίζει κορυφαίος σύμβουλός του.

Σύνταξη
Μεξικό: Aντιναύαρχος, επιχειρηματίες και τελωνειακοί συνελήφθησαν ως ύποπτοι για διακίνηση κλεμμένων καυσίμων
Μεξικό 08.09.25

Aντιναύαρχος, επιχειρηματίες και τελωνειακοί συνελήφθησαν για διακίνηση κλεμμένων καυσίμων

Τον Μάρτιο κατασχέθηκαν 10 εκατομμύρια λίτρα ντίζελ - Οι έρευνες που ακολούθησαν στο Μεξικό αποκάλυψαν την ύπαρξη οργάνωσης που έκλεβε και πωλούσε παράνομα καύσιμα

Σύνταξη
Το Ιράν θα δεχτεί περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα με ένα αντάλλαγμα – Τι ζητεί η Τεχεράνη
Δήλωση Αραγτσί 08.09.25

Το Ιράν θα δεχτεί περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα με ένα αντάλλαγμα – Τι ζητεί η Τεχεράνη

Το Ιράν «είναι έτοιμο να συνάψει μια ρεαλιστική και βιώσιμη συμφωνία που θα προβλέπει αυστηρή επιτήρηση και περιορισμούς στον εμπλουτισμό», αναφέρει ο Αμπάς Αραγτσί

Σύνταξη
Προκριματικά Μουντιάλ: Απίθανη Ισπανία, διέλυσε 6-0 εκτός έδρας την Τουρκία – Δείτε τα γκολ
Ποδόσφαιρο 08.09.25

Προκριματικά Μουντιάλ: Απίθανη Ισπανία, διέλυσε 6-0 εκτός έδρας την Τουρκία – Δείτε τα γκολ

Απίθανη εμφάνιση από την Ισπανία του Λαμίν Γιαμάλ στα προκριματικά του Μουντιάλ, διέλυσε με 6-0 την Τουρκία εκτός έδρας. Με το ίδιο σκορ επικράτησε και το Βέλγιο του σαφέστατα πιο αδύναμου Καζακστάν. Όλα τα αποτελέσματα της ημέρας.

Σύνταξη
