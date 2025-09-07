newspaper
Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025
Ολα τα καθεστώτα αργούν να πέσουν (αλλιώς τι καθεστώτα θα ήταν). Αλλά στο τέλος πέφτουν. Νομοτελειακό. Και πέφτουν πανηγυρίζοντας και το γλεντάνε

Αργεντινή: Πέθανε στα 106 της η εμβληματική γιαγιά της Πλατείας Μαΐου, Ρόσα Ροϊσινμπλίτ
Κόσμος 07 Σεπτεμβρίου 2025

Αργεντινή: Πέθανε στα 106 της η εμβληματική γιαγιά της Πλατείας Μαΐου, Ρόσα Ροϊσινμπλίτ

Η Ροϊσινμπλίτ ήταν γνωστή για τον αντιδικτατορικό αγώνα της στην Αργεντινή - «Οι Γιαγιάδες της Πλατείας Μαΐου αποχαιρετούν με θλίψη την πολυαγαπημένη τους συντρόφισσα» έγραψε η οργάνωση

Σύνταξη
Στα 106 της χρόνια έφυγε από τη ζωή το Σάββατο η Ρόσα Ταρλόφσκι ντε Ροϊσινμπλίτ στην Αργεντινή, εμβληματική μορφή της οργάνωσης Γιαγιάδες της Πλατείας Μαΐου και γνωστή για τον αγώνα της κατά της δικτατορίας.

«Η οδύνη είναι πάντα εκεί, αυτή η πληγή δεν θα επουλωθεί ποτέ. Αλλά να πω ‘σταματάω; Όχι. Δεν θα σταματήσω. Ποτέ»

Την είδηση του θανάτου της Ρόσα Ροϊσινμπλίτ, η οποία είχε οδηγήσει πραξικοπηματίες ενώπιον των δικαστηρίων, έκανε η οργάνωση της οποίας υπήρξε επίτιμη πρόεδρος.

«Οι Γιαγιάδες της Πλατείας Μαΐου αποχαιρετούν με θλίψη την πολυαγαπημένη τους συντρόφισσα Ρόσα Ταρλόφσκι ντε Ροϊσινμπλίτ, αντιπρόεδρο της οργάνωσης έως το 2021, όταν λόγω της προχωρημένης ηλικίας της έγινε επίτιμη πρόεδρος» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Αργεντινή: Ποια ήταν η Ρόσα Ταρλόφσκι ντε Ροϊσινμπλίτ

Γεννημένη το 1919 στο Βίσα Μοϊσές, χωριό εβραίων μεταναστών στο κεντροανατολικό τμήμα της χώρας της Λατινικής Αμερικής, η μαία Ρόσα Ροϊσινμπλίτ είδε τη ζωή της να έρχεται τα πάνω κάτω την 6η Οκτωβρίου 1978, τη μέρα που η κόρη της Πατρίτσια Ροϊσινμπλίτ και ο γαμπρός της Χοσέ Πέρες Ρόχο – αμφότεροι μέλη του ένοπλου περονιστικού αντιδικτατορικού κινήματος Μοντονέρος – απήχθησαν.

Η κόρη τους Μαριάνα, 15 μηνών, δόθηκε στην οικογένεια. Τη μεγάλωσε η γιαγιά της. Όμως η Πατρίτσια ήταν έγκυος 8 μηνών όταν μετήχθη στο διαβόητο κέντρο κράτησης και βασανιστηρίων στη σχολή μηχανικού του πολεμικού ναυτικού στο Μπουένος Άιρες. Εκεί, μερικές ημέρες αφότου γέννησε, το μωρό απήχθη.

Όπως και άλλοι περίπου 30.000 «εξαφανισθέντες», που απήχθησαν από ανθρώπους της στρατιωτικής δικτατορίας (1976-1983), η Πατρίτσια και ο Χοσέ δολοφονήθηκαν και τα πτώματά τους δεν βρέθηκαν ποτέ.

Αγώνας για τον εντοπισμό των αγνοούμενων: «Δεν θα σταματήσω ποτέ»

Είκοσι και πλέον χρόνια αργότερα, το 2000, χάρη στις άοκνες προσπάθειες των Γιαγιάδων της Πλατείας Μαΐου, οργάνωσης της οποίας υπήρξε συνιδρύτρια, η Ρόσα κατάφερε να ξαναβρεί τον εγγονό της.

Ο Γκιγιέρμο Ροϊσινμπλίτ συγκαταλέγεται στα 140 «εγγόνια» που εντοπίστηκαν από την οργάνωσή της. «Δεν θα σταματήσω. Ποτέ» είχε δηλώσει η ίδια.

Την ίδια χρονιά, τρεις στρατιωτικοί, που δικάζονταν για την απαγωγή του εγγονού της, καταδικάστηκαν να εκτίσουν ποινές 12 ως 25 χρόνων κάθειρξης. Η Ρόσα και τα δυο εγγόνια της, η Μαριάνα και ο Γκιγιέρμο, ήταν στο ακροατήριο.

Αλλά η μάχη της δεν τέλειωσε εκεί. «Η οδύνη είναι πάντα εκεί, αυτή η πληγή δεν θα επουλωθεί ποτέ (…) Αλλά να πω ‘σταματάω’; Όχι. Δεν θα σταματήσω. Ποτέ», δήλωνε στο πλαίσιο συνέντευξης που είχε παραχωρήσει στο Γαλλικό Πρακτορείο το 2016, στα 97 της χρόνια.

Σύμφωνα με τις Γιαγιάδες της Πλατείας Μαΐου, απομένουν περίπου 300 παιδιά που είχαν γεννηθεί ενώ οι γονείς τους κρατούνταν ή είχαν απαχθεί που δόθηκαν σε συμπαθούντες της στρατιωτικής χούντας που μένουν ακόμα να βρεθούν.

Οι «Αμπουέλας», μαζί με την αδελφή οργάνωση Μητέρες της Πλατείας Μαΐου διαδηλώνουν από κοινού και αγωνίζονται για να βρουν τα εξαφανισμένα παιδιά. «Αγωνιζόμαστε, ναι, όμως οι ήρωες είναι τα παιδιά μας, που έδωσαν μάχη εναντίον της βάρβαρης δικτατορίας, που έδωσαν τη ζωή τους για να ζήσουμε σε καλύτερη χώρα», τόνιζε στη συνέντευξή η Ρόσα Ροϊσινμπλίτ στο AFP.

Το Σάββατο, η εγγονή της ανήρτησε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία στην οποία η ίδια κι η γιαγιά της κοιτάζουν η μια την άλλη στα μάτια γελαστές. «Για μένα, θα ζεις αιώνια», έγραψε.

Την 24η Μαρτίου, καθώς δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωναν στο Μπουένος Άιρες, στην 49η επέτειο από το στρατιωτικό πραξικόπημα του 1976, η κυβέρνηση του Χαβιέρ Μιλέι ανακοίνωσε τον αποχαρακτηρισμό αρχείων των υπηρεσιών πληροφοριών για την εποχή της δικτατορίας.

Πολλοί διαδηλωτές μολαταύτα κατήγγειλαν τον «άρνηση της κυβέρνησης» του ακραίου φιλελεύθερου προέδρου, η θεραπεία λιτότητας του οποίου συνοδεύτηκε από την κατάργηση δεκάδων θέσεων εργασίας στη γραμματεία ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε τόπους μνήμης σε πρώην φυλακές και κέντρα βασανιστηρίων της χούντας.

Απόρρητο