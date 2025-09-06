sports betsson
06.09.2025 | 12:48
Συγκρούστηκε λεωφορείο με γερανό στη Συγγρού
«Πόλεμος» στο γαλλικό ποδόσφαιρο
On Field 06 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:00

«Πόλεμος» στο γαλλικό ποδόσφαιρο

Μαρσεϊγ και Λανς αμφισβητούν το μοντέλο της Ligue 1

Γιώργος Μαζιάς
ΚείμενοΓιώργος Μαζιάς
A
A
Vita.gr
Πώς το “popcorn brain” μας στερεί την ικανότητα συγκέντρωσης; Τι έδειξε ιαπωνική μελέτη;

Πώς το “popcorn brain” μας στερεί την ικανότητα συγκέντρωσης; Τι έδειξε ιαπωνική μελέτη;

Spotlight

Η κρίση στα τηλεοπτικά δικαιώματα και η διαχείριση της Ligue de Football Professionnel (LFP) έχουν ανοίξει βαθιά ρήγματα στο γαλλικό ποδόσφαιρο, φέρνοντας στο προσκήνιο έναν «πόλεμο» που δεν κρύβεται πλέον. Οι ιδιοκτήτες της Μαρσέιγ, Φρανκ ΜακΚουρτ, και της Λανς, Ζοζέφ Ουγουρλιάν, μίλησαν σε κοινή συνέντευξη στη Le Figaro και εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση κατά της ηγεσίας της λίγκας και προσωπικά του προέδρου της, Βενσάν Λαμπρούν.

Οι δύο επιχειρηματίες έκαναν λόγο για έλλειψη διαφάνειας και υπευθυνότητας. Ο Ουγουρλιάν τόνισε πως «το προϊόν του γαλλικού ποδοσφαίρου είναι εξαιρετικό, το πρόβλημα βρίσκεται αποκλειστικά στην ηγεσία», κατηγορώντας τη διοίκηση ότι διατηρεί στελέχη με υψηλούς μισθούς, παρά τα καταστροφικά αποτελέσματα.

Η μεγάλη πληγή αφορά τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Η προσπάθεια της LFP να εξασφαλίσει 1 δισ. ευρώ απέτυχε, ενώ η συμφωνία με τη DAZN ακυρώθηκε μέσα σε επτά μήνες με αποζημίωση 100 εκατ. ευρώ. Η δημιουργία της πλατφόρμας Ligue 1+, αν και ξεπέρασε τις 600.000 συνδρομές, δεν παρέχει σταθερά έσοδα, αφήνοντας τους συλλόγους σε αβεβαιότητα.

Ο ΜακΚουρτ, ιδιοκτήτης της Μαρσέιγ, στάθηκε στην οικονομική αβεβαιότητα που πλήττει τους προϋπολογισμούς των συλλόγων, καθώς βασίστηκαν σε έσοδα που ποτέ δεν έφτασαν. Από την πλευρά του, ο Ουγουρλιάν επισήμανε ότι οι ομάδες που δεν αγωνίζονται στο Champions League έχουν χάσει «το 25% έως 50% των εσόδων τους», με συνέπεια να αναγκάζονται σε πωλήσεις βασικών παικτών και περικοπές.

Το ζήτημα περιπλέκεται περαιτέρω από τον ρόλο της Παρί ΣΖ. Ο Νασέρ Αλ Κελαϊφί, πρόεδρος του παριζιάνικου συλλόγου αλλά και στέλεχος του BeIN Sports, βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με τη LFP για τα δικαιώματα μετάδοσης, καθώς η πλατφόρμα δεν έχει καταβάλει ολόκληρο το ποσό της συμφωνίας. Για πολλούς, η διπλή ιδιότητα του Καταριανού ενισχύει το αίσθημα αδικίας και ανισότητας στο εσωτερικό της Ligue 1.

«Για να παιχτεί ποδόσφαιρο χρειάζονται δύο ομάδες. Το τωρινό σύστημα ευνοεί μόνο αυτούς που έχουν ήδη πολλά. Χρειάζεται ισορροπία, αλλιώς το προϊόν δεν είναι παγκοσμίως ελκυστικό», τόνισε ο Ουγουρλιάν, υπογραμμίζοντας το τεράστιο χάσμα που έχει δημιουργηθεί. Ο ΜακΚουρτ πρόσθεσε: «Η άποψη ότι αν πάει καλά η Παρί ΣΖ τότε πάει καλά η Ligue 1 είναι λανθασμένη. Εμείς βλέπουμε το μέλλον διαφορετικά».

