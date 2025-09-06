ΔΕΘ: Τετ α τετ Φάμελλου-Δούκα στο συλλαλητήριο – «Αυτά που κάνει ο Μητσοτάκης τελειώνουν την αυτοδιοίκηση»
Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Φάμελλος στον Χάρη Δούκα, όταν συναντήθηκαν στην πορεία έξω από το Βελλίδειο, όπου μιλάει ο κ. Μητσοτάκης, στην 89η ΔΕΘ, «πρέπει να δυναμώσει η φωνή της αυτοδιοίκησης»
Ο Σωκράτης Φάμελλος και ο Χάρης Δούκας συναντήθηκαν στην πορεία που πραγματοποιείται έξω το συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», όπου μιλά ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δήλωσε την στήριξή του στην προσπάθεια που κάνει ο Χάρης Δούκας στην Δήμο Αθηναίων και στην ΚΕΔΕ.
Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Φάμελλος, «αυτά που κάνει ο Μητσοτάκης τελειώνουν την αυτοδιοίκηση. Πρέπει να δυναμώσει η φωνή της».
Υπενθυμίζεται ότι το κεντρικό σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ στην 89η ΔΕΘ «Προοδευτική Ελλάδα» έχει και προγραμματικό περιεχόμενο και συνέργειες, αλλά και συμμαχίες.
