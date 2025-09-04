«Πυρά» κομμάτων κατά Γεωργιάδη για το αστυνομοκρατούμενο Νοσοκομείο Δράμας – «Κανείς δεν τον παίρνει στα σοβαρά»

Την ακύρωση της επίσκεψης του Άδωνη Γεωργιάδη στο Νοσοκομείο Δράμας, το οποίο βρισκόταν υπό αστυνομικό κλοιό για να τον προστατεύσει από τους εργαζόμενους που διαμαρτύρονταν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αλλά και τα όσα υποστήριξε σε σχετική ανάρτηση ο υπουργός Υγείας, σχολιάζουν δηκτικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «τον κ. Γεωργιάδη, δεν τον διώχνουν οι ‘πολιτικοί του αντίπαλοι’, αλλά η ίδια κοινωνία».

Αυτή είναι η εικόνα στην είσοδο του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας λίγο πριν την επίσκεψη μου. Έφθασαν έως και να σκίσουν το πουκάμισο του Αστυνομικού Υποδιευθυντού. Κατόπιν αυτών ακυρώνω φυσικά την επίσκεψη μου εκεί και δηλώνω ότι για να πάω στο Νοσοκομείο αυτό θα πρέπει όχι μόνον… pic.twitter.com/QMO0QDnngO — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 4, 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Αν δεν αντέχει, μπορεί να επιλέξει τον δρόμο της παραίτησης

«Η χρήση αστυνομικής βίας κατά πολιτών μπροστά στο Νοσοκομείο της Δράμας, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για τις ελλείψεις και τα προβλήματα που αυτό αντιμετωπίζει, με αφορμή την επικείμενη επίσκεψη του υπουργού Υγείας, Αδ. Γεωργιάδη, αποτελεί μια απαράδεκτη και άκρως αντιδημοκρατική ενέργεια», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Η Κουμουνδούρου, μάλιστα, «συνιστά» τον κ. Γεωργιάδη, «αντί να παριστάνει τον θιγμένο και τον φοβισμένο, το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να ακούσει τα θεσμικά όργανα των εργαζόμενων στην Υγεία και τους πολίτες για τα προβλήματα, τα οποία, άλλωστε, οφείλονται σε αυτόν και τη νεοφιλελεύθερη κυβέρνησή του».

«Δεν τρέφουμε βέβαια κάποια αυταπάτη ότι ο κ. Γεωργιάδης θα πράξει κάτι τέτοιο», υπογραμμίζει, υπενθυμίζοντας πως «ο ίδιος, μόλις χθες, αποκάλεσε τους εργαζόμενους στην Υγεία ‘αχαΐρευτους’», για να προσθέσει χαρακτηριστικά πως «το μόνο ‘αίσχος’, λοιπόν, σε όσα συνέβησαν το πρωί της Πέμπτης στο Νοσοκομείο της Δράμας είναι ο τραυματισμός δύο πολιτών, που διαμαρτύρονταν, από τις δυνάμεις της Αστυνομίας. Αν ο κ. Γεωργιάδης δεν αντέχει την κριτική για τα πεπραγμένα του, μπορεί να επιλέξει τον δρόμο της παραίτησης», τονίζει καταληκτικά ο ΣΥΡΙΖΑ.

ΚΚΕ: Καμία έκπληξη από τη χυδαιότητα των αναρτήσεων Γεωργιάδη

«Κανείς πλέον δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας για τη δήθεν ‘κοσμογονία’ που έφερε η κυβέρνηση της ΝΔ στο ΕΣΥ, ούτε να εκπλαγεί από τη χυδαιότητα των αναρτήσεών του», σημειώνει το ΚΚΕ, από τη δική του πλευρά.

Υπογραμμίζει, όμως, πως «όταν αστυνομικές δυνάμεις στέλνονται για να ‘υποδεχτούν’ εργαζόμενους που αγωνίζονται για το αυτονόητο δικαίωμα στην Υγεία – όπως σήμερα στο νοσοκομείο της Δράμας – όταν οι δομές υγείας υποστελεχώνονται, όταν οι ασθενείς περιμένουν ακόμα και μήνες για μια εξέταση ή ένα χειρουργείο, τότε την κυβερνητική πολιτική στον τομέα της Υγείας πρέπει να την πάρει πολύ σοβαρά ο λαός και να την αντιπαλέψει, γιατί απειλεί την ίδια του τη ζωή».

«Γι’ αυτό ακριβώς, το ΚΚΕ καλεί τους εργαζόμενους στην Υγεία, τους ασθενείς και συνολικά τον λαό να παλέψουν οργανωμένα για αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας, με γενναία κρατική χρηματοδότηση, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, υποδομές και εξοπλισμό που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Περισσός.

Νέα Αριστερά: Δεν τον διώχνουν οι ‘πολιτικοί του αντίπαλοι’, αλλά η κοινωνία

Η Νέα Αριστερά σημειώνει πως «ο κ. Γεωργιάδης, ο υπουργός που έχει μετατρέψει το ΕΣΥ σε ‘πεδίο φιέστας’ και τους πολίτες σε πελάτες ιδιωτικών κλινικών, σήμερα στη Δράμα βρέθηκε αντιμέτωπος με την πραγματικότητα: την αγανάκτηση των πολιτών. Και αντί να ακούσει, προτίμησε να ακυρώσει την επίσκεψή του επικαλούμενος λόγους… ‘ασφάλειας’».

Κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, τονίζει, «ενώ πολίτες και εργαζόμενοι διαδήλωναν ειρηνικά υπερασπιζόμενοι το δικαίωμα στην υγεία, δέχθηκαν αναίτια και βίαιη επίθεση από τα ΜΑΤ, γεγονός που υπογραμμίζει πόσο απέχει η κυβέρνηση από το διάλογο με την κοινωνία και το σεβασμό των πολιτών».

«Ο υπουργός Υγείας πρέπει να καταλάβει ότι δεν τον διώχνουν οι ‘πολιτικοί του αντίπαλοι’, αλλά η ίδια η κοινωνία», αναφέρει χαρακτηριστικά η Νέα Αριστερά, προσθέτοντας πως «οι πολίτες δεν ανέχονται άλλο την υποβάθμιση της δημόσιας υγείας, τα ράντζα, τις ελλείψεις προσωπικού και τις ‘χαρούμενες φιέστες εγκαινίων’ ιδιωτικών πρωτοβουλιών του κ. Γεωργιάδη».

Παράλληλα, σημειώνει ότι το Νοσοκομείο Δράμας «βρίσκεται σε ομολογουμένως άσχημη κατάσταση: Η Παθολογική λειτουργεί με μία γιατρό και υπάρχουν παράνομες υπερεφημερίες, σύμφωνα με καταγγελίες».

Για να καταλήξει χαρακτηριστικά πως «ο μόνος πραγματικός κίνδυνος για τα νοσοκομεία είναι η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και αν κάτι αποδείχθηκε σήμερα στη Δράμα, είναι ότι καμία αστυνομική συνοδεία δεν μπορεί να σώσει τον υπουργό Υγείας από την κοινωνική κατακραυγή».