Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025
05.09.2025 | 13:43
Επίθεση με μαχαίρι σε κολλέγιο στη Γερμανία – Νεκρός ο δράστης, σοβαρά τραυματισμένη μία καθηγήτρια
Παραιτήθηκε η Άντζελα Ρέινερ, αναπληρώτρια πρωθυπουργός της Βρετανίας

Φορολογικό σφάλμα οδήγησε στην παραίτηση της αναπληρώτριας πρωθυπουργού της Βρετανίας, Άντζελα Ρέινερ

Spotlight

Η Βρετανίδα αναπληρωτής πρωθυπουργός Άντζελα Ρέινερ παραιτήθηκε την Παρασκευή, αφού παραδέχτηκε ότι δεν πλήρωσε τον φόρο ακίνητης περιουσίας για ένα καινούργιο σπίτι.

Η 45χρονη Ρέινερ είναι η όγδοη και η πιο υψηλόβαθμη υπουργική αποχώρηση από την ομάδα του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, και η πιο επιζήμια μέχρι στιγμής, αφού ο Βρετανός ηγέτης της πρόσφερε την πλήρη υποστήριξή του όταν κατηγορήθηκε για πρώτη φορά ότι προσπάθησε σκόπιμα να αποφύγει την καταβολή του σωστού φορολογικού συντελεστή.

Η ανέλιξη της Ρέινερ

«Λυπάμαι βαθιά για την απόφασή μου να μην ζητήσω επιπλέον εξειδικευμένες φορολογικές συμβουλές… Αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη για αυτό το λάθος», ανέφερε η Ρέινερ στην επιστολή της προς τον Στάρμερ, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Στάρμερ απάντησε ότι είναι πολύ στεναχωρημένος που η θητεία της στην κυβέρνηση έληξε με αυτόν τον τρόπο, αλλά ότι έλαβε τη σωστή απόφαση.

Με το Εργατικό Κόμμα να υστερεί στις δημοσκοπήσεις έναντι του λαϊκιστικού Reform UK, ο Στάρμερ αντιμετωπίζει ακόμη περισσότερες προκλήσεις στην προσπάθειά του να αποκαταστήσει την εξουσία του και την εικόνα του κόμματός του, το οποίο έχει ήδη πληγεί από κατηγορίες υποκρισίας για την αποδοχή ακριβών αντικειμένων, όπως ρούχα και εισιτήρια για συναυλίες, από δωρητές.

Η απώλεια της αναπληρώτριας του είναι ιδιαίτερα επιζήμια, ειδικά καθώς η Ρέινερ, η οποία ανέβηκε από μια έφηβη μητέρα της εργατικής τάξης σε μια από τις υψηλότερες πολιτικές θέσεις της Βρετανίας, είχε καταφέρει να μεσολαβήσει μεταξύ της αριστερής και της κεντρώας πτέρυγας του Εργατικού Κόμματος για να διατηρήσει την ενότητα του κόμματος.

Η Ρέινερ, που μερικές φορές θεωρείται πιθανή διάδοχος του Στάρμερ, αναγκάστηκε να απευθυνθεί στον ανεξάρτητο σύμβουλο για τα υπουργικά πρότυπα την Τετάρτη, αφού παραδέχτηκε ότι είχε κάνει λάθος σχετικά με την πληρωμή φόρων.

Το λάθος

Σε μια συνέντευξη στην οποία φαινόταν έτοιμη να δακρύσει, η Ρέινερ περιέγραψε τη δημιουργία ενός καταπιστεύματος για έναν από τους γιους της, ο οποίος έχει μόνιμη αναπηρία ως αποτέλεσμα ενός τραυματισμού.

Σε αυτό το καταπίστευμα πούλησε το μερίδιό της από το οικογενειακό σπίτι στο βόρειο τμήμα της Αγγλίας για να αγοράσει ένα διαμέρισμα στο παραθαλάσσιο θέρετρο Hove στο νότιο τμήμα της Αγγλίας, πιστεύοντας ότι δεν θα χρειαζόταν να πληρώσει τον υψηλότερο φόρο που επιβάλλεται κατά την αγορά δεύτερης κατοικίας.

Αφού ζήτησε περαιτέρω νομική συμβουλή, δήλωσε ότι είχε κάνει λάθος και ότι είχε λάβει μέτρα για να πληρώσει τον επιπλέον φόρο.

