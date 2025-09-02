Κύπρος – Γεωργία 61-93: Πιο κοντά στην πρόκριση οι Γεωργιανοί (vid)

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα ολοκλήρωσε η Γεωργία την αναμέτρηση με την Κύπρο, επικρατώντας με 93-61 στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Γ’ ομίλου του Eurobasket 2025, στον οποίο συμμετέχει η Εθνική μας ομάδα. Πλέον θα πάει στο σημαντικό ματς με τη Βοσνία (Πέμπτη 4/9, 15:00) με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία.

Το σύνολο του Αλεξάνταρ Τζίκιτς «καθάρισε» ουσιαστικά την υπόθεση νίκη από το δεύτερο δεκάλεπτο, όπου άρχισε να χτίζει μια διψήφια διαφορά. Όσο περνούσε η ώρα το προβάδισμα των Γεωργιανών όλο και αυξανόταν, φτάνοντας έτσι στο θετικό αποτέλεσμα.

Από τους νικητές ξεχώρισε ο Τορνίκε Σενγκέλια με 27 πόντους, ενώ ο Γκόγκα Μπιτάτζε πρόσθεσε άλλους 21 παρέα με 13 ριμπάουντ. Στην αντίπερα… όχθη, ο Ντάραλ Γουίλις είχε 19 πόντους και ο Φίλιππος Τίγκας μέτρησε 11.

Τα δεκάλεπτα: 13-15, 26-42, 41-68, 61-93

Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα*

Κύπρος (Λειβαδιώτης): Λοϊζίδης, Σιμιτζής 9 (1), Πασσιαλής, Ηλιάδης 3 (1), Χριστοδούλου, Γιουνγκ 4 (6 ριμπάουντ), Γιανναράς 6 (2), Κουμής 1, Τίγκας 11 (1), Γουίλις 19 (7 ριμπάουντ), Στυλιανού 6 (1).

Γεωργία (Τζίκιτς): Αντρονικασβίλι, Μαμουκελασβίλι 5 (10 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Τζιντζαράτζε 5, Μπουργιανάτζε 5 (1), Σερμαντίνι 6, Σανάτζε 10 (2), Κορσάντια 2, Σενγκέλια 27 (5/9 δίποντα, 5/5 τρίποντα, 2/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μπιτάτζε 21 (3/5 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 3/4 βολές, 13 ριμπάουντ), Μπάλντουιν 8 (2), Οτσχικίτζε 4.