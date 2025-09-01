newspaper
Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Νέα Δημοκρατία: Οι βουλευτές που άκουσαν καλοκαιρινά… κάλαντα, περιμένουν τον μάγο με τα δώρα!
Πολιτική 01 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:00

Νέα Δημοκρατία: Οι βουλευτές που άκουσαν καλοκαιρινά… κάλαντα, περιμένουν τον μάγο με τα δώρα!

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει γράψει αρνητικά στους αγρότες που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και δεν βρέθηκαν στο κλαμπ των ευνοημένων όπως άλλοι. Τι άκουσαν οι βουλευτές της επαρχίας και τι περιμένουν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Κυριάκος Δημάγγελος
ΡεπορτάζΚυριάκος Δημάγγελος
A
A
Vita.gr
Ευτυχισμένες σχέσεις: Κι όμως για αυτά τα 5 πράγματα πρέπει να συζητάτε κάθε μέρα!

Ευτυχισμένες σχέσεις: Κι όμως για αυτά τα 5 πράγματα πρέπει να συζητάτε κάθε μέρα!

Spotlight

Όσο δύσκολα έκλεισε η φετινή σεζόν για τη Νέα Δημοκρατία και τους βουλευτές της, άλλο τόσο δύσκολα φαίνεται πως ανοίγει. Οι φετινές καλοκαιρινές διακοπές ήταν ιδιαίτερα «επίπονες» για τους γαλάζιους βουλευτές καθώς στις περιφέρειες τους άκουσαν… καλοκαιρινά κάλαντα με αποτέλεσμα να επιστρέψουν στην Αθήνα με ιδιαίτερα άγριες διαθέσεις. Η προσδοκία είναι πως ο πρωθυπουργός θα εμφανιστεί στην ΔΕΘ ως άλλος μάγος με τα δώρα όμως όπως λένε η εποχή των… θαυμάτων έχει περάσει και δύσκολα γυρίζει πίσω.

Πλήγμα ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύμφωνα με πληροφορίες του in, μια σειρά κεντρικών στελεχών από τη Νέα Δημοκρατία δυσκολεύτηκε να συνομιλήσει ακόμα και με τους πλέον ακραιφνείς υποστηρικτές του κόμματος στην επαρχία. Το πλήγμα του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν τεράστιο και οι συνέπειες πολλαπλασιαστικές καθώς η αποκάλυψη του σκανδάλου, η έκταση της διαφθοράς και ο αποκλεισμός των πραγματικών αγροτών από τις επιδοτήσεις έχουν προκαλέσει οργή.

«Άκουσα τα εξ αμάξης από ανθρώπους και στελέχη που είχαν βάλει πλάτη ακόμα και στις πιο δύσκολες εποχές» ανέφερε χαρακτηριστικά γαλάζιος βουλευτής. O ίδιος μάλιστα εξήγησε τους λόγους: «το σκάνδαλο αυτό είναι διαφορετικό για τον κόσμο που στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία. Στη προκειμένη περίπτωση δεν μιλούσαμε ούτε για μνημόνια, ούτε για υποκλοπές ούτε για κάποια σύνθετα ζητήματα διεθνούς πολίτικης. Αντίθετα έπρεπε να εξηγήσουμε γιατί ο ένας ψηφοφόρος μας βρέθηκε με επιδότηση 1000 ευρώ όταν ο άλλος έπαιρνε αδίκως 10.000 ή και παραπάνω».

Η βάση που διαμαρτύρεται

Η διάσταση αυτή σε αυτό το γαλάζιο σκάνδαλο που μοιάζει πρωτοφανές για τα μεταπολιτευτικά δεδομένα είναι που πληγώνει την βάση της Νέας Δημοκρατίας καθώς φαίνεται πως για την κυβέρνηση και την ηγεσία του κόμματος υπήρχαν ψηφοφόροι, μέλη και στελέχη δυο ταχυτήτων. Από τη μια πλευρά αυτοί που είχαν πρόσβαση στην εξουσία και μπορούσαν να επιδοτούνται παράνομα και από την άλλη αυτοί που πήγαιναν με την νόμιμη οδό και βρίσκονταν χωρίς επιδοτήσεις ή με πολύ λιγότερα λεφτά από αυτά που δικαιούνταν.

Αν σε αυτή την εξίσωση προστεθεί και ο παράγοντας ακρίβεια που «χτυπάει» πολύπλευρα και οριζόντια την κοινωνία, τότε εύκολα μπορεί κάποιος να καταλάβει πως η εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας αυτό το καλοκαίρι ήταν στα… κάγκελα. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ λοιπόν λειτούργησε ως επιταχυντής εξελίξεων σε μια κυβέρνηση που εδώ και καιρό βρίσκεται εγκλωβισμένη σε σπιράλ κρίσης.

Δυσφορία στο Μαξίμου

Όπως πληροφορούμαστε μάλιστα οι γαλάζιοι βουλευτές φρόντισαν να μεταφέρουν στους επιτελάρχες του Μαξίμου την δυσφορία του κόσμου τόσο για την πορεία της κυβέρνησης όσο όμως και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η απάντηση που μας μεταφέρθηκε πως δόθηκε είναι πως η κυβέρνηση θα ξεκινήσει την αντεπίθεση από την ΔΕΘ και τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού όπου το καλάθι αναμένεται να είναι…γενναίο.

Το πρόβλημα είναι πως η δυσπιστία βουλευτών και στελεχών του Μαξίμου παραμένει. Οι βουλευτές δεν εμπιστεύονται τις δεσμεύσεις των επιτελών του Μαξίμου και οι τελευταίοι δείχνουν να αδιαφορούν για τις προειδοποιήσεις ή τις παρεμβάσεις των βουλευτών. Κάπως έτσι οι υποσχέσεις φαίνεται πως δεν έπεισαν και η δυσφορία αντί να κατευνάζεται μεγαλώνει.

Το σενάριο άλλωστε των πρόωρων εκλογών είναι πάντα στο τραπέζι και αν η Νέα Δημοκρατία συνεχίσει τις χαμηλές πτήσεις τότε δεδομένα πολλοί βουλευτές θα μείνουν εκτός Βουλής. Και όπως χαρακτηριστικά λένε θα είναι άδικο αυτό να συμβεί επειδή ένας μηχανισμός  τόσο στο κόμμα όσο και στο κράτος αποφάσισε να κάνει business εκατομμυρίων με δημόσιο χρήμα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ηλεκτρισμός
Τιμολόγια ρεύματος: Μειώσεις από 10% έως 20% για τον Σεπτέμβριο

Τιμολόγια ρεύματος: Μειώσεις από 10% έως 20% για τον Σεπτέμβριο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ευτυχισμένες σχέσεις: Κι όμως για αυτά τα 5 πράγματα πρέπει να συζητάτε κάθε μέρα!

Ευτυχισμένες σχέσεις: Κι όμως για αυτά τα 5 πράγματα πρέπει να συζητάτε κάθε μέρα!

Business
Σούπερ μάρκετ: Σε πόσες ημέρες πληρώνουν τους προμηθευτές 

Σούπερ μάρκετ: Σε πόσες ημέρες πληρώνουν τους προμηθευτές 

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΔΕΘ: Στο φουλ οι μηχανές με βαρύ το κλίμα για την κυβέρνηση
Θεσσαλονίκη 01.09.25

Στο φουλ οι μηχανές για τη ΔΕΘ με βαρύ το κλίμα για την κυβέρνηση

Οι τελευταίες πινελιές μπαίνουν στη λίστα με τα μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν το ερχόμενο Σάββατο από το βήμα της 89ης ΔΕΘ. Να διώξει τα σύννεφα της βροχής θα επιχειρήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύνταξη
«Ρεσιτάλ παραπλάνησης»: Πυρ ομαδόν κατά Μητσοτάκη από την αντιπολίτευση με αιχμές οικονομία και εργασιακά
Αντιπολιτευτικοί μύδροι 31.08.25

«Ρεσιτάλ παραπλάνησης»: Πυρ ομαδόν κατά Μητσοτάκη από την αντιπολίτευση με αιχμές οικονομία και εργασιακά

ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά εκτοξεύουν πυρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη σε βεντάλια θεμάτων, με αιχμές την οικονομία και τα εργασιακά, εν όψει και της καυτής εβδομάδας της ΔΕΘ

Σύνταξη
Γάζα: Χαιρετίζει την πρωτοβουλία Flotilla ο ΣΥΡΙΖΑ – «Δεν μπορούμε να μένουμε άλλο παρατηρητές»
Στόλος Ελευθερίας 31.08.25

Γάζα: Χαιρετίζει την πρωτοβουλία Flotilla ο ΣΥΡΙΖΑ – «Δεν μπορούμε να μένουμε άλλο παρατηρητές»

«Απαιτούνται πρωτοβουλίες για την ειρήνη, για να σταματήσει η αιματοχυσία, άμεσα κυρώσεις στο Ισραήλ και να αναγνωρίσει η Ελλάδα το Ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης να σταματήσει τα παραμύθια μείωσης των τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα
«Εκτός πραγματικότητας» 31.08.25

Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης να σταματήσει τα παραμύθια μείωσης των τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα

«Στον σημερινό απολογισμό του για την ενέργεια, ξαφνικά ανακάλυψε -μετά από έξι χρόνια διακυβέρνησης- ότι μπορεί να παρέμβει θεσμικά υπέρ των καταναλωτών», τονίζει για τον πρωθυπουργό η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Θα προχωρήσει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, λέει ο Γεραπετρίτης – «Δεν μας πτοούν οι αντιδράσεις»
Καλώδιο 31.08.25

Θα προχωρήσει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, λέει ο Γεραπετρίτης – «Δεν μας πτοούν οι αντιδράσεις»

«Δεν τίθεται ζήτημα εάν θα αναγνωρίσουμε κράτος της Παλαιστίνης, αλλά πότε θα συμβεί αυτό στο πλαίσιο της πολιτικής διαδικασίας και εντός του ΟΗΕ», είπε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Χαρίτσης: Υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, καρτέλ σε ενέργεια και σούπερ μάρκετ – Η ΝΔ θεωρεί το κράτος τσιφλίκι της
Νέα Αριστερά 31.08.25

Χαρίτσης: Υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, καρτέλ σε ενέργεια και σούπερ μάρκετ – Η ΝΔ θεωρεί το κράτος τσιφλίκι της

«Το δίλημμα είναι ξεκάθαρο: ή η ατζέντα της Νέας ΕΡΕ ή η δική μας. Της Αριστεράς», υπογραμμίζει ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Καλπάκης: Χρειαζόμαστε μια εντελώς διαφορετική πολιτική, οι πολλοί αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα
ΣΥΡΙΖΑ 31.08.25

Καλπάκης: Χρειαζόμαστε μια εντελώς διαφορετική πολιτική, οι πολλοί αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα

«Αν θέλουμε να έχουμε φορολογική δικαιοσύνη, δεν γίνεται να έχουμε στα ύψη τους έμμεσους φόρους», υπογράμμισε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Στέργιος Καλπάκης

Σύνταξη
Ο Φαραντούρης ζητεί «την αποκατάσταση της τάξης» στη Μονή Σινά – Θέτει τρία ερωτήματα
«Πρωτοφανής κρίση» 31.08.25

Ο Φαραντούρης ζητεί «την αποκατάσταση της τάξης» στη Μονή Σινά – Θέτει τρία ερωτήματα

Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης ζήτησε «την αποκατάσταση της τάξης στην ιερά μονή και τη διατήρηση του υπεχιλιετούς ιδιοκτησιακού καθεστώτος χωρίς καμία απολύτως εκχώρηση ή συμβιβασμό»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Μεταξύ ΔΕΘ, εκλογικού νόμου και… κεντροαριστερών διεργασιών
Πολιτική Γραμματεία 31.08.25

ΠΑΣΟΚ: Μεταξύ ΔΕΘ, εκλογικού νόμου και… κεντροαριστερών διεργασιών

Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην αυτόνομη στρατηγική, εκτιμώντας ότι μπορεί με αξιοπιστία και συγκεκριμένο πρόγραμμα να παρουσιάσει μία συνολική κυβερνητική πρόταση. Πώς αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο επιστροφής Τσίπρα

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Χρηστίδης: Ο Μητσοτάκης θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός του 13ωρου
ΠΑΣΟΚ 31.08.25

Χρηστίδης: Ο Μητσοτάκης θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός του 13ωρου

«Η ΝΔ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μείνουν στην ιστορία ως η κυβέρνηση που νομιμοποίησε το 13ωρο και επανέφερε τη χώρα σε εργασιακό Μεσαίωνα», τονίζει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης.

Σύνταξη
ΚΚΕ για ανάρτηση Μητσοτάκη: Ρεσιτάλ προκλητικότητας και παραπλάνησης λίγο πριν τη ΔΕΘ
«Όλοι στους δρόμους» 31.08.25

ΚΚΕ για ανάρτηση Μητσοτάκη: Ρεσιτάλ προκλητικότητας και παραπλάνησης λίγο πριν τη ΔΕΘ

Το ΚΚΕ, μιλά για αγωνιώδη προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη «να εξωραΐσει, με άθλια επιχειρήματα, το κυβερνητικό τερατούργημα για τον μεσαίωνα της 13ωρης εργασίας»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για ανασκόπηση Μητσοτάκη: Άλλη μια έκθεση ιδεών
«Ψευδολογία και παροχολογία» 31.08.25

Σφοδρά πυρά από ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη - «Έκθεση ιδεών το κυριακάτικο μήνυμα»

Πώς σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ την ανασκόπηση Μητσοτάκη - «Επόμενο ραντεβού ψευδολογίας και παροχολογίας άνευ ουσίας και προοπτικής στη ΔΕΘ, στην ομιλία του κ. Μητσοτάκη», αναφέρει

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Πανηγύρια για το αντεργατικό νομοσχέδιο και τα μη κρατικά πανεπιστήμια – Η κυριακάτικη ανασκόπηση
Όλα βαίνουν καλώς... 31.08.25

Πανηγύρια Μητσοτάκη για το αντεργατικό νομοσχέδιο και τα μη κρατικά πανεπιστήμια - Η κυριακάτικη ανασκόπηση

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσιάζει μια... εναλλακτική πραγματικότητα σε ακόμη μια κυριακάτικη ανασκόπησή του - Τι ανέφερε στην ανάρτησή του εν όψει ΔΕΘ

Σύνταξη
Ζαχαριάδης για ιδιωτικά ΑΕΙ: Η αριστεία του Μητσοτάκη και των υπουργών του είναι η αριστεία των διδάκτρων
Πολιτική Γραμματεία 30.08.25

Ζαχαριάδης για ιδιωτικά ΑΕΙ: Η αριστεία του Μητσοτάκη και των υπουργών του είναι η αριστεία των διδάκτρων

«Το 2025, αφού κουρέλιασαν το Σύνταγμα, μετατρέπουν κολλέγια β' εθνικής σε πανεπιστήμια και ιδρύουν όχι μία αλλά τρεις νομικές σχολές», τονίζει ο Κώστας Ζαχαριάδης, υπενθυμίζοντας την κατάργηση της Νομικής Πατρών από τη ΝΔ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ισραηλινά ΜΜΕ: Απέτυχε η επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών» ενάντια στη Χαμάς – «Το Ισραήλ έκανε κάθε δυνατό λάθος»
Απόρρητο έγγραφο 01.09.25

Ισραηλινά ΜΜΕ: Απέτυχε η επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών» ενάντια στη Χαμάς – «Το Ισραήλ έκανε κάθε δυνατό λάθος»

Το απόρρητο έγγραφο των IDF αναφέρει ότι αρκετοί από τους βασικούς στόχους του Ισραήλ δεν επιτεύχθηκαν: η Χαμάς δεν ηττήθηκε και οι όμηροι δεν απελευθερώθηκαν

Σύνταξη
Κλειστόν λόγω έλλειψης μαθητών – Δεν θα χτυπήσει το κουδούνι φέτος σε δεκάδες σχολεία στην περιφέρεια
Μείωση γεννήσεων 01.09.25

Κλειστόν λόγω έλλειψης μαθητών - Δεν θα χτυπήσει το κουδούνι φέτος σε δεκάδες σχολεία στην περιφέρεια

Δείγμα του δημογραφικού προβλήματος που οξύνεται είναι και ο αριθμός των παιδιών που γράφτηκαν στα σχολεία στην Πρώτη Δημοτικού για το έτος 2025-2026

Ιφιγένεια Βιρβιδάκη
Η Κίνα χρησιμοποιεί την πολιτική Τραμπ για να ενώσει ηγέτες του κόσμου εναντίον των ΗΠΑ
Ο εχθρός του εχθρού 01.09.25

Η Κίνα χρησιμοποιεί την πολιτική Τραμπ για να ενώσει ηγέτες του κόσμου εναντίον των ΗΠΑ

Η Κίνα φιλοξενεί 20 ηγέτες χωρών που αφορούν τo 40% του παγκόσμιου πληθυσμού και το 25% της παγκόσμιας οικονομίας, θέλοντας να εκμεταλλευτεί την δυσαρέσκεια προς τις ΗΠΑ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αμερικανικές κανονιοφόροι στην Καραϊβική: Πόλεμος κατά των ναρκωτικών ή στο στόχαστρο η Βενεζουέλα;
Διπλωματία των όπλων 01.09.25

Αμερικανικές κανονιοφόροι στην Καραϊβική: Πόλεμος κατά των ναρκωτικών ή στο στόχαστρο η Βενεζουέλα;

Καθώς οι ΗΠΑ ενισχύουν τις δυνάμεις τους στην Καραϊβική, αξιωματούχοι και ειδικοί αναρωτιούνται για τους λόγους. Το επιχείρημα καταπολέμησης των καρτέλ δεν πείθει κι όλοι κοιτάζουν προς τη Βενεζουέλα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ένα τέλειο κοκτέιλ φόβου, βίας και παραπληροφόρησης: Το νέο κύμα αντι-μεταναστευτικής αυτοδικίας στην Ευρώπη
Αυτόκλητοι τιμωροί 01.09.25

Ένα τέλειο κοκτέιλ φόβου, βίας και παραπληροφόρησης: Το νέο κύμα αντι-μεταναστευτικής αυτοδικίας στην Ευρώπη

Οι «περιπολίες πολιτών» και οι αυτοαποκαλούμενες δυνάμεις προστασίας στην Ευρώπη τροφοδοτούν τους κοινωνικούς φόβους και την ακροδεξιά, λένε οι ειδικοί

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πληθωρισμός «δύο ταχυτήτων» στη νότια Ευρώπη – Η Ελλάδα οδηγεί την «κούρσα»
Οικονομικές Ειδήσεις 01.09.25

Πληθωρισμός «δύο ταχυτήτων» στο Νότο της Ευρώπης με την Ελλάδα να οδηγεί την «κούρσα»

Έναν ακόμα γύρο ακρίβειας βιώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Ο πληθωρισμός συνεχίζει να αποτελεί βραχνά ιδιαίτερα τα νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Τι συμβαίνει με τις άλλες χώρες του νότου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μεσανατολικό: «Μια λύση δύο κρατών στην Παλαιστίνη μπορεί να επηρεάσει και την Κύπρο»
Καταστάσεις sui generis 01.09.25

«Μια λύση δύο κρατών στην Παλαιστίνη μπορεί να επηρεάσει και την Κύπρο», εκτιμούν ειδικοί

Ο Ίαν Λέσερ (GMF) και ο Μάικλ Εμερσον (CEPS) μιλούν στα «ΝΕΑ» για τις εξελίξεις στο Μεσανατολικό και τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία στη λύση του Κυπριακού

Μαρία Βασιλείου
Και πάλι πλώρη για τη Γάζα: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον Παγκόσμιο Στόλο Sumud
Κόσμος 01.09.25

Και πάλι πλώρη για τη Γάζα: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον Παγκόσμιο Στόλο Sumud

Περισσότερα από 50 πλοία κατευθύνονται προς τη Γάζα για να αντιταχθούν στον παράνομο αποκλεισμό του Ισραήλ και να παραδώσουν επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΔΕΘ: Στο φουλ οι μηχανές με βαρύ το κλίμα για την κυβέρνηση
Θεσσαλονίκη 01.09.25

Στο φουλ οι μηχανές για τη ΔΕΘ με βαρύ το κλίμα για την κυβέρνηση

Οι τελευταίες πινελιές μπαίνουν στη λίστα με τα μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν το ερχόμενο Σάββατο από το βήμα της 89ης ΔΕΘ. Να διώξει τα σύννεφα της βροχής θα επιχειρήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύνταξη
Κύπρος: Πώς συνεχίζεται ακόμα και σήμερα η τουρκική προέλαση και το ροκάνισμα της «νεκρής ζώνης»
Ακόμα και σήμερα 01.09.25

Χάρτες αποκαλύπτουν πώς συνεχίζεται η τουρκική προέλαση στην Κύπρο

Χάρτες και γεγονότα αποκαλύπτουν μιαν άλλη μια διάσταση του Κυπριακού συναφή με το εδαφικό, εάν και όταν γίνει διαπραγμάτευση για την τελική λύση, με τη συνεχιζόμενη προέλαση των Τούρκων στην Κύπρο.

Σύνταξη
Κύπρος: Ανέβαλε την επίσκεψή της η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ
Κυπριακό 01.09.25

Δεν πάει Κύπρο η Ολγκίν

Η Μαρία Ανχελα Ολγκίν Κουεγιάρ ανέβαλε την προγραμμαστισμένη επίσκεψή της στην Κύπρο, όπου αναμενόταν να έχει συναντήσεις με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Ερσίν Τατάρ.

Σύνταξη
Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 20 νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά, εξαιτίας ισχυρού σεισμού 6,1 Ρίχτερ – Κατέρρευσαν σπίτια
Αφγανιστάν 01.09.25 Upd: 06:33

Τουλάχιστον 20 νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά, εξαιτίας σεισμού 6,1 Ρίχτερ - Κατέρρευσαν σπίτια

Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,1 Ρίχτερ έπληξε το Αφγανιστάν και είχε ως αποτέλεσμα αρκετοί άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδιά, να χάσουν τη ζωή τους, άλλοι να τραυματιστούν και πολλά σπίτια να καταρρεύσουν.

Σύνταξη
Σουδάν: Τουλάχιστον 12 νεκροί από πλήγμα κατά κλινικής στο Νταρφούρ
Σουδάν 01.09.25

Πολύνεκρο πλήγμα κατά κλινικής στο Νταρφούρ

Πολύνεκρο πλήγμα που αποδίδεται στον στρατό του Σουδάν εξαπολύθηκε εναντίον κλινικής στη Νιάλα, πρωτεύουσα της πολιτείας Νότιο Σουδάν, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο των παραστρατιωτικών.

Σύνταξη
Ερυθρά Θάλασσα: Αναφορές για περιστατικό σε πλοίο στα ανοιχτά της Γιανμπού
Ερυθρά Θάλασσα 01.09.25

Αναφορές για περιστατικό σε πλοίο στα ανοιχτά της Γιανμπού

Πλοίο ανέφερε «παφλασμό σε κοντινή απόσταση από αγνώστου προέλευσης βλήμα και άκουσε έναν δυνατό κρότο», ενώ βρισκόταν 37,5 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της πόλης-λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας.

Σύνταξη
Εύβοια: Τραγικές στιγμές στην κηδεία του ζευγαριού που έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο
Ελλάδα 01.09.25

Εύβοια: Τραγικές στιγμές στην κηδεία του ζευγαριού που έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο

Ανείπωτες στιγμές εκτυλίχθηκαν στην κηδεία του ζευγαριού στην Εύβοια που σκοτώθηκε σε τροχαίο όταν η μηχανή που επέβαιναν συγκρούστηκε με τζιπ που βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα.

Σύνταξη
Μερτς: Πιθανότητα ο πόλεμος στην Ουκρανία θα συνεχιστεί για πολύ καιρό – Δεν είναι επιλογή η παράδοση
Πρόβλεψη 01.09.25

Μερτς: Πιθανότητα ο πόλεμος στην Ουκρανία θα συνεχιστεί για πολύ καιρό – Δεν είναι επιλογή η παράδοση

«Προετοιμάζομαι εσωτερικά για την πιθανότητα αυτός ο πόλεμος να συνεχιστεί για πολύ καιρό», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία εισέρχεται στον τέταρτο χρόνο του

Σύνταξη
Wall Street: Τα στοιχεία για την απασχόληση κρίσιμα για την «υγεία» της αμερικανικής οικονομίας
Διεθνής Οικονομία 01.09.25

Τα στοιχεία για την απασχόληση, κρίσιμα για την «υγεία» της αμερικανικής οικονομίας

H έκθεση με τα τελευταία στοιχεία για την αγορά εργασίας αναμένεται να δώσει μια κρίσιμη εικόνα για την «υγεία» της αμερικανικής οικονομίας και να δοκιμάσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη Wall Street.

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο