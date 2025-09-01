Τα ιρανικά ΜΜΕ αναφέρθηκαν εκτενώς στην τεράστια μεταγραφή του Ταρέμι στον Ολυμπιακό.

Ο «πρίγκιπας» του Ιράν, Μέχντι Ταρέμι, άφησε πίσω του την Ίντερ και υπέγραψε στον Ολυμπιακό, σε μια μεταγραφή που προκάλεσε αίσθηση, όπως ανάφερε το περσικό Varzesh3 τονίζοντας:

«Ο διεθνής επιθετικός έπειτα από μια σεζόν με συγκινήσεις στο Μιλάνο, όπου κατέγραψε 43 συμμετοχές με 3 γκολ και 7 ασίστ, αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα, φορώντας τα ερυθρόλευκα. Για τον Ολυμπιακό, που μετράει 48 πρωταθλήματα, η απόκτηση ενός παίκτη με εμπειρία στο Champions League αποτελεί σημαντική προσθήκη, ενώ για τον ίδιο τον Ταρέμι είναι μια ευκαιρία να ξανασυστηθεί στην κορυφαία σκηνή της Ευρώπης.

Ο Ιρανός φορ είχε προτάσεις από Αγγλία, Ιταλία, Τουρκία και Μέση Ανατολή, ακόμα και από τη Βραζιλία, ωστόσο επέλεξε τον Πειραιά. Ο βασικός λόγος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είναι η παρουσία του Ολυμπιακού στη φάση των ομίλων του Champions League. Οι «ερυθρόλευκοι» κληρώθηκαν σε έναν εξαιρετικά δύσκολο όμιλο, όπου θα αντιμετωπίσουν την Άρσεναλ, τη Μπαρτσελόνα, τη Ρεάλ Μαδρίτης, την Αϊντχόφεν, τον Άγιαξ, τη Λεβερκούζεν, την Πάφο και την Κάιρατ. Έτσι, ο Ταρέμι θα έχει ξανά την ευκαιρία να κοντραριστεί με ευρωπαϊκούς κολοσσούς και να βελτιώσει τον ήδη πλούσιο απολογισμό του: 11 γκολ, 8 ασίστ και 2 κερδισμένα πέναλτι σε 38 αγώνες της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η παρουσία του στον Ολυμπιακό δεν θα είναι εύκολη υπόθεση. Στην κορυφή της επίθεσης δεσπόζει ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, δεύτερος σκόρερ της περσινής Super League με 18 τέρματα, ενώ δυνατές λύσεις προσφέρουν οι Γιαρεμτσούκ, Ζέλσον Μαρτίνς και οι μέσοι Γιουσέφ Γιαζίτσι, Ρέμι Καμπελά και Τικίνιο. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα πρέπει να βρει τρόπο να εντάξει τον Ταρέμι σε ένα ήδη γεμάτο ρόστερ, με τον ανταγωνισμό να είναι σκληρός.

Για τον ίδιο τον παίκτη, η επιλογή του Ολυμπιακού αποτελεί ευκαιρία. Ο Ταρέμι είναι ο τρίτος Ιρανός που φορά τη φανέλα του Ολυμπιακού, μετά τον Καρίμ Ανσαριφάρντ και τον Εχσάν Χατζισαφί, ενώ συνολικά γίνεται ο ένατος διεθνής από το Ιράν που αγωνίζεται στη Super League. Το παράδειγμα του Ανσαριφάρντ, ο οποίος σε 48 παιχνίδια με τους «ερυθρόλευκους» σημείωσε 22 γκολ και πανηγύρισε τίτλους, αποτελεί έναν οδηγό για τον Ταρέμι, που φιλοδοξεί να αφήσει το δικό του αποτύπωμα στον Πειραιά.

Για τον Ολυμπιακό, η απόκτηση του Μεχντί Ταρέμι είναι μια επένδυση με στόχο να ενισχύσει τη διεθνή του λάμψη και να προσθέσει εμπειρία στην ευρωπαϊκή πορεία. Για τον ίδιο τον παίκτη, είναι ένα προσωπικό στοίχημα: να αποδείξει ότι, έστω και στα 33 του, έχει τη δύναμη και την ποιότητα να σταθεί απέναντι στους κορυφαίους και να κατακτήσει νέες κορυφές.

Ο «πρίγκιπας» του Ιράν έχει μπροστά του μια συναρπαστική πρόκληση: να «ανοίξει» την καριέρα του σε μια νέα χώρα, με στόχο όχι μόνο να κερδίσει τίτλους στην Ελλάδα, αλλά και να ξαναγράψει το όνομά του στα μεγάλα ευρωπαϊκά βράδια».