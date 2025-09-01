Μάνσα: «Μεγάλη τιμή για μένα ο Ολυμπιακός – Είμαι ενθουσιασμένος» (vid)

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε το απόγευμα της Δευτέρας (1/9) την απόκτηση του Γκουστάβο Μάνσα, με τον Βραζιλιάνο αμυντικό να δηλώνει ενθουσιασμένος με το νέο κεφάλαιο της καριέρας του.

Ο Μάνσα έκανε λόγο για μεγάλη τιμή που θα παίξει στους Πειραιώτες και πλέον περιμένει την ώρα που θα αγωνιστεί υπό τις οδηγίες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Όσα είπε ο Μάνσα:

«Ναι, είναι η πρώτη φορά που θα παίξω εκτός Βραζιλίας. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα ως τώρα, όμως είμαι πολύ χαρούμενος. Είναι για εμένα μεγάλη τιμή και θέλω να ευχαριστήσω τον Ολυμπιακό που με εμπιστεύεται. Ήταν για εμένα ένα όνειρο από τότε που ήμουν παιδί και είμαι ευτυχισμένος που γίνεται πραγματικότητα. Είμαι ένας πολύ γρήγορος ποδοσφαιριστής με πολύ καλή τοποθέτηση στην άμυνα και στο μισό γήπεδο του αντιπάλου.

Επίσης, πιστεύω πως είμαι πολύ καλός στο εναέριο παιχνίδι, στις πάσες και στον προσανατολισμό μέσα στο γήπεδο. Έχω δει κάποια βίντεο του γηπέδου στο Instagram και στο TikTok. Έχω δει πως οι οπαδοί εδώ είναι το ίδιο θερμοί, όπως στη Βραζιλία. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα παίξω εδώ και θα γνωρίσω τον κόσμο».