Murmuration, του Sadeck Berrabah στο Ηρώδειο

Το Christmas Theater παρουσιάζει στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού την παράσταση-φαινόμενο Murmuration του Sadeck Berrabah – Μια ωδή στη συλλογικότητα, την αρμονία και την ανθρώπινη γεωμετρία.

Ένα θέαμα που έχει μαγέψει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο έρχεται στην Αθήνα, για μια αξέχαστη βραδιά κάτω από τον έναστρο ουρανό του Ηρωδείου. Το Christmas Theater παρουσιάζει το Murmuration, την πολυβραβευμένη χορευτική δημιουργία του πρωτοπόρου Γάλλου χορογράφου Sadeck Berrabah (γνωστού και ως Sadeck Waff), ένα μοναδικό καλλιτεχνικό φαινόμενο που έχει καθηλώσει κοινό και κριτικούς με την εντυπωσιακή του αισθητική, τη μαθηματική του ακρίβεια και τη βαθιά συναισθηματική του δύναμη.

Εμπνευσμένο από τη φυσική αρμονία και τις γεωμετρικές κινήσεις των σμηνών πουλιών (murmuration), το έργο του Berrabah μεταφράζει το φαινόμενο αυτό σε μια χορογραφία απόλυτου συγχρονισμού και οπτικής μαγείας. Με 50 χορευτές επί σκηνής, που κινούνται με τεχνική «variable geometry» και μέσα από τη χρήση του εμβληματικού tutting (χορευτικό ύφος που βασίζεται στις γεωμετρικές κινήσεις των άκρων), το Murmuration γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, μια απεικόνιση της υπερβατικής αρμονίας που μπορεί να υπάρξει μέσα στην ομαδικότητα.

Για την μοναδική αυτή βραδιά στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικου, η δημιουργική ομάδα του Sadeck έχει ετοιμάσει ειδικό υλικό βίντεο για προβολή με την τεχνική του projection mapping, μια σύγχρονη εικαστική παρέμβαση που «συνομιλεί» με την αρχαία σκηνή

Η παράσταση δεν είναι απλώς ένα χορευτικό show, αλλά μια εμπειρία βαθιάς συλλογικότητας, πνευματικής εναρμόνισης και συγκίνησης. Κάθε κίνηση, κάθε ρυθμός και κάθε σχήμα είναι σχεδιασμένα με ακρίβεια και με σκοπό να αφυπνίσουν την αίσθηση της ενότητας, της ισορροπίας και της συμμετοχής – στοιχεία που η σύγχρονη εποχή έχει απόλυτη ανάγκη.

Ο Sadeck Berrabah έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πλέον καινοτόμους δημιουργούς της σύγχρονης χορογραφίας, με εκατομμύρια προβολές στα social media, και συνεργασίες με Shakira, Chris Brown, Black Eyed Peas ενώ έχει εμφανιστεί σε κορυφαία events όπως τα Grammy Awards, η τελετή λήξης των Παραολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο και οι εορτασμοί των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι.

Το Murmuration αποτελεί το αποκορύφωμα της δημιουργικής του πορείας, ένα έργο που συγχωνεύει την τεχνική με την ψυχή.

«Χορεύουμε για να δείξουμε τι μπορεί να κάνει ένα σώμα όταν συντονίζετια με τα υπόλοιπα. Η αρμονία είναι το πιο δυνατό μήνυμα που μπορούμε να στείλουμε σήμερα»

Από την πρεμιέρα της στο Théâtre Le 13e Art στο Παρίσι τον Απρίλιο του 2023, η παράσταση έχει αποθεωθεί, με περισσότερους από 300.000 θεατές και πάνω από 90 sold out παραστάσεις σε κορυφαίους χώρους της Γαλλίας, όπως τα περίφημα Zéniths. Η διεθνής περιοδεία της συνεχίζεται με σταθμούς σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Καναδά, Κίνα και Καραϊβική, κερδίζοντας μια θέση ανάμεσα στα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα της εποχής μας.

Περισσότερες πληροφορίες για τον Sadeck Berrabah:

Ο Sadeck Berrabah συμμετείχε ως χορογράφος στην παράσταση FALLING | IN LOVE στο Friedrichstadt-Palast του Βερολίνου, προσθέτοντας μια μοναδική γεωμετρική διάσταση. Η παραγωγή ξεχωρίζει για τα εντυπωσιακά σκηνικά, την πολυτέλεια και τα κοστούμια του Jean Paul Gaultier, διακοσμημένα με κρυστάλλους Swarovski. Επιπλέον, συνεργάστηκε στενά με τον Christian Louboutin, αναλαμβάνοντας τη χορογραφία στο εντυπωσιακό show “Le Loubi Show III” κατά τον εορτασμό των 30 χρόνων του κόκκινου παπουτσιού στον Οpera Comique του Παρισιού (Fall/Winter 2023 collection).