Β. Κικίλιας για Ν. Σαντορινιό: «Τιμή σε έναν ευγενικό και γλυκό άνθρωπο»

Στη Σύμη ταξίδεψε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προκειμένου να παραστεί στην τελετή ονοματοδοσίας του λιμένα που πλέον θα ονομάζεται Νεκτάριος Σαντορινιός.

Ο Δήμος Σύμης και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου τιμούν με αυτόν τον τρόπο τη μνήμη του πολιτικού Νεκτάριου Σαντορινιού.

Ο Βασίλης Κικίλιας για Σαντορινιό

«Η Σύμη τίμησε χθες έναν γλυκό και ευγενικό άνθρωπο, που συνδέθηκε με τον τόπο και τη νησιωτικότητα. Ο Νεκτάριος Σαντορινιός τίμησε το νησί του και υπηρέτησε με αφοσίωση την πολιτική. Λυπάμαι που έφυγε τόσο νωρίς» τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, από τη Σύμη, στην τελετή ονοματοδοσίας του λιμένα, που από εδώ και στο εξής θα φέρει το όνομα «Επιβατικός – Εμπορικός Λιμένας Σύμης Νεκτάριος Σαντορινιός».

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι «η ονοματοδοσία του λιμανιού στο όνομά του είναι μια πράξη σεβασμού και αναγνώρισης της προσφοράς του, πέρα και πάνω από κομματικές διαφορές». Και πρόσθεσε: «Σεβόμαστε όσους δούλεψαν με πίστη και αφοσίωση για τα νησιά μας, για τους ανθρώπους τους και για τη ναυτική μας παράδοση. Αυτή είναι η δύναμη της Δημοκρατίας μας: να αναγνωρίζουμε το έργο και να τιμούμε εκείνους που πάλεψαν για τον κοινό σκοπό, ακόμη κι αν βρεθήκαμε σε διαφορετικούς πολιτικούς χώρους».

Ακολουθούν σχετικές εικόνες από την επίσκεψη του υπουργού στη Σύμη: