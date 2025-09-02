newspaper
Εκατομμύρια δολάρια και χαμένα κέρδη – Οι μάρκες θρηνούν για το de minimis
Διεθνής Οικονομία 02 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:00

Εκατομμύρια δολάρια και χαμένα κέρδη – Οι μάρκες θρηνούν για το de minimis

Για πολλές εταιρείες που ήδη αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τους δασμούς, το τέλος του de minimis αποτελεί ένα ακόμη μνημειώδες εμπόδιο

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΕπιμέλειαΑλεξάνδρα Παπαδημητρίου
A
A
Spotlight

Μετά το σοκ της κατάργησης του de minimis στις 29 Αυγούστου, οι μάρκες και οι retailers βρίσκονται μπροστά σε «μετασεισμούς», καθώς η αλλαγή σημαίνει ότι οι εταιρείες που εισάγουν είδη από το εξωτερικό, πρέπει πλέον να πληρώνουν δασμούς σε δέματα αξίας κάτω των 800 δολαρίων.

Υπό την κυβέρνηση Τραμπ, οι ΗΠΑ κατάργησαν αυτήν τη διάταξη, πρώτα για τις εισαγωγές από την Κίνα και το Χονγκ Κονγκ τον Μάιο, και τώρα, για τις εισαγωγές από όλες τις χώρες. Η εξαίρεση de minimis είχε προηγουμένως προγραμματιστεί να λήξει τον Ιούλιο του 2027 βάσει νομοθεσίας που ψήφισε το Κογκρέσο, αλλά ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατάργησε τη διάταξη νωρίτερα μέσω εκτελεστικού διατάγματος.

Αρκετές μάρκες υποδημάτων και ένδυσης αναγκάζονται να σταματήσουν την ανάπτυξη προϊόντων, να εγκαταλείψουν προμηθευτές ή να αυξήσουν τις τιμές λόγω αυτής της αλλαγής

Πλήγμα από το de minimis

Η αντιστροφή της πολιτικής αποτελεί πλήγμα για τους παγκόσμιους κολοσσούς όπως η Shein και η Temu, οι οποίοι έχουν χρησιμοποιήσει την πρόβλεψη για να αυξήσουν τα κέρδη τους και να πουλήσουν εξαιρετικά φθηνά είδη στους Αμερικανούς καταναλωτές.

Ωστόσο, το τέλος του de minimis ανατρέπει επίσης τις πρακτικές πολλών μικρών αμερικανικών επιχειρήσεων που βασίζονται σε ξένες εισαγωγές. Αρκετές μάρκες υποδημάτων και ένδυσης δήλωσαν στο Modern Retail ότι αναγκάζονται να σταματήσουν την ανάπτυξη προϊόντων, να εγκαταλείψουν προμηθευτές ή να αυξήσουν τις τιμές λόγω αυτής της αλλαγής.

Για πολλές εταιρείες που ήδη αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τους δασμούς, το τέλος του de minimis αποτελεί ένα ακόμη μνημειώδες εμπόδιο. «Το συνεχώς μεταβαλλόμενο κανονιστικό περιβάλλον… έχει δημιουργήσει μεγάλη αβεβαιότητα», επισήμανε ο Bret Rasmussen, Διευθύνων Σύμβουλος της Kuru Footwear.

«Μικρές αμερικανικές μάρκες όπως η Kuru δημιουργούν θέσεις εργασίας, λύνουν προβλήματα και ανταγωνίζονται μέσω της καινοτομίας τους «μεγάλους»», πρόσθεσε. «Αυτές οι πολιτικές καθιστούν αυτή την μάχη σχεδόν αδύνατη».

