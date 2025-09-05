Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ προχώρησε την Παρασκευή (5/9) σε ευρύ ανασχηματισμό, στον απόηχο της παραίτησης της αντιπροέδρου της κυβέρνησης των Εργατικών, Άντζελα Ρέινερ, λόγω ενός οικονομικού σκανδάλου.

Η αντιπρόεδρος Άντζελα Ρέινερ παραιτήθηκε σήμερα, δύο ημέρες αφότου παραδέχτηκε ότι κατέβαλε χαμηλότερο φόρο για μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας για την αγορά ενός διαμερίσματος. Η παραδοχή της αυτή συνιστά ένα νέο πλήγμα για την κυβέρνηση των Εργατικών.

Η Ιβέτ Κούπερ νέα ΥΠΕΞ, ο Ντέιβιντ Λάμι αντιπρόεδρος

Όπως μεταδίδουν τα βρετανικά μέσα ενημέωσης, ο Κιρ Στάρμερ όρισε την Ιβέτ Κούπερ νέα υπουργό Εξωτερικών, αντικαθιστώντας στη θέση αυτή τον Ντέιβιντ Λάμι.

Ο μέχρι σήμερα επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας αναλαμβάνει αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Δικαιοσύνης.

Ακολουθεί η πλήρης λίστα των μελών του νέου υπουργικού συμβουλίου της βρετανικής κυβέρνησης, σύμφωνα με την εφημερίδα «The Guardian».

Ο Ντέιβιντ Λάμι αναλαμβάνει υπουργός Δικαιοσύνης και αναπληρωτής πρωθυπουργός της κυβέρνησης.

Η Ιβέτ Κούπερ θα είναι υπουργός Εξωτερικών.

Η Σαμπάνα Μαχμούντ θα είναι υπουργός Εσωτερικών, στη θέση της Κούπερ.

Ο Ντάρεν Τζόουνς θα είναι καγκελάριος του Δουκάτου του Λάνκαστερ και θα διατηρήσει τη νέα του θέση ως γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού.

Ο Στιβ Ριντ αναλαμβάνει υπουργός Στέγασης.

Ο Πίτερ Κάιλ θα είναι υπουργός Επιχειρηματικότητας και Εμπορίου.

Η Liz Kendall αναλαμβάνει υπουργός Επιστημών.

Η Έμα Ρέινολντς θα είναι υπουργός Περιβάλλοντος και Γεωργίας.

Ο Ντάγκλας Αλεξάντερ είναι ο νέος υπουργός Σκωτίας.

Ο Τζόναθαν Ρέινολντς θα είναι αρχηγός της κοινοβουλευτικής ομάδας.

Ο Άλαν Κάμπελ αναλαμβάνει πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων.