Σεισμός στη Χαλκιδική

Σεισμός μεγέθους 3,6 Ρίχτερ με επίκεντρο την περιοχής της Κασσάνδρας στη Χαλκιδική σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Παρασκευής.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το επίκεντρο εντοπίζεται 14χλ. βορειοδυτικά της Κασσάνδρας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού είναι τα 17 χλμ.