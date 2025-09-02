Εκατομμύρια δολάρια και χαμένα κέρδη – Οι μάρκες θρηνούν για το de minimis

Μετά το σοκ της κατάργησης του de minimis στις 29 Αυγούστου, οι μάρκες και οι retailers βρίσκονται μπροστά σε «μετασεισμούς», καθώς η αλλαγή σημαίνει ότι οι εταιρείες που εισάγουν είδη από το εξωτερικό, πρέπει πλέον να πληρώνουν δασμούς σε δέματα αξίας κάτω των 800 δολαρίων.

Υπό την κυβέρνηση Τραμπ, οι ΗΠΑ κατάργησαν αυτήν τη διάταξη, πρώτα για τις εισαγωγές από την Κίνα και το Χονγκ Κονγκ τον Μάιο, και τώρα, για τις εισαγωγές από όλες τις χώρες. Η εξαίρεση de minimis είχε προηγουμένως προγραμματιστεί να λήξει τον Ιούλιο του 2027 βάσει νομοθεσίας που ψήφισε το Κογκρέσο, αλλά ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατάργησε τη διάταξη νωρίτερα μέσω εκτελεστικού διατάγματος.

Αρκετές μάρκες υποδημάτων και ένδυσης αναγκάζονται να σταματήσουν την ανάπτυξη προϊόντων, να εγκαταλείψουν προμηθευτές ή να αυξήσουν τις τιμές λόγω αυτής της αλλαγής

Πλήγμα από το de minimis

Η αντιστροφή της πολιτικής αποτελεί πλήγμα για τους παγκόσμιους κολοσσούς όπως η Shein και η Temu, οι οποίοι έχουν χρησιμοποιήσει την πρόβλεψη για να αυξήσουν τα κέρδη τους και να πουλήσουν εξαιρετικά φθηνά είδη στους Αμερικανούς καταναλωτές.

Ωστόσο, το τέλος του de minimis ανατρέπει επίσης τις πρακτικές πολλών μικρών αμερικανικών επιχειρήσεων που βασίζονται σε ξένες εισαγωγές. Αρκετές μάρκες υποδημάτων και ένδυσης δήλωσαν στο Modern Retail ότι αναγκάζονται να σταματήσουν την ανάπτυξη προϊόντων, να εγκαταλείψουν προμηθευτές ή να αυξήσουν τις τιμές λόγω αυτής της αλλαγής.

Για πολλές εταιρείες που ήδη αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τους δασμούς, το τέλος του de minimis αποτελεί ένα ακόμη μνημειώδες εμπόδιο. «Το συνεχώς μεταβαλλόμενο κανονιστικό περιβάλλον… έχει δημιουργήσει μεγάλη αβεβαιότητα», επισήμανε ο Bret Rasmussen, Διευθύνων Σύμβουλος της Kuru Footwear.

«Μικρές αμερικανικές μάρκες όπως η Kuru δημιουργούν θέσεις εργασίας, λύνουν προβλήματα και ανταγωνίζονται μέσω της καινοτομίας τους «μεγάλους»», πρόσθεσε. «Αυτές οι πολιτικές καθιστούν αυτή την μάχη σχεδόν αδύνατη».

Κάθε δολάριο που πηγαίνει σε δασμούς είναι ένα δολάριο που δεν επενδύεται σε Έρευνα και Ανάπτυξη

Οι κινήσεις των εταιρειών

Η Kuru Footwear είναι μία από τις πολλές μάρκες που σπεύδουν να αλλάξουν τα σχέδιά τους τώρα που η διάταξη de minimis έχει καταργηθεί. Η μάρκα — η οποία, όπως και άλλες εταιρείες υποδημάτων, είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε δασμούς — κατασκευάζει την πλειονότητα των υποδημάτων της στην Κίνα και τα υπόλοιπα στο Βιετνάμ.

Για χρόνια, η Kuru χρησιμοποιούσε την διάταξη de minimis για να εισάγει υποδήματα στις ΗΠΑ από την αποθήκη της στον Καναδά. Αυτή η πολιτική «μας επέτρεπε να μεταβιβάζουμε τις όποιες εκπτώσεις ή μειώσεις τιμών απευθείας στους πελάτες», είπε ο Rasmussen.

Τώρα, «αυτές οι εκπτώσεις έχουν εξαφανιστεί» και η εταιρεία έχει αναγκαστεί να αυξήσει τις τιμές στα περισσότερα είδη στον ιστότοπό της. Τον Απρίλιο, αύξησε τις τιμές των μποτών της κατά 10-15 δολάρια και της πλειονότητας των σανδαλιών της κατά 5 δολάρια.

«Το τέλος του de minimis θα μας κοστίσει εκατομμύρια δολάρια σε χαμένα κέρδη»

Τι σημαίνει αυτό; «Πως το τέλος του de minimis θα μας κοστίσει εκατομμύρια δολάρια σε χαμένα κέρδη», κατέληξε ο Rasmussen.

Και δεν είναι η μόνη επίπτωση. Η Kuru αποφάσισε να μεταφέρει «επειγόντως» την παραγωγή της σε χώρες με χαμηλότερους δασμούς, συμπεριλαμβανομένης της Καμπότζης, αλλά ήδη, οι δασμοί και το τέλος του de minimis σημαίνουν ότι το κόστος της Kuru έχει αυξηθεί κατά 50-70%, δήλωσε ο Rasmussen. Αυτό «δεν συμβαίνει επειδή χρησιμοποιούμε καλύτερα υλικά ή βελτιώνουμε το προϊόν», είπε ο Rasmussen.

«Η πραγματική τραγωδία εδώ είναι η καινοτομία που δεν χρηματοδοτούμε. Κάθε δολάριο που πηγαίνει σε δασμούς είναι ένα δολάριο που δεν επενδύεται σε Έρευνα και Ανάπτυξη».

Για πολλές εταιρείες που ήδη αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τους δασμούς, το τέλος του de minimis αποτελεί ένα ακόμη μνημειώδες εμπόδιο

Πανικόβλητες επιχειρήσεις

Η συντριπτική πλειονότητα των διεθνών αποστολών προς τις ΗΠΑ εμπίπτει στην κατηγορία de minimis. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ , το 92% όλων των φορτίων που εισέρχονται στις ΗΠΑ ταξινομούνται ακριβώς εκεί. Αυτό αντιστοιχεί σε 4 εκατομμύρια αποστολές την ημέρα ή περισσότερες από 1 δισεκατομμύριο αποστολές ετησίως.

Πριν από τις 29 Αυγούστου, οι μάρκες που αξιοποιούσαν τη διάταξη de minimis δεν ήταν υποχρεωμένες να χρησιμοποιούν τους κωδικούς του Εναρμονισμένου Δασμολογίου, οι οποίοι εξηγούν ποια προϊόντα υπάρχουν σε μια αποστολή και ποιοι δασμολογικοί συντελεστές ισχύουν. Τώρα, όμως, οι εταιρείες προσπαθούν να συγκεντρώσουν αυτές τις πληροφορίες εγκαίρως σύμφωνα με τη νέα πολιτική.

Είναι μια δύσκολη διαδικασία, δήλωσε ο Emil Stefanutti, Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής της Gaia Dynamics, μιας πλατφόρμας που χρησιμοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη για να βοηθήσει τους τελωνειακούς μεσίτες, τους εισαγωγείς και τους εξαγωγείς να διαχειρίζονται τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς.

Οι κανόνες του HTS έχουν αλλάξει ήδη 20 φορές το 2025. Υπάρχουν περίπου 20.000 μοναδικοί κωδικοί HTS και η χρήση λανθασμένου κωδικού θα μπορούσε να σημαίνει πρόστιμο 5.000 δολαρίων.

Αρκεί να φανταστεί κανείς ότι μια μεγάλη εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου, έχει δυνατότητα αποστολής 1.000 ειδών προϊόντων. Τώρα, θα πρέπει να συμπεριλάβει πολλές επιπλέον πληροφορίες, που πρέπει και να συλλεχθούν και να επεξεργαστούν ανάλογα.

Ο αριθμός των εταιρειών που ζητούν βοήθεια «αυξάνεται απίστευτα»

Ο Sean Henry, Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής της Stord, η οποία παρέχει στις μάρκες υπηρεσίες εκπλήρωσης παραγγελιών και τεχνολογία ηλεκτρονικού εμπορίου, δήλωσε στο Modern Retail ότι «η λειτουργική πολυπλοκότητα όπως και ο χρόνος είναι δύο παράγοντες που εντείνουν την αγωνία των επιχειρήσεων. Οι μικρές επιχειρήσεις που προηγουμένως δεν είχαν ποτέ σχέση με τελωνεία, οπότε αναγκάζονται να μάθουν γρήγορα ή να προσλάβουν ειδικούς», εξήγησε.

Στην Gaia, ο αριθμός των εταιρειών που ζητούν βοήθεια «αυξάνεται απίστευτα» — περίπου 300% τις τελευταίες 30 ημέρες, δήλωσε ο Stefanutti. «Είχαμε έναν πελάτη που εμφανίστηκε την περασμένη εβδομάδα με μια λίστα με 30.000 προϊόντα που έπρεπε να ταξινομήσει», είπε. Η Stord, από την πλευρά της, δημιούργησε έναν οδηγό de minimis για τους πελάτες της.

Ωστόσο, όσον αφορά τις de minimis, πολλές μάρκες ανησυχούν για θέματα εκτός από τον προγραμματισμό. Όσες αναγκάστηκαν να αυξήσουν τις τιμές – όπως η Kuru – ανησυχούν για το πώς θα παραμείνουν ανταγωνιστικές και θα διασφαλίσουν την επιβίωσή τους.

Και μένει να αποδειχθεί πώς η κατάργηση της διάταξης de minimis θα μπορούσε να επηρεάσει τις καταναλωτικές δαπάνες και την αφοσίωση, ειδικά ενόψει του εξαιρετικά σημαντικού τέταρτου τριμήνου: Καθώς πλησιάζει η εορταστική περίοδος αγορών, οι μάρκες πανικοβάλλονται για την ικανοποίηση των προσδοκιών των πελατών, υπάρχει πολύς φόβος και πολλή σύγχυση.

Πηγή: ot.gr