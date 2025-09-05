Γιώργος Κακοσαίος: Η πρώτη του περιοδεία σε Αμερική και Καναδά – Οι σταθμοί του tour του

Ο Γιώργος Κακοσαίος, ένας από τους πλέον χαρισματικούς καλλιτέχνες της γενιάς του, μετά από μια sold out καλοκαιρινή περιοδεία, αναμένεται να πραγματοποιήσει την πρώτη του περιοδεία στην Αμερική και τον Καναδά με τον ίδιο να ετοιμάζεται πυρετωδώς.

Αυθεντικός, ταλαντούχος, εκφραστικός, με μια φωνή με ψυχή και τεχνική που ξεχωρίζει, ο Γιώργος Κακοσαίος με το “Giorgos Kakosaios USA – Canada Tour” θα δώσει τη δυνατότητα στους Έλληνες ομογενείς και όσους αγαπούν το λαϊκό τραγούδι να βιώσουν μια αξέχαστη μουσική εμπειρία.

Η πολυαναμενόμενη περιοδεία του ξεκινά στις 20 Σεπτεμβρίου και μέχρι τον Οκτώβριο θα δίνει τον παλμό με τη γεμάτη συναίσθημα φωνή του και τραγουδώντας τις επιτυχίες του, ενώ μαζί του η εκρηκτική Άσπα και η Emily. Σκοπός της περιοδείας του Γιώργου να αγγίξει τις ψυχές όσων παρευρεθούν, να χαρούν, να συγκινηθούν, να ταξιδέψουν με τη μουσική του.

Οι σταθμοί της περιοδείας του

20 Σεπτεμβρίου – Νέα Υόρκη

26 Σεπτεμβρίου – Λος Άντζελες

27 Σεπτεμβρίου – Βανκούβερ

3 Οκτωβρίου– Μόντρεαλ

4 Οκτωβρίου – Ντιτρόιτ

10 Οκτωβρίου – Τορόντο

11 Οκτωβρίου – Σικάγο

12 Οκτωβρίου – Βοστώνη

Η ανακοίνωση:

Ο μελωδικός ερμηνευτής κυκλοφόρησε πρόσφατα το πρώτο ολοκληρωμένο του άλμπουμ με τίτλο «Μάθε μου τον έρωτα» από τη Minos EMI, A Universal Music Company, το οποίο περιλαμβάνει 14 τραγούδια που φέρουν την υπογραφή τόσο του ίδιου όσο και καταξιωμένων Ελλήνων δημιουργών.

Ο Γιώργος Κακοσαίος αποδεικνύει μέρα με τη μέρα πως η νέα γενιά του λαϊκού τραγουδιού έχει βρει τον ιδανικό εκφραστή της στο πρόσωπό του.

Το «Μάθε μου τον έρωτα» σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://giorgoskakosaios.lnk.to/MatheMouTonErota