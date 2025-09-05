Στάρμερ: Προχώρησε σε ευρύ ανασχηματισμό μετά την παραίτηση της αντιπροέδρου της κυβέρνησης
Αφορμή για τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης του Κιρ Στάρμερ στάθηκε η παραίτηση της Άντζελα Ρέινερ επειδή δεν κατέβαλε τον σωστό φόρο για την αγορά ενός σπιτιού
- «Πυρά» αντιπολίτευσης σε κυβέρνηση και ΟΣΕ για το δυστύχημα με τον Προαστιακό
- «Δεν ζήτησα παρέμβαση, δεν ήμουν υποψήφιος» – Τι λέει ο αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ για τη μαφία της Κρήτης
- Εκατοντάδες εργαζόμενοι συνελήφθησαν σε μεγάλη επιδρομή της ICE σε εργοστάσιο της Hyundai
- Βαρύς πέλεκυς στη Google για παράβαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας – Τι απαντά η εταιρεία
Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ προχώρησε την Παρασκευή (5/9) σε ευρύ ανασχηματισμό, στον απόηχο της παραίτησης της αντιπροέδρου της κυβέρνησης των Εργατικών, Άντζελα Ρέινερ, λόγω ενός οικονομικού σκανδάλου.
Η αντιπρόεδρος Άντζελα Ρέινερ παραιτήθηκε σήμερα, δύο ημέρες αφότου παραδέχτηκε ότι κατέβαλε χαμηλότερο φόρο για μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας για την αγορά ενός διαμερίσματος. Η παραδοχή της αυτή συνιστά ένα νέο πλήγμα για την κυβέρνηση των Εργατικών.
Η Ιβέτ Κούπερ νέα ΥΠΕΞ, ο Ντέιβιντ Λάμι αντιπρόεδρος
Όπως μεταδίδουν τα βρετανικά μέσα ενημέωσης, ο Κιρ Στάρμερ όρισε την Ιβέτ Κούπερ νέα υπουργό Εξωτερικών, αντικαθιστώντας στη θέση αυτή τον Ντέιβιντ Λάμι.
Ο μέχρι σήμερα επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας αναλαμβάνει αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Δικαιοσύνης.
Ακολουθεί η πλήρης λίστα των μελών του νέου υπουργικού συμβουλίου της βρετανικής κυβέρνησης, σύμφωνα με την εφημερίδα «The Guardian».
Ο Ντέιβιντ Λάμι αναλαμβάνει υπουργός Δικαιοσύνης και αναπληρωτής πρωθυπουργός της κυβέρνησης.
Η Ιβέτ Κούπερ θα είναι υπουργός Εξωτερικών.
Η Σαμπάνα Μαχμούντ θα είναι υπουργός Εσωτερικών, στη θέση της Κούπερ.
Ο Ντάρεν Τζόουνς θα είναι καγκελάριος του Δουκάτου του Λάνκαστερ και θα διατηρήσει τη νέα του θέση ως γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού.
Ο Στιβ Ριντ αναλαμβάνει υπουργός Στέγασης.
Ο Πίτερ Κάιλ θα είναι υπουργός Επιχειρηματικότητας και Εμπορίου.
Η Liz Kendall αναλαμβάνει υπουργός Επιστημών.
Η Έμα Ρέινολντς θα είναι υπουργός Περιβάλλοντος και Γεωργίας.
Ο Ντάγκλας Αλεξάντερ είναι ο νέος υπουργός Σκωτίας.
Ο Τζόναθαν Ρέινολντς θα είναι αρχηγός της κοινοβουλευτικής ομάδας.
Ο Άλαν Κάμπελ αναλαμβάνει πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων.
- Γάζα: Διαψεύδει τον Νετανιάχου το AP για το πλήγμα στο νοσοκομείο που σκότωσε πέντε δημοσιογράφους
- To τηλεσκόπιο James Webb μας δείχνει πως γεννιέται ένα αστέρι
- Δοκιμή… συναγερμού στο Ηνωμένο Βασίλειο – Γιατί θα σταλεί ταυτόχρονα μήνυμα σε 85 εκατ. κινητά
- Βαρύς πέλεκυς στη Google για παράβαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας – Τι απαντά η εταιρεία
- Σαρωτική η Εθνική: 3-0 με Παυλίδη και Μπακασέτα (vids)
- Πολιτική αστάθεια στη Γαλλία: Ποιες είναι οι πιθανές συνέπειες για την ΕΕ;
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις