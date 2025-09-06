Αλλαγή ονόματος για λόγους ασφαλείας

Το 14ο etap της Vuelta a España ξεκίνησε με μια είδηση που προκάλεσε αίσθηση: η ομάδα Israel – Premier Tech αποφάσισε να αφαιρέσει την αναφορά στο κράτος του Ισραήλ από τις εμφανίσεις των αθλητών της. Όπως ανακοινώθηκε επίσημα, οι ποδηλάτες, τα οχήματα και ο υπόλοιπος εξοπλισμός θα φέρουν πλέον το μονόγραμμα του συλλόγου, και όχι το όνομα της χώρας.

Η απόφαση ήρθε μετά τα συνεχή επεισόδια διαμαρτυρίας στις εκκινήσεις των τελευταίων ημερών, με ομάδες διαδηλωτών να σηκώνουν παλαιστινιακές σημαίες και να ζητούν την αποβολή της ομάδας από τον ισπανικό γύρο. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί, καθώς η ομάδα έχει εξασφαλισμένη συμμετοχή λόγω της άδειας που κατέχει. Ωστόσο, η ένταση ανάγκασε τους διοργανωτές να ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας, ενώ οι ίδιοι οι ιθύνοντες του Israel – Premier Tech προχώρησαν σε μια ασυνήθιστη κίνηση αυτοπροστασίας στο Γύρο Ισπανίας.

«Με στόχο να δοθεί προτεραιότητα στην ασφάλεια των ποδηλατών μας και ολόκληρου του πελοτόν, και με δεδομένη τη φύση ορισμένων επικίνδυνων διαμαρτυριών στη Vuelta a España, η ομάδα μας προμηθεύει τους αθλητές με νέο κιτ που φέρει το λογότυπο-μονογράφημα του συλλόγου για την υπόλοιπη διάρκεια του αγώνα», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση. «Η ονομασία της ομάδας παραμένει Israel – Premier Tech, αλλά η επιλογή αυτή συμβαδίζει με προηγούμενες αποφάσεις μας για τα οχήματα και την ανεπίσημη ένδυση».

Η κίνηση αυτή φέρνει εκ νέου στο προσκήνιο τη σύγκρουση αθλητισμού και πολιτικής, με το ποδήλατο να μετατρέπεται για ακόμη μια φορά σε πεδίο διαμαρτυριών. Παράλληλα, αποδεικνύει ότι η Vuelta δεν μένει ανεπηρέαστη από τις γεωπολιτικές εντάσεις της Μέσης Ανατολής, κάτι που θέτει σε δοκιμασία την ουδετερότητα και την ασφάλεια ενός από τους σημαντικότερους ποδηλατικούς γύρους στον κόσμο.