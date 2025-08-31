sports betsson
Κυριακή 31 Αυγούστου 2025
«Τα σπάει» το ρεκόρ του Μέχντι Ταρέμι
On Field 31 Αυγούστου 2025 | 20:20

«Τα σπάει» το ρεκόρ του Μέχντι Ταρέμι

Οι «ερυθρόλευκοι» έβαλαν στην «μηχανή» τους έναν σέντερ φορ, που έχει το γκολ καθημερινή… συνήθεια και σκοράρει με ποσοστό πολύ πάνω από 50%

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
A
A
Spotlight

Ο Ολυμπιακός έκανε την κορυφαία μεταγραφή του φετινού καλοκαιριού, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Μέχντι Ταρέμι από την Ίντερ.

Μια μεταγραφή που έκανε αίσθηση σε όλο τον κόσμο και δεν είναι τυχαίο πως η απόκτηση του Ιρανού άσου από τους πειραιώτες, «έπαιξε» δυνατά σε… αμέτρητες ιστοσελίδες, σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Δεν θα μπορούσαν άλλωστε να είναι τα πράγματα διαφορετικά, όταν μιλάμε για έναν παίκτη με την δική του ποιότητα, καθώς ο Ταρέμι έχει επιδόσεις και παραστάσεις που αν μη τι άλλο χαρακτηρίζονται εντυπωσιακές.

Και μόνο το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός αποκτά παίκτη από την Ίντερ, που πέρυσι έφτασε στον τελικό του Champions League, είναι αρκετό για να περιγράψει το μέγεθος της μεταγραφής.

Οι οπαδοί της ομάδας του λιμανιού δεν έκρυβαν τον ενθουσιασμό τους στα social media, βλέποντας τους «ερυθρόλευκους» να ενισχύονται σε πολύ μεγάλο βαθμό με την απόκτηση ενός εκ των κορυφαίων σκόρερ σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ιδιαίτερα χαρούμενος όμως με τις εξελίξεις είναι και ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος θα έχει στην διάθεσή του, έναν σέντερ φορ που έχει το γκολ για καθημερινή… συνήθεια.

Τα γκολ που έχει πετύχει στην καριέρα του ο Ταρέμι (258 για να είμαστε ακριβείς) φανερώνουν την ευκολία με την οποία στέλνει την μπάλα στο πλεκτό ο 33χρονος στράικερ και είναι μεγάλη υπόθεση να τονίσουμε, ότι ο Ταρέμι σκοράρει μ’ ένα εντυπωσιακό ποσοστό στην καριέρα του, ένα ποσοστό που ξεπερνά κατά πολύ το 50%.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι ο Ταρέμι πετυχαίνει πάνω από ένα γκολ ανά δύο παιχνίδια στην καριέρα του κι αυτή είναι μια φανταστική επίδοση, που φανερώνει την ποιότητα του στράικερ που πήραν οι «ερυθρόλευκοι».

Κι επίσης θα πρέπει εδώ να επισημάνουμε, ότι ο Ιρανός έχει εξαιρετική δυνατότητα και στην τελική πάσα, καθώς μιλάμε για έναν σέντερ φορ με εκατό ασίστ στην καριέρα του. Είναι μια επίδοση που την ζηλεύουν ακόμα και κορυφαίοι μεσοεπιθετικοί.

Ο Ολυμπιακός λοιπόν εντάσσει στο ρόστερ του έναν επιθετικό που σκοράρει με… κλειστά μάτια και η γραμμή κρούσης της ομάδας του λιμανιού γίνεται πανίσχυρη, με την παρουσία του πρώην άσου της Ίντερ.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν πλέον στην φροντ λάιν τους, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ και Ταρέμι στην πιο απαιτητική σεζόν των τελευταίων χρόνων, μετά την επιστροφή της ομάδας στο Champions League.

Και μόνο η αναφορά των τριών ονομάτων είναι αρκετή για να περιγράψει την τεράστια ισχύ της επιθετικής γραμμής των «ερυθρόλευκων» την φετινή αγωνιστική περίοδο και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μπορεί να ποντάρει πάνω σε τρεις σέντερ φορ που μπορούν να σκοράρουν με… χίλιους τρόπους.

Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό ότι η μεταγραφή του Μέχντι Ταρέμι είναι από αυτές που κάνουν την διαφορά και ο Ολυμπιακός προχώρησε στην μεγάλη αυτή κίνηση, για να ενισχύσει την επιθετική του γραμμή με γκολ που δεν έχουν… τελειωμό.

Κι αυτό δεν το λέμε εμείς, το «λένε» οι φανταστικές επιδόσεις του Ιρανού σέντερ φορ στο σκοράρισμα, τόσο σε συλλογικό επίπεδο όσο και με την εθνική ομάδα της χώρας του.

