Ενα γενικό συμπέρασμα της παρουσίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Έχει προκαλέσει τσουνάμι και μας συμβουλεύει τι μαγιό να φορέσουμε

Τζόρτζιο Αρμάνι: Το τελευταίο αντίο στον θρύλο της μόδας – Πότε και πού θα τελεστεί η κηδεία του
Κόσμος 07 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:54

Τζόρτζιο Αρμάνι: Το τελευταίο αντίο στον θρύλο της μόδας – Πότε και πού θα τελεστεί η κηδεία του

Στο Μιλάνο κηρύχθηκε επίσημη ημέρα πένθους προς τιμήν του Τζόρτζιο Αρμάνι - Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του θρυλικού σχεδιαστή

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Ο κόσμος της μόδας και η Ιταλία αποχαιρετούν τον Τζόρτζιο Αρμάνι. Ο θρυλικός σχεδιαστής έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 91 ετών, σκορπίζοντας παγκόσμια θλίψη.

Με τον θάνατό του κλείνει ένα κεφάλαιο πέντε δεκαετιών που σημάδεψε όχι μόνο τη μόδα, αλλά και τον κινηματογράφο και τον επιχειρηματικό κόσμο.

Κηδεία στη Ριβάλτα ντι Γκατσόλα

Η κηδεία του Τζόρτζιο Αρμάνι θα τελεστεί το απόγευμα της Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου σε ιδιωτική τελετή στο χωριό Ριβάλτα ντι Γκατσόλα, στην επαρχία Πιατσέντσα. Θα ταφεί στο οικογενειακό παρεκκλήσι, όπου ήδη βρίσκονται οι γονείς του, Μαρία και Ούγκο, καθώς και ο αδελφός του, Σέρτζιο.

Για την περίσταση, το χωριό θα είναι πλήρως οχυρωμένο. Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Ansa, ο Αρμάνι επισκεπτόταν συχνά τη Ριβάλτα, τόσο για να βρεθεί στον οικογενειακό τάφο όσο και για να απολαύσει το παραδοσιακό πιάτο «τορτέλι κον λα κόδα» στο Locanda del Falco.

Η συμβολή του Αρμάνι στην παγκόσμια μόδα ήταν τέτοια, που το Μιλάνο -η πόλη με την οποία ταυτίστηκε το έργο του- κήρυξε επίσημη ημέρα πένθους προς τιμήν του.

Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του

Η σορός του «βασιλιά» της μόδας τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα το Σαββατοκύριακο στο Armani Teatro στο Μιλάνο, όπου περισσότεροι από 15.000 άνθρωποι συνέρρευσαν για να αποτίσουν φόρο τιμής.

Στο τελευταίο «αντίο» προς τον διεθνούς φήμης Ιταλό σχεδιαστή μόδας παρευρέθηκαν προσωπικότητες από τον χώρο της τέχνης, της μόδας αλλά και της πολιτικής.

Ο χώρος του θεάτρου ήταν λιτά στολισμένος με κεριά και λευκά τριαντάφυλλα, αποπνέοντας συγκίνηση και σεβασμό.

YouTube thumbnail

Η Ντονατέλα Βερσάτσε άφησε ένα μπουκέτο με λευκά λουλούδια το Σάββατο και ο αδερφός της, Σάντο Βερσάτσε, εμφανίστηκε με δάκρυα την Κυριακή.

Φόρο τιμής απέτησαν επίσης οι σχεδιαστές Dean και Dan Caten, οι δίδυμοι Καναδοί σχεδιαστές πίσω από την ετικέτα Dsquared2, ο δημιουργός της Ferrari Rocco Iannone, ο Βρετανός σχεδιαστής Neil Barrett και ο Ιταλός σχεδιαστής Andrea Incontri.

Ο κόσμος του αθλητισμού εκπροσωπήθηκε από την χρυσή Ολυμπιονίκη κολυμβήτρια Federica Pellegrini, τον πρώην αστέρα της Μίλαν Paolo Maldini και τον πρόεδρο της Ιταλικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Giovanni Malagò.

Δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο Μάριο Μόντι και ο Ματέο Ρέντσι παρευρέθηκαν επίσης στο λαϊκό προσκύνημα ενώ ο δήμαρχος του Μιλάνου Τζουζέπε Σάλα ήταν από τους πρώτους που έφτασαν, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στον Λέο Ντελ’ Όρκο, τον μακροχρόνιο συνεργάτη του Αρμάνι και επικεφαλής του τμήματος ανδρικής ένδυσης, ο οποίος στεκόταν κοντά στο φέρετρο

Τον θρυλικό μόδιστρο αποχαιρέτησαν επίσης οι Ιταλοί σκηνοθέτες Τζιουζέπε Τορνατόρε και Γκαμπριέλ Σαλβατόρε, ο συνθέτης Einaudi και ο πρόεδρος του ιταλικού επιμελητηρίου μόδας Carlo Capasa.

Economy
Δημογραφικό: Μόνο η μείωση των φόρων δεν μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα

Δημογραφικό: Μόνο η μείωση των φόρων δεν μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα

Vita.gr
Το Ιράν θα δεχτεί περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα με ένα αντάλλαγμα – Τι ζητεί η Τεχεράνη
Δήλωση Αραγτσί 08.09.25

Το Ιράν θα δεχτεί περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα με ένα αντάλλαγμα – Τι ζητεί η Τεχεράνη

Το Ιράν «είναι έτοιμο να συνάψει μια ρεαλιστική και βιώσιμη συμφωνία που θα προβλέπει αυστηρή επιτήρηση και περιορισμούς στον εμπλουτισμό», αναφέρει ο Αμπάς Αραγτσί

Σύνταξη
«Αμερική, σώσε τη Βραζιλία»: Οι υποστηρικτές του Μπολσονάρο ικετεύουν τον Τραμπ να αποτρέψει την καταδίκη του
Ημέρα ανεξαρτησίας 07.09.25

«Αμερική, σώσε τη Βραζιλία»: Οι υποστηρικτές του Μπολσονάρο ικετεύουν τον Τραμπ να αποτρέψει την καταδίκη του

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει καλέσει τις βραζιλιάνικες αρχές να σταματήσουν τη δίωξη του πρώην προέδρου της χώρας Ζαΐρ Μπολσονάρο, κατηγορώντας τις ότι διεξάγουν «κυνήγι μαγισσών».

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Βασιλιάς Αμπντάλα: Απορρίπτει την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ και τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων
Ιορδανία 07.09.25

Απορρίπτει την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ και τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων ο βασιλιάς Αμπντάλα

Ο Ιορδανός μονάρχης έκανε αυτή τη δήλωση αφού πολλοί Ισραηλινοί αξιωματούχοι άφησε να εννοηθεί ότι το Ισραήλ ενδέχεται να προχωρήσει στην προσάρτηση μεγάλων εκτάσεων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Σύνταξη
Γαλλία: Στην «γκιλοτίνα» η κυβέρνηση του Μπαϊρού – Ανάμεσα σε συμπληγάδες ο πρόεδρος Μακρόν
Η ημέρα της κρίσης 07.09.25

Στην «γκιλοτίνα» η κυβέρνηση του Μπαϊρού - Ανάμεσα σε συμπληγάδες ο πρόεδρος Μακρόν

Σχεδόν βέβαιη θα πρέπει να θεωρείται η κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαϊρού στη Γαλλία. Τη Δευτέρα η κρίσιμη ψηφοφορία. Οι κινήσεις στην πολιτική σκακιέρα που προετοιμάζει ο Εμανουέλ Μακρόν.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Δεκάδες χιλιάδες στους δρόμους των Βρυξελλών για την Παλαιστίνη – «Ονειρεύομαι παλαιστινιακό κράτος»
Βέλγιο 07.09.25

Δεκάδες χιλιάδες στους δρόμους των Βρυξελλών για την Παλαιστίνη – «Ονειρεύομαι παλαιστινιακό κράτος»

συμμετέχοντες, ντυμένοι στα κόκκινα και κρατώντας κόκκινα πλακάτ, ζητούσαν να ληφθούν πρόσθετα μέτρα εναντίον του Ισραήλ για να προστατευθούν οι Παλαιστίνιοι άμαχοι

Σύνταξη
Ντάνιελ Σαν Ντιέγκο: Ο καταζητούμενος που κατάφερε να ξεφύγει από το FBI για 21 χρόνια, ενώπιον της δικαιοσύνης
Ουαλία 07.09.25

Ντάνιελ Σαν Ντιέγκο: Ο καταζητούμενος που κατάφερε να ξεφύγει από το FBI για 21 χρόνια, ενώπιον της δικαιοσύνης

Μετά από 21 χρόνια φυγής, ο Ντάνιελ Αντρέας Σαν Ντιέγκο, ένας από τους πιο καταζητούμενους Αμερικανούς εγκληματίες, δικάζεται Ηνωμένο Βασίλειο

Σύνταξη
Η Αμερική δεν είναι πλέον ασφαλής: Τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα αναζητούν καταφύγιο στον Καναδά
Trump 2.0 07.09.25

Η Αμερική δεν είναι πλέον ασφαλής: Τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα αναζητούν καταφύγιο στον Καναδά

Οι άνθρωποι της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στις ΗΠΑ σκέφτονται να μετακομίσουν βόρεια, καθώς έρχονται αντιμέτωποι με την επίθεση του προέδρου κατά των δικαιωμάτων τους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
New York Times: Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να τα βάλουν με τη Κίνα, αλλά…
New York Times 07.09.25

Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να τα βάλουν με τη Κίνα, αλλά...

Το μοναδικό αμερικανικό πλεονέκτημα στο παγκόσμιο τοπίο ισχύος, ειδικά με την Κίνα να αναπτύσσεται ραγδαία, είναι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ. Ειδάλλως ο «αετός» δεν θα τα καταφέρει έναντι του «δράκου»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Προκριματικά Μουντιάλ: Απίθανη Ισπανία, διέλυσε 6-0 εκτός έδρας την Τουρκία – Δείτε τα γκολ
Ποδόσφαιρο 08.09.25

Προκριματικά Μουντιάλ: Απίθανη Ισπανία, διέλυσε 6-0 εκτός έδρας την Τουρκία – Δείτε τα γκολ

Απίθανη εμφάνιση από την Ισπανία του Λαμίν Γιαμάλ στα προκριματικά του Μουντιάλ, διέλυσε με 6-0 την Τουρκία εκτός έδρας. Με το ίδιο σκορ επικράτησε και το Βέλγιο του σαφέστατα πιο αδύναμου Καζακστάν. Όλα τα αποτελέσματα της ημέρας.

Σύνταξη
Barron’s: Η ρωσική αυτοκρατορία πετρελαίου σαν… δεινόσαυρος – «Μεγάλος, αρπακτικός και ετοιμοθάνατος»
Δημοσίευμα Barron’s 07.09.25

Barron’s: Η ρωσική αυτοκρατορία πετρελαίου σαν… δεινόσαυρος – «Μεγάλος, αρπακτικός και ετοιμοθάνατος»

Τα έσοδα από το τεράστιο δίκτυο πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ρωσίας αποτελούν σχεδόν το ήμισυ των συνολικών εσόδων από εξαγωγές και πάνω από το 30% των εσόδων του προϋπολογισμού της

Σύνταξη
89η ΔΕΘ: Ο πολιτικός χρόνος που «αγόρασε» ο Κυρ. Μητσοτάκης και η «πολιτική κουζίνα» της επόμενης ημέρας
Πυρά από την αντιπολίτευση 07.09.25

Ο πολιτικός χρόνος που «αγόρασε» ο Κυρ. Μητσοτάκης και η «πολιτική κουζίνα» της επόμενης ημέρας

Ο Κυρ. Μητσοτάκης επιχείρησε από τη ΔΕΘ να αλλάξει το κλίμα για την κυβέρνηση και υπερασπίστηκε στο έπακρο τις πολιτικές που εφαρμόζει αλλά δέχθηκε σφοδρά πυρά από την αντιπολίτευση για «το πιο βαθύ και σκοτεινό κομμάτι της διαπλοκής» που έχει απλωθεί στη χώρα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Αμερική, σώσε τη Βραζιλία»: Οι υποστηρικτές του Μπολσονάρο ικετεύουν τον Τραμπ να αποτρέψει την καταδίκη του
Ημέρα ανεξαρτησίας 07.09.25

«Αμερική, σώσε τη Βραζιλία»: Οι υποστηρικτές του Μπολσονάρο ικετεύουν τον Τραμπ να αποτρέψει την καταδίκη του

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει καλέσει τις βραζιλιάνικες αρχές να σταματήσουν τη δίωξη του πρώην προέδρου της χώρας Ζαΐρ Μπολσονάρο, κατηγορώντας τις ότι διεξάγουν «κυνήγι μαγισσών».

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Βρέθηκε η χαμένη Ατλαντίδα; Αρχαιολόγος πιστεύει πως έχει την απάντηση στο αιώνιο μυστήριο
Ισπανία 07.09.25

Βρέθηκε η χαμένη Ατλαντίδα; Αρχαιολόγος πιστεύει πως έχει την απάντηση στο αιώνιο μυστήριο

Τα γραπτά του Πλάτωνα περιγράφουν την Ατλαντίδα, έναν προηγμένο πολιτισμό που έχτισε μεγαλοπρεπείς ναούς και τεράστια τείχη προτού τον καταπιεί η θάλασσα πριν από περισσότερα από 11.000 χρόνια

Σύνταξη
