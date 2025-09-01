Νέα Δημοκρατία: Οι βουλευτές που άκουσαν καλοκαιρινά… κάλαντα, περιμένουν τον μάγο με τα δώρα!

Όσο δύσκολα έκλεισε η φετινή σεζόν για τη Νέα Δημοκρατία και τους βουλευτές της, άλλο τόσο δύσκολα φαίνεται πως ανοίγει. Οι φετινές καλοκαιρινές διακοπές ήταν ιδιαίτερα «επίπονες» για τους γαλάζιους βουλευτές καθώς στις περιφέρειες τους άκουσαν… καλοκαιρινά κάλαντα με αποτέλεσμα να επιστρέψουν στην Αθήνα με ιδιαίτερα άγριες διαθέσεις. Η προσδοκία είναι πως ο πρωθυπουργός θα εμφανιστεί στην ΔΕΘ ως άλλος μάγος με τα δώρα όμως όπως λένε η εποχή των… θαυμάτων έχει περάσει και δύσκολα γυρίζει πίσω.

Πλήγμα ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύμφωνα με πληροφορίες του in, μια σειρά κεντρικών στελεχών από τη Νέα Δημοκρατία δυσκολεύτηκε να συνομιλήσει ακόμα και με τους πλέον ακραιφνείς υποστηρικτές του κόμματος στην επαρχία. Το πλήγμα του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν τεράστιο και οι συνέπειες πολλαπλασιαστικές καθώς η αποκάλυψη του σκανδάλου, η έκταση της διαφθοράς και ο αποκλεισμός των πραγματικών αγροτών από τις επιδοτήσεις έχουν προκαλέσει οργή.

«Άκουσα τα εξ αμάξης από ανθρώπους και στελέχη που είχαν βάλει πλάτη ακόμα και στις πιο δύσκολες εποχές» ανέφερε χαρακτηριστικά γαλάζιος βουλευτής. O ίδιος μάλιστα εξήγησε τους λόγους: «το σκάνδαλο αυτό είναι διαφορετικό για τον κόσμο που στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία. Στη προκειμένη περίπτωση δεν μιλούσαμε ούτε για μνημόνια, ούτε για υποκλοπές ούτε για κάποια σύνθετα ζητήματα διεθνούς πολίτικης. Αντίθετα έπρεπε να εξηγήσουμε γιατί ο ένας ψηφοφόρος μας βρέθηκε με επιδότηση 1000 ευρώ όταν ο άλλος έπαιρνε αδίκως 10.000 ή και παραπάνω».

Η βάση που διαμαρτύρεται

Η διάσταση αυτή σε αυτό το γαλάζιο σκάνδαλο που μοιάζει πρωτοφανές για τα μεταπολιτευτικά δεδομένα είναι που πληγώνει την βάση της Νέας Δημοκρατίας καθώς φαίνεται πως για την κυβέρνηση και την ηγεσία του κόμματος υπήρχαν ψηφοφόροι, μέλη και στελέχη δυο ταχυτήτων. Από τη μια πλευρά αυτοί που είχαν πρόσβαση στην εξουσία και μπορούσαν να επιδοτούνται παράνομα και από την άλλη αυτοί που πήγαιναν με την νόμιμη οδό και βρίσκονταν χωρίς επιδοτήσεις ή με πολύ λιγότερα λεφτά από αυτά που δικαιούνταν.

Αν σε αυτή την εξίσωση προστεθεί και ο παράγοντας ακρίβεια που «χτυπάει» πολύπλευρα και οριζόντια την κοινωνία, τότε εύκολα μπορεί κάποιος να καταλάβει πως η εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας αυτό το καλοκαίρι ήταν στα… κάγκελα. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ λοιπόν λειτούργησε ως επιταχυντής εξελίξεων σε μια κυβέρνηση που εδώ και καιρό βρίσκεται εγκλωβισμένη σε σπιράλ κρίσης.

Δυσφορία στο Μαξίμου

Όπως πληροφορούμαστε μάλιστα οι γαλάζιοι βουλευτές φρόντισαν να μεταφέρουν στους επιτελάρχες του Μαξίμου την δυσφορία του κόσμου τόσο για την πορεία της κυβέρνησης όσο όμως και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η απάντηση που μας μεταφέρθηκε πως δόθηκε είναι πως η κυβέρνηση θα ξεκινήσει την αντεπίθεση από την ΔΕΘ και τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού όπου το καλάθι αναμένεται να είναι…γενναίο.

Το πρόβλημα είναι πως η δυσπιστία βουλευτών και στελεχών του Μαξίμου παραμένει. Οι βουλευτές δεν εμπιστεύονται τις δεσμεύσεις των επιτελών του Μαξίμου και οι τελευταίοι δείχνουν να αδιαφορούν για τις προειδοποιήσεις ή τις παρεμβάσεις των βουλευτών. Κάπως έτσι οι υποσχέσεις φαίνεται πως δεν έπεισαν και η δυσφορία αντί να κατευνάζεται μεγαλώνει.

Το σενάριο άλλωστε των πρόωρων εκλογών είναι πάντα στο τραπέζι και αν η Νέα Δημοκρατία συνεχίσει τις χαμηλές πτήσεις τότε δεδομένα πολλοί βουλευτές θα μείνουν εκτός Βουλής. Και όπως χαρακτηριστικά λένε θα είναι άδικο αυτό να συμβεί επειδή ένας μηχανισμός τόσο στο κόμμα όσο και στο κράτος αποφάσισε να κάνει business εκατομμυρίων με δημόσιο χρήμα.