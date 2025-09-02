Βέλγιο – Ισραήλ 89-92: Ζορίστηκαν, αλλά τα κατάφεραν και προκρίθηκαν οι Ισραηλινοί (vid)

Ακόμη μία μεγάλη νίκη πανηγυρίζει το Ισραήλ, το οποίο κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του Βελγίου με 92-89 στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Δ’ ομίλου του Eurobasket 2025, που διασταυρώνεται με εκείνον της Εθνικής μας. Μάλιστα με τη νίκη αυτή οι Ισραηλινοί προκρίθηκαν στην επόμενη φάση.

H ομάδα του Αριέλ Μπεΐτ-Χαλαχμί άρχισε καλά το παιχνίδι και είχε τον έλεγχο, με καλές διαφορές, έως το τελευταίο κομμάτι του αγώνα. Εκεί οι αντίπαλοι έκαναν την ύστατη προσπάθεια για να πάρουν κάτι καλύτερο από το ματς, όμως οι Ισραηλινοί ήταν ψύχραιμοι και πήραν το θετικό αποτέλεσμα.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Ντένι Άβντιγια με 22 πόντους σε 35 λεπτά, ενώ ο Ρόμαν Σόρκιν είχε 18 και ο Τομέρ Γκινάτ 13 με 13 ριμπάουντ. Από την άλλη πλευρά, ο Μανού Λεκόμτ μέτρησε 15 πόντους και ο Χαν Βανβάιν με τον Λοΐκ Σβαρτζ είχαν από 14 πόντους έκαστος.

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 36-51, 54-71, 89-92.

Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα*

Βέλγιο (Γκιέργκια): Λεκόμτ 15 (1/3 τρίποντα), Μουέμα 10 (2/3 τρίποντα), Βανγούιν 14 (11 ριμπάουντ, 9 ασίστ), Σβαρτζ 14, Τούμπα, Μπακό 9 (8 ριμπάουντ), Βαν Βλιτ 3 (1), Βαν ντεν Έιντε 8, Μενς 4, Γκουίσε.

Ισραήλ (Μπελ-Χαλάμι): Κάρινγκτον 11 (3/5 τρίποντα), Σέγκεβ 2, Αβντίγια 22 (6/8 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 6/6 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 λάθη), Σόρκιν 18 (5 ριμπάουντ), Τιμόρ 2, Μαντάρ 10 (2 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Μένκο, Λεβί 6, Μπουργκ, Γκινάτ 13 (13 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ζούσμαν, Παλατίν 5 (1).