Η δυσαρέσκεια δεν περιορίζεται μόνο σε Μαρσέιγ και Λανς. Ομάδες όπως η Ναντ, η Τουλούζ και η Νις φέρονται διατεθειμένες να συστρατευτούν κατά της διοίκησης της λίγκας. Η συμφωνία με το επενδυτικό fund CVC, που εξασφάλισε το 13% των μελλοντικών εσόδων της LFP Media έναντι 1,5 δισ. ευρώ, θεωρείται από πολλούς «δεσμευτικό βάρος» που στραγγαλίζει την οικονομική προοπτική των συλλόγων.

Το γαλλικό ποδόσφαιρο, με εξαίρεση τηνοικονομικά πανίσχυρη Παρί Σεν Ζερμέν, δείχνει να βρίσκεται σε κατάσταση οριακή. Αν δεν υπάρξει αλλαγή στρατηγικής και πιο δίκαιος καταμερισμός των εσόδων, το χάσμα θα συνεχίσει να διευρύνεται, απειλώντας τη βιωσιμότητα ενός πρωταθλήματος με μεγάλη παράδοση αλλά και αυξανόμενα οικονομικά αδιέξοδα.

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ: Με σύννεφα στην οικονομία, οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού

89η ΔΕΘ: Με σύννεφα στην οικονομία, οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού

Vita.gr
Πώς το “popcorn brain” μας στερεί την ικανότητα συγκέντρωσης; Τι έδειξε ιαπωνική μελέτη;

Πώς το “popcorn brain” μας στερεί την ικανότητα συγκέντρωσης; Τι έδειξε ιαπωνική μελέτη;

World
Κίνα: Ο Σι Τζινπίνγκ σχεδιάζει έναν μετα-αμερικανικό κόσμο

Κίνα: Ο Σι Τζινπίνγκ σχεδιάζει έναν μετα-αμερικανικό κόσμο

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 06.09.25

Φοβερός Γιοβάνοβιτς: «Πωωω! Ξέρετε πού έχω παράπονο; Θα σας πείραζε αν έλεγαν την Ελλάδα χαμηλού επιπέδου;»

Ο Ιβαν Γιοβάνοβιτς απάντησε σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το αγωνιστικό επίπεδο της Λευκορωσίας, τονίζοντας ότι ο κάθε αντίπαλος της Εθνικής αξίζει σεβασμό.

Σύνταξη
Εθνική Ελλάδας: Από την Γλασκώβη στο… American Dream
On Field 05.09.25

Από την Γλασκώβη στο... American Dream

Η Εθνική Ελλάδας που διέλυσε την Σκωτία τον περασμένο Μάρτιο δείχνει τον δρόμο για την πορεία που ξεκινάει απόψε στο Καραϊσκάκη κόντρα στην Λευκορωσία για το American Dream...

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Ο Γιοβάνοβιτς έχει ήδη μία πολύ μεγάλη επιτυχία
Παγκόσμιο Κύπελλο 05.09.25

Ο Γιοβάνοβιτς έχει ήδη μία πολύ μεγάλη επιτυχία

Η Ελλάδα έχει όλα τα φόντα για να προκριθεί στο Μουντιάλ και να πρωταγωνιστήσει στο υψηλότερο επίπεδο, όμως χάρη στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς συνδέθηκε ξανά με τους Έλληνες φιλάθλους.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ο Ντόρσεϊ θύμισε… Σπανούλη
On Field 04.09.25

Ο Ντόρσεϊ θύμισε… Σπανούλη

Τα τρίποντα του Τάιλερ Ντόρσεϊ στα δύο πρώτα δεκάλεπτα διέλυσαν την άμυνα της Ισπανίας κι έβαλαν τον… θεμέλιο λίθο για την κατάκτηση της νίκης

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η αγάπη του Αρμάνι για τη Νάπολι και μια φανέλα στη μνήμη του… Μαραντόνα
On Field 04.09.25

