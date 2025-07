Ρομάνο: «Έκλεισε στη Μπαρτσελόνα ο Ράσφορντ»

Μετά την αποτυχία στις διαπραγματεύσεις με τον Νίκο Γουίλιαμς, η Μπαρτσελόνα έβαλε μπρος το plan b της το οποία είναι ο Μάρκους Ράσφορντ, με τον Άγγλο επιθετικό να μετακομίζει όπως όλα δείχνουν στη Βαρκελώνη.

Η μεταγραφή επιβεβαιώθηκε και από τον γνωστό Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο οποίος λόγο για πλήρη συμφωνία ανάμεσα στον παίκτη και τους «μπλαουγκράνα», αλλά και στους Καταλανούς με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Το deal μεταξύ των δύο ομάδων περιλαμβάνει δανεισμό ενός έτους, ενώ έχει συμπεριληφθεί και οψιόν αγοράς. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε διαμηνύσει σε όλους τους τόνους στον Ράσφορντ πως δεν υπολογίζεται από τον Ρούμπεν Αμορίμ και του είχε ζητήσει να ψάξει ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του.

🚨🔵🔴 BREAKING: Marcus Rashford to Barcelona, here we go! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Verbal agreement in principle between all parties involved with Barça planning for medical tests next days.

Loan deal with buy option, details being finalised today then Man Utd will authorize his travel to Spain. ✈ pic.twitter.com/Hp4sZNBCRv

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2025