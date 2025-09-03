sports betsson
Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
AS: «Η ΕΟΚ λέει για πρόβλημα στο γόνατο, αλλά πίσω από την απουσία του Γιάννη κρύβεται κάτι άλλο»
Μπάσκετ 03 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:29

AS: «Η ΕΟΚ λέει για πρόβλημα στο γόνατο, αλλά πίσω από την απουσία του Γιάννη κρύβεται κάτι άλλο»

Διαφορετική εξήγηση από την Ελληνική Ομοσπονδία για την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο από το παιχνίδι με τη Βοσνία δίνει η ισπανική εφημερίδα «AS».

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Spotlight

Η Ελλάδα αντιμετώπισε τη Βοσνία για την 4η αγωνιστική του Eurobasket 2025 και ηττήθηκε με 80-77, με τον Βασίλη Σπανούλη να μην υπολογίζει στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο «Greek Freak» ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατο και προτιμήθηκε μην παρθεί το ρίσκο και χρησιμοποιηθεί, ενόψει του αγώνα με τους Ισπανούς, αλλά και των νοκ-άουτ στη Ρίγα.

Πάντως, από την Ισπανία έρχεται ένα δημοσίευμα της «AS» να αναφέρει πως πίσω από τις ενοχλήσεις που είχε ο Γιάννης υπάρχει κάτι άλλο πιο περίπλοκο.

Η αναφορά της «AS» για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο:

«Μόλις 45 λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα έγινε γνωστό ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα αγωνιστεί. Επίσημα, η ελληνική ομοσπονδία επικαλέστηκε χτύπημα στο γόνατο, αλλά πίσω από αυτό κρύβεται το ζήτημα της ασφάλισης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και η πίεση από τους Μιλγουόκι Μπακς. Οι κινήσεις του Αντετοκούνμπο παρακολουθούνται στενά, και ο Σπανούλης πρέπει να ζήσει με αυτό».

Headlines:
Economy
Σούπερ μάρκετ: Μεγαλώνει η πίεση για να ρίξουν τις τιμές σε 1.000 προϊόντα

Σούπερ μάρκετ: Μεγαλώνει η πίεση για να ρίξουν τις τιμές σε 1.000 προϊόντα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Business
Motor Oil: Στην τελική ευθεία το έργο ανακύκλωσης υδάτων στο Ηράκλειο Κρήτης

Motor Oil: Στην τελική ευθεία το έργο ανακύκλωσης υδάτων στο Ηράκλειο Κρήτης

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Οι 12 ομάδες που έχουν περάσει στα νοκ άουτ του Eurobasket 2025 – Ποιες διεκδικούν ακόμη την πρόκριση στους «16»
Μπάσκετ 03.09.25

Οι 12 ομάδες που έχουν περάσει στα νοκ άουτ του Eurobasket 2025 – Ποιες διεκδικούν ακόμη την πρόκριση στους «16»

Πώς έχει διαμορφωθεί μέχρι το παζλ των ομίλων του Eurobasket μία αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση τους – Οι ομάδες που έχουν περάσει και αυτές που διεκδικούν την πρόκριση…

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Οι 12 ομάδες που έχουν περάσει στα νοκ άουτ του Eurobasket 2025 – Ποιες διεκδικούν ακόμη την πρόκριση στους «16»
Μπάσκετ 03.09.25

Οι 12 ομάδες που έχουν περάσει στα νοκ άουτ του Eurobasket 2025 – Ποιες διεκδικούν ακόμη την πρόκριση στους «16»

Πώς έχει διαμορφωθεί μέχρι το παζλ των ομίλων του Eurobasket μία αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση τους – Οι ομάδες που έχουν περάσει και αυτές που διεκδικούν την πρόκριση…

Σύνταξη
Σπανούλης: «Περιμένουμε Αντετοκούνμπο- Λαρεντζάκη να παίξουν κόντρα στην Ισπανία»
Eurobasket 2025 02.09.25

Σπανούλης: «Περιμένουμε Αντετοκούνμπο- Λαρεντζάκη να παίξουν κόντρα στην Ισπανία»

Ο Βασίλης Σπανούλης έκανε δηλώσεις μετά την ήττα από την Βοσνία και τόνισε ότι οι Γιάννης Αντετοκούνμπο και Γιαννούλης Λαρεντζάκης αναμένεται να είναι διαθέσιμοι στο ματς κόντρα στην Ισπανία.

Σύνταξη
Ελλάδα – Βοσνία 77-80: Της κόστισε το «μπλακ-άουτ» και τώρα έμπλεξε για την πρωτιά (vid)
Eurobasket 2025 02.09.25

Ελλάδα – Βοσνία 77-80: Της κόστισε το «μπλακ-άουτ» και τώρα έμπλεξε για την πρωτιά (vid)

Η Ελλάδα δέχθηκε ένα απίστευτο 18-0 σερί στη δεύτερη περίοδο (13-25 το επιμέρους σκορ), με αποτέλεσμα να ηττηθεί με 80-77 από τη Βοσνία και να μπλέξει αναφορικά με την πρωτιά του ομίλου της.

Σύνταξη
Μήπως τελικά έχει δίκιο ο Σπανούλης για ρόστερ 14 παικτών στις μεγάλες διοργανώσεις;
On Field 02.09.25

Μήπως τελικά έχει δίκιο ο Σπανούλης για ρόστερ 14 παικτών στις μεγάλες διοργανώσεις;

Ο Βασίλης Σπανούλης είχε ταχθεί υπέρ τις αύξησης των ρόστερ 14 παίκτες και φαίνεται να επιβεβαιώνεται μετά από τους τελευταίους τραυματισμούς σε Σερβία, Λιθουανία και Γερμανία.

Βιδιάνος Ρούσσος
LIVE: Ελλάδα – Βοσνία
Μπάσκετ 02.09.25

LIVE: Ελλάδα – Βοσνία

LIVE: Ελλάδα – Βοσνία. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Βοσνία, για την 3η αγωνιστική των ομίλων του Eurobasket. Τηλεοπτική κάλυψη από ERT NEWS.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι 12 ομάδες που έχουν περάσει στα νοκ άουτ του Eurobasket 2025 – Ποιες διεκδικούν ακόμη την πρόκριση στους «16»
Μπάσκετ 03.09.25

Οι 12 ομάδες που έχουν περάσει στα νοκ άουτ του Eurobasket 2025 – Ποιες διεκδικούν ακόμη την πρόκριση στους «16»

Πώς έχει διαμορφωθεί μέχρι το παζλ των ομίλων του Eurobasket μία αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση τους – Οι ομάδες που έχουν περάσει και αυτές που διεκδικούν την πρόκριση…

Σύνταξη
Η ιστορία του αντισυστημικού απαγωγέα Άντονι Κυρίτση κάνει την εμφάνιση της στο Φεστιβάλ Βενετίας
Πλάτη στον τοίχο 03.09.25

Η ιστορία του αντισυστημικού απαγωγέα Άντονι Κυρίτση κάνει την εμφάνιση της στο Φεστιβάλ Βενετίας

Το «Dead Man’s Wire» που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας, βασίζεται στην αληθινή ιστορία του Άντονι Κυρίτση, ενός περιθωριοποιημένου άνδρα που αισθανόταν ότι εξαπατήθηκε από τους πλούσιους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τεκμαρτό εισόδημα: Επαγγελματίες το αμφισβήτησαν και κατέληξαν με… έξτρα φόρους
Οικονομικές Ειδήσεις 03.09.25

Επαγγελματίες αμφισβήτησαν το τεκμαρτό εισόδημα και... φορολογήθηκαν παραπάνω

Η προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών όχι μόνο δεν δικαίωσε επαγγελματίες που αμφισβήτησαν το τεκμαρτό εισόδημα, αλλά κατέληξαν να πληρώσουν υψηλότερο φόρο

Βασίλης Τσεκούρας
Κίνα – Στρατιωτική παρέλαση με νέα όπλα: Επίδειξη ισχύος από τον Σι υπό το βλέμμα Πούτιν και Κιμ – Ενοχλημένος ο Τραμπ
Ενοχλημένος ο Τραμπ 03.09.25

Επίδειξη ισχύος από τον Σι της Κίνας - Παρουσίαση νέων όπλων στην παρέλαση υπό το βλέμμα Πούτιν και Κιμ

Η Κίνα παρουσίασε νέα όπλα στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση - Είμαστε ασταμάτητοι, δήλωσε ο Σι, υπό το βλέμμα Πούτιν και Κιμ Γιονγκ Ουν

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Μακρόν: Απαράδεκτη η απόφαση των ΗΠΑ να ανακαλέσει τις βίζες των Παλαιστινίων
Ανακαλέστε 03.09.25

Απαράδεκτη η απόφαση των ΗΠΑ να ανακαλέσει τις βίζες των Παλαιστινίων, λέει ο Μακρόν και ζητά αλλαγή στάσης

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε σε ανάρτησή του ότι θα προεδρεύσει με τον πρίγκιπα Σαουδικής Αραβίας σε επιτροπή για την προώθηση της λύσης των δύο κρατών

Σύνταξη
Αυτοί που έζησαν την 3η Σεπτέμβρη του ΠΑΣΟΚ – «Αισθανόμασταν ότι όσα γίνονται θα μείνουν στην Ιστορία»
Ιδρυτική διακήρυξη 03.09.25

Αυτοί που έζησαν την 3η Σεπτέμβρη του ΠΑΣΟΚ – «Αισθανόμασταν ότι όσα γίνονται θα μείνουν στην Ιστορία»

Τις συναντήσεις στο Καστρί με τον Ανδρέα Παπανδρέου, το έντονο κλίμα της εποχής μετά τη Χούντα και το αίσθημα της ιστορικότητας των στιγμών περιγράφουν στο in η Ελένη Βούλγαρη και ο Νίκος Μιχαλόπουλος που υπέγραψαν τη διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη του ΠΑΣΟΚ

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ανδρουλάκης στο in για την 3η Σεπτέμβρη: Το ΠΑΣΟΚ διαθέτει σχέδιο για μια Ελλάδα πιο δίκαιη, ισχυρή, ανθρώπινη
Το μήνυμά του 03.09.25

Ανδρουλάκης στο in για την 3η Σεπτέμβρη: Το ΠΑΣΟΚ διαθέτει σχέδιο για μια Ελλάδα πιο δίκαιη, ισχυρή, ανθρώπινη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης σε δήλωσή του στο in αναφέρεται στο μήνυμα της φετινής επετείου της 3ης Σεπτέμβρη - «Πέρασαν 51 χρόνια, το αποτύπωμα όμως παραμένει ισχυρό», επισημαίνει

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Το DNA του ΠΑΣΟΚ και η στρατηγική της ολικής επαναφοράς του
Πολιτική 03.09.25

Το DNA του ΠΑΣΟΚ και η στρατηγική της ολικής επαναφοράς του

Ένα κείμενο του Κώστα Λαλιώτη, γραμμένο το 2023, με αφορμή τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με τον ίδιο είναι ένα κείμενο στοχασμού και αυτογνωσίας για την ίδρυση, την εξέλιξη και την προοπτική του ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Με τα βλέμματα στο Ζάππειο για την 3η Σεπτέμβρη, επιχειρεί να θέσει ατζέντα στο δημογραφικό
Πολιτική Γραμματεία 03.09.25

ΠΑΣΟΚ: Με τα βλέμματα στο Ζάππειο για την 3η Σεπτέμβρη, επιχειρεί να θέσει ατζέντα στο δημογραφικό

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ θα παρουσιάσει το σχέδιό του για το δημογραφικό, επιχειρώντας να βρεθεί βήματα μπροστά των κυβερνητικών εξαγγελιών

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Παπανδρέου στο in: Η 3η Σεπτέμβρη υπενθυμίζει ότι οι αγώνες για την απελευθέρωση δεν τελειώνουν ποτέ
Επέτειος ΠΑΣΟΚ 03.09.25

Παπανδρέου στο in: Η 3η Σεπτέμβρη υπενθυμίζει ότι οι αγώνες για την απελευθέρωση δεν τελειώνουν ποτέ

Ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου σε παρέμβασή του στο in τονίζει τη διαχρονικότητα της ιδρυτικής διακήρυξης του ΠΑΣΟΚ - «Η Ελλάδα της 3ης Σεπτέμβρη είναι η Ελλάδα της Αξιοπρέπειας, της Δημοκρατίας, της Ελευθερίας», αναφέρει

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
«Πρόβες πολέμου» στη Βαλτική
Deutsche Welle 03.09.25

«Πρόβες πολέμου» στη Βαλτική

Ξεκίνησε η μεγάλης κλίμακας στρατιωτική άσκηση Quadriga 2025 στη Βαλτική υπό γερμανική ηγεσία. Συμπίπτει χρονικά με τη ρωσική άσκηση Zapad, παραπέμποντας σε προσομοίωση πολέμου.

Σύνταξη
Αρβανίτης για 13ωρο: Η κυβέρνηση κόβει και ράβει υπέρ των εργοδοτών και των κερδών τους
Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ 03.09.25

Αρβανίτης για 13ωρο: Η κυβέρνηση κόβει και ράβει υπέρ των εργοδοτών και των κερδών τους

«Με κάθε νέα παρέμβαση στα εργασιακά, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας γυρίζει τους εργαζόμενους έναν αιώνα πίσω», τονίζει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο