16.08.2025 | 23:35
Συνελήφθη 26χρονος για ξυλοδαρμό - Επιτέθηκε και σε αστυνομικό
Κύπρος: Παραιτήθηκε ο βρετανός βουλευτής μετά την πολιτική θύελλα που προκάλεσε η συνάντησή του με τον Τατάρ
Επικαιρότητα 17 Αυγούστου 2025 | 02:45

Κύπρος: Παραιτήθηκε ο βρετανός βουλευτής μετά την πολιτική θύελλα που προκάλεσε η συνάντησή του με τον Τατάρ

Ενδεχομένως είναι η πρώτη φορά που η Λευκωσία επιτυγχάνει κάτι ανάλογο όπως η παραίτηση βρετανού βουλευτή, η συνάντηση του οποίου με τον κατοχικό ηγέτη Ερσίν Τατάρ είχε προκαλέσει πολιτική θύελλα.

Ο βρετανός βουλευτής Αφζάλ Καν που επισκέφθηκε τα Κατεχόμενα και συναντήθηκε με τον κατοχικό ηγέτη Ερσίν Τατάρ, προκαλώντας πολιτική θύελλα, παραιτήθηκε από τη θέση του Εμπορικού Απεσταλμένου για την Τουρκία (φωτογραφία, επάνω, του kibrispostasi.com, από τη συνάντηση Καν, δεξιά, με τον Τατάρ στα Κατεχόμενα).

Είναι ενδεχομένως η πρώτη φορά που η Λευκωσία μετά από συντονισμένες προσπάθειες επιτυγχάνει κάτι ανάλογο όπως η παραίτηση του βρετανού βουλευτή Αφζάλ Καν, ως αποτέλεσμα της παράνομης επίσκεψής του στα κατεχόμενα και τη συνάντησής του με τον Ερσίν Τατάρ.

Είναι ενδεχομένως η πρώτη φορά που η Λευκωσία επιτυγχάνει κάτι ανάλογο όπως η παραίτηση του βρετανού βουλευτή Αφζάλ Καν

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας είχε κινητοποιηθεί από την πρώτη στιγμή προς το Λονδίνο τονίζοντας το παράνομο της ενέργειας του βρετανού Βουλευτή, ενώ την ίδια ώρα υπήρξαν ενέργειες και από την κυπριακή παροικία.

Η σημασία της παραίτησης Καν έγκειται και στο ότι κάπου 20 βρετανοί βουλευτές είχαν πραγματοποιήσει ανάλογες παράνομες επισκέψεις φιλοξενούμενοι της Τουρκίας και του κατοχικού καθεστώτος χωρίς ωστόσο στο παρελθόν να υπάρξει ανάλογη εξέλιξη.

Συνήθως το θέμα έκλεινε μετά από αντιδράσεις σε διπλωματικό και πολιτικό επίπεδο από πλευράς Λευκωσίας.

Σε ανακοίνωσή του το ΥΠΕΞ αναφέρει σχετικά με την παραίτηση Αφζάλ Καν:

«Η προ ημερών παράνομη επίσκεψη του Βρετανού βουλευτή Afzal Khan στα κατεχόμενα από την Τουρκία εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και η συνάντησή του με τον κ. Τατάρ, αποτέλεσαν απαράδεκτες και προκλητικές ενέργειες.

Προκάλεσαν την συντονισμένη αντίδραση και τη σαφή καταδίκη από το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και από σειρά πολιτικών παραγόντων, σε δικομματικό επίπεδο, στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Υπήρξε επίσης κινητοποίηση προς αυτή την κατεύθυνση και από την ηγεσία της παροικίας μας.

Η επακόλουθη παραίτηση του εν λόγω βουλευτή από τη θέση του Εμπορικού Απεσταλμένου (Trade Envoy) για την Τουρκία, αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη, που σε αυτή τη χρονική συγκυρία έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Στέλνεται, ως αποτέλεσμα, το ηχηρό μήνυμα ότι δεν υφίσταται περιθώριο ανοχής, ούτε και περίπτωση υποτονικής αντίδρασης μας.

Επιπλέον, οι αποφάσεις του ΣΑ ΟΗΕ ως προς το παράνομο μόρφωμα είναι ενεργές ως προς τη διεθνή κοινότητα. Τέλος, είναι εκ του αποτελέσματος σαφές ότι πρέπει αλλά και μπορεί να υπάρχουν πολιτικές επιπτώσεις ως προς την παρανομία και σε σχέση με το υποτελές μόρφωμα, ιδιαίτερα ως προς όσους την υποθάλπουν, συνδράμουν, ή ανέχονται».

