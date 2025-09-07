O Φαμπρίτσιο Ρομάνο αποκάλυψε πώς μαθαίνει όλες τις μεταγραφές (pic)

Όταν κάποιος ψάχνει για πληροφορίες αναφορικά με μεταγραφές στο ποδόσφαιρο, σίγουρα θα πέσει πάνω σε κάποιο ποστάρισμα του Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος θεωρείται μετρ των μεταγραφικών υποθέσεων και όλοι περιμένουν από τον ίδιο ένα… «here we go» για τον παίκτη που περιμένουν στην ομάδα τους. Αυτή είναι η ατάκα-σήμα κατατεθέν, αφού κάθε φορά που τη χρησιμοποιεί η μετακίνηση ενός ποδοσφαιριστή θεωρείται «κλειδωμένη».

Πώς μαθαίνει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο όλες τις μεταγραφές

🗣️ Fabrizio Romano: «How do I get info on transfers? Many players send me DMs directly, or I also send them DMs to ask for information. Sometimes, they tell me ‘please, can you say something about me because I want to leave the club?’» pic.twitter.com/j0njZ7oP73 — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) September 6, 2025

«Πως μαθαίνω τις πληροφορίες για τις μεταγραφές; Πολλοί ποδοσφαιριστές μου στέλνουν μηνύματα ή πολλές φορές τους στέλνω εγώ για να μάθω πληροφορίες. Σε ορισμένες περιοπτώσεις, θα μου πουν: Σε παρακαλώ, μπορείς να πεις κάτι για μένα επειδή θέλω να φύγω από την ομάδα», τονίζει ο Ρομάνο σε δηλώσεις του, αναφορικά με το πώς πληροφορείται για όλα τα μεγάλα deals στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και παράλληλα προχωρά και σε μια μεγάλη και… άβολη αποκάλυψη.

Το γεγονός πως πολλοί ποδοσφαιριστές τον πλησιάζουν, προκειμένου να διευκολύνουν ενδεχόμενη αποχώρησή τους από την ομάδα στην οποία βρίσκονται, χρησιμοποιώντας κάποιο ποστάρισμα του Ιταλού ως μοχλό πίεσης.