Μία δύσκολη χρονιά για τον Στάρμερ

Η απώλεια οκτώ υπουργών και υφυπουργών, πέντε από τους οποίους παραιτήθηκαν λόγω παραβάσεων, σημαίνει ότι ο Στάρμερ έχει υποστεί τις περισσότερες παραιτήσεις υπουργών, εκτός από τις ανασχηματισμούς της κυβέρνησης, από οποιονδήποτε πρωθυπουργό στην αρχή της θητείας του, τουλάχιστον από το 1979.

Ο Στάρμερ έχει υποστεί ακόμη περισσότερες αποχωρήσεις από τον Μπόρις Τζόνσον, η κυβέρνηση του οποίου αργότερα εμπλέχθηκε σε κατηγορίες για πάρτι που παραβίαζαν τον περιορισμό της κυκλοφορίας λόγω COVID.

Αυτό αφήνει τον Στάρμερ πληγωμένο, καθώς προετοιμάζεται για ένα δύσκολο τέλος του έτους, όταν η κυβέρνησή του πρέπει να καταρτίσει έναν προϋπολογισμό που, σύμφωνα με τις προσδοκίες των αναλυτών και των αγορών, θα περιλαμβάνει περαιτέρω αυξήσεις φόρων και θα προσπαθήσει να περιορίσει την αυξανόμενη απειλή από το κόμμα Reform.

Επιστρέφοντας από τις καλοκαιρινές διακοπές τη Δευτέρα, ο Στάρμερ ήλπιζε ότι ένας ανασχηματισμός της ομάδας του στο Downing Street θα έδειχνε ότι ήταν έτοιμος να αντιμετωπίσει το δεύτερο εξάμηνο του έτους με ανανεωμένο σθένος, ενισχύοντας τις οικονομικές του συμβουλές.

Αλλά αυτό γρήγορα επισκιάστηκε από τις κατηγορίες εναντίον της Ρέινερ και από την κατηγορία του Νάιτζελ Φάρατζ ότι ο Στάρμερ καταπνίγει την ελευθερία του λόγου.

Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;
Έρευνα 05.09.25

Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής που χαρακτήρισε τον 20ό αιώνα δείχνει να έχει φτάσει στα όριά της. Η μακροζωία μας τελείωσε;

Σύνταξη
inTown
Ανατροπή «καθεστώτος» στο Ισραήλ προτείνει Αμερικανός καθηγητής - Ό,τι συνέβη με τον Άξονα μετά τον Β΄ ΠΠ

Το πραγματικό ερώτημα είναι αν το καθεστώς στο Ισραήλ, το οποίο κυβερνά το κράτος από τη γέννησή του το 1947, έχει χάσει το δικαίωμα ύπαρξής του.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Επίθεση με μαχαίρι σε κολλέγιο στη Γερμανία – Νεκρός ο δράστης, σοβαρά τραυματισμένη μία καθηγήτρια

Άνδρας προέβη σε επίθεση με μαχαίρι σε κολλέγιο στη Γερμανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μία διδάσκουσα και ο δράστης να χάσει τη ζωή του από αστυνομικά πυρά

Σύνταξη
Κύπρος: Σεξ με τη μικρή αδελφή του έκανε 14χρονος και διακινούσε στο σχολείο βίντεο με τις πράξεις τους
Στην Κύπρο 05.09.25

Ανήλικος έκανε σεξ με τη μικρή αδελφή του και διακινούσε στο σχολείο βίντεο με τις πράξεις τους

Ο ανήλικος φέρεται να είχε προσκαλέσει και άλλους να κάνουν σεξ με την αδελφή του - Σε κινητό τηλέφωνο συμμαθητή του βρέθηκαν εννέα βίντεο με πορνογραφικό υλικό από τις αιμομικτικές συνευρέσεις

Σύνταξη
Ουκρανία: Τραμπ και Πούτιν συμφωνούν ξανά – Ρίχνουν την ευθύνη στους Ευρωπαίους για τη συνέχιση του πολέμου
Στην ίδια πλευρά 05.09.25

Τραμπ και Πούτιν συμφωνούν ξανά: Ρίχνουν την ευθύνη στους Ευρωπαίους για τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία

Ο Τραμπ μίλησε με Ευρωπαίους και Ζελένσκι ρίχνοντας περισσότερα πυρά σε αυτούς παρά στη Ρωσία - Τι επιδιώκει ο Πούτιν - Άλλη μια εβδομάδα όπου κυριαρχεί η στασιμότητα στις ειρηνευτικές προσπάθειες

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Καλύτερα τρεις, παρά δύο υπερδυνάμεις – Γιατί ο Παγκόσμιος Νότος δεν εγκαταλείπει τη Μόσχα
Διεθνές κύρος 05.09.25

Καλύτερα τρεις, παρά δύο υπερδυνάμεις – Γιατί ο Παγκόσμιος Νότος δεν εγκαταλείπει τη Μόσχα

Η Ρωσία δείχνει να απέχει πολύ από τη διεθνή απομόνωση και, αντιθέτως, ενισχύει το κύρος της ως μεγάλη δύναμη αντιστεκόμενη στην αμερικανική πρωτοκαθεδρία, όσο μπορεί.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ισραήλ: «Εξαφανίζοντας γειτονιές» – Ισοπεδώνει την πόλη της Γάζας, 19 νεκροί μετά από ολονύχτιες επιθέσεις
Φονική κλιμάκωση 05.09.25

«Εξαφανίζοντας γειτονιές»: Το Ισραήλ ισοπεδώνει την πόλη της Γάζας, 19 νεκροί μετά από ολονύχτιες επιθέσεις

Το Ισραήλ έχει κλιμακώσει τις φονικές επιχειρήσεις του στην πόλη της Γάζας - Τουλάχιστον το 30% των θυμάτων στη Λωρίδα είναι παιδιά

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Λισαβόνα: Κενά ασφαλείας στις γραφικές αλλά παλιές υποδομές – Οι προειδοποιήσεις και ο ρόλος του υπερτουρισμου
Δυστύχημα με τελεφερίκ 05.09.25

Κενά ασφαλείας στις γραφικές αλλά παλιές υποδομές της Λισαβόνας - Οι προειδοποιήσεις και ο παράγοντας υπερτουρισμός

Το δυστύχημα με τον εκτροχιασμό του ιστορικού τελεφερίκ στη Λισαβόνα έφερε στο φως τα προβλήματα στις υποδομές της πόλης που υποδέχεται εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΗΠΑ: Να μείνει ανοιχτό το «Αλκατράζ με αλιγάτορες» όσο εξετάζεται η έφεση Τραμπ, αποφάσισε το δικαστήριο
Στις ΗΠΑ 05.09.25

Να μείνει ανοιχτό το «Αλκατράζ με αλιγάτορες» όσο εξετάζεται η έφεση Τραμπ, αποφάσισε το δικαστήριο

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ασκήσει έφεση στην προ δύο εβδομάδων απόφαση της δικαστού Κάθλιν Ουίλιαμς για οριστικό κλείσιμο του «Αλκατράζ με αλιγάτορες» και απόσυρση των περιφράξεων εντός 60 ημερών

Σύνταξη
Κρήτη: Στους δρόμους οι κτηνοτρόφοι – «Το σκάνδαλο είναι της πολιτικής ηγεσίας και την πληρώνουμε εμείς»
«Μας στοχοποιείτε» 05.09.25

Στους δρόμους οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης - Οργή κατά Μητσοτάκη - «Το σκάνδαλο είναι πολιτικό και την πληρώνουμε εμείς»

Μεγάλες κινητοποιήσεις από τους κτηνοτρόφους στην Κρήτη που ζητούν από τον πρωθυπουργό να απαντήσει στα αιτήματά τους από τη ΔΕΘ

Σύνταξη
Το προφίλ του Ισραήλ: Ο Αβντίγια, η νίκη με τη Γαλλία και ο οιωνός που δείχνει χρυσό για την Εθνική (vids)
Eurobasket 2025 05.09.25

Το προφίλ του Ισραήλ: Ο Αβντίγια, η νίκη με τη Γαλλία και ο οιωνός που δείχνει χρυσό για την Εθνική (vids)

Η Εθνική θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ για τους «16» του Eurobasket και θα βρει απέναντι της τον Ντένι Αβντίγια, ένα... ιδιαίτερο ρόστερ και μια ομάδα που το 2005 την είχε κερδίσει στον δρόμο για το χρυσό μετάλλιο.

Σύνταξη
Ήπειρος: Εντοπίστηκε η σορός της Ολλανδής τουρίστριας σε βάθος 300 μ. στο φαράγγι του Βίκου
Τραγική κατάληξη 05.09.25

Εντοπίστηκε η σορός της Ολλανδής τουρίστριας σε βάθος 300 μ. στο φαράγγι του Βίκου

Η σορός της 65χρονης Ολλανδής τουρίστριας που αγνοούνταν από την Πέμπτη εντοπίστηκε με drone - Το σημείο στο φαράγγι του Βίκου προσεγγίζουν πυροσβέστες της 5ης ΕΜΑΚ και της ΕΜΟΔΕ για να την ανασύρουν

Σύνταξη
Boeing Defense: Με νέες προσλήψεις απαντά στην απεργία – Εξετάζει να αντικαταστήσει μέλη του συνδικάτου
Πυρά συνδικάτων 05.09.25

Νέες προσλήψεις προς αντικατάσταση των απεργών μηχανικών σχεδιάζει η Boeing Defense

Επανάληψη των διαπραγματεύσεων ζητούν από την Boeing οι ηγέτες των συνδικάτων - Ο πρόεδρος της IAM Μπράιαν Μπράιαντ, χαρακτήρισε την απόφαση της εταιρείας ως συνέχεια της κακοδιαχείρισης

Σύνταξη
Ανατροπή «καθεστώτος» στο Ισραήλ προτείνει Αμερικανός καθηγητής - Ό,τι συνέβη με τον Άξονα μετά τον Β΄ ΠΠ

Το πραγματικό ερώτημα είναι αν το καθεστώς στο Ισραήλ, το οποίο κυβερνά το κράτος από τη γέννησή του το 1947, έχει χάσει το δικαίωμα ύπαρξής του.

Επίθεση με μαχαίρι σε κολλέγιο στη Γερμανία – Νεκρός ο δράστης, σοβαρά τραυματισμένη μία καθηγήτρια

Άνδρας προέβη σε επίθεση με μαχαίρι σε κολλέγιο στη Γερμανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μία διδάσκουσα και ο δράστης να χάσει τη ζωή του από αστυνομικά πυρά

Σύνταξη
Ο Γιοβάνοβιτς έχει ήδη μία πολύ μεγάλη επιτυχία
Παγκόσμιο Κύπελλο 05.09.25

Ο Γιοβάνοβιτς έχει ήδη μία πολύ μεγάλη επιτυχία

Η Ελλάδα έχει όλα τα φόντα για να προκριθεί στο Μουντιάλ και να πρωταγωνιστήσει στο υψηλότερο επίπεδο, όμως χάρη στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς συνδέθηκε ξανά με τους Έλληνες φιλάθλους.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
«Ήταν ο πρώτος που κατάλαβε πως πρόκειται για τέρας»: Ο Μακόλεϊ Κάλκιν, ο πατέρας του και ο «θείος» Τζον Κάντι
Έβλεπε μπροστά 05.09.25

«Ήταν ο πρώτος που κατάλαβε πως πρόκειται για τέρας»: Ο Μακόλεϊ Κάλκιν, ο πατέρας του και ο «θείος» Τζον Κάντι

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν «υποκλίθηκε» στον αδικοχαμένο ηθοποιό Τζον Κάντι, ο οποίος ήταν ο πρώτος που κατάλαβε πως ο πατέρας του σταρ του Χόλιγουντ ήταν ένας κακοποιητικός χαρακτήρας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κρήτη: Αδιανόητη προσπέραση στον ΒΟΑΚ – Στο «παρά πέντε» αποφεύχθηκε μετωπική σύγκρουση
Κρήτη 05.09.25

Αδιανόητη προσπέραση στον ΒΟΑΚ - Στο «παρά πέντε» αποφεύχθηκε μετωπική σύγκρουση

Ο εγκληματίας οδηγός επιχειρεί την προσπέραση πάνω σε γέφυρα, όπου δεν υπάρχουν περιθώρια αντίδρασης, ενώ σε περίπτωση σύγκρουσης τα οχήματα μπορεί να ανατραπούν εκτός δρόμου από μεγάλο ύψος

Σύνταξη
Evangelos Marinakis: “Stop Children from Being Killed in Ukraine”
English edition 05.09.25

Evangelos Marinakis: “Stop Children from Being Killed in Ukraine”

Evangelos Marinakis, founder and president of the shipping group Capital Maritime & Trading Corp and main shareholder of Alter Ego Media, appeals for an end to the war in Ukraine and references the poor economic situation of Greek households in his intervention at the 5th Thessaloniki Metropolitan Summit

Σύνταξη
Κύπρος: Σεξ με τη μικρή αδελφή του έκανε 14χρονος και διακινούσε στο σχολείο βίντεο με τις πράξεις τους
Στην Κύπρο 05.09.25

Ανήλικος έκανε σεξ με τη μικρή αδελφή του και διακινούσε στο σχολείο βίντεο με τις πράξεις τους

Ο ανήλικος φέρεται να είχε προσκαλέσει και άλλους να κάνουν σεξ με την αδελφή του - Σε κινητό τηλέφωνο συμμαθητή του βρέθηκαν εννέα βίντεο με πορνογραφικό υλικό από τις αιμομικτικές συνευρέσεις

Σύνταξη
Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025
