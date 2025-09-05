Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax νωρίς σήμερα Παρασκευή ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν προετοιμασίες για συνομιλίες μεταξύ του προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν και του ομολόγου του των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αλλά μπορούν να κανονιστούν γρήγορα (στη φωτογραφία αρχείου από Sergei Bobylyov/TASS via Reuters, επάνω, ο Ντμίτρι Πεσκόφ).

Της τοποθέτησης του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, προηγήθηκε η δήλωση του Τραμπ ότι θα μιλήσει σύντομα με τον Πούτιν.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα μιλήσει σύντομα με τον Πούτιν, προσθέτοντας ότι «έχουμε έναν πολύ καλό διάλογο»

Οταν ρωτήθηκε ο αμερικανός πρόεδρος από δημοσιογράφο, εάν εννοεί να συζητήσει σύντομα με τον ένοικο του Κρεμλίνου, απάντησε: «Ναι, θα του μιλήσω».

Και επισήμανε ότι «έχουμε έναν πολύ καλό διάλογο» με τον Πούτιν, προσθέτοντας πως έχει «διευθετήσει επτά πολέμους».

Οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία δεν μπορούν να παρασχεθούν από ξένα στρατιωτικά σώματα, δήλωσε επίσης ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στο ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA σε σχόλια που δημοσιεύτηκαν νωρίς σήμερα Παρασκευή.

Μη «αποδεκτές» εγγυήσεις

«Μπορούν οι εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας να παρασχεθούν από ξένα, ιδίως ευρωπαϊκά και αμερικανικά, στρατιωτικά σώματα; Σίγουρα όχι, δεν μπορούν», ανέφερε το RIA, επικαλούμενο τον Πεσκόφ.

«Αυτό δεν μπορεί να χρησιμεύσει ως εγγύηση ασφαλείας για την Ουκρανία που θα ήταν αποδεκτή από τη χώρα μας», τόνισε.