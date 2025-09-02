view
Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025
02.09.2025 | 14:56
Έκτακτες ανακοινώσεις Τραμπ για θέματα που σχετίζονται με την «άμυνα»
02.09.2025 | 14:31
Φωτιά σε διαμέρισμα στο Πειραιά – Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα
02.09.2025 | 12:56
Συνελήφθη 14χρονος για εμπρησμό κοντά στον προαστιακό στην Πάτρα– Αναζητούνται άλλοι 2
02 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:59
Eνσωμάτωση

Ρωσία: Τραγικός θάνατος για 45χρονη – Σκοτώθηκε μπροστά στον γιο της ενώ έβγαζε selfie

Η Λίζα από τη Ρωσία ήταν φανατική οπαδός των extreme sports - Λίγο πριν χάσει τη ζωή της είχε ολοκληρώσει με επιτυχία ένα bungee jumping

Σύνταξη
Vita.gr
Spotlight

Τραγωδία σημειώθηκε στη Ρωσία, όταν η 45χρονη Ελιζαβέτα «Λίζα» Γκούσκινα έχασε τη ζωή της μπροστά στα μάτια του γιου της, Νικίτα.

Το περιστατικό συνέβη στο Παβλόφσκ, κοντά στην Αγία Πετρούπολη, ανήμερα των γενεθλίων της γυναίκας, λίγα δευτερόλεπτα μετά από ένα επιτυχημένο άλμα bungee jumping.

Η Λίζα, η οποία ήταν φανατική οπαδός των extreme sports και είχε μεγάλη εμπειρία σε επικίνδυνες δραστηριότητες, έπεσε από ύψος 88 μέτρων ενώ προσπαθούσε να βγάλει selfie.

Συγκεκριμένα, ανέβηκε στον πύργο χωρίς κανένα μέτρο ασφαλείας, για να βγάλει φωτογραφία. Δυστυχώς, εκεί γλίστρησε και έπεσε, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.

Το τελευταίο άλμα της καταγράφηκε και αναρτήθηκε στα social media, με τη Λίζα να λέει «πάμε» λίγο πριν βρεθεί στο κενό.

Το τελευταίο άλμα της 45χρονης από τη Ρωσία

Η εταιρεία 23block, που διαχειρίζεται την εγκατάσταση για bungee jumping στη Ρωσία, εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο της Λίζα, σημειώνοντας ότι ήταν μέλος της αθλητικής ομάδας της μαζί με τον γιο της. Η ομάδα θρηνεί για την απώλειά της, ενώ η εταιρεία περιέγραψε το γεγονός ως μια πολύ μεγάλη απώλεια για όλους όσους την γνώριζαν.

«Σε τραγικές συνθήκες, η έμπειρη άλτρια και μητέρα δύο παιδιών Λίζα έχει πεθάνει. Η Ελιζαβέτα Γκούσκινα, μαζί με τον γιο της Νικίτα, ήταν μέλος της αθλητικής μας ομάδας. Τώρα όλη η ομάδα θρηνεί για την απώλειά της. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη τραγωδία για εμάς», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Παράλληλα, οι εισαγγελικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για να διαπιστωθεί αν οι διοργανωτές τήρησαν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και συμμορφώθηκαν με τη νομοθεσία κατά την παροχή των υπηρεσιών τους. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση για την ασφάλεια στα extreme sports και για τους κινδύνους που ενέχουν οι στιγμιαίες αποφάσεις κατά τη διάρκεια επικίνδυνων δραστηριοτήτων.

Η Λίζα αφήνει πίσω της δύο παιδιά και μια αθλητική κοινότητα σοκαρισμένη από το περιστατικό. Η ιστορία της έχει συγκινήσει το κοινό και στα social media, όπου εκατοντάδες χρήστες εξέφρασαν τη θλίψη τους, ενώ το περιστατικό υπενθυμίζει πόσο σημαντική είναι η τήρηση των μέτρων ασφαλείας σε κάθε επικίνδυνη δραστηριότητα.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Χάνονται και οι 2.000 μονάδες

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εθνική Τράπεζα: Οι 5+1 λόγοι που αυξάνεται ο πληθωρισμός στην Ελλάδα

Εθνική Τράπεζα: Οι 5+1 λόγοι που αυξάνεται ο πληθωρισμός στην Ελλάδα

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Πάνω από 800 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες – Πολλοί κάτοικοι παραμένουν παγιδευμένοι
InView 02.09.25

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Πάνω από 800 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες – Πολλοί κάτοικοι παραμένουν παγιδευμένοι

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 27 χιλιόμετρα από την Τζαλαλάμπαντ, την πρωτεύουσα της επαρχίας Νανγκαρχάρ, και το εστιακό βάθος ήταν μόλις 8 χιλιόμετρα, Φόβοι ότι θα αυξηθεί δραματικά ο αριθμός των νεκρών στο Αφγανιστάν

Σύνταξη
Πανηγύρια, λουλούδια και μανταλάκια: Ένα κομμάτι του 1989 έγινε το απόλυτο hit του ελληνικού καλοκαιριού
Δικό σας 01.09.25

Πανηγύρια, λουλούδια και μανταλάκια: Ένα κομμάτι του 1989 έγινε το απόλυτο hit του ελληνικού καλοκαιριού

Το τραγούδι Τα Μανταλάκια του 1989 απέκτησε μια δεύτερη ζωή μέσα από τη φωνή του Γιάννη Κατσίγιαννη, έγινε viral στα φετινά πανηγύρια και το αγαπημένο hit της νεολαίας και του TikTok.

Σύνταξη
Κολοράντο: Σύγκρουση μικρών αεροσκαφών στον αέρα – Ένας νεκρός, τρεις τραυματίες
Κολοράντο 01.09.25

Σύγκρουση μικρών αεροσκαφών στον αέρα - Ένας νεκρός, τρεις τραυματίες

Η σύγκρουση προκάλεσε φωτιά σε ένα από τα αεροπλάνα, με στήλες καπνού να υψώνονται στον ουρανό, ενώ το άλλο υπέστη σοβαρές ζημιές - Ανεστάλη προσωρινά η λειτουργία του αεροδρομίου στο Κολοράντο

Σύνταξη
Χίος: Άκαρπες οι έρευνες για τον κρατούμενο που έπεσε στη θάλασσα – Την Τετάρτη απολογούνται οι 4 αστυνομικοί
InView 01.09.25

Άκαρπες οι έρευνες για τον κρατούμενο που έπεσε στη θάλασσα - Την Τετάρτη απολογούνται οι 4 αστυνομικοί

Συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή Βορειανατολικά της Χίου για τον Τούρκο κρατούμενο που έπεσε στη θάλασσα από το πλοίο της γραμμής, χθες τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια μεταγωγής του

Σύνταξη
Σεισμός στο Αφγανιστάν: Χάος μετά τα 6 Ρίχτερ – Πάνω από 600 νεκροί, μετ΄ εμποδίων οι επιχειρήσεις διάσωσης
Εικόνες 01.09.25 Upd: 09:49

Χάος μετά τα 6 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν - Πάνω από 600 νεκροί, μετ΄ εμποδίων οι επιχειρήσεις διάσωσης

Ολόκληρα χωριά έχουν θαφτεί κάτω από τα ερείπια μετά το σεισμό των 6 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν - Πάνω από 600 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους- Φόβοι ότι ο τραγικός απολογισμός θα αυξηθεί

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Φωτιά σε σκάφος στο Πασαλιμάνι
InShorts 31.08.25

Φωτιά σε σκάφος στο Πασαλιμάνι

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που κατάφεραν, μαζί με τους υπαλλήλους της Μαρίνας, να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν αυτή επεκταθεί σε άλλα σκάφη

Σύνταξη
Ποιον ηγέτη ψάχνουν οι έλληνες ψηφοφόροι
'Ερευνα στο in 29.08.25

Ποιον ηγέτη ψάχνουν οι έλληνες ψηφοφόροι

Τί ψάχνει ο έλληνας ψηφοφόρος σε έναν πολιτικό σήμερα στην Ελλάδα; Έρευνα που παρουσιάζει το in περιγράφει το «πρόσωπο» του ηγέτη. Συνέντευξη με τον καθηγητή Γιάννη Κωνσταντινίδη

Ελένη Στεργίου
Φεστιβάλ Βενετίας: Το κοινό χειροκροτούσε όρθιο επί 6 λεπτά την Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου
InView 29.08.25

Φεστιβάλ Βενετίας: Το κοινό χειροκροτούσε όρθιο επί 6 λεπτά την Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου

Το φιλμ, που σύμφωνα με τον σκηνοθέτη αποτελεί μια αντανάκλαση των όσων «συμβαίνουν σήμερα» στην κοινωνία, έλαβε θριαμβευτική υποδοχή στο Φεστιβάλ Βενετίας. Δάκρυα συγκίνησης για την Έμα Στόουν.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μινεάπολη: Ένας 8χρονος και μία 10χρονη τα θύματα του μακελειού – «Πάρτε μέτρα κατά της ένοπλης βίας»
Τραγωδία 29.08.25

Ένας 8χρονος και μία 10χρονη τα θύματα του μακελειού στη Μινεάπολη - «Πάρτε μέτρα κατά της ένοπλης βίας» λένε οι γονείς

Το μακελειό σε εκκλησία σχολείου στη Μινεάπολη συγκλονίζει τις ΗΠΑ που βρίσκονται ξανά ενώπιον ενός εγκλήματος με μαζικούς πυροβολισμούς - Τα μηνύματα των οικογενειών των παιδιών που σκοτώθηκαν

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στις 24 Νοεμβρίου η δίκη για το «email gate» – Στο εδώλιο Ασημακοπούλου και τρία ακόμα άτομα
Ελλάδα 02.09.25

Στις 24 Νοεμβρίου η δίκη για το «email gate» – Στο εδώλιο Ασημακοπούλου και τρία ακόμα άτομα

Η δική προσδιορίστηκε αφού τα συγκεκριμένα πρόσωπα ελέγχθηκαν ποινικά στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας και ο εισαγγελέας προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος τους.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Πόρισμα ΟΠΕΚΕΠΕ: Μια επικοινωνιακή φούσκα της κυβέρνησης δια στόματος του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη
Πολιτική 02.09.25

Πόρισμα ΟΠΕΚΕΠΕ: Μια επικοινωνιακή φούσκα της κυβέρνησης δια στόματος του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη

Τι δεν είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη για το πόρισμα περί ΟΠΕΚΕΠΕ το οποίο παρουσίασε. Ποια είναι τα πραγματικά ποσά των υποθέσεων, σε ποιες έρευνες βασίστηκαν και γιατί τελικά είναι... άνθρακες ο θησαυρός!

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Από τη Λίβερπουλ στην Τσέλσι και τη Νότιγχαμ: Αυτοί είναι οι 10 σύλλογοι που ξόδεψαν τα περισσότερα χρήματα το καλοκαίρι (pics)
Ποδόσφαιρο 02.09.25

Από τη Λίβερπουλ στην Τσέλσι και τη Νότιγχαμ: Αυτοί είναι οι 10 σύλλογοι που ξόδεψαν τα περισσότερα χρήματα το καλοκαίρι (pics)

Η μεταγραφική περίοδος έκλεισε στα μεγάλα πρωταθλήματα και η Premier League είχε την τιμητική της. Από τη Λίβερπουλ και την Τσέλσι στη Νότιγχαμ Φόρεστ, αυτές είναι οι ομάδες που δαπάνησαν τα πιο πολλά χρήματα το φετινό καλοκαίρι.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Νέα Αριστερά: Ανακοίνωση μετά την αποκάλυψη του in για τα Τέμπη – «Οι πολίτες μένουν χωρίς απαντήσεις»
«Να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι» 02.09.25

«Η έρευνα κλείνει, οι πολίτες μένουν χωρίς απαντήσεις»: Η Νέα Αριστερά μετά την αποκάλυψη του in για τα Τέμπη

Ανακοίνωση κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη εξέδωσε η Νέα Αριστερά - Ζητά να ανοίξει ξανά η έρευνα με πλήρη πρόσβαση σε όλα τα κρίσιμα στοιχεία

Σύνταξη
Ο Ντέιβιντ Μπερν των Talking Heads παντρεύεται στα 73 του και μοιράζεται την αγαπημένη του playlist
Ambient καταστάσεις 02.09.25

Ο Ντέιβιντ Μπερν των Talking Heads παντρεύεται στα 73 του και μοιράζεται την αγαπημένη του playlist

«Παντρεύομαι αυτή την εβδομάδα και έφτιαξα μια playlist σχεδόν εξ ολοκλήρου με ορχηστρικά κομμάτια, για να συνοδεύσουν το υπέροχο και πικάντικο δείπνο των καλεσμένων μας», έγραψε ο Ντέιβιντ Μπερν στο Instagram, προσθέτοντας ένα link προς μια playlist στο Apple Music.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σερβία: Νέες μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις – Στην Κίνα ο Βούτσιτς
Δείτε φωτογραφίες 02.09.25

Νέες μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη Σερβία - Στην Κίνα ο Βούτσιτς

Στο Νόβι Σαντ η αστυνομία προσπάθησε να απωθήσει φοιτητές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από την Γυμναστική Ακαδημία - Συνάντηση με τους Σι και Πούτιν για τον Βούτσιτς

Σύνταξη
Μήπως τελικά έχει δίκιο ο Σπανούλης για ρόστερ 14 παικτών στις μεγάλες διοργανώσεις;
On Field 02.09.25

Μήπως τελικά έχει δίκιο ο Σπανούλης για ρόστερ 14 παικτών στις μεγάλες διοργανώσεις;

Ο Βασίλης Σπανούλης είχε ταχθεί υπέρ τις αύξησης των ρόστερ 14 παίκτες και φαίνεται να επιβεβαιώνεται μετά από τους τελευταίους τραυματισμούς σε Σερβία, Λιθουανία και Γερμανία.

Βιδιάνος Ρούσσος
Δυτική Όχθη: Ο ισραηλινός στρατός εισέβαλε στο σπίτι του και συνέλαβε τον δήμαρχο της Χεβρώνας
Επίθεση σε όλους 02.09.25

Ο ισραηλινός στρατός συνέλαβε τον δήμαρχο της Χεβρώνας αφού εισέβαλε νύχτα σπίτι του - Κλιμάκωση στη Δ. Όχθη

Ο ισραηλινός στρατός έχει εντείνει τις επιθέσεις του στη Δυτική Όχθη ιδίως μετά την ανακοίνωση επέκτασης των παράνομων οικισμών - Στο στόχαστρο του Ισραήλ ο δήμαρχος της Χεβρώνας

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Βοσνία
Μπάσκετ 02.09.25

LIVE: Ελλάδα – Βοσνία

LIVE: Ελλάδα – Βοσνία. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Βοσνία, για την 3η αγωνιστική των ομίλων του Eurobasket. Τηλεοπτική κάλυψη από ERT NEWS.

Σύνταξη
ΚΕΔΕ:«Η Αυτοδιοίκηση δεν θα υποκύψει σε εκφοβισμούς»
Ξεκάθαρο μήνυμα 02.09.25

ΚΕΔΕ:«Η Αυτοδιοίκηση δεν θα υποκύψει σε εκφοβισμούς»

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΚΕΔΕ με αφορμή το περιστατικό, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, σε βάρος του Δημάρχου Αλοννήσου όπου μεταξύ άλλων τονίζει ότι «Η Αυτοδιοίκηση δεν θα υποκύψει σε εκφοβισμούς».

Σύνταξη
