Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΔΕΘ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Πεθαίνω σαν χώρα (υστερόγραφο για την Έκθεση Θεσσαλονίκης 2025)
De cultus politicus 08 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:42

Πεθαίνω σαν χώρα (υστερόγραφο για την Έκθεση Θεσσαλονίκης 2025)

Όχι μόνο δεν υπάρχει όραμα να ελπίζει ο έλληνας σε ένα καλύτερο και ασφαλέστερο μέλλον, αλλά δεν υπάρχει καν συζήτηση λες και μεταβλήθηκε το σύστημα σε ένα σύνολο στρουθοκαμήλων

Κάτων ο νεωτερικός
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Εγκεφαλικό ή καρδιακό επεισόδιο σε «υγιή» άτομα: Ποια η… σιωπηλή απειλή;

Εγκεφαλικό ή καρδιακό επεισόδιο σε «υγιή» άτομα: Ποια η… σιωπηλή απειλή;

Spotlight

Ο κ. πρωθυπουργός, όπως αναμενόταν, στην έκθεση Θεσσαλονίκης έχοντας καθαρά εκλογική και μόνο στόχευση επιχείρησε να μετριάσει τα δεινά για τα ασθενή εισοδήματα της ακρίβειας με μέτρα φορολογικού χαρακτήρα. Κυρίως αλλά καλώς. Αλλά φυσικά η ακρίβεια, που είναι και θα είναι κύριο πρόβλημα για τη κυβέρνηση και τη κοινωνία, χρειάζεται άλλου είδους μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα και αλλαγής παραγωγικού και εργασιακού μοντέλου τολμηρά. Όμως δεν υπάρχει πολιτικός χρόνος πλέον. Κατανοητό.

Προξενεί θλιβερή εντύπωση η αντίστιξη του κ. πρωθυπουργού με τη Γαλλία για να θριαμβολογήσουμε πόσο καλά τα πάμε. Ανησυχητικό (δηλαδή δεν καταλαβαίνουμε τη λαϊκή δυσαρέσκεια έως και απόγνωση και θριαμβολογούμε;) Υπεροπτικό (δεν κατανοούμε ότι η Γαλλία είναι άλλο μέγεθος για σύγκριση όταν βρεθήκαμε πίσω από τη Ρουμανία;).

Συγχρόνως όμως απογοητευτικό γιατί η χώρα πεθαίνει. Πεθαίνει δημογραφικά (το 2100 εάν δεν αλλάξει η τάση θα είναι 6,5 εκατομμύρια). Πεθαίνει αναπτυξιακά (δεν παράγει πλούτο ούτε είναι συγχρονισμένη με την εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης). Πεθαίνει αξιακά (κάτω από το βάρος της γενικευμένης αδικίας από το ρεκόρ διαφθοράς των ημετέρων, της συγκάλυψης των ευθυνών, της μη εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη). Πεθαίνει εθνικά (υπό το βάρος της καχεξίας ως προς τη διεθνή της θέση και την αντίδραση έναντι της Τουρκίας, από την έλλειψη σχεδίου διεθνούς προώθησης των εθνικών – ποιων- στόχων και διασωζόμενη από το δυναμικό και συμμαχικό Ισραήλ).

Η έλλειψη συνείδησης αυτών των θεμελιακών προβλημάτων είναι εντυπωσιακή. Όχι μόνο δεν υπάρχει όραμα να ελπίζει ο έλληνας σε ένα καλύτερο και ασφαλέστερο μέλλον, αλλά δεν υπάρχει καν συζήτηση λες και μεταβλήθηκε το σύστημα σε ένα σύνολο στρουθοκαμήλων.

Ή θα ετοιμαστούμε για την νέα πραγματικότητα ή η πραγματικότητα θα επιβληθεί βίαια και επώδυνα.

Στην εποχή της ΤΝ η χώρα στερείται ηγεσιών με όραμα και κηνσόρων με συνείδηση. Και για αυτό θα μείνει πίσω. Αν δεν αλλάξει.

Δεν μπορεί να είναι όραμα για τη χώρα η νομή εξουσίας με επιδόματα και φοροαπαλλαγές που τις τρώει η ακρίβεια.

Αλλά θέλουμε να αλλάξουμε; Μόνοι μας να ορίσουμε το μέλλον μας τις τύχες μας συλλογικά εθνικά; Αμφιβάλλω και αυτό είναι μέγα πολιτισμικό και πολιτικό θέμα.

Γιατί αναρωτιέμαι. Ίσως μία νοοτροπία συντηρητική, ίσως ο φόβος των αλλαγών που είναι για το χειρότερο, ίσως το βόλεμα και η αδιαφορία -πολιτισμική- για το σύνολο, η ιδιοτέλεια; Μάλλον όλα αυτά μαζί.

Χωρίς ηγεσία που να πείσει για τη ριζοσπαστική αλλαγή τα προβλήματα θα μας πνίξουν και η χώρα πεθαίνει.

Οφείλουμε ενωμένοι πολιτικά ως σύνολο να σκεφτούμε πως θα προσαρμοστούμε κοινωνικά και οικονομικά στη ΤΝ αντί να αδιαφορούμε και να μας ενδιαφέρουν θέματα λάιφ σταιλ κουτσομπολιά και άλλα ασήμαντα πρότυπα.

Η μη προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα, η μη συμμετοχή στο αυριανό γίγνεσθαι, ο ιστορικός ασυγχρονισμός σημαίνει θάνατο.

Η μη συζήτηση, η μη συνειδητοποίηση, η έλλειψη σχεδίου και πολιτικής υπευθυνότητας είναι διάχυτη. Φαίνεται ότι έτσι λειτουργεί η ανθρώπινη φύση, όπως ίσως είναι το νόημα της τραγικότερης μορφής της Ιλιάδας μαζί με την η Εκάβη της Κασσανδρας που τα είχε όλα και ανήμπορη τα έχασε λέγοντας την αλήθεια.

Και οι ασπιρίνες της πολιτικής εξαγοράς δεν λειτουργούν θεραπευτικά. Αντίθετα. Είμαστε στο και πέντε για να υπάρξει όραμα, σχέδιο ριζοσπαστικής αλλαγής.

Και για να θυμηθώ τον τίτλο επιγραμματικά του αριστουργήματος του Δημήτρη Δημητριάδη: Πεθαίνω σαν χώρα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Ο αγώνας δρόμου μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026

Ταμείο Ανάκαμψης: Ο αγώνας δρόμου μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εγκεφαλικό ή καρδιακό επεισόδιο σε «υγιή» άτομα: Ποια η… σιωπηλή απειλή;

Εγκεφαλικό ή καρδιακό επεισόδιο σε «υγιή» άτομα: Ποια η… σιωπηλή απειλή;

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM: Πόσο αγγίζει την αγορά το πακέτο της ΔΕΘ – Στο Live του ΟΤ

89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM: Πόσο αγγίζει την αγορά το πακέτο της ΔΕΘ – Στο Live του ΟΤ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Opinion
Ο μαγικός κόσμος του Κυριάκου Μητσοτάκη
Editorial 08.09.25

Ο μαγικός κόσμος του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη υπηρέτησε το αφήγημά του. Όχι την αλήθεια, την πραγματικότητα. Ούτε – πολύ περισσότερο – την ελληνική κοινωνία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κίνδυνοι από πολιτικές αστοχίες
Δυσαρέσκεια 07.09.25

Κίνδυνοι από πολιτικές αστοχίες

Οι πολίτες φαίνονται ανοιχτοί σε άλλες, περισσότερο αυταρχικές και λιγότερο δημοκρατικές μορφές διακυβέρνησης που θα έκαναν τα πράγματα, κατά την εκτίμησή τους, πιο αποτελεσματικά

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Κράτος δικαίου
Ενταφιασμός 04.09.25

Κράτος δικαίου

Η πολιτική απαιτεί στέρεους, συμφωνημένους κανόνες εξωτερικής συμπεριφοράς, δηλαδή δίκαιο

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ανάπτυξη δεν σημαίνει πάντα και ευημερία – ακόμη και με «παροχές»
Editorial 04.09.25

Ανάπτυξη δεν σημαίνει πάντα και ευημερία – ακόμη και με «παροχές»

Η κυβέρνηση ελπίζει ότι θα «γυρίσει» το κλίμα με τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Όμως, η αναπτυξιακή αγωνία της χώρας δεν αντιμετωπίζεται ούτε με παροχές ούτε με «δείκτες»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Υπάρχουν και όρια κυρία Κωνσταντοπούλου
Opinion 31.08.25

Υπάρχουν και όρια κυρία Κωνσταντοπούλου

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου οφείλει να καταλάβει ότι υπάρχουν όρια - τουλάχιστον ηθικό όριο - στην πολιτική αντιπαράθεση και ότι όχι, ο σκοπός δεν αγιάζει πάντα τα μέσα

Ειδικός Συνεργάτης
Τα «fake news» για το εργασιακό νομοσχέδιο και η κυβέρνηση – Κοίτα ποιος μιλάει
13ωρο 31.08.25

Τα «fake news» για το εργασιακό νομοσχέδιο και η κυβέρνηση – Κοίτα ποιος μιλάει

Το «Παρατηρητήριο Fake News» της ΝΔ, στα βήματα της «Ομάδας Αλήθειας», παρουσιάζει «9 fake news για το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο». Μόνο του ρωτάει, μόνο του απαντάει, όπως το βολεύει.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Ιδεοληψία» είναι να προβάλλεις τα ιδιωτικά «σουπερμάρκετ πτυχίων» αντί για τα δημόσια πανεπιστήμια
Editorial 30.08.25

«Ιδεοληψία» είναι να προβάλλεις τα ιδιωτικά «σουπερμάρκετ πτυχίων» αντί για τα δημόσια πανεπιστήμια

Η κυβέρνηση προκλητικά λειτουργεί ως διαφημιστής των ιδιωτικών «ΑΕΙ» την ώρα που αυτά δεν έχουν καν πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Πειθαρχικό εμπόριο
Τιμωρητική εμμονή 29.08.25

Πειθαρχικό εμπόριο

Οι αλλαγές στο πειθαρχικό δίκαιο παραπέμπουν σε μια αυταρχική λογική απέναντι στους δημοσίους υπαλλήλους

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Τραμπισμοί
«Όπως Αμερική» 27.08.25

Τραμπισμοί

Η όχι και τόσο κρυφή γοητεία που ασκεί ο Ντόναλντ Τραμπ στην ελληνική κυβέρνηση

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων: Να ενταχθούν και τα μικρά νησιά του Ιονίου στον μειωμένο φορολογικό συντελεστή»
Το αίτημα 08.09.25

Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων: Να ενταχθούν και τα μικρά νησιά του Ιονίου στον μειωμένο φορολογικό συντελεστή»

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων με δήλωση του τονίζει την ανάγκη να ενταχθούν και τα μικρά & ακριτικά νησιά του Ιονίου στη ρύθμιση για Μειωμένο Φορολογικό Συντελεστή»

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια με Πανσερραϊκό – Πρώτο ματς με κόσμο στο «Γ. Καραϊσκάκης»
Ποδόσφαιρο 08.09.25

Ολυμπιακός: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια με Πανσερραϊκό – Πρώτο ματς με κόσμο στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Ο Ολυμπιακός ενημέρωσε ότι κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της Super League με κόσμο απέναντι στον Πανσερραϊκό το Σάββατο (13/9).

Σύνταξη
Κινηματογραφική καταδίωξη 20χρονου γιού επιχειρηματία – Χτύπησε αστυνομικό με το αυτοκίνητό του
Ελλάδα 08.09.25

Κινηματογραφική καταδίωξη 20χρονου γιού επιχειρηματία – Χτύπησε αστυνομικό με το αυτοκίνητό του

Επεισοδιακή καταδίωξη έλαβε χώρα το βράδυ της Κυριακής στο κέντρο της Αθήνας, με πρωταγωνιστή έναν 20χρονο, ο οποίος αναφέρεται ως γόνος γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας.

Σύνταξη
Καλάβρυτα: Σε αργία ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου – Πώς πιάστηκε στη «φάκα» να πουλά θρησκευτικά κειμήλια
Ελλάδα 08.09.25

Σε αργία ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου - Πώς πιάστηκε στη «φάκα» να πουλά θρησκευτικά κειμήλια

Ο ηγούμενος και ο βοηθός του πιάστηκαν επ’ αυτοφώρω να προσπαθούν να πουλήσουν τα θρησκευτικά κειμήλια ενώ η σύλληψή τους έγινε μετά από συντονισμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. κατά την οποία μια γυναίκα αστυνομικός εμφανίστηκε ως δήθεν ενδιαφερόμενη για την αγορά των εικόνων

Σύνταξη
Οι σεξουαλικές φαντασιώσεις του 2025: Υποτακτικοί alpha male, κυριαρχία, και φλερτ με ΑΙ
Ταμπού 08.09.25

Οι σεξουαλικές φαντασιώσεις του 2025: Υποτακτικοί alpha male, κυριαρχία και φλερτ με ΑΙ

Φέτος, η σεξουαλική σκηνή μεταξύ δύο αδελφών στη σειρά «The White Lotus» παρουσίασε μια επαναλαμβανόμενη αλλά ταμπού φαντασίωση που έγινε αντικείμενο θαυμασμού και κατακραυγής από πολλούς θεατές. Η εφημερίδα EL PAÍS διερευνά τι άλλο μας διεγείρει στις μέρες μας.

Σύνταξη
Αντιφασιστικός Σεπτέμβρης: Δώδεκα χρόνια μετά «Ο Παύλος ζει» – Ποιοι θα συμμετάσχουν στη συναυλία
Ελλάδα 08.09.25

Αντιφασιστικός Σεπτέμβρης: Δώδεκα χρόνια μετά «Ο Παύλος ζει» – Ποιοι θα συμμετάσχουν στη συναυλία

Ο Σύλλογος Πολιτισμού «Παύλος Killah P Φύσσας» διοργανώνει και φέτος τον «Αντιφασιστικό Σεπτέμβρη», μια σειρά εκδηλώσεων αφιερωμένες στη μνήμη του Παύλου Φύσσα.

Σύνταξη
Κέιτ και Γουίλιαμ: Ο τηλεφωνικός χωρισμός και το μυστικό δείπνο της επανένωσης – Ποιος έκανε το πρώτο βήμα
Κόσμος 08.09.25

Κέιτ και Γουίλιαμ: Ο τηλεφωνικός χωρισμός και το μυστικό δείπνο της επανένωσης - Ποιος έκανε το πρώτο βήμα

Πρώην βασιλικός μπάτλερ αποκάλυψε τις λεπτομέρειες μιας σημαντικής επανένωσης που σημάδεψε για πάντα την ιστορία της Κέιτ και του Γουίλιαμ , του πιο διάσημου ζευγαριού στην Βρετανία

Σύνταξη
Τα Διαπόντια νησιά διεκδικούν και εκείνα μειωμένο ΦΠΑ-Ακριτικά νησιά υπάρχουν και στο Β.Αιγαίο
Εξαίρεση 08.09.25

Τα Διαπόντια νησιά διεκδικούν και εκείνα μειωμένο ΦΠΑ-Ακριτικά νησιά υπάρχουν και στο Β.Αιγαίο

Αντίδραση του Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για το γεγονός πως δεν φαίνεται πρόβλεψη της κυβέρνησης να μειώσει το ΦΠΑ στα Διαπόντια νησιά.

Σύνταξη
«Ημίθεος, που οδηγεί την Ελλάδα στα προημιτελικά»: Αποθέωση για τον Αντετοκούνμπο μετά την 37αρα στο Ισραήλ (pics, vids)
Eurobasket 2025 08.09.25

«Ημίθεος, που οδηγεί την Ελλάδα στα προημιτελικά»: Αποθέωση για τον Αντετοκούνμπο μετά την 37αρα στο Ισραήλ (pics, vids)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με μια μυθική εμφάνιση κόντρα στο Ισραήλ έστειλε την Ελλάδα στα προημιτελικά του Eurobasket και γνώρισε την αποθέωση από NBA και FIBA.

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο