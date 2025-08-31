Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, η Κέιτ Μίντλετον και τα τρία τους παιδιά βρέθηκαν αρχές Ιουλίου στην Ελλάδα για ολιγοήμερες διακοπές.

Τα μέλη της βασιλικής οικογένειας επέλεξαν την Κεφαλονιά για ολιγοήμερες διακοπές, αλλά και για ξεκούραση καθώς η πριγκίπισσα της Ουαλίας ακόμα αναρρώνει από τη μάχη της με τον καρκίνο.

Κατά την προσγείωσή τους, μεταφέρθηκαν αμέσως στο ιδιωτικό γιοτ όπου θα περνούσαν τις διακοπές τους.

Από εκείνη την ώρα, δημοσιογράφοι αναρωτιόντουσαν σε ποιον ανήκει η υπερπολυτελής θαλαμηγός στην οποία περάσαν τις διακοπές τους.

Τελικά το μυστήριο λύθηκε…

Σε ποιον ανήκει το γιοτ που έκαναν διακοπές Γουίλιαμ και Κέιτ

Σύμφωνα με το kefaloniapress, τα μέλη της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας συνοδεύονταν από τους γονείς της Κέιτ Μίντλετον, Μάικλ και Κάρολ Μίντλετον, καθώς και από τέσσερις ακόμη στενούς συγγενείς.

H βασιλική παρέα έφτασε στο νησί με ιδιωτικό τζετ και στη συνέχεια όλοι τους επιβιβάστηκαν σε λιμουζίνες και πήγαν στο τουριστικό λιμάνι της Αγίας Πελαγίας στα Σβορωνάτα.

Εκεί τους περίμενε το tender της εντυπωσιακής θαλαμηγού Lady Beatrice, το οποίο τους οδήγησε στο πλωτό τους καταφύγιο.

Η θαλαμηγός Lady Beatrice, πρώην ιδιοκτησίας των δίδυμων αδελφών David και Frederick Barclay, δεν ήταν άγνωστη στους φίλους των θαλαμηγών. Η θαλαμηγός όμως πουλήθηκε τον Φεβρουάριο του 2025 στον Βρετανό χρηματιστή Peter Adam Daiches Dubens με τίμημα κοντά στα 22 εκατομμύρια ευρώ.

Από τις 13 Ιουλίου είχε ήδη δηλώσει παρουσία στο Ιόνιο και το kefaloniapress είχε καταγράψει την άφιξή της. Με μήκος που της επιτρέπει να κινείται με επιβλητικότητα αλλά και χάρη, η Lady Beatrice έγινε για λίγες ημέρες το βασίλειο της πριγκιπικής οικογένειας.

Αγκυροβόλησε γύρω από την Κεφαλονιά , χαρίζοντας στην Κάθριν και τον Γουίλιαμ μέρες ηρεμίας μακριά από το Παλάτι. Μέχρι τις 25 Ιουλίου παρέμεινε στα ήρεμα νερά του νησιού, απολαμβάνοντας τη θάλασσα προτού χαράξει πορεία αναχώρησης.

View this post on Instagram A post shared by Lady Janelle (@royalreplikate)

Το εσωτερικό της θαλαμηγού

Η απόφαση της οικογένειας να μην αποβιβαστεί στην ξηρά είχε να κάνει με την ασφάλεια αλλά και την ψυχολογία των παιδιών τους Γουίλιαμ και της Κέιτ. Ο επικεφαλής ασφαλείας κατέβηκε τουλάχιστον τρεις φορές στο Φισκάρδο για ελέγχους, αλλά ο μεγάλος αριθμός Βρετανών τουριστών έκανε σαφές ότι μια δημόσια εμφάνιση θα προκαλούσε αναστάτωση στα παιδιά.

Έτσι, το πριγκιπικό ζεύγος και τα παιδιά προτίμησαν να μείνουν στο πλωτό τους καταφύγιο και μάλιστα πολύ ανοικτά στο Ιόνιο για απόλυτη ιδιωτικότητα.

Η ίδια η θαλαμηγός άλλωστε προσφέρει ιδιωτικούς χώρους αναψυχής: πισίνα, καταστρώματα σαν μικρές παραλίες, ακόμα και δυνατότητα ασφαλούς κολύμβησης στην προέκταση της μπουκα πόρτα. Για τα παιδιά, αυτή η «πλωτή παραλία» ήταν αρκετή.

Δείτε φωτογραφίες από τη θαλαμηγό: