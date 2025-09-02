sports betsson
Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025
Βέλγιο – Ισραήλ 89-92: Ζορίστηκαν, αλλά τα κατάφεραν και προκρίθηκαν οι Ισραηλινοί (vid)
Μπάσκετ 02 Σεπτεμβρίου 2025 | 19:30

Βέλγιο – Ισραήλ 89-92: Ζορίστηκαν, αλλά τα κατάφεραν και προκρίθηκαν οι Ισραηλινοί (vid)

Μπορεί να τα βρήκε… σκούρα στο φινάλε, αλλά το Ισραήλ κατάφερε να πάρει τη νίκη με 92-89 επί του Βελγίου και εξασfάλισε την πρόκρισή του στους «16» του Eurobasket 2025.

Ακόμη μία μεγάλη νίκη πανηγυρίζει το Ισραήλ, το οποίο κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του Βελγίου με 92-89 στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Δ’ ομίλου του Eurobasket 2025, που διασταυρώνεται με εκείνον της Εθνικής μας. Μάλιστα με τη νίκη αυτή οι Ισραηλινοί προκρίθηκαν στην επόμενη φάση.

H ομάδα του Αριέλ Μπεΐτ-Χαλαχμί άρχισε καλά το παιχνίδι και είχε τον έλεγχο, με καλές διαφορές, έως το τελευταίο κομμάτι του αγώνα. Εκεί οι αντίπαλοι έκαναν την ύστατη προσπάθεια για να πάρουν κάτι καλύτερο από το ματς, όμως οι Ισραηλινοί ήταν ψύχραιμοι και πήραν το θετικό αποτέλεσμα.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Ντένι Άβντιγια με 22 πόντους σε 35 λεπτά, ενώ ο Ρόμαν Σόρκιν είχε 18 και ο Τομέρ Γκινάτ 13 με 13 ριμπάουντ. Από την άλλη πλευρά, ο Μανού Λεκόμτ μέτρησε 15 πόντους και ο Χαν Βανβάιν με τον Λοΐκ Σβαρτζ είχαν από 14 πόντους έκαστος.

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 36-51, 54-71, 89-92.

Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα*

Βέλγιο (Γκιέργκια): Λεκόμτ 15 (1/3 τρίποντα), Μουέμα 10 (2/3 τρίποντα), Βανγούιν 14 (11 ριμπάουντ, 9 ασίστ), Σβαρτζ 14, Τούμπα, Μπακό 9 (8 ριμπάουντ), Βαν Βλιτ 3 (1), Βαν ντεν Έιντε 8, Μενς 4, Γκουίσε.

Ισραήλ (Μπελ-Χαλάμι): Κάρινγκτον 11 (3/5 τρίποντα), Σέγκεβ 2, Αβντίγια 22 (6/8 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 6/6 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 λάθη), Σόρκιν 18 (5 ριμπάουντ), Τιμόρ 2, Μαντάρ 10 (2 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Μένκο, Λεβί 6, Μπουργκ, Γκινάτ 13 (13 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ζούσμαν, Παλατίν 5 (1).

World
ΗΠΑ: Ανοιχτή επιστολή εκατοντάδων οικονομολόγων υπέρ της ανεξαρτησίας της Fed, κατά των παρεμβάσεων Τραμπ

ΗΠΑ: Ανοιχτή επιστολή εκατοντάδων οικονομολόγων υπέρ της ανεξαρτησίας της Fed, κατά των παρεμβάσεων Τραμπ

Αθλητική Ροή
On Field 02.09.25

Έξαλλος ο Γκουέι με την Κρίσταλ Πάλας

Ο 25χρονος στόπερ αδυνατεί να πιστέψει πως η διοίκηση των «αετών» ακύρωσε την μεταγραφή του στην Λίβερπουλ, την ώρα που ο παίκτης περνούσε από ιατρικές εξετάσεις

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Σπανούλης: «Περιμένουμε Αντετοκούνμπο- Λαρεντζάκη να παίξουν κόντρα στην Ισπανία»
Eurobasket 2025 02.09.25

Σπανούλης: «Περιμένουμε Αντετοκούνμπο- Λαρεντζάκη να παίξουν κόντρα στην Ισπανία»

Ο Βασίλης Σπανούλης έκανε δηλώσεις μετά την ήττα από την Βοσνία και τόνισε ότι οι Γιάννης Αντετοκούνμπο και Γιαννούλης Λαρεντζάκης αναμένεται να είναι διαθέσιμοι στο ματς κόντρα στην Ισπανία.

Σύνταξη
Ελλάδα – Βοσνία 77-80: Της κόστισε το «μπλακ-άουτ» και τώρα έμπλεξε για την πρωτιά (vid)
Eurobasket 2025 02.09.25

Ελλάδα – Βοσνία 77-80: Της κόστισε το «μπλακ-άουτ» και τώρα έμπλεξε για την πρωτιά (vid)

Η Ελλάδα δέχθηκε ένα απίστευτο 18-0 σερί στη δεύτερη περίοδο (13-25 το επιμέρους σκορ), με αποτέλεσμα να ηττηθεί με 80-77 από τη Βοσνία και να μπλέξει αναφορικά με την πρωτιά του ομίλου της.

Σύνταξη
Μήπως τελικά έχει δίκιο ο Σπανούλης για ρόστερ 14 παικτών στις μεγάλες διοργανώσεις;
On Field 02.09.25

Μήπως τελικά έχει δίκιο ο Σπανούλης για ρόστερ 14 παικτών στις μεγάλες διοργανώσεις;

Ο Βασίλης Σπανούλης είχε ταχθεί υπέρ τις αύξησης των ρόστερ 14 παίκτες και φαίνεται να επιβεβαιώνεται μετά από τους τελευταίους τραυματισμούς σε Σερβία, Λιθουανία και Γερμανία.

Βιδιάνος Ρούσσος
LIVE: Ελλάδα – Βοσνία
Μπάσκετ 02.09.25

LIVE: Ελλάδα – Βοσνία

LIVE: Ελλάδα – Βοσνία. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Βοσνία, για την 3η αγωνιστική των ομίλων του Eurobasket. Τηλεοπτική κάλυψη από ERT NEWS.

Σύνταξη
Eurobasket 2025: Τουρκική ενόχληση για το τατουάζ του Νίκου Στυλιανού
Eurobasket 2025 02.09.25

Τουρκική ενόχληση για το τατουάζ του Νίκου Στυλιανού

«Tο τατουάζ του Νίκου Στυλιανού, παίκτη της εθνικής ομάδας μπάσκετ που απεικονίζει την Κύπρο ως Ελλάδα, προκάλεσε αντιδράσεις», γράφει τούρκος δημοσιογράφος, αναφέροντας το παιχνίδι Ελλάδας - Κύπρου.

Σύνταξη
Πώς «μοιράστηκαν» τα 22,7 εκατ. ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ – Κραυγαλέες περιπτώσεις από την Κρήτη έως την Κοζάνη
Ελλάδα 02.09.25

Πώς «μοιράστηκαν» τα 22,7 εκατ. ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ – Κραυγαλέες περιπτώσεις από την Κρήτη έως την Κοζάνη

Ένας 72χρονος από την Κοζάνη φέρεται να έβαλε στην τσέπη σχεδόν ένα εκατομμύριο ευρώ - Στη λίστα περιλαμβάνονται και άλλες περιπτώσεις εκτός Κρήτης που έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Ο άγνωστος βάνδαλος του Βερμέερ: Μια ιστορία που σκόπιμα δεν ειπώθηκε ποτέ
Η απώλεια 02.09.25

Ο άγνωστος βάνδαλος του Βερμέερ: Μια ιστορία που σκόπιμα δεν ειπώθηκε ποτέ

«O βάνδαλος προσπάθησε να αφαιρέσει εντελώς το πιο σημαντικό τμήμα της σύνθεσης: το κεφάλι της νεαρής γυναίκας», αναφέρει ο Martin Bailey στην The Art Newspaper σχετικά με την απόπειρα καταστροφής του έργου του Βερμέερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Έξαλλος ο Γκουέι με την Κρίσταλ Πάλας
On Field 02.09.25

Έξαλλος ο Γκουέι με την Κρίσταλ Πάλας

Ο 25χρονος στόπερ αδυνατεί να πιστέψει πως η διοίκηση των «αετών» ακύρωσε την μεταγραφή του στην Λίβερπουλ, την ώρα που ο παίκτης περνούσε από ιατρικές εξετάσεις

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ταπεινότητα, σιωπή, θλίψη και ουσία: Πώς οι τραγωδίες του Κιάνου Ριβς οχύρωσαν το μύθο του – «Στωικός του Χόλιγουντ»
Μοναδικός 02.09.25

Ταπεινότητα, σιωπή, θλίψη και ουσία: Πώς οι τραγωδίες του Κιάνου Ριβς οχύρωσαν το μύθο του – «Στωικός του Χόλιγουντ»

Σήμερα, 2/9, ο Κιάνου Ριβς γιορτάζει τα 61α γενέθλια του. Μια ματιά σε όλα όσα κάνουν τον ηθοποιό όχι ακόμη ένα σταρ με ημερομηνία λήξης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τσίπρας: Μάλλον επιεικής ο όρος «Βαλκανοποίηση» – Νέο «χτύπημα» στην κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 02.09.25

Τσίπρας: Μάλλον επιεικής ο όρος «Βαλκανοποίηση» – Νέο «χτύπημα» στην κυβέρνηση

Πυκνώνει τις δημόσιες παρεμβάσεις του ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, εξαπολύοντας βολές στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, λίγο πριν την αναμενόμενη - αριστερά και δεξιά - εμφάνισή του στην Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Γαλλία: «Ετοιμάστε τα νοσοκομεία για μεγάλη πολεμική εμπλοκή» – Προληπτικά μέτρα ξυπνούν τον εφιάλτη στη χώρα
Ανατριχίλα 02.09.25