Συμβαίνει για πρώτη φορά

Διπλωματικοί κύκλοι στη Λευκωσία υπογράμμισαν στο philenews τη σημασία που έχει η συγκεκριμένη απόφαση υπογραμμίζοντας ότι είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται μια ανάλογη εξέλιξη, δηλαδή οι αντιδράσεις της κυπριακής κυβέρνησης να οδηγούν σε παραίτηση ξένου αξιωματούχου ένεκα παράνομης επίσκεψης στα κατεχόμενα.

Ο ίδιος ο Καν υποστήριξε ότι πριν από αυτόν κάπου 20 βρετανοί βουλευτές είχαν επισκεφθεί κατά τον ίδιο τρόπο τα κατεχόμενα χωρίς να προκληθεί οτιδήποτε. Γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία των ενεργειών της Λευκωσίας στην προκειμένη περίπτωση.

Η παραίτηση Καν από τη θέση του Εμπορικού Απεσταλμένου στην Τουρκία κυριαρχεί στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ένεκα του πρωτοφανούς χαρακτήρα της.

Παραίτηση και δικαιολογία

Ο Καν δήλωσε στο βρετανικό BBC ότι πλήρωσε ο ίδιος το ταξίδι και ότι επισκεπτόταν τον ανιψιό του, και παράλληλα παρέλαβε τιμητικό πτυχίο από ακαδημαϊκό ίδρυμα.

Σε επιστολή του προς τον πρωθυπουργό χθες, ο κ. Καν ανέφερε ότι πιστεύει πως ήταν «καλύτερο να παραιτηθεί αυτή τη στιγμή, ώστε να μην αποσπάσει την προσοχή από τη σκληρή δουλειά που κάνει η κυβέρνηση για να εξασφαλίσει τις καλύτερες δυνατές εμπορικές συμφωνίες για τη χώρα».

Αλλά επέμεινε ότι η επίσκεψή του ήταν «σε προσωπική ιδιότητα κατά τη διάρκεια της διακοπής της κοινοβουλευτικής περιόδου» και «άσχετη» με τον ρόλο του ως εμπορικού απεσταλμένου.

Φωνές από την αντιπολίτευση

Η σκιώδης υπουργός Εξωτερικών Γουέντι Μόρτον χαιρέτισε την παραίτηση, αλλά είπε ότι ο Σερ Κιρ Στάρμερ θα έπρεπε να είχε απολύσει τον κ. Καν νωρίτερα.

Η Ντέιμ Πρίτι Πατέλ, η επίσης σκιώδης υπουργός Εξωτερικών, ζήτησε επίσης την παραίτηση του βουλευτή νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα:

«Αυτή η επίσκεψη υπονομεύει την αξιοπιστία του Ηνωμένου Βασιλείου ως εγγυήτριας χώρας και ως αμερόληπτου συνομιλητή στις διαπραγματεύσεις για την επίλυση του προβλήματος.

»Στέλνει επίσης ένα ανησυχητικό μήνυμα στους βρετανούς πολίτες κυπριακής καταγωγής, πολλοί από τους οποίους εκτοπίστηκαν από τις ίδιες τις περιοχές που επισκέφθηκε ο κ. Καν.

»Το ιστορικό των Εργατικών στις εξωτερικές υποθέσεις ντροπιάζει τη Βρετανία και αυτό είναι ένα ακόμη παράδειγμα των διπλωματικών τους αποτυχιών – αυτή τη φορά με τις νομικές και ηθικές επιπτώσεις αυτής της επίσκεψης.

»Ο κ. Καν θα πρέπει να παραιτηθεί, η κυβέρνηση πρέπει να επαναδιατυπώσει τη μακροχρόνια θέση της Βρετανίας για την Κύπρο και θα πρέπει να μας ενημερώσουν εάν το υπουργείο Εξωτερικών, Κοινοπολιτείας και Ανάπτυξης ή οποιοδήποτε άλλο τμήμα της κυβέρνησης της Αυτού Μεγαλειότητας γνώριζε ή ενέκρινε εκ των προτέρων την επίσκεψη του κ. Καν και εάν ζητήθηκε ή δόθηκε κάποια επίσημη συμβουλή πριν από αυτήν».

Ο Χρήστος Καραολής, πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Κυπρίων στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε ότι η θέση του κ. Καν «ήταν σαφώς αβάσιμη μετά την εξαιρετικά ακατάλληλη και απαράδεκτη επίσκεψή του στην κατεχόμενη βόρεια Κύπρο».

Πηγή: philenews.com

«Στην Αλάσκα, Τραμπ και Πούτιν βρέθηκαν στο τραπέζι των συνομιλιών και όχι στο θάλαμο επιχειρήσεων των πυρηνικών, αλλά για την ειρήνη θα χρειαστεί να περιμένουμε πολύ», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