Η αγάπη του Αρμάνι για τη Νάπολι και μια φανέλα στη μνήμη του… Μαραντόνα

Η πρωταθλήτρια Ιταλίας συνεργάζεται με την εταιρία του Ιταλού σχεδιαστή και η φανέλα της Νάπολι είναι η πρώτη που σχεδίασε ο ιταλικός οίκος για επαγγελματικό ποδοσφαιρικό σύλλογο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τα σίγουρα χέρια του Τζολάκη και η κουβέντα για τα γκολπόστ στο Μάντσεστερ
On Field 04.09.25

Τα σίγουρα χέρια του Τζολάκη και η κουβέντα για τα γκολπόστ στο Μάντσεστερ

Ο Ολυμπιακός έχει το… κεφάλι του ήσυχο με τον Τζολάκη στην εστία, την ώρα που σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μάντσεστερ Σίτι, έγινε ο κακός χαμός για την πιο νευραλγική θέση της εντεκάδας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο μεγαλύτερος αντίπαλος της Εθνικής
On Field 03.09.25

Ο μεγαλύτερος αντίπαλος της Εθνικής

Ο αγώνας με την Ισπανία είναι ο δεύτερος «τελικός» στον όμιλο και για να μην την… πατήσουμε πρέπει να έχουμε στο νου μας την Βοσνία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η πρώτη εικόνα του Μάνσα στο Ρέντη
On Field 03.09.25

Η πρώτη εικόνα του Μάνσα στο Ρέντη

Τι έδειξε με το «καλημέρα» ο νεαρός Βραζιλιάνος στόπερ και ποιο είναι το στοιχείο που τον κάνει να ξεχωρίζει

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο… πικρός καφές του Γκιγιέρμο Οτσόα
On Field 02.09.25

Ο… πικρός καφές του Γκιγιέρμο Οτσόα

Ο Μεξικανός γκολκίπερ άφησε στα «κρύα του λουτρού» την Μπούργκος (ομάδα δεύτερης κατηγορίας στην Ισπανία), λέγοντας πως πάει για καφέ κι επιστρέφει για την υπογραφή του συμβολαίου. Έλα όμως που δεν γύρισε ποτέ...

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Έξαλλος ο Γκουέι με την Κρίσταλ Πάλας
On Field 02.09.25

Έξαλλος ο Γκουέι με την Κρίσταλ Πάλας

Ο 25χρονος στόπερ αδυνατεί να πιστέψει πως η διοίκηση των «αετών» ακύρωσε την μεταγραφή του στην Λίβερπουλ, την ώρα που ο παίκτης περνούσε από ιατρικές εξετάσεις

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η μεγαλύτερη επιτυχία του Ποντένσε
On Field 02.09.25

Η μεγαλύτερη επιτυχία του Ποντένσε

Ο Πορτογάλος έχει κερδίσει την αγάπη και τον σεβασμό όλων στο Ρέντη κι αυτό τον κάνει ακόμα πιο πολύτιμο στο πλάνο του Μεντιλίμπαρ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ολυμπιακός: Έγιναν όλα όπως έπρεπε…
On Field 02.09.25

Ολυμπιακός: Έγιναν όλα όπως έπρεπε…

Ένα άκρως ποιοτικό ρόστερ στα χέρια του «στρατηγού» Μεντιλίμπαρ που είδε όσα ήθελε να γίνονται πραγματικότητα από την διοίκηση Μαρινάκη – Ο Ποντένσε, ο Ταρέμι, η νέα γενιά και ένα «μίγμα» ικανό για νέες μεγάλες στιγμές.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Μήπως τελικά έχει δίκιο ο Σπανούλης για ρόστερ 14 παικτών στις μεγάλες διοργανώσεις;
On Field 02.09.25

Μήπως τελικά έχει δίκιο ο Σπανούλης για ρόστερ 14 παικτών στις μεγάλες διοργανώσεις;

Ο Βασίλης Σπανούλης είχε ταχθεί υπέρ τις αύξησης των ρόστερ 14 παίκτες και φαίνεται να επιβεβαιώνεται μετά από τους τελευταίους τραυματισμούς σε Σερβία, Λιθουανία και Γερμανία.

Βιδιάνος Ρούσσος
Ο μεγάλος στόχος της Λίβερπουλ
On Field 01.09.25

Ο μεγάλος στόχος της Λίβερπουλ

Οι απίστευτες μεταγραφές των «κόκκινων» δημιουργούν ένα φανταστικό ρόστερ και ο πήχης έχει ανέβει ψηλότερα από ποτέ…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