«Προετοιμάστε τα νοσοκομεία για μεγάλη πολεμική εμπλοκή» - Προληπτικά μέτρα ξυπνούν τον εφιάλτη στη Γαλλία

Η Γαλλία ετοιμάζει νοσοκομεία για να περιθάλψει τραυματίες πολέμου ως τον Μάρτιο του 2026 - Η υπουργός Υγείας λέει ότι πρόκειται για «προληπτικά μέτρα» που ελήφθησαν από κοινού με το υπουργείο Άμυνας

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τα άγρια πάρτι, η επιτυχία που δεν του άξιζε και η συγχώρεση: Ο Τσάρλι Σιν πιο νηφάλιος από ποτέ
Η αλήθεια του 02.09.25

Τα άγρια πάρτι, η επιτυχία που δεν του άξιζε και η συγχώρεση: Ο Τσάρλι Σιν πιο νηφάλιος από ποτέ

Μετά από δεκαετίες βουτηγμένος στο αλκοόλ και τις ουσίες, ο Τσάρλι Σιν αποφάσισε ότι ήρθε ο καιρός να πει ο ίδιος την ιστορία του. Ή έστω ότι θυμάται από αυτήν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
European Data & Computational Journalism 2025: Στο ΕΚΠΑ το μεγαλύτερο συνέδριο Δημοσιογραφίας Δεδομένων στην Ευρώπη
Ψηφιακή ενημέρωση 02.09.25

European Data & Computational Journalism 2025: Στο ΕΚΠΑ το μεγαλύτερο συνέδριο Δημοσιογραφίας Δεδομένων στην Ευρώπη

Το μέλλον της ενημέρωσης στην εποχή των δεδομένων, των αλγορίθμων και της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό το θέμα έχει μεγάλο συνέδριο που διοργανώνεται 8,9,10 Σεπτεμβρίου στο ΕΚΠΑ

Σύνταξη
Ο αρχηγός της κρητικής μαφίας, ο Αρχιμανδρίτης που θέλει να γίνει Μητροπολίτης και η εμπλοκή του Πάνου Καμμένου
Ελλάδα 02.09.25

Ο αρχηγός της κρητικής μαφίας, ο Αρχιμανδρίτης που θέλει να γίνει Μητροπολίτης και η εμπλοκή του Πάνου Καμμένου

Αποκαλυπτικές συνομιλίες έχει καταγράψει ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ. μεταξύ του επιχειρηματία που κατηγορείται ως εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη

Σύνταξη
Με το θωρακισμένο τρένο του στο Πεκίνο ο Κιμ Γιονγκ Ουν – Το πολυτελές μέσο μεταφοράς που εμπιστεύεται
Κόσμος 02.09.25

Με το θωρακισμένο τρένο του στο Πεκίνο ο Κιμ Γιονγκ Ουν - Το πολυτελές μέσο μεταφοράς που εμπιστεύεται

Ο Κιμ Γιουνγκ Ουν είναι ένας από τους 26 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων από όλο τον κόσμο που έχουν προσκληθεί στη μεγαλειώδη εκδήλωση για να λάβουν θέση γύρω από τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ

Σύνταξη
Σπανούλης: «Περιμένουμε Αντετοκούνμπο- Λαρεντζάκη να παίξουν κόντρα στην Ισπανία»
Eurobasket 2025 02.09.25

Σπανούλης: «Περιμένουμε Αντετοκούνμπο- Λαρεντζάκη να παίξουν κόντρα στην Ισπανία»

Ο Βασίλης Σπανούλης έκανε δηλώσεις μετά την ήττα από την Βοσνία και τόνισε ότι οι Γιάννης Αντετοκούνμπο και Γιαννούλης Λαρεντζάκης αναμένεται να είναι διαθέσιμοι στο ματς κόντρα στην Ισπανία.

Σύνταξη
Είναι επίσημο: Η Κλόι Μαλ παίρνει τα ηνία της Vogue από την Άννα Γουίντουρ
«Απίστευτα τυχερή» 02.09.25

Είναι επίσημο: Η Κλόι Μαλ παίρνει τα ηνία της Vogue από την Άννα Γουίντουρ

Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα New York Times, η Κλόι Μαλ, νέα αρχισυντάκτρια της αμερικανικής Vogue, δήλωσε ότι είναι «περήφανη για το γεγονός ότι είναι nepo baby».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Άρης: Αναζητά προπονητή, ξεχωρίζει η περίπτωση του Μανόλο Χιμένεθ
Ποδόσφαιρο 02.09.25

Άρης: Αναζητά προπονητή, ξεχωρίζει η περίπτωση του Μανόλο Χιμένεθ

Ο τεχνικός διευθυντής του Άρη Ρούμπεν Ρέγες αναζητά τον αντικαταστάτη Ουζουνίδη, έχοντας έχει κάνει επαφές με δυο–τρεις συμπατριώτες του ενώ είχε επικοινωνία και με τον πρώην της ΑΕΚ Μανόλο Χιμένεθ.

Σύνταξη
