Έτοιμοι για ευρωπαϊκή ολοκλήρωση; Η γνώμη των πολιτών της ΕΕ για την ένταξη νέων χωρών

Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αποτελεί ένα από τα πιο επίκαιρα ζητήματα στη σύγχρονη ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή.

Οι πολίτες της ΕΕ εμφανίζονται γενικά θετικοί στην ιδέα της ένταξης νέων χωρών, υπό την προϋπόθεση ότι οι υποψήφιες χώρες πληρούν όλα τα απαραίτητα κριτήρια.

Ιδιαίτερα θετική είναι η στάση των νεότερων γενεών, ενώ η Ουκρανία συγκεντρώνει υψηλά ποσοστά αποδοχής ως υποψήφιο κράτος μέλος, σύμφωνα με το euronews.

Ισχυρή υποστήριξη από τους νέους και τις βόρειες χώρες

Η υποστήριξη για τη διεύρυνση της ΕΕ φαίνεται να είναι ευρέως διαδεδομένη.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες στην ΕΕ τάσσονται υπέρ της περαιτέρω διεύρυνσης. Μάλιστα, περίπου ένας στους δέκα δηλώνει «πολύ υπέρ».

Σε 23 από τα 27 κράτη μέλη, το 50% ή και περισσότερο των πολιτών εκφράζουν θετική άποψη για την ένταξη νέων χωρών, με τη Σουηδία (79%), τη Δανία (75%) και τη Λιθουανία (74%) να καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά.

Οι νεότερες ηλικιακές ομάδες είναι αυτές που στηρίζουν πιο ένθερμα τη διεύρυνση.

Συγκεκριμένα, το 67% των νέων ηλικίας 15-24 ετών τάσσονται υπέρ, ενώ ακολουθούν οι ηλικίες 25-39 ετών με 63%.

Αυτό δείχνει πως οι νέοι αντιλαμβάνονται τη διεύρυνση όχι μόνο ως πολιτική πράξη, αλλά και ως ευκαιρία για ευρύτερη συνεργασία, κινητικότητα και κοινή ανάπτυξη.

Πολλοί πολίτες θεωρούν ότι η χώρα τους θα επωφεληθεί από τη μελλοντική διεύρυνση, κυρίως μέσω της αύξησης της επιρροής της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο (37%), της διεύρυνσης των αγορών για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις (επίσης 37%), περισσότερων ευκαιριών απασχόλησης (31%) και μεγαλύτερης αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών (30%).

Υποψήφιες χώρες και αντιφατικές αντιλήψεις

Αυτή τη στιγμή, δέκα χώρες επιδιώκουν την ένταξή τους στην ΕΕ: Ουκρανία, Μαυροβούνιο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βόρεια Μακεδονία, Μολδαβία, Σερβία, Γεωργία, Αλβανία, Κοσσυφοπέδιο και Τουρκία.

Αν και η Ουκρανία απολαμβάνει την υψηλότερη υποστήριξη, με πάνω από το 50% των Ευρωπαίων να στηρίζουν την ένταξή της, η διαδικασία παραμένει σε αδιέξοδο λόγω του βέτο της Ουγγαρίας.

Το ίδιο εμπόδιο αντιμετωπίζει και η Μολδαβία.

Το Μαυροβούνιο συγκεντρώνει υποστήριξη από το 51% των ερωτηθέντων και είναι η πιο δημοφιλής υποψήφια χώρα σε επτά κράτη μέλη. Ακολουθούν η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Βόρεια Μακεδονία και η Μολδαβία με 48%.

Αντιθέτως, η Τουρκία παραμένει στο περιθώριο των συζητήσεων περί διεύρυνσης, με λιγότερο από το 40% των πολιτών να υποστηρίζουν την ένταξή της, ακόμα κι αν εκπλήρωνε τα απαιτούμενα κριτήρια.

Παρά την ευρύτερη θετική στάση, αρκετοί πολίτες εκφράζουν ανησυχίες για τις επιπτώσεις της διεύρυνσης.

Οι βασικότερες αφορούν την ανεξέλεγκτη μετανάστευση (40%), τη διαφθορά και την εγκληματικότητα (39%) και το οικονομικό κόστος για τους φορολογούμενους (37%).