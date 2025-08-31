Γκολ και highlights από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (vids)

Θέαμα υψηλού επιπέδου πρόσφεραν για μια ακόμα φορά οι ομάδες στα τέσσερα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Στην Premier League η Τσέλσι επικράτησε εντός έδρας της Φούλαμ με 2-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Η Εβερτον πήρε μεγάλο διπλό στην έδρα της Γουλβς με 3-2 (δείτε εδώ τα highlights).

Η Μπόρνμουθ πέρασε από το Λονδίνο, κερδίζοντας την Τότεναμ με 1-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Δύσκολη νίκη για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέναντι στην Μπέρνλι με 3-2 (δείτε εδώ τα highlights).

Τρίποντο για την Σάντερλαντ απέναντι στην Μπρέντφορντ με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights).

Χωρίς σκορ (0-0) ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της Λιντς με τη Νιούκαστλ (δείτε εδώ τα highlights).

Η αγωνιστική ολοκληρώνεται αύριο με τα παιχνίδια: Νότιγχαμ – Γουέστ Χαμ (16:00), Μπράιτον – Μάντσεστερ Σίτι (16:00), Λίβερπουλ – Άρσεναλ (18:30) και Άστον Βίλα – Κρίσταλ Πάλας (21:00).

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:

Τσέλσι – Φούλαμ 2-0

Γουλβς- Έβερτον 2-3

Τότεναμ – Μπόρνμουθ 0-1

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπέρνλι 3-2

Σάντερλαντ – Μπρέντφορντ 2-1

Λιντς – Νιούκαστλ 0-0

31/8 16:00 Μπράιτον – Μάντσεστερ Σίτι

31/8 16:00 Νότιγχαμ – Γουέστ Χαμ

31/8 18:30 Λίβερπουλ – Άρσεναλ

31/8 21:00 Άστον Βίλα – Κρίσταλ Πάλας

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική:

13/9 14:30 Άρσεναλ – Νότιγχαμ

13/9 17:00 Μπόρνμουθ – Μπράιτον

13/9 17:00 Νιούκαστλ – Γουλβς

13/9 17:00 Έβερτον – Άστον Βίλα

13/9 17:00 Κρίσταλ Πάλας – Σάντερλαντ

13/9 17:00 Φούλαμ – Λιντς

13/9 19:30 Γουέστ Χαμ – Τότεναμ

13/9 22:00 Μπρέντφορντ – Τσέλσι

14/9 16:00 Μπέρνλι – Λίβερπουλ

14/9 18:30 Μάντσεστερ Σίτι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Στην Bundesliga, η Μπάγερν Μονάχου πέτυχε σπουδαία νίκη στην έδρα της Άουγκσμπουργκ με 3-2 (δείτε εδώ τα highlights).

Εντός έδρας τρίποντο για την Λειψία κόντρα στην Χάιντενχαϊμ με 2-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Σοκ στο 90+4’ για την Λεβερκούζεν στη Βρέμη, με την Βέρντερ να ισοφαρίζει στο τέλος σε 3-3 (δείτε εδώ τα highlights).

Διπλό για την Άιντραχτ Φρανκφούρτης επί της Χόφενχαϊμ με 3-1 (δείτε εδώ τα highlights).

Τρίποντο για την Στουτγκάρδη απέναντι στην Γκλάντμπαχ με 1-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Στο παιχνίδι που έγινε χθες, η Σαν Πάουλι επικράτησε στο τοπικό ντέρμπι του Αμβούργου με 2-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Κυριακή με τις αναμετρήσεις Βόλφσμπουργκ – Μάιντς (16:30). Ντόρτμουντ – Ουνιόν Βερολίνου (18:30) και Κολωνία – Φράιμπουργκ (20:30)

Παρασκευή (29/08)

Αμβούργο-Σαν Πάουλι 0-2

Σάββατο (30/08)

Λειψία-Χάιντενχαϊμ 2-0

Βέρντερ Βρέμης-Λεβερκούζεν 3-3

Χόφενχαϊμ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 1-3

Στουτγκάρδη-Γκλάντμπαχ 1-0

Άουγκσμπουργκ-Μπάγερν Μονάχου 2-3

Κυριακή (31/08)

Βόλφσμπουργκ-Μάιντς (16:30)

Ντόρτμουντ-Ουνιόν Βερολίνου (18:30)

Κολωνία-Φράιμπουργκ (20:30)

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της επόμενης (3ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή (12/09)

Λεβερκούζεν-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (21:30)

Σάββατο (13/09)

Φράιμπουργκ-Στουτγκάρδη (16:30)

Μάιντς-Λειψία (16:30)

Βόλφσμπουργκ-Κολωνία (16:30)

Ουνιόν Βερολίνου-Χόφενχαϊμ (16:30)

Χάιντενχαϊμ-Ντόρτμουντ (16:30)

Μπάγερν Μονάχου-Αμβούργο (19:30)

Γκλάντμπαχ-Βέρντερ Βρέμης (18:30)

Κυριακή (14/09)

Στη Serie A, η πρωταθλήτρια Νάπολι κέρδισε με 1-0 την Κάλιαρι.

Με το ίδιο σκορ επικράτησε εκτός έδρας η Ρόμα της Πίζα (δείτε εδώ τα highlights).

Νίκη με 1-0 και για την Μπολόνια κόντρα στην Κόμο.

Ισόπαλο 1-1 έληξε το Πάρμα – Αταλάντα.

Χθες, η Κρεμονέζε επικράτησε με 3-2 της Σασουόλο.

Διπλό για τη Μίλαν στην έδρα της Λέτσε με 2-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Κυριακή (31/8), με τις αναμετρήσεις: Τορίνο – Φιορεντίνα (19:30), Τζένοα – Γιουβέντους (19:30), Ίντερ – Ουντινέζε (21:45) και Λάτσιο – Βερόνα (21:45).

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής:

Κρεμονέζε – Σασουόλο 3-2

Λέτσε – Μίλαν 0-2

Μπολόνια – Κόμο 1-0

Πάρμα – Αταλάντα 1-1

Νάπολι – Κάλιαρι 1-0

Πίζα – Ρόμα 0-1

31/8 19:30 Τορίνο – Φιορεντίνα

31/8 19:30 Τζένοα – Γιουβέντους

31/8 21:45 Ίντερ – Ουντινέζε

31/8 21:45 Λάτσιο – Βερόνα

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική:

Κάλιαρι – Πάρμα

Γιουβέντους – Ίντερ

Φιορεντίνα – Νάπολι

Ρόμα – Τορίνο

Αταλάντα – Λέτσε

Πίζα – Ουντινέζε

Σασουόλο – Λάτσιο

Μίλαν – Μπολόνια

Βερόνα – Κρεμονέζε

Κόμο – Τζένοα

Στη La Liga η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε την Μαγιόρκα με 2-1 (δείτε εδώ τα highlights).

Χωρίς νικητή έληξε το Αλαβές – Ατλέτικο Μαδρίτης, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1 (δείτε εδώ τα highlights).

Νίκη για την Οβιέδο απέναντι στην Ρεάλ Σοσιεδάδ με 1-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Διπλό για τη Σεβίλλη στην έδρα της Ζιρόνα με 2-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Τρίποντο για την Βαλένθια κόντρα στην Χετάφε με 3-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Αλλά και για την Έλτσε κόντρα στη Λεβάντε με 2-0 (δείτε εδώ τα highlights).

Η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Κυριακή με τις αναμετρήσεις: Θέλτα – Βιγιαρεάλ (18:00), Μπέτις – Αθλέτικ Μπιλμπάο (20:00), Εσπανιόλ – Οσασούνα (20:30) και Ράγιο Βαγεκάνο – Μπαρτσελόνα (22:30)

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής:

Έλτσε – Λεβάντε 2-0

Βαλένθια – Χετάφε 3-0

Αλαβές – Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1

Οβιέδο – Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-0

Zιρόνα – Σεβίλλη 0-2

Ρεάλ Μαδρίτης – Μαγιόρκα 2-1

31/08 18:00 Θέλτα – Βιγιαρεάλ

31/08 20:00 Μπέτις – Αθλέτικ Μπιλμπάο

31/08 20:30 Εσπανιόλ – Οσασούνα

31/08 22:30 Ράγιο Βαγεκάνο – Μπαρτσελόνα

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική:

12/09 22:00 Σεβίλλη – Έλτσε

13/09 15:00 Χετάφε – Οβιέδο

13/09 17:15 Λεβάντε – Μπέτις

14/09 15:00 Θέλτα – Χιρόνα

14/09 19:00 Αθλέτικ Μπιλμπάο – Αλαβές

14/09 19:00 Ατλέτικο Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ

14/09 19:00 Μπαρτσελόνα – Βαλένθια

14/09 19:00 Ρεάλ Σοσιεδάδ – Ρεάλ Μαδρίτης

14/09 19:30 Οσασούνα – Ράγιο Βαγεκάνο

15/09 22:00 Εσπανιόλ – Μαγιόρκα