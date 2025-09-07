Καναδάς: Νεκρός βρέθηκε στρατιώτης που υπηρετούσε στην Λετονία – Αγνοούνταν από τις 2 Σεπτεμβρίου
Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ εξέφρασε συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους φίλους και στους συναδέλφους του νεκρού στρατιώτη.
Καναδός στρατιώτης, που υπηρετούσε στη Λετονία και είχε ανακοινωθεί την Παρασκευή από τον λετονικό στρατό ότι αγνοείτο η τύχη του, βρέθηκε νεκρός, όπως ανακοίνωσε χθες, Σάββατο, ο καναδικός στρατός.
Ο ανθυπασπιστής Τζορτζ Χολ, τεχνικός του 408ου τακτικού τάγματος ελικοπτέρων είχε εξαφανιστεί στις 2 Σεπτεμβρίου και είχε θεαθεί τελευταία φορά στη στρατιωτική βάση του Αντάζι, κοντά στη Ρίγα.
Ο καναδικός στρατός, ο οποίος διευκρινίζει ότι συνεργάστηκε με τις λετονικές αρχές για την έρευνα, δεν αποκάλυψε τα αίτια του θανάτου του ούτε τις συνθήκες υπό τις οποίες εντοπίστηκε το πτώμα του.
Missing Canadian soldier deployed to Latvia found dead https://t.co/VPf93nPflA pic.twitter.com/31v2EJ7Unv
— Toronto Sun (@TheTorontoSun) September 7, 2025
Επαγγελματίας στρατιωτικός για σχεδόν 20 χρόνια, ο Τζορτζ Χολ είχε αναπτυχθεί στη Λετονία στο πλαίσιο της καναδικής επιχείρησης Reassurance υπό την αιγίδα του NATO, διευκρίνισε.
Περίπου 1.500 Καναδοί στρατιώτες σταθμεύουν στη Λετονία στο πλαίσιο της δύναμης αυτής, ανεπτυγμένης στη χώρα της Βαλτικής από το 2017.
It is with deep sadness that I learned of the passing of Warrant Officer George Hohl, a member of the Canadian Armed Forces.
Warrant Officer Hohl was deployed as part of NATO’s Multinational Brigade Latvia under Operation REASSURANCE — a brigade I had the honour of spending…
— Mark Carney (@MarkJCarney) September 7, 2025
