Ολυμπιακός: Ποια νούμερα επέλεξαν Ποντένσε, Μάνσα και Ταρέμι

Ο Ολυμπιακός έκανε φοβερή μεταγραφική ρελάνς τις τελευταίες ημέρες, φέρνοντας στην Ελλάδα τους Γκουστάβο Μάνσα, Μέχντι Ταρέμι και Ντάνιελ Ποντένσε.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ έχει πάρει ξανά τον ίδιο αριθμό με την προηγούμενη θητεία του στην ομάδα του μεγάλου λιμανιού. Το νούμερο 56. Από εκεί και πέρα έγιναν γνωστοί και οι αριθμοί που θα φορούν στην πλάτη τους τα άλλα δύο πρόσφατα μεταγραφικά αποκτήματα των νταμπλούχων Ελλάδας. Ο Μάνσα και ο Ταρέμι δηλαδή.

Συγκεκριμένα, ο Βραζιλιάνος στόπερ διάλεξε να φοράει το νούμερο 39, ενώ ο Ιρανός επιθετικός πήρε το 99.

Ολυμπιακός: Αναλυτικά όλα τα νούμερα των ποδοσφαιριστών του για τη σεζόν 2025-26:

Τερματοφύλακες: 1. Πασχαλάκης, 31. Μπότης, 88. Τζολάκης. Αμυντικοί: 3. Ορτέγκα, 4. Μπιανκόν, 5. Πιρόλα, 6. Καλογερόπουλος, 20. Κοστίνια, 21. Βέζο, 23. Ροντινέι, 39. Γκουστάβο Μάνσα, 45. Ρέτσος, 70. Μπρούνο. Μέσοι: 8. Νασιμέντο, 10. Μαρτίνς, 14. Γκαρθία, 16. Σιπιόνι, 22. Τσικίνιο, 27. Στρεφέτσα, 32. Έσε, 56. Ποντένσε, 67. Λιατσικούρας, 80. Πνευμονίδης, 90. Καμπελά, 96. Μουζακίτης, 97. Γιαζίτσι. Επιθετικοί: 9. Ελ Κααμπί, 11. Γιάρεμτσουκ, 99. Ταρέμι.

Ο Ολυμπιακός εκτόξευσε την ποιότητα του ρόστερ του με τις τελευταίες προσθήκες του και πλέον είναι πανέτοιμος για μία ιδιαίτερα απαιτητική σεζόν, με την επικείμενη συμμετοχή στη League Phase του Champions League. Υπάρχει πληρότητα σε όλες τις θέσεις και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ… τρίβει τα χέρια του, καθώς βλέπει ότι έχει τουλάχιστον δύο ισάξιους ποδοσφαιριστές σε κάθε θέση.