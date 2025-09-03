Δύναμη γυναίκας: Κλόντια Σίφερ, Ιρίνα Σάικ και άλλες μούσες για τα 40 χρόνια της Donna Karan – Η επανάσταση και το σώμα

Mε μια καμπάνια που επενδύει στη νοσταλγία και τη διαχρονικότητα, ο οίκος μόδας Donna Karan New York γιορτάζει τα 40 χρόνια από την ίδρυσή του. Με αφορμή το επετειακό ορόσημο ο οίκος συνεργάστηκε με πέντε από τα πλέον αναγνωρίσιμα μοντέλα της παγκόσμιας βιομηχανίας.

Η επιλογή των πέντε αυτών γυναικών δεν είναι τυχαία, καθώς καθεμία τους αντιπροσωπεύει μια διαφορετική πτυχή της σύγχρονης θηλυκότητας εξηγεί ο οίκος.

Η Γερμανίδα Κλόντια Σίφερ είναι μια από τις πιο εμβληματικές μορφές των ’90s, ένα supermodel που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή ως Μπριζίτ Μπαρντό της μόδας.

Η Ρωσίδα Ιρίνα Σάικ εξακολουθεί να είναι ένα από τα πλέον ερωτικά μοντέλα των καιρών μας ενώ η Ίμαν Χαμάμ, με τις ρίζες της από την Αίγυπτο και το Μαρόκο, εκπροσωπεί τη νέα, πολυπολιτισμική γενιά μοντέλων.

Η Λίγια Κεμπέντε από την Αιθιοπία, δεν είναι μόνο ένα παγκοσμίου φήμης μοντέλο, αλλά και ακτιβίστρια, ιδρύτρια του ιδρύματος Lemlem, το οποίο προωθεί τις παραδοσιακές αφρικανικές τέχνες και η Μαριακάρλα Μποσκόνο, μια βέρα Ιταλίδα, είναι γνωστή για την άγρια και εκφραστική ομορφιά της, που την έχει καταστήσει μούσα των κορυφαίων σχεδιαστών.

Τα πέντε iconic supermodel πρωταγωνιστούν στη νέα συλλογή για το Φθινόπωρο 2025 του οίκου ενσαρκώνοντας «τη διαρκή θηλυκότητα του brand».

Η επίσημη παρουσίαση της καμπάνιας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου, μόλις μία ημέρα μετά την κυκλοφορία της νέας συλλογής DKNY με πρωταγωνίστρια τη Χέιλι Μπίμπερ.

«Υπάρχει μια έμφυτη αίσθηση διαχρονικότητας στη Donna Karan που έχει σημασία για μένα» σχολίασε η Σίφερ. «Ενσαρκώνει τη θηλυκότητα και τη γυναικεία υπόσταση, μία έννοια που γιορτάζεται με έναν υπέροχο τρόπο σε αυτήν την καμπάνια».

Για τον εορτασμό αυτής της συμμαχίας, οι πέντε πρωταγωνίστριες συμμετείχαν σε ένα βίντεο, στο οποίο μιλούν για τα αγαπημένα τους στοιχεία του οίκου Donna Karan New York. Μεταξύ άλλων, αναφέρονται στη διαχρονική φύση της μάρκας και στον τρόπο με τον οποίο γιορτάζει «το σώμα της γυναίκας».

Η νέα συλλογή παραμένει πιστή στην κλασική αισθητική και στις σύγχρονες σιλουέτες του οίκου, τονίζοντας τα «πλούσια υφάσματα μέσα από πολυτελείς αστικές αποχρώσεις – από βαθύ καφέ και σοκολατί δαμασκηνί μέχρι ζεστούς και ψυχρούς μεταλλικούς τόνους».

Υπό τη δημιουργική διεύθυνση του Tρεί Λερντ, η νέα συλλογή της Donna Karan New York αναδεικνύει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που καθιστούν μία γυναίκα «δυναμική, εμπνευσμένη, ανίκητη και αξέχαστη».

«Η συλλογή προτείνει στις γυναίκες να αισθάνονται με αυτοπεποίθηση, έξυπνες, σέξι, τολμηρές», αναφέρει το δελτίο Τύπου.

H καμπάνια συνεχίζει ό,τι ξεκίνησε ο οίκος ένα χρόνο πριν, όταν για τη συλλογή του Φθινοπώρου 2024, η Κρίστι Τέρλινγκτον συνεργάστηκε με τις Εύα Χερτζίγκοβα, Άμπερ Βαλέτ, Άλεκ Γουέκ, Κάρεν Έλσον, Λίου Γουέν, Έντι Κάμπελ και Ιμάμ Χαμάμ. Για την Άνοιξη 2025, μούσα του οίκου ήταν η Κέιτ Μος.

Εμπιστοσύνη στις γυναίκες

Με ένα καλλιτεχνικό και συνάμα ισχυρό μήνυμα, η Donna Karan New York λάνσαρε την Άνοιξη του 2024 την καμπάνια της In Women We Trust.

Μέσα από τον φακό της θρυλικής φωτογράφου Άνι Λίμποβιτς (Annie Leibovitz), η καμπάνια συγκεντρώνει οκτώ εμβληματικές γυναίκες, οι οποίες μοιράζονται τις προσωπικές τους εμπειρίες από την επιρροή της σχεδιάστριας.

Στο «παντοδύναμο» cast συμμετείχαν οι Σίντι Κρόφορντ, Λίντα Ευαντζελίστα, Άμπερ Βαλέτα, Σάλoμ Χάρλοου, Κάρολιν Μέρφι, Ίμαν Χαμάμ, Κάρλι Κλος και Λίγια Κεμπέντε . Κάθε μία από αυτές τις γυναίκες μοιράζεται τις σκέψεις της για τη διαχρονική κληρονομιά της Donna Karan.

Στον πυρήνα της καμπάνιας βρίσκεται η εξερεύνηση της πλούσιας ιστορίας του οίκου, με έμφαση σε χιλιάδες κομμάτια του αρχείου του και vintage λεπτομέρειες.

«Το In Women We Trust είναι μια τόσο ισχυρή δήλωση. Χρειαζόμαστε περισσότερες γυναίκες για να μας οδηγήσουν στο μέλλον, γιατί οι γυναίκες σκέφτονται διαφορετικά», δήλωσε η Βαλέτα. «Δεν είναι τα ρούχα, ήταν πάντα η γυναίκα μέσα στα ρούχα».

«Η Ντόνα Κάραν εισήγαγε ένα νέο στιλ δυναμικού ντυσίματος, το οποίο γιόρταζε τις γυναίκες και το σώμα τους. Αυτό ήταν το δυνατό της σημείο, και εξακολουθεί να είναι» σημείωσε η Κρόφορντ.

Η επανάσταση της Ντόνα Κάραν και το σώμα

Η ιδρύτρια του οίκου, Ντόνα Κάραν, ήταν η σχεδιάστρια που αναγνώρισε την ανάγκη των γυναικών για πρακτικότητα, άνεση και αυτοπεποίθηση. Η θρυλική συλλογή της Seven Easy Pieces (Επτά Εύκολα Κομμάτια) θεωρείται ότι έφερε επανάσταση στη βιομηχανία της μόδας, ήδη από το 1985.

Βασισμένη σε επτά βασικά κομμάτια –ένα κορμάκι, μια φούστα, ένα παντελόνι, ένα κασμιρένιο πουλόβερ, ένα δερμάτινο σακάκι, ένα ταγιέρ και ένα βραδινό φόρεμα– προσέφερε έναν τρόπο στις σύγχρονες γυναίκες να δημιουργούν ατελείωτους συνδυασμούς, από το πρωί ως το βράδυ, χωρίς κόπο.

View this post on Instagram A post shared by Donna Karan (@donnakaranthewoman)

Η σχεδιαστική της φιλοσοφία βασίστηκε στο σώμα της γυναίκας και στις πραγματικές ανάγκες της. Η Kάραν θεωρούσε το σώμα «ένα έργο τέχνης», και τα ρούχα της σχεδιάστηκαν για να το αγκαλιάζουν, να το κολακεύουν και να του επιτρέπουν να κινείται ελεύθερα.

Υπήρξε μια από τις πρώτες σχεδιάστριες που ασχολήθηκε σοβαρά με τα ρούχα εργασίας για τις γυναίκες, δίνοντάς τους μια αίσθηση κύρους και δυναμισμού, σε μια εποχή που όλο και περισσότερες εισέρχονταν στον επαγγελματικό στίβο.

Οραματίστρια, επιχειρηματίας, και κυρίως μια γυναίκα που σχεδίαζε για γυναίκες η Κάραν κατάφερε να συνδυάσει την υψηλή μόδα με την καθημερινή ζωή, δημιουργώντας μια ετικέτα που έχει μείνει στην ιστορία για την προσήλωσή της στην αληθινή θηλυκότητα, μακριά από προσωρινές τάσεις και επιφανειακές επιλογές.