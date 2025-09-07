Ο κόσμος της μόδας και η Ιταλία αποχαιρετούν τον Τζόρτζιο Αρμάνι. Ο θρυλικός σχεδιαστής έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 91 ετών, σκορπίζοντας παγκόσμια θλίψη.

Με τον θάνατό του κλείνει ένα κεφάλαιο πέντε δεκαετιών που σημάδεψε όχι μόνο τη μόδα, αλλά και τον κινηματογράφο και τον επιχειρηματικό κόσμο.

Κηδεία στη Ριβάλτα ντι Γκατσόλα

Η κηδεία του Τζόρτζιο Αρμάνι θα τελεστεί το απόγευμα της Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου σε ιδιωτική τελετή στο χωριό Ριβάλτα ντι Γκατσόλα, στην επαρχία Πιατσέντσα. Θα ταφεί στο οικογενειακό παρεκκλήσι, όπου ήδη βρίσκονται οι γονείς του, Μαρία και Ούγκο, καθώς και ο αδελφός του, Σέρτζιο.

Για την περίσταση, το χωριό θα είναι πλήρως οχυρωμένο. Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Ansa, ο Αρμάνι επισκεπτόταν συχνά τη Ριβάλτα, τόσο για να βρεθεί στον οικογενειακό τάφο όσο και για να απολαύσει το παραδοσιακό πιάτο «τορτέλι κον λα κόδα» στο Locanda del Falco.

Η συμβολή του Αρμάνι στην παγκόσμια μόδα ήταν τέτοια, που το Μιλάνο -η πόλη με την οποία ταυτίστηκε το έργο του- κήρυξε επίσημη ημέρα πένθους προς τιμήν του.

Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του

Η σορός του «βασιλιά» της μόδας τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα το Σαββατοκύριακο στο Armani Teatro στο Μιλάνο, όπου περισσότεροι από 15.000 άνθρωποι συνέρρευσαν για να αποτίσουν φόρο τιμής.

Στο τελευταίο «αντίο» προς τον διεθνούς φήμης Ιταλό σχεδιαστή μόδας παρευρέθηκαν προσωπικότητες από τον χώρο της τέχνης, της μόδας αλλά και της πολιτικής.

Ο χώρος του θεάτρου ήταν λιτά στολισμένος με κεριά και λευκά τριαντάφυλλα, αποπνέοντας συγκίνηση και σεβασμό.

Η Ντονατέλα Βερσάτσε άφησε ένα μπουκέτο με λευκά λουλούδια το Σάββατο και ο αδερφός της, Σάντο Βερσάτσε, εμφανίστηκε με δάκρυα την Κυριακή.

Φόρο τιμής απέτησαν επίσης οι σχεδιαστές Dean και Dan Caten, οι δίδυμοι Καναδοί σχεδιαστές πίσω από την ετικέτα Dsquared2, ο δημιουργός της Ferrari Rocco Iannone, ο Βρετανός σχεδιαστής Neil Barrett και ο Ιταλός σχεδιαστής Andrea Incontri.

Ο κόσμος του αθλητισμού εκπροσωπήθηκε από την χρυσή Ολυμπιονίκη κολυμβήτρια Federica Pellegrini, τον πρώην αστέρα της Μίλαν Paolo Maldini και τον πρόεδρο της Ιταλικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Giovanni Malagò.

Δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο Μάριο Μόντι και ο Ματέο Ρέντσι παρευρέθηκαν επίσης στο λαϊκό προσκύνημα ενώ ο δήμαρχος του Μιλάνου Τζουζέπε Σάλα ήταν από τους πρώτους που έφτασαν, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στον Λέο Ντελ’ Όρκο, τον μακροχρόνιο συνεργάτη του Αρμάνι και επικεφαλής του τμήματος ανδρικής ένδυσης, ο οποίος στεκόταν κοντά στο φέρετρο

Τον θρυλικό μόδιστρο αποχαιρέτησαν επίσης οι Ιταλοί σκηνοθέτες Τζιουζέπε Τορνατόρε και Γκαμπριέλ Σαλβατόρε, ο συνθέτης Einaudi και ο πρόεδρος του ιταλικού επιμελητηρίου μόδας Carlo Capasa.