Γκολ και highlights από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (vids)
Δείτε γκολ και highlights από Premier League, La Liga, Serie A και Bundesliga.
- «Πονοκέφαλος» για τα νοικοκυριά οι τιμές στα σχολικά είδη
- Κάλας: Η ΕΕ δεν θα επιστρέψει τα δεσμευμένα περιουσιακά στη Ρωσία, εκτός αν καταβάλει αποζημιώσεις στην Ουκρανία
- Ισραήλ: Οι ένοπλες δυνάμεις λένε ότι σκότωσαν τον εκπρόσωπο Τύπου της Χαμάς
- Κακουργηματική δίωξη στον οδηγό μοτοσυκλέτας που παρέσυρε και σκότωσε ηλικιωμένη στην Πάτρα
Θέαμα υψηλού επιπέδου πρόσφεραν για μια ακόμα φορά οι ομάδες στα τέσσερα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
Στην Premier League η Τσέλσι επικράτησε εντός έδρας της Φούλαμ με 2-0 (δείτε εδώ τα highlights).
Η Εβερτον πήρε μεγάλο διπλό στην έδρα της Γουλβς με 3-2 (δείτε εδώ τα highlights).
Η Μπόρνμουθ πέρασε από το Λονδίνο, κερδίζοντας την Τότεναμ με 1-0 (δείτε εδώ τα highlights).
Δύσκολη νίκη για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέναντι στην Μπέρνλι με 3-2 (δείτε εδώ τα highlights).
Τρίποντο για την Σάντερλαντ απέναντι στην Μπρέντφορντ με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights).
Χωρίς σκορ (0-0) ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της Λιντς με τη Νιούκαστλ (δείτε εδώ τα highlights).
Η αγωνιστική ολοκληρώνεται αύριο με τα παιχνίδια: Νότιγχαμ – Γουέστ Χαμ (16:00), Μπράιτον – Μάντσεστερ Σίτι (16:00), Λίβερπουλ – Άρσεναλ (18:30) και Άστον Βίλα – Κρίσταλ Πάλας (21:00).
Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:
Τσέλσι – Φούλαμ 2-0
Γουλβς- Έβερτον 2-3
Τότεναμ – Μπόρνμουθ 0-1
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπέρνλι 3-2
Σάντερλαντ – Μπρέντφορντ 2-1
Λιντς – Νιούκαστλ 0-0
31/8 16:00 Μπράιτον – Μάντσεστερ Σίτι
31/8 16:00 Νότιγχαμ – Γουέστ Χαμ
31/8 18:30 Λίβερπουλ – Άρσεναλ
31/8 21:00 Άστον Βίλα – Κρίσταλ Πάλας
Η βαθμολογία:
Η επόμενη αγωνιστική:
13/9 14:30 Άρσεναλ – Νότιγχαμ
13/9 17:00 Μπόρνμουθ – Μπράιτον
13/9 17:00 Νιούκαστλ – Γουλβς
13/9 17:00 Έβερτον – Άστον Βίλα
13/9 17:00 Κρίσταλ Πάλας – Σάντερλαντ
13/9 17:00 Φούλαμ – Λιντς
13/9 19:30 Γουέστ Χαμ – Τότεναμ
13/9 22:00 Μπρέντφορντ – Τσέλσι
14/9 16:00 Μπέρνλι – Λίβερπουλ
14/9 18:30 Μάντσεστερ Σίτι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Στην Bundesliga, η Μπάγερν Μονάχου πέτυχε σπουδαία νίκη στην έδρα της Άουγκσμπουργκ με 3-2 (δείτε εδώ τα highlights).
Εντός έδρας τρίποντο για την Λειψία κόντρα στην Χάιντενχαϊμ με 2-0 (δείτε εδώ τα highlights).
Σοκ στο 90+4’ για την Λεβερκούζεν στη Βρέμη, με την Βέρντερ να ισοφαρίζει στο τέλος σε 3-3 (δείτε εδώ τα highlights).
Διπλό για την Άιντραχτ Φρανκφούρτης επί της Χόφενχαϊμ με 3-1 (δείτε εδώ τα highlights).
Τρίποντο για την Στουτγκάρδη απέναντι στην Γκλάντμπαχ με 1-0 (δείτε εδώ τα highlights).
Στο παιχνίδι που έγινε χθες, η Σαν Πάουλι επικράτησε στο τοπικό ντέρμπι του Αμβούργου με 2-0 (δείτε εδώ τα highlights).
Η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Κυριακή με τις αναμετρήσεις Βόλφσμπουργκ – Μάιντς (16:30). Ντόρτμουντ – Ουνιόν Βερολίνου (18:30) και Κολωνία – Φράιμπουργκ (20:30)
Παρασκευή (29/08)
Αμβούργο-Σαν Πάουλι 0-2
Σάββατο (30/08)
Λειψία-Χάιντενχαϊμ 2-0
Βέρντερ Βρέμης-Λεβερκούζεν 3-3
Χόφενχαϊμ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 1-3
Στουτγκάρδη-Γκλάντμπαχ 1-0
Άουγκσμπουργκ-Μπάγερν Μονάχου 2-3
Κυριακή (31/08)
Βόλφσμπουργκ-Μάιντς (16:30)
Ντόρτμουντ-Ουνιόν Βερολίνου (18:30)
Κολωνία-Φράιμπουργκ (20:30)
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της επόμενης (3ης) αγωνιστικής:
Παρασκευή (12/09)
Λεβερκούζεν-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (21:30)
Σάββατο (13/09)
Φράιμπουργκ-Στουτγκάρδη (16:30)
Μάιντς-Λειψία (16:30)
Βόλφσμπουργκ-Κολωνία (16:30)
Ουνιόν Βερολίνου-Χόφενχαϊμ (16:30)
Χάιντενχαϊμ-Ντόρτμουντ (16:30)
Μπάγερν Μονάχου-Αμβούργο (19:30)
Γκλάντμπαχ-Βέρντερ Βρέμης (18:30)
Κυριακή (14/09)
Στη Serie A, η πρωταθλήτρια Νάπολι κέρδισε με 1-0 την Κάλιαρι.
Με το ίδιο σκορ επικράτησε εκτός έδρας η Ρόμα της Πίζα (δείτε εδώ τα highlights).
Νίκη με 1-0 και για την Μπολόνια κόντρα στην Κόμο.
Ισόπαλο 1-1 έληξε το Πάρμα – Αταλάντα.
Χθες, η Κρεμονέζε επικράτησε με 3-2 της Σασουόλο.
Διπλό για τη Μίλαν στην έδρα της Λέτσε με 2-0 (δείτε εδώ τα highlights).
Η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Κυριακή (31/8), με τις αναμετρήσεις: Τορίνο – Φιορεντίνα (19:30), Τζένοα – Γιουβέντους (19:30), Ίντερ – Ουντινέζε (21:45) και Λάτσιο – Βερόνα (21:45).
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής:
Κρεμονέζε – Σασουόλο 3-2
Λέτσε – Μίλαν 0-2
Μπολόνια – Κόμο 1-0
Πάρμα – Αταλάντα 1-1
Νάπολι – Κάλιαρι 1-0
Πίζα – Ρόμα 0-1
31/8 19:30 Τορίνο – Φιορεντίνα
31/8 19:30 Τζένοα – Γιουβέντους
31/8 21:45 Ίντερ – Ουντινέζε
31/8 21:45 Λάτσιο – Βερόνα
Η βαθμολογία:
Η επόμενη αγωνιστική:
Κάλιαρι – Πάρμα
Γιουβέντους – Ίντερ
Φιορεντίνα – Νάπολι
Ρόμα – Τορίνο
Αταλάντα – Λέτσε
Πίζα – Ουντινέζε
Σασουόλο – Λάτσιο
Μίλαν – Μπολόνια
Βερόνα – Κρεμονέζε
Κόμο – Τζένοα
Στη La Liga η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε την Μαγιόρκα με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights).
Χωρίς νικητή έληξε το Αλαβές – Ατλέτικο Μαδρίτης, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1 (δείτε εδώ τα highlights).
Νίκη για την Οβιέδο απέναντι στην Ρεάλ Σοσιεδάδ με 1-0 (δείτε εδώ τα highlights).
Διπλό για τη Σεβίλλη στην έδρα της Ζιρόνα με 2-0 (δείτε εδώ τα highlights).
Τρίποντο για την Βαλένθια κόντρα στην Χετάφε με 3-0 (δείτε εδώ τα highlights).
Αλλά και για την Έλτσε κόντρα στη Λεβάντε με 2-0 (δείτε εδώ τα highlights).
Η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Κυριακή με τις αναμετρήσεις: Θέλτα – Βιγιαρεάλ (18:00), Μπέτις – Αθλέτικ Μπιλμπάο (20:00), Εσπανιόλ – Οσασούνα (20:30) και Ράγιο Βαγεκάνο – Μπαρτσελόνα (22:30)
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής:
Έλτσε – Λεβάντε 2-0
Βαλένθια – Χετάφε 3-0
Αλαβές – Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1
Οβιέδο – Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-0
Zιρόνα – Σεβίλλη 0-2
Ρεάλ Μαδρίτης – Μαγιόρκα 2-1
31/08 18:00 Θέλτα – Βιγιαρεάλ
31/08 20:00 Μπέτις – Αθλέτικ Μπιλμπάο
31/08 20:30 Εσπανιόλ – Οσασούνα
31/08 22:30 Ράγιο Βαγεκάνο – Μπαρτσελόνα
Η βαθμολογία:
Η επόμενη αγωνιστική:
12/09 22:00 Σεβίλλη – Έλτσε
13/09 15:00 Χετάφε – Οβιέδο
13/09 17:15 Λεβάντε – Μπέτις
14/09 15:00 Θέλτα – Χιρόνα
14/09 19:00 Αθλέτικ Μπιλμπάο – Αλαβές
14/09 19:00 Ατλέτικο Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ
14/09 19:00 Μπαρτσελόνα – Βαλένθια
14/09 19:00 Ρεάλ Σοσιεδάδ – Ρεάλ Μαδρίτης
14/09 19:30 Οσασούνα – Ράγιο Βαγεκάνο
15/09 22:00 Εσπανιόλ – Μαγιόρκα
- Τουρκία – Πορτογαλία 95-54: Διέλυσε τους Ίβηρες η ομάδα του Αταμάν (vid)
- Ρεάλ Μαδρίτης – Μαγιόρκα 2-1: «Καθάρισαν» σε δύο λεπτά οι Μαδριλένοι
- Γκολ και highlights από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (vids)
- Ισπανία – Βοσνία 88-67: Ξέσπασαν οι «φούριας ρόχας» (vid)
- Eurobasket 2025 – Πανόραμα: Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες (vids)
- Πολωνία – Ισραήλ 66-64: 2X2 οι Πολωνοί με Λόιντ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις