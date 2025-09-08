Με Γιάννη Αντετοκούνμπο η εντυπωσιακή αφίσα της FIBA για τους «8» του Eurobasket 2025 (pic)

Η φάση των «16» του Eurobasket 2025 που διεξάγεται στη Ρίγα της Λετονίας ανήκει στο παρελθόν και πλέον μπαίνουμε στο πραγματικό τουρνουά και στα προημιτελικά που θα κρίνουν την είσοδο των ομάδων στη ζώνη των μεταλλίων

Εκεί βρίσκονται Λιθουνία, Τουρκία, Γερμανία και Φινλανδία, ενώ σήμερα εξασφάλισαν την πρόκρισή τους η Πολωνία, η Σλοβενία, η Γεωργία και φυσικά η Ελλάδα μετά τη νίκη της επί του Ισραήλ.

Η FIBA προλόγισε τα παιχνίδια των προημιτελικών με ένα τρομερό εικαστικό που θυμίζει αφίσα, παρουσιάζοντας τα μεγάλα ματς με τους αστέρες των ομάδων σε κάτι που θυμίζει περιοδικό κόμικ.

Δείτε το όμορφο εικαστικό

Who’s winning the battle? 🐲 The EuroBasket 2025 Quarter-Finals will be ICONIC. pic.twitter.com/IUmvldSL2a — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 8, 2025

Αποτελέσματα και πρόγραμμα στη φάση των «16» του Eurobasket 2025

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

1. Λιθουανία – Λετονία 88-79

2. Τουρκία – Σουηδία 85-79

3. Γερμανία – Πορτογαλία 85-58

4. Σερβία – Φινλανδία 86-92

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

5. Ελλάδα – Ισραήλ 84-79

6. Πολωνία – Βοσνία 80-72

7. Ιταλία – Σλοβενία 77-84

8. Γαλλία – Γεωργία 70-80

Προημιτελικοί:

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

9. Λιθουανία – Ελλάδα

10. Τουρκία – Πολωνία

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

11. Γερμανία – Σλοβενία

12. Φινλανδία – Γεωργία

Ημιτελικοί:

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

13. Νικητής 9 – Νικητής 10

14. Νικητής 11- Νικητής 12

Μικρός και μεγάλος τελικός:

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

Μικρός Τελικός

Μεγάλoς Τελικός