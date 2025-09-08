Η Finos Film στηρίζει το 48 Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας – «Καλή επιτυχία σε όλους!»
Η Finos Film, η οποία στηρίζει το Διεθνές Φεστιβάλ Δράμας Ταινιών Μικρού Μήκους από το 2014, ανέφερε σε ανάρτηση στα social media, ότι όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην πόλη που λαμβάνει χώρα η κινηματογραφική γιορτή.
Η θρυλική εταιρεία παραγωγής ταινιών Finos Film στηρίζει το 48ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, το οποίο θα διεξαχθεί στις 8-14 Σεπτεμβρίου 2025 στην Δράμα με ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει 223 ταινίες από 49 χώρες.
Το Φεστιβάλ Δράμας, το οποίο ξεκινά σήμερα, θα προβάλλει σε εθνική και παγκόσμια πρεμιέρα μία πλούσια επιλογή από τη φετινή ελληνική σοδειά μικρού μήκους ταινιών «που αναμένεται να συζητηθούν για το επίπεδό και την πολυμορφία τους», όπως αναφέρεται σε δελτίο τύπου.
Η Finos Film, η οποία στηρίζει το Διεθνές Φεστιβάλ Δράμας Ταινιών Μικρού Μήκους από το 2014, προχώρησε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία μεταξύ άλλων ευχόταν καλή επιτυχία στους συμμετέχοντες της κινηματογραφικής γιορτής.
Η ανάρτηση της Finos Film
«Που πάμε; Δράμα!». Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Δράμα, αφού σήμερα ξεκινάει το 48ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας (DISFF) και είμαστε υπερήφανοι που για μια ακόμα χρονιά στηρίζουμε αυτή την ξεχωριστή γιορτή. Καλή επιτυχία σε όλους!»
Το φετινό πρόγραμμα του Φεστιβάλ
Υπενθυμίζεται ότι το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αφιέρωμα στις μικρού μήκους δημιουργίες του Άγγελου Φραντζή και της Χέλενα Βίτμαν, «ενώ το ανανεωμένο Short Film Hub φιλοδοξεί να συνδέσει τους νέους επαγγελματίες του κινηματογράφου με την διεθνή και την εγχώρια κινηματογραφική κοινότητα», όπως αναφέρει το φεστιβάλ σε δελτίο τύπου.
Η φετινή διοργάνωση, θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα σε διάφορους χώρους στην πόλη της Δράμας, αλλά οι πιστοί του θεσμού μπορούν να το παρακολουθήσουν και online.
Μέσα από την online πλατφόρμα οι ταινίες θα είναι προσβάσιμες, με ελεύθερη είσοδο, σε όλη την Ελλάδα.
