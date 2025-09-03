Η πρώτη εικόνα του Μάνσα στο Ρέντη

Ο Ολυμπιακός κινήθηκε με αποφασιστικότητα για την απόκτηση νεαρών παικτών το φετινό καλοκαίρι, με τους «ερυθρόλευκους» να εντάσσουν στο δυναμικό τους παίκτες που έχουν τεράστια περιθώρια εξέλιξης, μια μεταγραφική πολιτική που ακολουθούν όλοι οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι.

Παράλληλα όμως είναι και παίκτες που μπορούν να προσφέρουν άμεσα πολλά πράγματα στην ομάδα του λιμανιού και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ξέρει καλά ότι μπορεί να βασιστεί πάνω τους.

Το είδαμε με τον Νασιμέντο, το βλέπουμε με τον Σιπιόνι που θα έχει σημαντικό ρόλο στο πλάνο του Ισπανού τεχνικού ενώ έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε και ορισμένα πράγματα, για τον νεαρό Βραζιλιάνο στόπερ που απέκτησαν οι πρωταθλητές.

Ο λόγος λοιπόν για τον 21χρονο, Γκουστάβο Μάνσα, ο οποίος έκανε τις πρώτες του προπονήσεις στο Ρέντη και αξίζει να σταθούμε σε δύο – τρία πράγματα που έδειξε ο Βραζιλιάνος στόπερ, με το «καλημέρα» στον Ολυμπιακό.

Ένα στοιχείο που σίγουρα είναι σημαντικό και θα ικανοποιήσει σε μεγάλο βαθμό τον Ισπανό τεχνικό των πειραιωτών, είναι η καλή τεχνική κατάρτιση που έχει ο Μάνσα.

Τα χτυπήματα του Βραζιλιάνου στην μπάλα «προδίδουν» την καταγωγή του κι αυτό έγινε άμεσα αντιληπτό από τον Μεντιλίμπαρ αλλά και τους παίκτες του Ολυμπιακού.

Και μιλάμε βεβαίως για ένα παιδί που είναι λίγες μόλις μέρες στους πρωταθλητές Ελλάδας και είναι λογικό να ψάχνει ακόμα τα πατήματα του.

Αυτό όπως που έδειξε ο νεαρός λατινοαμερικάνος κεντρικός αμυντικός είναι, ότι έχει τις ικανότητες να βοηθήσει τον Ολυμπιακό στο built up, στο «χτίσιμο» δηλαδή του παιχνιδιού από την άμυνα κι αυτό είναι ένα στοιχείο που κάνει χαρούμενους τους προπονητές.

Ο Μάνσα λοιπόν δείχνει στις πρώτες του προπονήσεις στο Ρέντη, ότι είναι στόπερ που μπορεί να έχει σημαντικό ρόλο και στην επιθετική λειτουργία της ομάδας του, καθώς αν ο κεντρικός αμυντικός μπορεί να βγάλει μπροστά την μπάλα, τότε οι χαφ της ομάδας του κερδίζουν πολλά μέτρα στο χορτάρι.

Επίσης θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο Μάνσα δίνει ύψος στην άμυνα του Ολυμπιακού κι αυτή είναι μια σημαντική παράμετρος, καθώς με τον Βραζιλιάνο οι «ερυθρόλευκοι» κερδίζουν πολλά στις στατικές φάσεις, τόσο σε ότι αφορά την άμυνα όσο όμως και την επίθεση.

Ο Βραζιλιάνος μπορεί λοιπόν να αποδειχθεί σημαντικός και στην αντίπαλη περιοχή, στις εκτελέσεις κόρνερ και φάουλ του Ολυμπιακού και είναι μεγάλη υπόθεση για μια ομάδα να απειλεί στις στατικές φάσεις με τους κεντρικούς αμυντικούς της.

Ο ίδιος εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την μεταγραφή στον Ολυμπιακό, σε μια πρώτη συζήτηση που είχε με τον Μεντιλίμπαρ κι όσο για τις προπονητικές εγκαταστάσεις της ομάδας του λιμανιού; Ο Μάνσα έλεγε συνεχώς πως δεν πίστευε αυτά που έβλεπε.