Όταν η αυθεντικότητα γίνεται βάρος: Τι είναι το «quiet covering» και γιατί ανησυχεί τους εργοδότες

Μετά το «quiet quitting» και το «quiet cracking», ένας νέος όρος έρχεται να περιγράψει μια ακόμη σιωπηλή κρίση στον χώρο εργασίας: το «quiet covering».

Πρόκειται για την τάση των εργαζομένων, ιδιαίτερα της Gen Z, να κρύβουν πτυχές της προσωπικότητάς τους ώστε να φαίνονται πιο «ταιριαστοί», να αποφεύγουν τα στερεότυπα και να δείχνουν πιο πιο κατάλληλοι για προαγωγή, σε μια εργασιακή κουλτούρα που δίνει έμφαση στην εικόνα αντί στις ικανότητες.

Τι είναι το «quiet covering» στη δουλειά;

Νέες έρευνες δείχνουν ότι το «quiet covering» αποτελεί μια σιωπηλή κρίση στο σύγχρονο εργατικό δυναμικό. Σύμφωνα με έρευνα της Attensi σε 2.000 εργαζομένους, 58% παραδέχονται ότι κρύβουν ελλείψεις γνώσεων ή δεξιοτήτων για να αποφύγουν την κριτική, ενώ σχεδόν οι μισοί έχουν προσποιηθεί ότι κατανοούν κάτι στη δουλειά τους. Το 40% αποφεύγει να ζητήσει βοήθεια ακόμη και όταν δεν ξέρει πώς να προχωρήσει.

Η Tia Katz, ιδρύτρια της Hu-X, σημειώνει στον Fortune ότι πριν τρία χρόνια μιλούσαμε για «quiet quitting», στη συνέχεια για «quiet cracking» (συναισθηματική φθορά που οδηγεί σε burnout και αποστασιοποίηση) και τώρα ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για κάτι ακόμη πιο αόρατο: το «quiet covering».

Η έννοια του «covering» εισήχθη από τον καθηγητή Kenji Yoshino, περιγράφοντας την πρακτική απόκρυψης προσωπικών χαρακτηριστικών (φυλή, φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, θρησκεία, αναπηρία κ.ά.) προκειμένου οι εργαζόμενοι να νιώσουν αποδεκτοί, να αποφύγουν διακρίσεις και να διεκδικήσουν προαγωγές.

Τα στοιχεία των ερευνών

Έρευνα της Hu-X x Hi-Bob δείχνει ότι το 97% των εργαζομένων καλύπτει κάποια πλευρά του εαυτού του στη δουλειά, ενώ το 67% το κάνει συχνά.

Οι λόγοι:

για να διατηρήσουν επαγγελματική εικόνα (55%),

για κοινωνική αποδοχή (48%),

για να αποφύγουν διακρίσεις (46%),

για να αυξήσουν πιθανότητες προαγωγής ή μπόνους (46%),

για καλύτερη ετήσια αξιολόγηση (43%).

Το φαινόμενο εμφανίζεται κυρίως απέναντι σε ανώτερους (55%) και άμεσους προϊσταμένους (54%). Ένας εργαζόμενος έκρυβε την ηλικία του επειδή ήταν ο μεγαλύτερος της ομάδας, μια άλλη τη σεξουαλική της ταυτότητα, ενώ άλλοι κάλυπταν θέματα όπως το ADHD, τις πολιτικές τους πεποιθήσεις ή ακόμα και το αν είχαν κάνει το υποχρεωτικό εμβόλιο Covid.

Το «quiet covering» της Gen Z

Η Gen Z δεν αλλάζει μόνο τον τρόπο που γίνεται η δουλειά, αλλά ξαναγράφει τους άτυπους κανόνες της εργασιακής κουλτούρας. Σύμφωνα με την Hu-X x Hi-Bob, οι Gen Z εργαζόμενοι έχουν διπλάσιες πιθανότητες από τους boomers να κρύβουν πτυχές του εαυτού τους, ακόμη και στις συνομιλίες με το HR (56%).

Σχεδόν οι μισοί Gen Z κρύβουν προβλήματα ψυχικής υγείας, συνήθειες αυτοφροντίδας ή εμπειρίες του παρελθόντος για να φανούν πιο δυνατοί επαγγελματικά. Η Katz ερμηνεύει το λεγόμενο «Gen Z stare» όχι ως παθητική στάση αλλά ως ενεργητικό μηχανισμό αυτοπροστασίας απέναντι σε μια κουλτούρα εργασίας «πάντα ενεργή», όπου μετράει περισσότερο η αυτοπεποίθηση, η συναισθηματική διαθεσιμότητα και ο ενθουσιασμός για την κουλτούρα της εταιρείας παρά η πραγματική ικανότητα.

Οι συνέπειες

Η μελέτη καταγράφει επτά βασικές συνέπειες του «quiet covering» στους Gen Z:

Προκαλεί μέτριο έως σοβαρό στρες (64%)

Μειώνει την παραγωγικότητα (54%)

Εμποδίζει την επαγγελματική εξέλιξη (40%)

Μειώνει την αφοσίωση (56%)

Επηρεάζει την προσωπική ζωή (43%)

Περιορίζει τη δημιουργικότητα και την καινοτομία (55%)

Ρίχνει την απόδοση (47%)

Παράλληλα, δεύτερη έρευνα (PR Newswire) δείχνει ότι οι Gen Z εργαζόμενοι χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να επιταχύνουν εργασίες, συχνά όμως το κρύβουν από τους μάνατζερ λόγω φόβου απώλειας δουλειάς. Το 47% ανησυχεί ότι η AI θα αντικαταστήσει τη θέση του, ενώ 30% δεν γνωρίζει καν τις πολιτικές της εταιρείας για την AI.