Κάθε δολάριο που πηγαίνει σε δασμούς είναι ένα δολάριο που δεν επενδύεται σε Έρευνα και Ανάπτυξη

Οι κινήσεις των εταιρειών

Η Kuru Footwear είναι μία από τις πολλές μάρκες που σπεύδουν να αλλάξουν τα σχέδιά τους τώρα που η διάταξη de minimis έχει καταργηθεί. Η μάρκα — η οποία, όπως και άλλες εταιρείες υποδημάτων, είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε δασμούς — κατασκευάζει την πλειονότητα των υποδημάτων της στην Κίνα και τα υπόλοιπα στο Βιετνάμ.

Για χρόνια, η Kuru χρησιμοποιούσε την διάταξη de minimis για να εισάγει υποδήματα στις ΗΠΑ από την αποθήκη της στον Καναδά. Αυτή η πολιτική «μας επέτρεπε να μεταβιβάζουμε τις όποιες εκπτώσεις ή μειώσεις τιμών απευθείας στους πελάτες», είπε ο Rasmussen.

Τώρα, «αυτές οι εκπτώσεις έχουν εξαφανιστεί» και η εταιρεία έχει αναγκαστεί να αυξήσει τις τιμές στα περισσότερα είδη στον ιστότοπό της. Τον Απρίλιο, αύξησε τις τιμές των μποτών της κατά 10-15 δολάρια και της πλειονότητας των σανδαλιών της κατά 5 δολάρια.

«Το τέλος του de minimis θα μας κοστίσει εκατομμύρια δολάρια σε χαμένα κέρδη»

Τι σημαίνει αυτό; «Πως το τέλος του de minimis θα μας κοστίσει εκατομμύρια δολάρια σε χαμένα κέρδη», κατέληξε ο Rasmussen.

Και δεν είναι η μόνη επίπτωση. Η Kuru αποφάσισε να μεταφέρει «επειγόντως» την παραγωγή της σε χώρες με χαμηλότερους δασμούς, συμπεριλαμβανομένης της Καμπότζης, αλλά ήδη, οι δασμοί και το τέλος του de minimis σημαίνουν ότι το κόστος της Kuru έχει αυξηθεί κατά 50-70%, δήλωσε ο Rasmussen. Αυτό «δεν συμβαίνει επειδή χρησιμοποιούμε καλύτερα υλικά ή βελτιώνουμε το προϊόν», είπε ο Rasmussen.

«Η πραγματική τραγωδία εδώ είναι η καινοτομία που δεν χρηματοδοτούμε. Κάθε δολάριο που πηγαίνει σε δασμούς είναι ένα δολάριο που δεν επενδύεται σε Έρευνα και Ανάπτυξη».

Για πολλές εταιρείες που ήδη αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τους δασμούς, το τέλος του de minimis αποτελεί ένα ακόμη μνημειώδες εμπόδιο

Πανικόβλητες επιχειρήσεις

Η συντριπτική πλειονότητα των διεθνών αποστολών προς τις ΗΠΑ εμπίπτει στην κατηγορία de minimis. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ , το 92% όλων των φορτίων που εισέρχονται στις ΗΠΑ ταξινομούνται ακριβώς εκεί. Αυτό αντιστοιχεί σε 4 εκατομμύρια αποστολές την ημέρα ή περισσότερες από 1 δισεκατομμύριο αποστολές ετησίως.

Πριν από τις 29 Αυγούστου, οι μάρκες που αξιοποιούσαν τη διάταξη de minimis δεν ήταν υποχρεωμένες να χρησιμοποιούν τους κωδικούς του Εναρμονισμένου Δασμολογίου, οι οποίοι εξηγούν ποια προϊόντα υπάρχουν σε μια αποστολή και ποιοι δασμολογικοί συντελεστές ισχύουν. Τώρα, όμως, οι εταιρείες προσπαθούν να συγκεντρώσουν αυτές τις πληροφορίες εγκαίρως σύμφωνα με τη νέα πολιτική.

Είναι μια δύσκολη διαδικασία, δήλωσε ο Emil Stefanutti, Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής της Gaia Dynamics, μιας πλατφόρμας που χρησιμοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη για να βοηθήσει τους τελωνειακούς μεσίτες, τους εισαγωγείς και τους εξαγωγείς να διαχειρίζονται τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς.

Οι κανόνες του HTS έχουν αλλάξει ήδη 20 φορές το 2025. Υπάρχουν περίπου 20.000 μοναδικοί κωδικοί HTS και η χρήση λανθασμένου κωδικού θα μπορούσε να σημαίνει πρόστιμο 5.000 δολαρίων.

Αρκεί να φανταστεί κανείς ότι μια μεγάλη εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου, έχει δυνατότητα αποστολής 1.000 ειδών προϊόντων. Τώρα, θα πρέπει να συμπεριλάβει πολλές επιπλέον πληροφορίες, που πρέπει και να συλλεχθούν και να επεξεργαστούν ανάλογα.

Ο αριθμός των εταιρειών που ζητούν βοήθεια «αυξάνεται απίστευτα»

Ο Sean Henry, Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής της Stord, η οποία παρέχει στις μάρκες υπηρεσίες εκπλήρωσης παραγγελιών και τεχνολογία ηλεκτρονικού εμπορίου, δήλωσε στο Modern Retail ότι «η λειτουργική πολυπλοκότητα όπως και ο χρόνος είναι δύο παράγοντες που εντείνουν την αγωνία των επιχειρήσεων. Οι μικρές επιχειρήσεις που προηγουμένως δεν είχαν ποτέ σχέση με τελωνεία, οπότε αναγκάζονται να μάθουν γρήγορα ή να προσλάβουν ειδικούς», εξήγησε.

Στην Gaia, ο αριθμός των εταιρειών που ζητούν βοήθεια «αυξάνεται απίστευτα» — περίπου 300% τις τελευταίες 30 ημέρες, δήλωσε ο Stefanutti. «Είχαμε έναν πελάτη που εμφανίστηκε την περασμένη εβδομάδα με μια λίστα με 30.000 προϊόντα που έπρεπε να ταξινομήσει», είπε. Η Stord, από την πλευρά της, δημιούργησε έναν οδηγό de minimis για τους πελάτες της.

Ωστόσο, όσον αφορά τις de minimis, πολλές μάρκες ανησυχούν για θέματα εκτός από τον προγραμματισμό. Όσες αναγκάστηκαν να αυξήσουν τις τιμές – όπως η Kuru – ανησυχούν για το πώς θα παραμείνουν ανταγωνιστικές και θα διασφαλίσουν την επιβίωσή τους.

Και μένει να αποδειχθεί πώς η κατάργηση της διάταξης de minimis θα μπορούσε να επηρεάσει τις καταναλωτικές δαπάνες και την αφοσίωση, ειδικά ενόψει του εξαιρετικά σημαντικού τέταρτου τριμήνου: Καθώς πλησιάζει η εορταστική περίοδος αγορών, οι μάρκες πανικοβάλλονται για την ικανοποίηση των προσδοκιών των πελατών, υπάρχει πολύς φόβος και πολλή σύγχυση.

Πηγή: ot.gr

Economy
89η ΔΕΘ: Τι δεν θα έχει το καλάθι του Μητσοτάκη 

89η ΔΕΘ: Τι δεν θα έχει το καλάθι του Μητσοτάκη 

inWellness
inTown
Ουκρανία: Ο πόλεμος έχει αναδιαμορφώσει το παγκόσμιο εμπόριο και έχει σφυρηλατήσει νέες συμμαχίες
Δείτε πίνακες 01.09.25

Ο κόσμος αλλάζει - Ο πόλεμος στην Ουκρανία αναδιαμόρφωσε το παγκόσμιο εμπόριο, σφυρηλάτησε νέες συμμαχίες

Ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλάζει τον γεωπολιτικό χάρτη - Χώρες που θεωρούνταν ορκισμένοι εχθροί, όπως η Κίνα και η Ινδία, έρχονται πιο κοντά - Η θέση της Ρωσίας, ο ρόλος του SCO

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Λαγκάρντ για Γαλλία: Δεν χρειάζεται προς το παρόν παρέμβαση του ΔΝΤ
«Δημοσιονομική πειθαρχία» 01.09.25

Ανησυχία της ΕΚΤ για τη Γαλλία - Η Λαγκάρντ δεν βλέπει προς το παρόν λόγο για παρέμβαση του ΔΝΤ

Η Λαγκάρντ δήλωσε πως η δημοσιονομική πειθαρχία παραμένει επιβεβλημένη στη Γαλλία - Πρόσθεσε όμως πως οποιοσδήποτε κίνδυνος να πέσει μια κυβέρνηση στην ευρωζώνη είναι «ανησυχητικός»

Σύνταξη
Wall Street: Τα στοιχεία για την απασχόληση κρίσιμα για την «υγεία» της αμερικανικής οικονομίας
Διεθνής Οικονομία 01.09.25

Τα στοιχεία για την απασχόληση, κρίσιμα για την «υγεία» της αμερικανικής οικονομίας

H έκθεση με τα τελευταία στοιχεία για την αγορά εργασίας αναμένεται να δώσει μια κρίσιμη εικόνα για την «υγεία» της αμερικανικής οικονομίας και να δοκιμάσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη Wall Street.

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Τραμπ: Αν δεν υπήρχαν οι δασμοί η Αμερική θα είχε καταστραφεί
Παράνομοι 31.08.25

«Αν δεν υπήρχαν οι δασμοί η Αμερική θα είχε καταστραφεί» λέει ο Τραμπ μετά την απόφαση του δικαστηρίου

Με καταστροφολογία απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ απευθυνόμενος στο δικαστήριο το οποίο έκρινε παράνομους τους αμερικανικούς δασμούς εναντίον δεκάδων χωρών σε όλο τον κόσμο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συγκατοικούν γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή: Το co-living στην εποχή της κρίσης
Διεθνής Οικονομία 31.08.25

Συγκατοικούν γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή: Το co-living στην εποχή της κρίσης

Η στεγαστική κρίση πιέζει ολοένα και περισσότερο τους ενοικιαστές, με τα ενοίκια να ξεπερνούν συχνά το 30% του εισοδήματός τους. Το co-living εμφανίζεται ως εναλλακτική που υπόσχεται προσιτή στέγη.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Η ΝΔ απέτυχε, δεν μπορεί να αλλάξει»: Στρατηγική αποδόμησης της κυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ εν όψει ΔΕΘ
Μαύρη Βίβλος 02.09.25

«Η ΝΔ απέτυχε, δεν μπορεί να αλλάξει»: Στρατηγική αποδόμησης της κυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ εν όψει ΔΕΘ

Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ προβάλλουν τα σημεία αποτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής και επιδιώκουν να... στρώσουν χαλί για το κυβερνητικό σχέδιο που θα ανακοινώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
«Δεν νοιώθω πια αυτό το άγχος» – Γιατί όλο και περισσότεροι άνθρωποι σταματούν να παρακολουθούν ειδήσεις
Doomscrolling 02.09.25

«Δεν νοιώθω πια αυτό το άγχος» – Γιατί όλο και περισσότεροι άνθρωποι σταματούν να παρακολουθούν ειδήσεις

Το συναισθηματικό κόστος που έχουν οι συνεχείς αρνητικές ειδήσεις και η απεριόριστη πρόσβαση στο «doomscrolling» έχουν οδηγήσει σε ρεκόρ αποφυγής ενημέρωσης

Σύνταξη
Ινδονησία: Είκοσι άνθρωποι αγνοούνται μετά τις διαδηλώσεις και την καταστολή – Ο στρατός στους δρόμους
Κόσμος 02.09.25

Είκοσι αγνοούμενοι μετά τις διαδηλώσεις και την καταστολή στην Ινδονησία - Ο στρατός στους δρόμους της Τζακάρτα

Μεγάλες κινητοποιήσεις συνταράσσουν την Ινδονησία ενώ στην ημερήσια διάταξη είναι τα βίαια επεισόδια και οι συγκρούσεις με την αστυνομία

Σύνταξη
Ουκρανία: Ένας νεκρός από ρωσική επίθεση στο Κίεβο – 3 τραυματίες στη Ρωσία μετά από επιδρομή ουκρανικών drone
Κόσμος 02.09.25

Ένας νεκρός από ρωσική επίθεση στο Κίεβο - Απομάκρυνση κατοίκων στη Ρωσία μετά από επιδρομή ουκρανικών drone

Στη Ρωσία διατάχθηκε η απομάκρυνση 320 κατοίκων μετά από την επιδρομή ουκρανικών drone - Ένας άνδρας σκοτώθηκε μετά από την ρωσική επίθεση στο Κίεβο στην Ουκρανία

Σύνταξη
Σεισμός στο Αφγανιστάν: Πάνω από 800 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες – Πολλοί κάτοικοι παραμένουν παγιδευμένοι
Κόσμος 02.09.25

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Πάνω από 800 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες – Πολλοί κάτοικοι παραμένουν παγιδευμένοι

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 27 χιλιόμετρα από την Τζαλαλάμπαντ, την πρωτεύουσα της επαρχίας Νανγκαρχάρ, και το εστιακό βάθος ήταν μόλις 8 χιλιόμετρα, Φόβοι ότι θα αυξηθεί δραματικά ο αριθμός των νεκρών στο Αφγανιστάν

Σύνταξη
Ο Τσίπρας δίνει το ρυθμό, το Μαξίμου ψάχνει το βήμα του για τη ΔΕΘ
Πολιτική Γραμματεία 02.09.25

Ο Τσίπρας δίνει το ρυθμό, το Μαξίμου ψάχνει το βήμα του για τη ΔΕΘ

Με συνεχείς παρεμβάσεις προετοιμάζει για την παρέμβασή του στη Θεσσαλονίκη, το Μαξίμου ψάχνει ανάμεσα σε πολλές γραμμές πως θα τον αντιμετωπίσει στη ΔΕΘ, ο ΣΥΡΙΖΑ σταθερά στο πλευρό του Τσίπρα

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Ελ. Βενιζέλος: Γιατί οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας φοβούνται «αεροπορικά Τέμπη»
Ελλάδα 02.09.25

Ελ. Βενιζέλος: Γιατί οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας φοβούνται «αεροπορικά Τέμπη»

Σοβαρά τεχνικά προβλήματα παρουσιάστηκαν πριν από λίγες μέρες σε τερματικό ραντάρ που εξυπηρετεί το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» - Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου

Κώστας Ντελέζος
Ο Γούντι Άλεν θέλει να συνεργαστεί με τον Ντόναλντ Τραμπ – «Είναι πολύ καλός ηθοποιός»
«Μικρή κατεδάφιση» 02.09.25

Ο Γούντι Άλεν θέλει να συνεργαστεί με τον Ντόναλντ Τραμπ – «Είναι πολύ καλός ηθοποιός»

Ο Γούντι Άλεν είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Ντόναλντ Τραμπ για την ταινία «Celebrity» του 1998 -τότε που ο πρόεδρος των ΗΠΑ ασχολούνταν με το real estate.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η χαμένη γενιά: Καθώς τα παιδιά του Ισραήλ επιστρέφουν στα θρανία, τα σχολεία της Γάζας δεν είναι παρά ερείπια
Η χαμένη γενιά 02.09.25

Καθώς τα παιδιά του Ισραήλ επιστρέφουν στα θρανία, τα σχολεία της Γάζας δεν είναι παρά ερείπια

Πάνω από 660.000 παιδιά στη Γάζα στερούνται σχολικής εκπαίδευσης για τρίτη συνεχόμενη χρονιά εν μέσω γενοκτονίας, σύμφωνα με την Unrwa

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΗΠΑ: Έχει καταφέρει ο Τραμπ να κανονικοποιήσει τον αμερικανικό αυταρχισμό;
ΗΠΑ 02.09.25

Έχει καταφέρει ο Τραμπ να κανονικοποιήσει τον αμερικανικό αυταρχισμό;

Όσον αφορά την άνοδο του αυταρχισμού στις ΗΠΑ, η περίφημη δήλωση του δικαστή Πότερ Στιούαρτ το 1964 μπορεί να είναι ιδιαίτερα εύστοχη αυτή τη στιγμή: «Το αναγνωρίζω όταν το βλέπω».

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γάζα: Αναγνώριση της Παλαιστίνης από το Βέλγιο και επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ
Στη ΓΣ του ΟΗΕ 02.09.25

Αναγνώριση της Παλαιστίνης από το Βέλγιο με κυρώσεις κατά του Ισραήλ

«Υπό το πρίσμα της ανθρωπιστικής τραγωδίας που εκτυλίσσεται στην Παλαιστίνη», η κυβέρνηση του Βελγίου προτίθεται να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος και να επιβάλει κυρώσεις στο Ισραήλ.

Σύνταξη
Συρία: Για συνοπτικές εκτελέσεις δεκάδων Δρούζων κατηγορεί δυνάμεις της de facto κυβέρνησης η Διεθνής Αμνηστία
Διεθνής Αμνηστία 02.09.25

«Συνοπτικές εκτελέσεις» δεκάδων Δρούζων από δυνάμεις του συριακού καθεστώτος

Η Διεθνής Αμνηστία κατέγραψε «εσκεμμένα πυρά και εκτελέσεις 46 Δρούζων» στη Σουάιντα, ιδίως «σε δημόσια πλατεία, μέσα σε σπίτια, σε σχολείο, σε νοσοκομείο και σε αίθουσα τελετών».

Σύνταξη
Δυτικό Σουδάν: Τουλάχιστον 1.000 νεκροί εξαιτίας κατολίσθησης – Ενα χωριό «ισοπεδώθηκε ολοσχερώς»
Νταρφούρ 02.09.25

Τουλάχιστον 1.000 νεκροί εξαιτίας κατολίσθησης στο δυτικό Σουδάν

Κατολίσθηση καταπλάκωσε χωριό στα όρη Μάρα στο δυτικό Σουδάν, με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο τουλάχιστον 1.000 άνθρωποι, οι περισσότεροι από τους οποίους είχαν φύγει για να σωθούν από τον πόλεμο.

Σύνταξη
Ισπανία: Ο Σάντσεθ κατηγορεί δικαστές πως «κάνουν πολιτική» σχετικά με υποθέσεις φερόμενης διαφθοράς
«Κάνουν πολιτική» 02.09.25

Με τους δικαστές τα έβαλε ο Σάντσεθ για υποθέσεις φερόμενης διαφθοράς

«Υπάρχουν δικαστές που κάνουν πολιτική», τόνισε ο Πέδρο Σάντσεθ, αναφερόμενος στις υποθέσεις φερόμενης διαφθοράς, στις οποίες πρωταγωνιστούν πρόσωπα του στενού περιβάλλοντός του.

Σύνταξη
Eurobasket 2025: Τουρκική ενόχληση για το τατουάζ του Νίκου Στυλιανού
Eurobasket 2025 02.09.25

Τουρκική ενόχληση για το τατουάζ του Νίκου Στυλιανού

«Tο τατουάζ του Νίκου Στυλιανού, παίκτη της εθνικής ομάδας μπάσκετ που απεικονίζει την Κύπρο ως Ελλάδα, προκάλεσε αντιδράσεις», γράφει τούρκος δημοσιογράφος, αναφέροντας το παιχνίδι Ελλάδας - Κύπρου.

Σύνταξη
