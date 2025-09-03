newspaper
Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Καιρός: Βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές – Θερμοκρασίες έως 37 βαθμούς
Ελλάδα 03 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:15

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές – Θερμοκρασίες έως 37 βαθμούς

Ο καιρός ανά περιοχή - Βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές - Αίθριος στην Αττική - Αναλυτικά η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Spotlight

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, η ΕΜΥ προβλέπει αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες πρόσκαιρα το πρωί στο Ιόνιο, από τις προμεσημβρινές ώρες στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία και από το απόγευμα στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία αραιές νεφώσεις που από τις προμεσημβρινές ώρες θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στη δυτική και από το απόγευμα και στην κεντρική Μακεδονία. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα οπότε στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση και το μεσημέρι – απόγευμα στα θαλάσσια παραθαλάσσια από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Τη νύχτα θα στραφούν σε βόρειους και βαθμιαία θα ενισχυθούν.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 και κατά τόπους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στα βόρεια αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στο βόρειο Ιόνιο τις πρωινές ώρες και στην Ήπειρο από τις προμεσημβρινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πυκνότερες το απόγευμα οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά της δυτικής Στερεάς μεμονωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο έως 30 βαθμούς.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από τις απογευματινές ώρες πυκνότερες στα ηπειρωτικά ορεινά με τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ορεινά της Θεσσαλίας ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν.
Ανεμοι: Στη Θεσσαλία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 τοπικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 με 36 και κατά τόπους 37 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 με 31 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 και πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις που από το απόγευμα θα πυκνώσουν και το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση. Τη νύχτα θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς και βαθμιαία θα ενισχυθούν.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Σούπερ μάρκετ: Μεγαλώνει η πίεση για να ρίξουν τις τιμές σε 1.000 προϊόντα

Σούπερ μάρκετ: Μεγαλώνει η πίεση για να ρίξουν τις τιμές σε 1.000 προϊόντα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Business
Motor Oil: Στην τελική ευθεία το έργο ανακύκλωσης υδάτων στο Ηράκλειο Κρήτης

Motor Oil: Στην τελική ευθεία το έργο ανακύκλωσης υδάτων στο Ηράκλειο Κρήτης

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κρητική μαφία: «Ο Θεός κατέει ήντα μου ’χεις κάνει…» – Η συνομιλία με τον αστυνομικό και οι υποψίες για την τηλεφωνική γραμμή
Ελλάδα 03.09.25

Κρητική μαφία: «Ο Θεός κατέει ήντα μου ’χεις κάνει…» – Η συνομιλία με τον αστυνομικό και οι υποψίες για την τηλεφωνική γραμμή

Μέλος της κρητικής μαφίας που διακινούσε ναρκωτικά είχε αναπτύξει στενή σχέση με αστυνομικό για να του δίνει πληροφορίες - Σε μια συνομιλία μαζί του έχει αρχίσει να υποψιάζεται ότι παρακολουθείται το τηλέφωνό του

Σύνταξη
Πώς «μοιράστηκαν» τα 22,7 εκατ. ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ – Κραυγαλέες περιπτώσεις από την Κρήτη έως την Κοζάνη
Ελλάδα 02.09.25

Πώς «μοιράστηκαν» τα 22,7 εκατ. ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ – Κραυγαλέες περιπτώσεις από την Κρήτη έως την Κοζάνη

Ένας 72χρονος από την Κοζάνη φέρεται να έβαλε στην τσέπη σχεδόν ένα εκατομμύριο ευρώ - Στη λίστα περιλαμβάνονται και άλλες περιπτώσεις εκτός Κρήτης που έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Ο αρχηγός της κρητικής μαφίας, ο Αρχιμανδρίτης που θέλει να γίνει Μητροπολίτης και η εμπλοκή του Πάνου Καμμένου
Ελλάδα 02.09.25

Ο αρχηγός της κρητικής μαφίας, ο Αρχιμανδρίτης που θέλει να γίνει Μητροπολίτης και η εμπλοκή του Πάνου Καμμένου

Αποκαλυπτικές συνομιλίες έχει καταγράψει ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ. μεταξύ του επιχειρηματία που κατηγορείται ως εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο χάρτης των αμαρτωλών ΑΦΜ – Η Κρήτη πρωταθλήτρια
Ελλάδα 02.09.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο χάρτης των αμαρτωλών ΑΦΜ – Η Κρήτη πρωταθλήτρια

Ο χάρτης, παρουσιάζει ανά Περιφέρεια τον συνολικό αριθμό των ΑΦΜ που πήραν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η κατανομή τους ανάλογα με τα ποσά που έλαβαν αλλά και το συνολικό ποσό που καταλογίστηκε.

Σύνταξη
Στις 24 Νοεμβρίου η δίκη για το «email gate» – Στο εδώλιο Ασημακοπούλου και τρία ακόμα άτομα
Ελλάδα 02.09.25

Στις 24 Νοεμβρίου η δίκη για το «email gate» – Στο εδώλιο Ασημακοπούλου και τρία ακόμα άτομα

Η δική προσδιορίστηκε αφού τα συγκεκριμένα πρόσωπα ελέγχθηκαν ποινικά στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας και ο εισαγγελέας προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος τους.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αρβανίτης για 13ωρο: Η κυβέρνηση κόβει και ράβει υπέρ των εργοδοτών και των κερδών τους
Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ 03.09.25

Αρβανίτης για 13ωρο: Η κυβέρνηση κόβει και ράβει υπέρ των εργοδοτών και των κερδών τους

«Με κάθε νέα παρέμβαση στα εργασιακά, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας γυρίζει τους εργαζόμενους έναν αιώνα πίσω», τονίζει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης

Σύνταξη
Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι δεν είναι δικτάτορας – Δεν είναι;
ΗΠΑ 03.09.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι δεν είναι δικτάτορας – Δεν είναι;

Από την αποστολή της εθνοφρουράς μέχρι τη στοχοποίηση ειδησεογραφικών καναλιών και σχολείων, οι ενέργειες του Ντόναλντ Τραμπ δεν έχουν καμία σχέση με αυτές ενός τυπικού δημοκρατικού ηγέτη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τι αλλάζει στις διαθήκες από 1ης Νοεμβρίου
Οικονομία 03.09.25

Τι αλλάζει στις διαθήκες από 1ης Νοεμβρίου

Οι δημοσιεύσεις περνούν στους συμβολαιογράφους με ανάρτηση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, μειώνοντας τις καθυστερήσεις που σήμερα φτάνουν ακόμη και τον έναν χρόνο μέσω των πρωτοδικείων

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τέσσερις κρίσιμες επιλογές πριν από τη συνταξιοδότηση
Οικονομία 03.09.25

Τέσσερις κρίσιμες επιλογές πριν από τη συνταξιοδότηση

Το 2026 θεωρείται έτος - ορόσημο για την αποχώρηση από την εργασία, με αυξημένες αιτήσεις ήδη από το 2025. Οι ασφαλισμένοι καλούνται να σταθμίσουν παράγοντες όπως χρόνος, πλασματικά έτη, κρατήσεις και μειωμένη σύνταξη, ώστε να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη και να αποφύγουν μόνιμες απώλειες

Ηλίας Γεωργάκης
«Φθινόπωρο δυσαρέσκειας» – Η Βρετανία του Brexit, το μεταναστευτικό και ο «γόρδιος δεσμός» του Στάρμερ
Χιονοστιβάδα προβλημάτων 03.09.25

«Φθινόπωρο δυσαρέσκειας» – Η Βρετανία του Brexit, το μεταναστευτικό και ο «γόρδιος δεσμός» του Στάρμερ

Υπό την ασφυκτική πίεση της Ακροδεξιάς και εν μέσω προκλήσεων για την οικονομία, ο έλεγχος των συνόρων ανάγεται σε ένα από τα πιο πιεστικά ζητήματα (και) για την κυβέρνηση των Εργατικών στη Βρετανία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Κρητική μαφία: «Ο Θεός κατέει ήντα μου ’χεις κάνει…» – Η συνομιλία με τον αστυνομικό και οι υποψίες για την τηλεφωνική γραμμή
Ελλάδα 03.09.25

Κρητική μαφία: «Ο Θεός κατέει ήντα μου ’χεις κάνει…» – Η συνομιλία με τον αστυνομικό και οι υποψίες για την τηλεφωνική γραμμή

Μέλος της κρητικής μαφίας που διακινούσε ναρκωτικά είχε αναπτύξει στενή σχέση με αστυνομικό για να του δίνει πληροφορίες - Σε μια συνομιλία μαζί του έχει αρχίσει να υποψιάζεται ότι παρακολουθείται το τηλέφωνό του

Σύνταξη
Θρίλερ στην Αργεντινή με τον χαμένο πίνακα του 1743: Σε κατ’ οίκον περιορισμό η κόρη του Ναζί που τον είχε κλέψει
Εδώ ο παπάς 03.09.25

Θρίλερ στην Αργεντινή με τον χαμένο πίνακα του 1743: Σε κατ’ οίκον περιορισμό η κόρη του Ναζί που τον είχε κλέψει

Το Πορτρέτο μιας Κυρίας του Φρα Γκαλγκάριο από το 1743 βρέθηκε μετά από 80 χρόνια, προτού χαθεί ξανά σε ένα θρίλερ που τα έχει όλα: Ναζί, τέχνη και εξαφανίσεις.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Απασχόληση: Η ανεργία μειώνεται αλλά ο μισθός δεν φτάνει
Εργασιακά 03.09.25

Απασχόληση: Η ανεργία μειώνεται αλλά ο μισθός δεν φτάνει

Η αντιπαράθεση για τα εργασιακά κορυφώνεται, με την κυβέρνηση να πανηγυρίζει για ιστορικό ρεκόρ στην απασχόληση. Η ανεργία μειώνεται, αλλά οι μισθοί παραμένουν απο τους χαμηλότερους στην ΕΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Βολιβία: Ποινή φυλάκισης σε ισπανούς ιησουίτες που συγκάλυψαν τη σεξουαλική κακοποίηση δεκάδων παιδιών
Βολιβία 03.09.25

Καταδίκη ιησουιτών για συγκάλυψη της σεξουαλικής κακοποίησης δεκάδων παιδιών

Οι ογδοντάρηδες Μάρκος Ρεκολόνς και Ραμόν Αλαΐξ καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης στη Βολιβία διότι συγκάλυψαν ιερωμένο που είχε κακοποιήσει σεξουαλικά δεκάδες παιδιά.

Σύνταξη
Υπόθεση Επσταϊν: Δεκάδες χιλιάδες σελίδες εγγράφων βγάζει στη δημοσιότητα επιτροπή του Κογκρέσου
Διαδίκτυο 03.09.25

Στη φόρα πάνω από 33.000 σελίδες εγγράφων της υπόθεσης Επσταϊν

Δεκάδες χιλιάδες σελίδες εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση Επσταϊν δημοσιοποιήθηκαν, φύρδην-μίγδην, στο διαδίκτυο καθώς η κυβέρνηση Τραμπ κατηγορείται για έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά το θέμα.

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο