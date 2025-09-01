Σεισμός στη Χαλκιδική

Σεισμός τώρα στη Χαλκιδική
Το εστιακό βάθος του σεισμού είναι τα 17 χλμ.
- Στην φυλακή ο 62χρονος για τη φωτιά στην Παιανία – Τι είπε στην απολογία του
- «Η Γάζα δεν είναι προς πώληση»: Η Χαμάς απαντά στο αμερικανικό σχέδιο για τη Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής
- Απίστευτο: Αφαίρεσαν παξιμάδι ασφαλείας από κούνια σε παιδική χαρά-Οργισμένη ανακοίνωση Δήμου Πολυγύρου
- Τροχαία: 385 ατυχήματα με 14 νεκρούς στην Αττική τον Αύγουστο – Πάνω από 450 οι τραυματίες
Σεισμός μεγέθους 3,6 Ρίχτερ με επίκεντρο την περιοχής της Κασσάνδρας στη Χαλκιδική σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Παρασκευής.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το επίκεντρο εντοπίζεται 14χλ. βορειοδυτικά της Κασσάνδρας.
Το εστιακό βάθος του σεισμού είναι τα 17 χλμ.
- Σοβαρό τροχαίο με ανατροπή νταλίκας στα Μέγαρα – Κλειστή η εθνική οδός Αθηνών – Κορίνθου
- Μπορούν οι ποπ σταρ να κάνουν σεξ; Από τη Μαντόνα στη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, ο πουριτανισμός επαναλαμβάνεται
- Σεισμός τώρα στη Χαλκιδική
- Εθνική Ελλάδας: Εκτός ο Γιαννούλης για τα παιχνίδια με Λευκορωσία, Δανία
- Χίος: Άφαντος ο διακινητής που το έσκασε από το πλοίο – Ήταν μέλος των τουρκικών Ειδικών Δυνάμεων;
- Φωτιά στη Νέα Τρίγλια στη Χαλκιδική
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις