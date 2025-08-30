Φάμελλος: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα αξιοποιήσει την παρακαταθήκη του Σαντορινιού – Να θεσμοθετηθεί το Συμπόσιο πριν από τη ΔΕΘ

Στο Συμπόσιο για τη Νησιωτικότητα «Νεκτάριος Σαντορινιός», με θέμα «Βιώσιμες πολιτικές για το μέλλον των νησιών», που πραγματοποιείται στην Σύμη, μίλησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, τονίζοντας την ανάγκη να μετατραπεί η πρωτοβουλία σε θεσμό που θα προηγείται της ΔΕΘ, ώστε να εντάσσεται συστηματικά στον εθνικό και ευρωπαϊκό διάλογο για την ανάπτυξη των νησιών.

Με κεντρικό άξονα την πολιτική παρακαταθήκη του Νεκτάριου Σαντορινιού, ο κ. Φάμελλος υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύεται να συνεχίσει το έργο του, με συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση της ζωής των νησιωτών, την ενίσχυση της αυτοδιοίκησης και την προώθηση ολοκληρωμένων πολιτικών για μεταφορές, υγεία, ενέργεια, στέγη και περιβάλλον.

«Όλη η Ελλάδα συζητάει την αναπτυξιακή της πολιτική στην Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Να συμφωνήσουμε λοιπόν η νησιωτική Ελλάδα να έχει ένα συμπόσιο για τη νησιωτικότητα και τη νησιωτική πολιτική πριν από την Έκθεση της Θεσσαλονίκης και να μπαίνει αυτό στο θεσμικό πλαίσιο της χώρας, στον πολιτικό διάλογο, ώστε αυτό που ήθελε ο Νεκτάριος, να υπάρχει νησιωτική πολιτική που να αλλάζει τη ζωή των πολιτών, να το κάνουμε πράξη», επισήμανε.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε πως το να περάσουμε από τα λόγια στην πράξη «είναι τιμή στον αείμνηστο σύντροφο, συνάδελφο, φίλο, Νεκτάριο Σαντορινιό, αλλά ταυτόχρονα είναι και συναίσθηση της πολιτικής βαρύτητας του θέματος. Διότι συζητάμε για έναν άνθρωπο που έκανε πράγματα. Και αυτά που έκανε, οι δράσεις, είναι η νησιωτική πολιτική».

«Εμείς λοιπόν, ως ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, δεσμευόμαστε και θα συνεισφέρουμε από όποια πλευρά μπορούμε», σημείωσε, «για να μπορεί να έχουμε ολοκληρωμένες πολιτικές πράξεις. Αυτό σημαίνει αλλάζω τον κόσμο, αλλάζω τη ζωή, βελτιώνω τη λειτουργία του».

Ο Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε ότι ο Νεκτάριος Σαντορινιός, «ως υφυπουργός και ως αναπληρωτής υπουργός, ήταν ο εκφραστής αυτής της πολιτικής επιλογής του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είχε τις ρίζες αυτή η επιλογή στις ανησυχίες, στις αγωνίες αλλά και στις διεκδικήσεις όχι μόνο του Νεκτάριου. Όλων των πολιτών αγωνιστών του ΣΥΡΙΖΑ και του προοδευτικού κόσμου στα νησιά. Και μακάρι όλοι οι υπόλοιποι δημοκράτες πολίτες να έχουμε κοινό διάδρομο, κοινή διαδρομή στη νησιωτική πολιτική. Αλλά ήταν αποτέλεσμα πολιτικής επιλογής, η λειτουργία του 2015-’19 και οι αλλαγές που έγιναν».

Όπως είπε, μάλιστα, χαρακτηριστικά, «επειδή σήμερα είναι άνθρωποι και σύντροφοί μας που δουλέψαμε μαζί εκείνη την περίοδο, εγώ οφείλω, αναδεικνύοντας την προσωπικότητα και το έργο του Νεκτάριου και παίρνοντας εξουσιοδότηση από την κοινή μας πορεία, να μοιραστώ αυτή την επιλογή με όλη την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα και τους συντρόφους μας βουλευτές, που υποστήριξαν σε όλα τα νησιά τη νησιωτική πολιτική».

Για το Μεταφορικό Ισοδύναμο

«Ο Νεκτάριος, με πρωτοβουλία του σχεδίασε, ψήφισε και εφάρμοσε το Μεταφορικό Ισοδύναμο. Ένα μέτρο που έδωσε ανάσα σε νησιωτικές οικογένειες και επιχειρήσεις. Ένα μέτρο που», όπως σημείωσε,« με την παρούσα κυβέρνηση, δυστυχώς, παρουσίασε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις».

Επισήμανε ότι η Πολιτεία πρέπει να έχει θεσμικό πλαίσιο, για να είναι γρήγορη και διαρκώς επιταχυνόμενη η απόδοση. Και ανέφερε ως παράδειγμα «το πιλοτικό μέτρο που ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ – και θέλω τώρα να επεκτείνω τις προτάσεις – όσον αφορά την επιδότηση καυσίμων στην αντλία, θέλει θεσμική ολοκλήρωση, αλλά πρέπει να επεκταθεί και σε όλα τα νησιά. Αυτή είναι μία πρόταση μεταρρύθμισης που καταθέτουμε εμείς σήμερα και πρέπει να την αναλάβει η κυβέρνηση».

Ο τομέας της Υγείας και οι αφαλατώσεις στα νησιά

Στον τομέα της Υγείας, ανέφερε ο κ. Φάμελλος, «ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε την πρωτοβουλία και έδωσε κίνητρα στους γιατρούς και θεσμικά το ολοκλήρωσε. Άνοιξε το νοσοκομείο της Σαντορίνης, το οποίο δυστυχώς ήταν κλειστό. Στηρίξαμε νοσοκομεία, κέντρα Υγείας, εγκαταστήσαμε νέα βάση αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ στη Σύρο, αγοράστηκαν τρία πλωτά ασθενοφόρα. Και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι ο Νεκτάριος ήταν πάνω από το ζήτημα αυτό, των πλωτών ασθενοφόρων, και κάναμε και πάρα πολλές έρευνες».

«Όμως είχε και ακόμα μία πρωτοβουλία, γιατί δεν είναι μόνο το Μεταφορικό Ισοδύναμο: Το νερό, τα έργα αφαλατώσεων», υπογράμμισε, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Για ποιον λόγο προχώρησαν σε 18 νησιά οι αφαλατώσεις του Αιγαίου εκείνη την περίοδο; Γιατί έπρεπε να απεξαρτηθούν τα νησιά από τα μονοπώλια των υδροφόρων και έπρεπε να μειωθεί το κόστος για το Δημόσιο. Κι ήταν αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Άρα, λοιπόν, και αυτονομία και βελτίωση της οικονομίας».

«Να εφαρμοστεί πλέον θεσμικά το καθεστώς του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε κάποια βασικά προτάγματα στην νησιωτική πολιτική, σημειώνοντας αρχικά ότι πρέπει «να κάνουμε το Συμπόσιο μια μόνιμη παρακαταθήκη».

«Η νησιωτική πολιτική ξεθωριάζει όταν η Πολιτεία δεν προχωρά μεταρρυθμίσεις και απλά συντηρεί όχι τόσο αποτελεσματικά, προηγούμενες. Αυτό γινόταν, αυτό σημαίνει καθυστερήσεις, δεν προχωράνε καινούργιες. Και ταυτόχρονα, όταν έχεις τα μεγάλα προβλήματα της ακρίβειας, τα μεγάλα προβλήματα της Υγείας, της Παιδείας, δηλαδή της μείωσης των δημόσιων πολιτικών στη χώρα, στα νησιά το πρόβλημα είναι διπλάσιο. Η ακρίβεια γράφει διπλάσια. Η έλλειψη γιατρών και δασκάλων γράφει διπλάσια. Άρα, εμείς χρειαζόμαστε περισσότερες πολιτικές για τη νησιωτική πολιτική», επισήμανε.

Και πρότεινε, προαναγγέλλοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα τα καταθέσει αυτά και στη Βουλή, «να εφαρμοστεί πλέον θεσμικά το καθεστώς του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά. Θα είναι επίσημη πρόταση στην οικονομική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, διότι πράγματι λόγω χρεοκοπίας και μνημονίων ανεστάλη το μέτρο αυτό, αλλά δεν υπάρχει πλέον λόγος η χώρα μας να μην αποδίδει το μέτρο αυτό στους νησιώτες, τον μειωμένο ΦΠΑ. Ήταν άδικο, το επέβαλαν οι θεσμοί, πράγματι έγινε αυτό, αλλά πρέπει να ανασταλεί», υπογράμμισε μεταξύ άλλων.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα αξιοποιήσει την παρακαταθήκη του Σαντορινιού»

Κλείνοντας τον χαιρετισμό του, ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε πως αυτό το οποίο για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ σημαντικό και εκπροσωπεί «και ο Νεκτάριος», όπως είπε, «το άφησε ως αναλλοίωτο σημάδι στη ζωή των νησιών, είναι ότι μια ισχυρή Πολιτεία μπορεί να εξασφαλίσει και ισχυρή νησιωτική πολιτική και ποιότητα ζωής στα νησιά μας».

«Αυτή είναι η διαφορετικότητα αλλά και η πολύτιμη παρακαταθήκη που μας έχει αφήσει και στην πολιτική αλλά και στη ζωή μας το έργο του συντρόφου μας, του αείμνηστου Νεκτάριου Σαντορινιού. Και ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία δεσμεύεται ότι αυτή την παρακαταθήκη κι αυτή την κληρονομιά θα την αξιοποιήσει και θα προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα, ώστε να είναι πραγματικά ολοένα και καλύτερη η ζωή των νησιωτών μας», σημείωσε καταληκτικά.