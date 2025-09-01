Σε μεγάλα «κέφια» ο Μέχντι Ταρέμι του Ολυμπιακού: Σκόραρε με το Ιράν (vid)
Ο νέος επιθετικός του Ολυμπιακού σκόραρε στη νίκη του Ιράν επί της Ινδίας με 3-0 για το CAFA Nations Cup.
Χθες παρουσιάστηκε από τον Ολυμπιακό, σήμερα σκόραρε με την εθνική ομάδα του Ιράν. Ο λόγος για τον σπουδαίο Μέχντι Ταρέμι, ο οποίος μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στους Ερυθρόλευκους, ενσωματώθηκε ξανά στην αποστολή της εθνικής του ομάδας και μάλιστα σκόραρε στο σημερινό παιχνίδι με την Ινδία για το CAFA Nations Cup.
Ο Ταρέμι μπήκε ως αλλαγή στο 73ο λεπτό αντί του Αλιγιάρι και στο 90+6’ σκόραρε με άψογο πλασέ για το 3-0, που ήταν και το τελικό σκορ της αναμέτρησης. Αυτό ήταν το 57ο γκολ για τον 33χρονο σε 96 ματς με την εθνική του ομάδα, που έκανε το 2Χ2 στον όμιλο.
Δείτε το γκολ του Μέχντι Ταρέμι
Jahanbakhsh with a great assist for Taremi.
We have seen Ghalenoei apply direct build up plays numerous times and it is highly effective.
Keeper to target man -> Lay off -> Overload the final third -> One pass creates goal scoring opportunity.
It took 3 passes to score this. pic.twitter.com/yTw4qVulNb
— Regista🇮🇷 (@PersianRegista) September 1, 2025
Το Ιράν βρίσκεται στον ίδιο όμιλο με την Ινδία, το Τατζικιστάν και το Αφγανιστάν, με την ομάδα του Μέχντι Ταρέμι να είναι στην κορυφή με 6 πόντους, ενώ ακολουθεί η Ινδία με 3. Χωρίς βαθμό είναι το Τατζικιστάν και ο Αφγανιστάν, που παίζουν μεταξύ τους.
