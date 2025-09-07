Ο Σενγκέλια αποθέωσε τον Αλεξάνταρ Τζίκιτς

Η Γεωργία είναι η ομάδα που έχει κάνει τον μεγαλύτερο πάταγο μέχρι στιγμή στο Eurobasket και η σημερινή νίκη – πρόκριση επί της Γαλλίας έκανε (και όχι βεβαίως άδικα) τον γύρο του κόσμου.

Έτσι μετά τη νίκη επί της Ισπανίας στον όμιλο της Εθνικής μας ομάδας, οι Γεωργιανοί έδειξαν τα «δόντια» τους και στον σημερινό αγώνα απέναντι στην Γαλλία, που ήταν ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.

Η Γεωργία έκανε το μεγάλο «μπαμ», απέκλεισε τους τρικολόρ και τώρα είναι στα προημιτελικά σχεδιάζοντας το νέο μεγάλο «κόλπο», με τον Αλεξάνταρ Τζίκιτς να έχει κομβικό ρόλο στην εντυπωσιακή παρουσία της ομάδας του.

Αυτό άλλωστε παραδέχθηκε και ο Τόκο Σενγέλια, στην συνέντευξη Τύπου μετά την εντυπωσιακή νίκη της Γεωργίας επί της Γαλλίας.

Ο σούπερ σταρ των Γεωργιανών εκθείασε τις προπονητικές ικανότητες του Σέρβου κόουτς, τονίζοντας μάλιστα ότι ο Τζίκιτς είναι προπονητής επιπέδου Ευρωλίγκας.

Πρόσθεσε μάλιστα πως η συμβολή του Σέρβου προπονητή στην απόλυτα επιτυχημένη πορεία της Γεωργίας στην διοργάνωση είναι τεράστια κι αυτό φανερώνει και κάτι ακόμα.

Ότι το κλίμα στα αποδυτήρια της Γεωργίας είναι εξαιρετικό κι όταν μια ομάδα έχει τόσο καλά αποδυτήρια, είναι σίγουρο πως ο προπονητής έχει παίξει σημαντικό ρόλο.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί πως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπήρχαν πολλά αποθεωτικά σχόλια για την δουλειά που έχει κάνει ο Σέρβος κόουτς στην Εθνική ομάδα της Γεωργίας, καθώς πολλοί φίλαθλοι θεωρούν πως η παρουσία του Τζίκιτς στον πάγκο, είναι το μεγάλο πλεονέκτημα των Γεωργιανών.

Επόμενος αντίπαλος της Γεωργίας στο Eurobasket είναι η Φινλανδία κι απομένει να δούμε αν η «παρέα» του Σενγκέλια θα φτάσει στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Η αποστολή των Γεωργιανών βέβαια δεν θα είναι εύκολη, καθώς οι Φινλανδοί έκαναν την τεράστια έκπληξη απέναντι στην Σερβία, αποκλείοντας το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.

Το σίγουρο όμως είναι ότι η «μάχη» προβλέπεται αμφίρροπη και αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.