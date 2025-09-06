newspaper
Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
06.09.2025 | 14:19
Κλειστός ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα με εντολή της ΕΛ.ΑΣ λόγω της διαδήλωσης για τα Τέμπη
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ο Σι Τζινπίνγκ σχεδιάζει έναν μετα-αμερικανικό κόσμο
Κόσμος 06 Σεπτεμβρίου 2025 | 16:37

Ο Σι Τζινπίνγκ σχεδιάζει έναν μετα-αμερικανικό κόσμο

Με επικεφαλής την Κίνα, μια αυξανόμενη ομάδα χωρών θέλει να αλλάξει την παγκόσμια τάξη – και φαίνεται όλο και πιο διατεθειμένη να συνεργαστεί

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΕπιμέλειαΕυθύμιος Τσιλιόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μπορεί μια χούφτα αμύγδαλα να επιβραδύνει τη γήρανση;

Μπορεί μια χούφτα αμύγδαλα να επιβραδύνει τη γήρανση;

Spotlight

Μπορεί τα βλέμματα τα κοινού να ήταν καρφωμένα στην επιβλητική τεράστια παρέλαση στο Πεκίνο την Τετάρτη, με πεζοπόρα τμήματα να βαδίζουν σε άψογους σχηματισμούς με το «βήμα της χήνας» και θηριώδη φορτηγά με διηπειρωτικούς πυραύλους, αλλά οι αναλυτές κοίταζαν προσεκτικότερα την «παρέα» του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ.

Ο εορτασμός της 80ής επετείου από το τέλος του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου στην Κίνα σηματοδοτήθηκε από την τεράστια στρατιωτική παρέλαση, μπροστά στον Πρόεδρο Σι και περισσότερους από 25 προσκεκλημένους παγκόσμιους ηγέτες – συμπεριλαμβανομένων των Βλαντιμίρ Πούτιν της Ρωσίας και Κιμ Γιονγκ Ουν της Βόρειας Κορέας.

Ο Κινέζος Πρόεδρος εκφώνησε μια φορτισμένη ομιλία προειδοποιώντας ότι ο κόσμος αντιμετωπίζει επιλογές όπως:  «ειρήνη ή πόλεμος», «διάλογος ή αντιπαράθεση», «win-win ή μηδενικό άθροισμα», σημειώνουν οι Financial Times.

Παρά την προφορική του έκκληση για συνεργασία, η παρέλαση ήταν μια εντυπωσιακή επίδειξη στρατιωτικής ισχύος. Περιλάμβανε σύγχρονο εξοπλισμό όπως υπερηχητικούς πυραύλους, υποβρύχια drones, άρματα μάχης και αεροσκάφη – σαφή σημάδια των εξελισσόμενων στρατιωτικών δυνατοτήτων της Κίνας.

Κίνα

Συμβολισμός αλληλεγγύης: Σι, Πούτιν, Κιμ (και Ιράν και Ινδία)

Σε μια έντονα συμβολική στιγμή, ο Σι πλαισιώθηκε από τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Κιμ Γιονγκ Ουν, σηματοδοτώντας την πρώτη δημόσια εμφάνισή τους μαζί.

Ο πρόεδρος του Ιράν παρευρέθηκε επίσης στην στρατιωτική παρέλαση και στην προηγούμενη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO), σηματοδοτώντας τη διεύρυνση των συμμαχιών.

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντα Μόντι, ενώ ήταν παρών στη σύνοδο κορυφής του SCO, δεν παρευρέθηκε στην ίδια την παρέλαση – μια ενέργεια που ερμηνεύτηκε ως σκόπιμη ακροβασία μεταξύ Ανατολής και Δύσης.

Η εμφάνιση του «Άξονα της Αναταραχής» και ο επαμφοτερίζων Τραμπ

Οι αναλυτές περιγράφουν όλο και περισσότερο την ένωση Κίνας, Ρωσίας, Ιράν και Βόρειας Κορέας ως «άξονα αναταραχής» – έναν συνασπισμό που σκοπεύει να αμφισβητήσει την καθιερωμένη, υπό την ηγεσία της Δύσης παγκόσμια τάξη.

Η Κίνα, το Ιράν και η Βόρεια Κορέα έχουν υποστηρίξει την πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας – μέσω τεχνολογίας (π.χ. drones σχεδιασμένα από το Ιράν), ανθρώπινου δυναμικού (βορειοκορεατικά στρατεύματα στην Ουκρανία) και… εμπορικές γραμμές σωτηρίας (Κίνα)

Η κοινή εμφάνιση αυτών των ηγετών δεν χρησίμευσε μόνο ως θέαμα, αλλά και ως γεωπολιτικό σήμα ενοποιημένης πρόθεσης

Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ, έχοντας αποκλειστεί από αυτές τις υψηλού προφίλ συγκεντρώσεις, εξέφρασε ένα μείγμα θαυμασμού και σαρκασμού – αποκαλώντας την τελετή «πολύ, πολύ εντυπωσιακή», ενώ παράλληλα δημοσίευσε σαρκαστικούς χαιρετισμούς στους Σι, Πούτιν και Κιμ καθώς «συνωμοτούν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών», σημείωσαν οι FT.

Οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η ασταθής διπλωματία του Τραμπ – δασμοί, απρόβλεπτο και αποξενώνοντας τους παραδοσιακούς εταίρους (όπως ο Καναδάς, η Ευρώπη, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και η Ινδία) – έχουν αποδυναμώσει τη δυτική συμμαχία και έχουν ανοίξει χώρο για κινεζική επιρροή.

Η πράξη στρατηγικής εξισορρόπησης της Ινδίας

Η Ινδία, ένας βασικός εταίρος των ΗΠΑ στην Ασία, αισθάνεται μόνη, πιεζόμενη ανάμεσα στους πόλους του μεταβαλόμενου σδιεθνούς συστήματος. Ενώ προηγουμένως εμβάθυνε την αμυντική συνεργασία με τις ΗΠΑ, το Δελχί αντιμετώπισε ξαφνικούς δασμούς από την Ουάσινγκτον για αγορές πετρελαίου από τη Ρωσία.

Η επίσκεψη του Μόντι στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) και η απουσία του από την παρέλαση σηματοδότησε την προσπάθεια του Νέου Δελχί να εξισορροπήσει τους δεσμούς, με ορισμένους Ινδούς πολιτικούς να θεωρούν ολοένα και περισσότερο τις ΗΠΑ αναξιόπιστες, σύμφωνα με αναφορές στο Associated Press και τους Financial Times.

Ο στρατηγικός αναλυτής Τζέιμς Κραμπτρι, μιλώντας στους FT,  προειδοποίησε ότι η αποξένωση της Ινδίας από τις ΗΠΑ θα ήταν «μια τεράστια πράξη γεωπολιτικού αυτοτραυματισμού».

Εναλλακτικοί θεσμοί και χρηματοοικονομικές υποδομές

Στη σύνοδο κορυφής του SCO, ο Σι εισήγαγε μια «πρωτοβουλία παγκόσμιας διακυβέρνησης» και έθεσε το ζήτημα της δημιουργίας μιας τράπεζας ανάπτυξης του SCO για τη χρηματοδότηση του εμπορίου και των υποδομών – προσπάθειες που θεωρούνται βήματα προς μια εναλλακτική χρηματοοικονομική αρχιτεκτονική για την αμφισβήτηση των δυτικών θεσμών.

Οι επικριτές σημειώνουν ότι αυτές οι διαρθρωτικές προτάσεις στοχεύουν στη νομιμοποίηση μιας νέας πολυπολικής τάξης υπό την κινεζική ηγεσία, αν και παραμένουν ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητά τους.

Αποκλίσεις μεταξύ αναλυτών

Ορισμένοι αναλυτές προειδοποιούν ότι ενώ η παρέλαση και οι ευθυγραμμίσεις είναι συμβολικά ισχυρές, η πραγματική συνοχή μεταξύ αυτών των χωρών παραμένει περιορισμένη. Ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) εξακολουθεί να έχει εσωτερικές εντάσεις και οι διμερείς διαφορές παραμένουν μεταξύ των μελών του.

Οι στρατιωτικές αναβαθμίσεις που παρουσιάζονται, αν και έχουν λάβει μεγάλη δημοσιότητα, μπορεί να μην αντικατοπτρίζουν την πλήρη ετοιμότητα στο πεδίο της μάχης – αλλά αντιπροσωπεύουν σαφείς προθέσεις αποτροπής των αντιπάλων, ιδίως των ΗΠΑ και των εταίρων τους, σχετικά με την Ταϊβάν.

Η στρατιωτική παρέλαση της Κίνας και η διπλωματία που διοργανώνεται από τον SCO αναδεικνύουν μαζί μια επιταχυνόμενη γεωπολιτική μετατόπιση: ο Σι στοχεύει να αναδιαμορφώσει την παγκόσμια ηγεσία, σφυρηλατώντας δεσμούς με τη Ρωσία, τη Βόρεια Κορέα και το Ιράν για να αντιμετωπίσει την κυριαρχία των ΗΠΑ. Το θέαμα χρησίμευσε ως μια ζωντανή δήλωση προθέσεων: η Κίνα βλέπει τον εαυτό της ως ηγέτη μιας νέας παγκόσμιας τάξης.

Ωστόσο, αυτή η στροφή συμβαίνει εν μέσω της φθίνουσας συνοχής των ΗΠΑ, της απρόβλεπτης ηγεσίας και των στρατηγικών λαθών που κινδυνεύουν να ωθήσουν περισσότερα έθνη στην τροχιά του Πεκίνου – ακόμη και αν παραμείνουν δομικά ανεξάρτητα.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Εξάρχου: Πώς κερδίζει το Ελληνικό Δημόσιo από την Credia

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Εξάρχου: Πώς κερδίζει το Ελληνικό Δημόσιo από την Credia

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μπορεί μια χούφτα αμύγδαλα να επιβραδύνει τη γήρανση;

Μπορεί μια χούφτα αμύγδαλα να επιβραδύνει τη γήρανση;

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Μανουσάκης: Δουλεύουμε κανονικά για τον GSI – Αναμένουμε από Κύπρο

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Μανουσάκης: Δουλεύουμε κανονικά για τον GSI – Αναμένουμε από Κύπρο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πώς η σκληρή δεξιά στην Ευρώπη απειλεί την οικονομία
Προειδοποίηση 06.09.25

Πώς η σκληρή δεξιά στην Ευρώπη απειλεί την οικονομία

«Δεν χρειάζεται να είσαι ο Τζορτζ Σόρος για να προβλέψεις ότι οι επενδυτές ομολόγων θα δοκιμάσουν τη συνοχή στην οικονομία της Ευρωζώνης αν εκλεγεί η Εθνική Συσπείρωση στη Γαλλία»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ντονατέλα Βερσάτσε, Άντζελα Μισόνι – Πλήθος κόσμου και VIP αποτίουν φόρο τιμής στον Τζιόρτζιο Αρμάνι
Λαϊκό προσκύνημα 06.09.25

Ντονατέλα Βερσάτσε, Άντζελα Μισόνι - Πλήθος κόσμου και VIP αποτίουν φόρο τιμής στον Τζιόρτζιο Αρμάνι

Εκατοντάδες θαυμαστές και VIP αποχαιρετούν τον Τζιόρτζιο Αρμάνι, τον οποίο ο δήμαρχος του Μιλάνου χαρακτήρισε ως «άνθρωπο εξαιρετικής κομψότητας» που άφησε ανεξίτηλο σημάδι στην πόλη και στον κόσμο της μόδας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γιατί οι άνθρωποι ρίχνουν λάδι στη φωτιά για τον υποτιθέμενο θάνατο του Τραμπ; – «Αυτή η ακόρεστη πείνα»
Κόσμος 06.09.25

Γιατί οι άνθρωποι ρίχνουν λάδι στη φωτιά για τον υποτιθέμενο θάνατο του Τραμπ; – «Αυτή η ακόρεστη πείνα»

Προ ολίγων ημερών, για ακόμη μία φορά, μία φήμη ξεκίνησε να κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ότι δηλαδή ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πεθάνει, με τον κόσμο να παρουσιάζει «δεδομένα» και να κτίζει θεωρίες

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ζελένσκι: Απορρίπτει την πρόταση Πούτιν για συνάντηση στη Μόσχα και τον αποκαλεί «τρομοκράτη»
«Ας έρθει αυτός στο Κίεβο» 06.09.25

Απορρίπτει την πρόταση Πούτιν για συνάντηση στη Μόσχα ο Ζελένσκι και τον αποκαλεί «τρομοκράτη»

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι έδωσε συνέντευξη στο ABC News - Κατηγορεί τον Ρώσο ομόλογό του ότι ουσιαστικά αποφεύγει τη μεταξύ τους συνάντηση

Σύνταξη
Κάρλο Ακούτις: O «influencer του Θεού» αγιοποιείται την Κυριακή
Κόσμος 06.09.25

Την Κυριακή οι millennials αποκτούν τον δικό τους Άγιο - O «influencer του Θεού» αγιοποιείται

Ο Ακούτις είχε δημιουργήσει ιστοσελίδες για τη διάδοση της καθολικής διδασκαλίας, κερδίζοντας μετά τον θάνατό του, σε ηλικία 15 ετών από λευχαιμία, το προσωνύμιο «ο influencer του Θεού».

Σύνταξη
Νότια Κορέα: Θα υποστηρίξει τους πολίτες της που συνελήφθησαν από την υπηρεσία μετανάστευσης στις ΗΠΑ
Σε εργοστάσιο της Hyunday 06.09.25

Η Νότια Κορέα θα υποστηρίξει τους πολίτες της που συνελήφθησαν από την υπηρεσία μετανάστευσης στις ΗΠΑ

Πολίτες από τη Νότια Κορέα συνελήφθησαν από την ICE σε επιδρομή σε υπό κατασκευή εργοστάσιο της Hyundai στην Τζόρτζια των ΗΠΑ - Τι δηλώνει η νοτιοκορεάτικη πολιτική ηγεσία

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η αμαρτωλή ιστορία των ειδικών δυνάμεων που σκότωσαν πολίτες στη Β. Κορέα σε μια αποτυχημένη αποστολή
Ομάδα καταδρομέων 06.09.25

Η αμαρτωλή ιστορία της αμερικανικής SEAL μετά την αποκάλυψη για το φιάσκο στη Β. Κορέα και τη δολοφονία αθώων πολιτών

Η αποκάλυψη των New York Times για την αποτυχημένη αποστολή της ειδικής ομάδας καταδρομέων των ΗΠΑ στη Βόρεια Κορέα το 2019 στην πρώτη θητεία Τραμπ υπενθυμίζει την ιστορία της SEAL

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ιράν: Εκτελέστηκε άνδρας που συμμετείχε στις μαζικές κινητοποιήσεις του 2022 για τα δικαιώματα των γυναικών
Κόσμος 06.09.25

Εκτελέστηκε άνδρας στο Ιράν - Συμμετείχε στις μαζικές κινητοποιήσεις του 2022 για τα δικαιώματα των γυναικών

Ο Μεχράν Μπαχραμιάν βρισκόταν μεταξύ αυτών που επιτέθηκαν σε όχημα των δυνάμεων ασφαλείας στην περιοχή Σεμιρόμ της επαρχίας Ισφαχάν στο Ιράν, λέει ο ιστότοπος Mizan

Σύνταξη
Γάζα: Νέα «ανθρωπιστική ζώνη» ανακοίνωσε το Ισραήλ, την ώρα που κλιμακώνει τις επιθέσεις τους στα βόρεια
Την ισοπεδώνει 06.09.25

Νέα «ανθρωπιστική ζώνη» ανακοίνωσε το Ισραήλ, την ώρα που κλιμακώνει τις επιθέσεις του στη βόρεια Γάζα

Το Ισραήλ κλιμακώνει τις φονικές επιθέσεις του, ισοπεδώνοντας κτίρια - H ανακοίνωση των IDF, νέα εντολή στους Παλαιστίνιους να απομακρυνθούν από την πόλη της Γάζας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φάμελλος: Οι τουριστικές επιχειρήσεις έχουν αφεθεί στην τύχη τους
Πιερία 06.09.25

Φάμελλος: Οι τουριστικές επιχειρήσεις έχουν αφεθεί στην τύχη τους

«Δεν υπάρχει σχεδιασμός ώστε το τουριστικό προϊόν να μην έχει μόνο θερινό χαρακτήρα, αλλά να συνδυάζεται με τα πλούσια ιστορικά και φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Πώς η σκληρή δεξιά στην Ευρώπη απειλεί την οικονομία
Προειδοποίηση 06.09.25

Πώς η σκληρή δεξιά στην Ευρώπη απειλεί την οικονομία

«Δεν χρειάζεται να είσαι ο Τζορτζ Σόρος για να προβλέψεις ότι οι επενδυτές ομολόγων θα δοκιμάσουν τη συνοχή στην οικονομία της Ευρωζώνης αν εκλεγεί η Εθνική Συσπείρωση στη Γαλλία»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η μάχη για τη Fed – Οι τρεις φιναλίστ του Τραμπ και οι πιθανότητες
Διεθνής Οικονομία 06.09.25

Η μάχη για τη Fed – Οι τρεις φιναλίστ του Τραμπ και οι πιθανότητες

Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να επιλέξει τον διάδοχο του Τζερόμ Πάουελ στη Fed, με τρία πρόσωπα να βρίσκονται στο προσκήνιο και τις αγορές να στοιχηματίζουν για το αποτέλεσμα

Νατάσα Σινιώρη
Ντονατέλα Βερσάτσε, Άντζελα Μισόνι – Πλήθος κόσμου και VIP αποτίουν φόρο τιμής στον Τζιόρτζιο Αρμάνι
Λαϊκό προσκύνημα 06.09.25

Ντονατέλα Βερσάτσε, Άντζελα Μισόνι - Πλήθος κόσμου και VIP αποτίουν φόρο τιμής στον Τζιόρτζιο Αρμάνι

Εκατοντάδες θαυμαστές και VIP αποχαιρετούν τον Τζιόρτζιο Αρμάνι, τον οποίο ο δήμαρχος του Μιλάνου χαρακτήρισε ως «άνθρωπο εξαιρετικής κομψότητας» που άφησε ανεξίτηλο σημάδι στην πόλη και στον κόσμο της μόδας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τσίπρας: Παραδώσαμε μια χώρα στο ξέφωτο και η κυβέρνηση Μητσοτάκη την οδηγεί πάλι σε αδιέξοδο – Επιτελικό κράτος της διαφθοράς και των επιδοτούμενων στελεχών με Πόρσε
Πολιτική Γραμματεία 06.09.25

Τσίπρας: Παραδώσαμε μια χώρα στο ξέφωτο και η κυβέρνηση Μητσοτάκη την οδηγεί πάλι σε αδιέξοδο – Επιτελικό κράτος της διαφθοράς και των επιδοτούμενων στελεχών με Πόρσε

Μιλώντας για κοινωνία χασμάτων, γενικευμένη διαφθορά, ρηχή και άδικη ανάπτυξη, παλιές χρεοκοπημένες συνταγές και ξεπερασμένο παραγωγικό μοντέλο ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, που «δεν έκανε τίποτα από αυτά που η οικονομία χρειάζεται και η κοινωνία έχει ανάγκη». Η επιγραφή πάνω από τη χώρα γράφει «Προσοχή, Αδιέξοδο»!, τόνισε.

Σύνταξη
Γιατί οι άνθρωποι ρίχνουν λάδι στη φωτιά για τον υποτιθέμενο θάνατο του Τραμπ; – «Αυτή η ακόρεστη πείνα»
Κόσμος 06.09.25

Γιατί οι άνθρωποι ρίχνουν λάδι στη φωτιά για τον υποτιθέμενο θάνατο του Τραμπ; – «Αυτή η ακόρεστη πείνα»

Προ ολίγων ημερών, για ακόμη μία φορά, μία φήμη ξεκίνησε να κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ότι δηλαδή ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πεθάνει, με τον κόσμο να παρουσιάζει «δεδομένα» και να κτίζει θεωρίες

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ζελένσκι: Απορρίπτει την πρόταση Πούτιν για συνάντηση στη Μόσχα και τον αποκαλεί «τρομοκράτη»
«Ας έρθει αυτός στο Κίεβο» 06.09.25

Απορρίπτει την πρόταση Πούτιν για συνάντηση στη Μόσχα ο Ζελένσκι και τον αποκαλεί «τρομοκράτη»

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι έδωσε συνέντευξη στο ABC News - Κατηγορεί τον Ρώσο ομόλογό του ότι ουσιαστικά αποφεύγει τη μεταξύ τους συνάντηση

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Κινδυνεύουν οι δουλειές μας από την AI; Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ευρώπη
Προβλέψεις CEDEFOP 06.09.25

Κινδυνεύουν οι δουλειές μας από την AI; Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ευρώπη, πώς θα προστατευτούμε

Η εξειδικευμένη τεχνογνωσία που ψάχνουν οι εταιρείες και δεν μπορούν να βρουν στην AI - Οι προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου CEDEFOP για το 2035 όσον αφορά στη ζήτηση για ψηφιακές θέσεις εργασίας

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Κάρλο Ακούτις: O «influencer του Θεού» αγιοποιείται την Κυριακή
Κόσμος 06.09.25

Την Κυριακή οι millennials αποκτούν τον δικό τους Άγιο - O «influencer του Θεού» αγιοποιείται

Ο Ακούτις είχε δημιουργήσει ιστοσελίδες για τη διάδοση της καθολικής διδασκαλίας, κερδίζοντας μετά τον θάνατό του, σε ηλικία 15 ετών από λευχαιμία, το προσωνύμιο «ο influencer του Θεού».

Σύνταξη
Νότια Κορέα: Θα υποστηρίξει τους πολίτες της που συνελήφθησαν από την υπηρεσία μετανάστευσης στις ΗΠΑ
Σε εργοστάσιο της Hyunday 06.09.25

Η Νότια Κορέα θα υποστηρίξει τους πολίτες της που συνελήφθησαν από την υπηρεσία μετανάστευσης στις ΗΠΑ

Πολίτες από τη Νότια Κορέα συνελήφθησαν από την ICE σε επιδρομή σε υπό κατασκευή εργοστάσιο της Hyundai στην Τζόρτζια των ΗΠΑ - Τι δηλώνει η νοτιοκορεάτικη πολιτική ηγεσία

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Προμηθέας 95-67: «Ξεμούδιασμα» με επιστροφή Έβανς και διψήφιους Κουμάντζε, Χολ και Γουόρντ
Euroleague 06.09.25

Ολυμπιακός – Προμηθέας 95-67: «Ξεμούδιασμα» με επιστροφή Έβανς και διψήφιους Κουμάντζε, Χολ και Γουόρντ

Ο Ολυμπιακός έδωσε το πρώτο φετινό του φιλικό τεστ, επικρατώντας 95-67 του Προμηθέα στο ΣΕΦ και βλέποντας τον Κίναν Έβανς να επιστρέφει στη δράση 469 μέρες μετά το σοβαρό τραυματισμό του.

Σύνταξη
Για την μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή μίλησε ο Δένδιας στα εγκαίνια του περιπτέρου του υπ. Εθνικής ‘Άμυνας
ΔΕΘ 06.09.25

Για την μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή μίλησε ο Δένδιας στα εγκαίνια του περιπτέρου του υπ. Εθνικής ‘Άμυνας

«Είναι αυτή η μετάβαση στη νέα εποχή που υπηρετεί η «Ατζέντα 2030», ένας συνολικός μετασχηματισμός των ΕΔ που αναβαθμίζει τις αμυντικές μας δυνατότητες με ένα νέο δόγμα αποτροπής» τόνισε ο Νίκος Δένδιας

Σύνταξη
Ταλαντούχα, πλήρης και μοναδική: Ένας χρόνος για την «Εθνική του Ιβάν» που ήρθε για να… μείνει! (pics, vids)
On Field 06.09.25

Ταλαντούχα, πλήρης και μοναδική: Ένας χρόνος για την «Εθνική του Ιβάν» που ήρθε για να… μείνει! (pics, vids)

Η Εθνική Ελλάδας της νέας εποχής είναι μοναδική, εντυπωσιάζει, καθηλώνει και δείχνει ότι έχει έρθει για να εγκατασταθεί ξανά στο κορυφαίο επίπεδο.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ούτε κουβέντα από Μητσοτάκη για τις ελλείψεις στο ΕΣΥ – «Σε δύο χρόνια ένα καλύτερο σύστημα υγείας…»
Η μπάλα στην εξέδρα 06.09.25

Ούτε κουβέντα από Μητσοτάκη για τις ελλείψεις στο ΕΣΥ – «Σε δύο χρόνια ένα καλύτερο σύστημα υγείας…»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αναφέρθηκε στις ελλείψεις που κάνουν το ΕΣΥ να στενάζει, όπως καταγγέλλουν οι υγειονομικοί - Επίσκεψη στο περίπτερο του υπουργείου Υγείας στη ΔΕΘ

Σύνταξη
Λιμάνι του Πειραιά: Κρουαζιερόπλοιο με 450 επιβάτες προσέκρουσε στην προβλήτα κατά την πρόσδεση
Δεν υπήρξε τραυματισμός 06.09.25

Κρουαζιερόπλοιο με 450 επιβάτες προσέκρουσε στο λιμάνι του Πειραιά κατά την πρόσδεση

Όλοι όσοι επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο αποβιβάστηκαν με ασφάλεια, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού - Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ούτε θαλάσσια ρύπανση

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο