Ταλαιπωρία στο μετρό του Λονδίνου: Επιβάτες εγκλωβίστηκαν για ώρες σε συρμό – Η στιγμή του απεγκλωβισμού

Μεγάλη ταλαιπωρία βίωσαν επιβάτες του μετρό του Λονδίνου της γραμμής Jubilee, αφού παρέμειναν για τρεις εγκλωβισμένοι σε συρμούς ώρες το βράδυ της Δευτέρας λόγω ηλεκτρικού προβλήματος.

Το τρένο είχε κολλήσει μεταξύ των σταθμών Westminster και Waterloo, παγιδεύοντας τους επιβάτες κατά την ώρα αιχμής της επιστροφής τους στο σπίτι.

Η Nadine A., επιβάτης που κατέγραψε το περιστατικό και ανέβασε το βίντεο στο TikTok, είπε στο BBC: «Για περίπου μία ώρα ή και περισσότερο δεν είχαμε καμία ενημέρωση, ούτε από τον οδηγό, επειδή είχε κοπεί το ρεύμα».

Τελικά, μέσω του ενδοεπικοινωνία, ενημερώθηκαν ότι το πρόβλημα αφορούσε άλλο βαγόνι του τρένου. «Μετά από περίπου 40 λεπτά, προσπάθησαν να συνεχίσουν προς το Westminster, αλλά το τρένο σταμάτησε ξανά και φαινόταν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά».

Στη συνέχεια μας είπαν ότι το τρένο θα γύριζε πίσω προς το Waterloo αντί να συνεχίσει μπροστά, αλλά στη διαδρομή προς τα πίσω, σταμάτησε πάλι και έσβησε εντελώς το ρεύμα.

Τι απαντάει η υπηρεσία

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του οργανισμού μεταφορών του Λονδίνου ανέφερε: «Ζητούμε συγγνώμη από τους επιβάτες της γραμμής Jubilee που ακινητοποιήθηκαν σε ένα ελαττωματικό τρένο χθες (01/09) το βράδυ και από τους επιβάτες των οποίων τα ταξίδια διαταράχθηκαν από αυτό το περιστατικό, το οποίο αφορούσε το τρένο που είχε πρόβλημα και ένα ακόμη ελαττωματικό τρένο».

Σημαντικές καθυστερήσεις στη γραμμή Jubilee υπήρξαν καθ’ όλη τη διάρκεια του πρωινού της Τρίτης, με τη λειτουργία της να διακόπτεται μερικώς για κάποιο διάστημα μεταξύ των σταθμών London Bridge και Green Park.