AS: «Η ΕΟΚ λέει για πρόβλημα στο γόνατο, αλλά πίσω από την απουσία του Γιάννη κρύβεται κάτι άλλο»
Διαφορετική εξήγηση από την Ελληνική Ομοσπονδία για την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο από το παιχνίδι με τη Βοσνία δίνει η ισπανική εφημερίδα «AS».
Η Ελλάδα αντιμετώπισε τη Βοσνία για την 4η αγωνιστική του Eurobasket 2025 και ηττήθηκε με 80-77, με τον Βασίλη Σπανούλη να μην υπολογίζει στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Ο «Greek Freak» ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατο και προτιμήθηκε μην παρθεί το ρίσκο και χρησιμοποιηθεί, ενόψει του αγώνα με τους Ισπανούς, αλλά και των νοκ-άουτ στη Ρίγα.
Πάντως, από την Ισπανία έρχεται ένα δημοσίευμα της «AS» να αναφέρει πως πίσω από τις ενοχλήσεις που είχε ο Γιάννης υπάρχει κάτι άλλο πιο περίπλοκο.
Η αναφορά της «AS» για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο:
«Μόλις 45 λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα έγινε γνωστό ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα αγωνιστεί. Επίσημα, η ελληνική ομοσπονδία επικαλέστηκε χτύπημα στο γόνατο, αλλά πίσω από αυτό κρύβεται το ζήτημα της ασφάλισης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και η πίεση από τους Μιλγουόκι Μπακς. Οι κινήσεις του Αντετοκούνμπο παρακολουθούνται στενά, και ο Σπανούλης πρέπει να ζήσει με αυτό».
