Σαρωτική η Εθνική: 3-0 με Παυλίδη και Μπακασέτα (vids)
Κάνει... πλάκα στην Λευκορωσία η Εθνική μας ομάδα, που πέτυχε άλλα δύο γκολ με Παυλίδη και Μπακασέτα και πλέον προηγείται με 3-0!
Η Εθνική μας ομάδα είναι πραγματικά καταιγιστική και προηγείται με 3-0 από το πρώτο 20λεπτο της αναμέτρησης απέναντι στην Λευκορωσία για την 1η αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ 2026.
Ο Καρέτσας είχε ανοίξει το σκορ στο 3ο λεπτό έπειτα από σέντρα του Παυλίδη, με τους δύο να αλλάζουν ρόλους στο 2-0 το οποίο έγραψε ο σέντερ φορ της Μπενφίκα στο 17′, έπειτα από τρομερή σέντρα του νεαρού εξτρέμ.
Η Εθνική ωστόσο δεν σταμάτησε εκεί με τον Μπακασέτα να γράφει και το 3-0 με ένα εκπληκτικό σουτ εκτός περιοχής στο 21ο λεπτό, το οποίο πανηγυρίστηκε δεόντως στο γήπεδο από όλους τους παίκτες κα τον κόσμο.
Δείτε το 2-0 του Παυλίδη
Δείτε το τρομερό γκολ του Μπακασέτα
Θυμηθείτε και το 1-0
