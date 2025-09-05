Νέα ανάρτηση του Φουρνιέ: «Γιατί θέλετε τόσο πολύ να δείτε την Ισπανία να αποκλείεται;» (pic)
Ποιος είναι ο λόγος που απόρησε ο Εβάν Φουρνιέ μέσω του λογαριασμού του στο «X»
Η Εθνική μας ομάδα επικράτησε με σκορ 90-86 της Ισπανίας το βράδυ της Πέμπτης (4/9), κατέκτησε την πρώτη θέση στον τρίτο όμιλο του Eurobasket 2025 και άφησε πρόωρα εκτός συνέχειας της διοργάνωσης τη «φούρια ρόχα». Ο Εβάν Φουρνιέ μπορεί να λείπει από το φετινό Eurobasket, αλλά όπως φαίνεται παρακολουθεί ανελλιπώς το τουρνουά και εκφράζει συχνά-πυκνά την άποψή του για τα τεκταινόμενα σε αυτήν.
Ο 32χρονος διεθνής Γάλλος άσος του Ολυμπιακού αναρωτήθηκε γιατί ήθελαν τόσο πολύ αρκετοί φίλοι του μπάσκετ να αποκλειστεί η Ισπανία από τη συνέχεια του EuroBasket 2025 και εξέφρασε τη συγκεκριμένη απορία του μέσω των social media.
Δείτε την ανάρτηση του Εβάν Φουρνιέ:
Les amis pourquoi vous voulez voir l’Espagne ce faire sortir a ce point, cest un peu nul non?
Focus sur nous
— Evan Fournier (@EvanFourmizz) September 4, 2025
«Παιδιά, γιατί θέλετε τόσο πολύ να δείτε την Ισπανία να διώχνεται; Είναι λίγο χαζό, έτσι δεν είναι; Εστιάστε σε εμάς», ανέφερε ο Γάλλος γκαρντ/φόργουορντ των «ερυθρόλευκων» στον προσωπικό του λογαριασμό στο «X» (πρώην twitter).
