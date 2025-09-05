Ο θρύλος του ποδοσφαίρου Ζορζ Γουεά επικεφαλής της FIFA για την καταπολέμηση του ρατσισμού

H FIFA βρίσκεται σε διαρκή αγώνα καταπολέμησης του ρατσισμού στο ποδόσφαιρο και στο πλαίσιο αυτό δημιουργεί ομάδα 16 ατόμων με επικεφαλής τον Ζορζ Γουεά η οποία θα παρέχει συμβουλές για την καταπολέμηση του ρατσισμού.

Το όνομά της δράσης αυτής θα είναι «Players’ Voice Panel» (σ.σ. η φωνή του ποδοσφαιριστή) και θα αποτελείται από άνδρες και γυναίκες (από 14 χώρες), όλοι τους θρύλοι του αθλήματος, όπως είναι ο Αφρικανός άλλοτε αστέρας των Μονακό, Παρί, Μίλάν, Τσέλσι, Μάντσεστερ Σίτι και Μαρσέιγ.

Εκτός του πρώην προέδρου της Λιβερίας (2018-2024) θα υπάρχουν κι άλλα «δυνατά» ονόματα όπως ο Εμάνουελ Αντεμπαγιόρ, ο Ντιντιέ Ντρογκμπά, και η Μπριάνα Σκάρι, τερματοφύλακας των Ηνωμένων Πολιτειών, της ομάδας που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών το 1999.

«Η επιτροπή παρακολουθεί και παρέχει συμβουλές σχετικά με πρωτοβουλίες κατά του ρατσισμού και προωθεί την εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα του αθλήματος και χρησιμεύει ως think tank για νέες ιδέες», αναφέρει η FIFA σε ανακοίνωσή της,

Η επιτροπή αυτή σκοπό έχει να παρέχει συμβουλές σχετικά με στρατηγικές κατά του ρατσισμού, θα συμμετέχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα και θα συμβάλλει σε μεταρρυθμίσεις σε όλο το ποδόσφαιρο.

Οπως αναφέρουμε και πιο πάνω η Παγκόσμια Ομοσπονδία έχρισε τον Ζορζ Γουεά ως επίτιμο αρχηγό της επιτροπής με τον ίδιο να δηλώνει πως αυτή η κίνηση αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τον ίδιο «Είναι τιμή μου που υπηρετώ σε αυτόν τον ρόλο. Θα καταβάλλω πάντα κάθε δυνατή προσπάθεια, όπως έχω κάνει στο παρελθόν και συνεχίζω να κάνω, για την προώθηση του αθλήματος, επειδή το ποδόσφαιρο είναι ζωή».

Tackling racism in football through the FIFA Players’ Voice Panel 👏 The 16-strong group comprising legends of the men’s and women’s games has been revealed, each of whom is fully committed to bringing an end to racism in football. — FIFA (@FIFAcom) September 5, 2025

Αναλυτικά τα μέλη της επιτροπής κατά του ρατσισμού που ανακοίνωσε η FIFA

George Weah (Λιβερία)

Emmanuel Adebayor (Τόγκο)

Mercy Akide (Νιγηρία)

Ivan Cordoba (Κολομβία)

Didier Drogba (Ακτή Ελεφαντοστού)

Khalilou Fadiga (Σενεγάλη)

Formiga (Βραζιλία)

Jessica Houara (Γαλλία)

Maia Jackman (Νέα Ζηλανδία)

Sun Jihai (Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας)

Blaise Matuidi (Γαλλία)

Aya Miyama (Ιαπωνία)

Lotta Schelin (Σουηδία)

Briana Scurry (Ηνωμένες Πολιτείες)

Mikael Silvestre (Γαλλία)

Juan Pablo Sorin (Αργεντινή)