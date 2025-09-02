Τραγωδία σημειώθηκε στη Ρωσία, όταν η 45χρονη Ελιζαβέτα «Λίζα» Γκούσκινα έχασε τη ζωή της μπροστά στα μάτια του γιου της, Νικίτα.

Το περιστατικό συνέβη στο Παβλόφσκ, κοντά στην Αγία Πετρούπολη, ανήμερα των γενεθλίων της γυναίκας, λίγα δευτερόλεπτα μετά από ένα επιτυχημένο άλμα bungee jumping.

Η Λίζα, η οποία ήταν φανατική οπαδός των extreme sports και είχε μεγάλη εμπειρία σε επικίνδυνες δραστηριότητες, έπεσε από ύψος 88 μέτρων ενώ προσπαθούσε να βγάλει selfie.

Συγκεκριμένα, ανέβηκε στον πύργο χωρίς κανένα μέτρο ασφαλείας, για να βγάλει φωτογραφία. Δυστυχώς, εκεί γλίστρησε και έπεσε, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.

Το τελευταίο άλμα της καταγράφηκε και αναρτήθηκε στα social media, με τη Λίζα να λέει «πάμε» λίγο πριν βρεθεί στο κενό.

Το τελευταίο άλμα της 45χρονης από τη Ρωσία

Η εταιρεία 23block, που διαχειρίζεται την εγκατάσταση για bungee jumping στη Ρωσία, εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο της Λίζα, σημειώνοντας ότι ήταν μέλος της αθλητικής ομάδας της μαζί με τον γιο της. Η ομάδα θρηνεί για την απώλειά της, ενώ η εταιρεία περιέγραψε το γεγονός ως μια πολύ μεγάλη απώλεια για όλους όσους την γνώριζαν.

«Σε τραγικές συνθήκες, η έμπειρη άλτρια και μητέρα δύο παιδιών Λίζα έχει πεθάνει. Η Ελιζαβέτα Γκούσκινα, μαζί με τον γιο της Νικίτα, ήταν μέλος της αθλητικής μας ομάδας. Τώρα όλη η ομάδα θρηνεί για την απώλειά της. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη τραγωδία για εμάς», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Παράλληλα, οι εισαγγελικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για να διαπιστωθεί αν οι διοργανωτές τήρησαν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και συμμορφώθηκαν με τη νομοθεσία κατά την παροχή των υπηρεσιών τους. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση για την ασφάλεια στα extreme sports και για τους κινδύνους που ενέχουν οι στιγμιαίες αποφάσεις κατά τη διάρκεια επικίνδυνων δραστηριοτήτων.

Η Λίζα αφήνει πίσω της δύο παιδιά και μια αθλητική κοινότητα σοκαρισμένη από το περιστατικό. Η ιστορία της έχει συγκινήσει το κοινό και στα social media, όπου εκατοντάδες χρήστες εξέφρασαν τη θλίψη τους, ενώ το περιστατικό υπενθυμίζει πόσο σημαντική είναι η τήρηση των μέτρων ασφαλείας σε κάθε επικίνδυνη δραστηριότητα.