Η FIFA συγκροτεί πάνελ 16 ποδοσφαιριστών κατά του ρατσισμού

Η FIFA ανακοίνωσε τη σύσταση ενός πάνελ 16 ποδοσφαιριστών, ενεργών και παλαίμαχων, με στόχο την ενίσχυση του αγώνα κατά του ρατσισμού στο ποδόσφαιρο. Το πάνελ θα έχει συμβουλευτικό και εκπαιδευτικό ρόλο, θα προωθεί πολιτικές για την καταπολέμηση των διακρίσεων και θα αποτελεί το βασικό όχημα της παγκόσμιας εκστρατείας της FIFA για την αλλαγή νοοτροπίας σε όλα τα επίπεδα του αθλήματος.

Την ομάδα απαρτίζουν προσωπικότητες με σημαντική ποδοσφαιρική και κοινωνική προσφορά, όπως ο επίτιμος αρχηγός του πάνελ και πρώην Πρόεδρος της Λιβερίας, Τζορτζ Γουεά, ο Ντιντιέ Ντρογκμπά, ο Ιβάν Κόρδοβα, η Μπριάνα Σκάρι, η Φορμίγκα και ο Μπλεζ Ματουιντί. Ανάμεσά τους βρίσκονται εκπρόσωποι από όλες τις ηπείρους, άνδρες και γυναίκες που έχουν βιώσει ή καταγγείλει ρατσιστικά περιστατικά και είναι αποφασισμένοι να συμβάλουν στην εξάλειψή τους.

«Για πρώτη φορά, οι ποδοσφαιριστές τοποθετούνται στο επίκεντρο της αλλαγής. Η κοινωνία είναι ενωμένη στην προσπάθεια εξάλειψης του ρατσισμού από το ποδόσφαιρο», δήλωσε ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, προσθέτοντας ότι τα μέλη του πάνελ θα προωθήσουν την ευαισθητοποίηση, την εκπαίδευση και θα δώσουν πρακτικές συμβουλές για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Το πάνελ εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των πέντε πυλώνων δράσης της FIFA για την καταπολέμηση του ρατσισμού: Κανονισμοί και κυρώσεις Παρεμβάσεις εντός αγωνιστικού χώρου Ποινικές διαδικασίες Εκπαίδευση Συλλογική στάση των ποδοσφαιριστών Στον πρώτο πυλώνα, η FIFA ενίσχυσε πρόσφατα τον Πειθαρχικό της Κώδικα, αυξάνοντας σημαντικά τα πρόστιμα – πλέον έως και 4,5 εκατομμύρια ευρώ – και ενισχύοντας τη δυνατότητα αναγνώρισης δραστών από παίκτες και αξιωματούχους εντός αγώνα. Παράλληλα, το άρθρο 15 προβλέπει τριεπίπεδη διαδικασία διαχείρισης ρατσιστικών περιστατικών, με σαφείς κατευθυντήριες γραμμές που καλούνται να ενσωματώσουν οι ομοσπονδίες μέλη.

Στήριξη σε θύματα, εκπαίδευση σε νέους

Το πάνελ θα διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην ενημέρωση και την υποστήριξη θυμάτων ρατσιστικών επιθέσεων, ειδικά νεαρών παικτών που συμμετέχουν σε διοργανώσεις της FIFA. Θα καταδεικνύει τις συνέπειες του ρατσισμού στους παίκτες και το άθλημα, και θα ενθαρρύνει την υιοθέτηση ενιαίας, δυναμικής στάσης κατά περιστατικών που θεωρούνται πλέον ποινικά αδικήματα σε πολλές χώρες.

Παράλληλα, μέσω του προγράμματος Football for Schools, η FIFA διανέμει υλικό ευαισθητοποίησης σε παιδιά και νέους, ενώ σχεδιάζεται και η κυκλοφορία ολοκληρωμένων διαδικτυακών εργαλείων εκπαίδευσης για ομοσπονδίες, προπονητές, παίκτες και διαιτητές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην αντιμετώπιση ρατσισμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από το Μουντιάλ 2022 και μετά, η FIFA έχει αναλύσει πάνω από 33 εκατομμύρια αναρτήσεις και έχει διανείμει περισσότερους από 100 φακέλους αποδεικτικού υλικού σε τοπικές αρχές για τη διερεύνηση περιστατικών. «Το ποδόσφαιρο ενώνει, αναπτύσσει και μας κάνει καλύτερους», τόνισε ο Τζορτζ Γουεά. «Είναι τιμή μου να συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια. Θα συνεχίσω να κάνω ό,τι μπορώ για να προωθήσω αυτό το άθλημα, γιατί το ποδόσφαιρο είναι ζωή».