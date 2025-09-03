AS: «Η ΕΟΚ λέει για πρόβλημα στο γόνατο, αλλά πίσω από την απουσία του Γιάννη κρύβεται κάτι άλλο»

Η Ελλάδα αντιμετώπισε τη Βοσνία για την 4η αγωνιστική του Eurobasket 2025 και ηττήθηκε με 80-77, με τον Βασίλη Σπανούλη να μην υπολογίζει στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο «Greek Freak» ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατο και προτιμήθηκε μην παρθεί το ρίσκο και χρησιμοποιηθεί, ενόψει του αγώνα με τους Ισπανούς, αλλά και των νοκ-άουτ στη Ρίγα.

Πάντως, από την Ισπανία έρχεται ένα δημοσίευμα της «AS» να αναφέρει πως πίσω από τις ενοχλήσεις που είχε ο Γιάννης υπάρχει κάτι άλλο πιο περίπλοκο.

Η αναφορά της «AS» για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο:

«Μόλις 45 λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα έγινε γνωστό ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα αγωνιστεί. Επίσημα, η ελληνική ομοσπονδία επικαλέστηκε χτύπημα στο γόνατο, αλλά πίσω από αυτό κρύβεται το ζήτημα της ασφάλισης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και η πίεση από τους Μιλγουόκι Μπακς. Οι κινήσεις του Αντετοκούνμπο παρακολουθούνται στενά, και ο Σπανούλης πρέπει να ζήσει με αυτό».