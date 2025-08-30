newspaper
29.08.2025 | 20:58
Τροχαίο στη λεωφόρο Ποσειδώνος - Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Γλυφάδα
Σημαντική είδηση:
30.08.2025 | 21:02
Λάρισα: Νεκρός στο σπίτι του βρέθηκε 57χρονος
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Φάμελλος: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα αξιοποιήσει την παρακαταθήκη του Σαντορινιού – Να θεσμοθετηθεί το Συμπόσιο πριν από τη ΔΕΘ
Φάμελλος: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα αξιοποιήσει την παρακαταθήκη του Σαντορινιού – Να θεσμοθετηθεί το Συμπόσιο πριν από τη ΔΕΘ

«Μια ισχυρή Πολιτεία μπορεί να εξασφαλίσει και ισχυρή νησιωτική πολιτική και ποιότητα ζωής - και ο Νεκτάριος Σαντορινιός το άφησε ως αναλλοίωτο σημάδι στη ζωή των νησιών», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος

Στο Συμπόσιο για τη Νησιωτικότητα «Νεκτάριος Σαντορινιός», με θέμα «Βιώσιμες πολιτικές για το μέλλον των νησιών», που πραγματοποιείται στην Σύμη, μίλησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, τονίζοντας την ανάγκη να μετατραπεί η πρωτοβουλία σε θεσμό που θα προηγείται της ΔΕΘ, ώστε να εντάσσεται συστηματικά στον εθνικό και ευρωπαϊκό διάλογο για την ανάπτυξη των νησιών.

Με κεντρικό άξονα την πολιτική παρακαταθήκη του Νεκτάριου Σαντορινιού, ο κ. Φάμελλος υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύεται να συνεχίσει το έργο του, με συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση της ζωής των νησιωτών, την ενίσχυση της αυτοδιοίκησης και την προώθηση ολοκληρωμένων πολιτικών για μεταφορές, υγεία, ενέργεια, στέγη και περιβάλλον.

«Όλη η Ελλάδα συζητάει την αναπτυξιακή της πολιτική στην Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Να συμφωνήσουμε λοιπόν η νησιωτική Ελλάδα να έχει ένα συμπόσιο για τη νησιωτικότητα και τη νησιωτική πολιτική πριν από την Έκθεση της Θεσσαλονίκης και να μπαίνει αυτό στο θεσμικό πλαίσιο της χώρας, στον πολιτικό διάλογο, ώστε αυτό που ήθελε ο Νεκτάριος, να υπάρχει νησιωτική πολιτική που να αλλάζει τη ζωή των πολιτών, να το κάνουμε πράξη», επισήμανε.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε πως το να περάσουμε από τα λόγια στην πράξη «είναι τιμή στον αείμνηστο σύντροφο, συνάδελφο, φίλο, Νεκτάριο Σαντορινιό, αλλά ταυτόχρονα είναι και συναίσθηση της πολιτικής βαρύτητας του θέματος. Διότι συζητάμε για έναν άνθρωπο που έκανε πράγματα. Και αυτά που έκανε, οι δράσεις, είναι η νησιωτική πολιτική».

«Εμείς λοιπόν, ως ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, δεσμευόμαστε και θα συνεισφέρουμε από όποια πλευρά μπορούμε», σημείωσε, «για να μπορεί να έχουμε ολοκληρωμένες πολιτικές πράξεις. Αυτό σημαίνει αλλάζω τον κόσμο, αλλάζω τη ζωή, βελτιώνω τη λειτουργία του».

Ο Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε ότι ο Νεκτάριος Σαντορινιός, «ως υφυπουργός και ως αναπληρωτής υπουργός, ήταν ο εκφραστής αυτής της πολιτικής επιλογής του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είχε τις ρίζες αυτή η επιλογή στις ανησυχίες, στις αγωνίες αλλά και στις διεκδικήσεις όχι μόνο του Νεκτάριου. Όλων των πολιτών αγωνιστών του ΣΥΡΙΖΑ και του προοδευτικού κόσμου στα νησιά. Και μακάρι όλοι οι υπόλοιποι δημοκράτες πολίτες να έχουμε κοινό διάδρομο, κοινή διαδρομή στη νησιωτική πολιτική. Αλλά ήταν αποτέλεσμα πολιτικής επιλογής, η λειτουργία του 2015-’19 και οι αλλαγές που έγιναν».

Όπως είπε, μάλιστα, χαρακτηριστικά, «επειδή σήμερα είναι άνθρωποι και σύντροφοί μας που δουλέψαμε μαζί εκείνη την περίοδο, εγώ οφείλω, αναδεικνύοντας την προσωπικότητα και το έργο του Νεκτάριου και παίρνοντας εξουσιοδότηση από την κοινή μας πορεία, να μοιραστώ αυτή την επιλογή με όλη την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα και τους συντρόφους μας βουλευτές, που υποστήριξαν σε όλα τα νησιά τη νησιωτική πολιτική».

Για το Μεταφορικό Ισοδύναμο

«Ο Νεκτάριος, με πρωτοβουλία του σχεδίασε, ψήφισε και εφάρμοσε το Μεταφορικό Ισοδύναμο. Ένα μέτρο που έδωσε ανάσα σε νησιωτικές οικογένειες και επιχειρήσεις. Ένα μέτρο που», όπως σημείωσε,« με την παρούσα κυβέρνηση, δυστυχώς, παρουσίασε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις».

Επισήμανε ότι η Πολιτεία πρέπει να έχει θεσμικό πλαίσιο, για να είναι γρήγορη και διαρκώς επιταχυνόμενη η απόδοση. Και ανέφερε ως παράδειγμα «το πιλοτικό μέτρο που ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ – και θέλω τώρα να επεκτείνω τις προτάσεις – όσον αφορά την επιδότηση καυσίμων στην αντλία, θέλει θεσμική ολοκλήρωση, αλλά πρέπει να επεκταθεί και σε όλα τα νησιά. Αυτή είναι μία πρόταση μεταρρύθμισης που καταθέτουμε εμείς σήμερα και πρέπει να την αναλάβει η κυβέρνηση».

Ο τομέας της Υγείας και οι αφαλατώσεις στα νησιά

Στον τομέα της Υγείας, ανέφερε ο κ. Φάμελλος, «ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε την πρωτοβουλία και έδωσε κίνητρα στους γιατρούς και θεσμικά το ολοκλήρωσε. Άνοιξε το νοσοκομείο της Σαντορίνης, το οποίο δυστυχώς ήταν κλειστό. Στηρίξαμε νοσοκομεία, κέντρα Υγείας, εγκαταστήσαμε νέα βάση αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ στη Σύρο, αγοράστηκαν τρία πλωτά ασθενοφόρα. Και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι ο Νεκτάριος ήταν πάνω από το ζήτημα αυτό, των πλωτών ασθενοφόρων, και κάναμε και πάρα πολλές έρευνες».

«Όμως είχε και ακόμα μία πρωτοβουλία, γιατί δεν είναι μόνο το Μεταφορικό Ισοδύναμο: Το νερό, τα έργα αφαλατώσεων», υπογράμμισε, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Για ποιον λόγο προχώρησαν σε 18 νησιά οι αφαλατώσεις του Αιγαίου εκείνη την περίοδο; Γιατί έπρεπε να απεξαρτηθούν τα νησιά από τα μονοπώλια των υδροφόρων και έπρεπε να μειωθεί το κόστος για το Δημόσιο. Κι ήταν αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Άρα, λοιπόν, και αυτονομία και βελτίωση της οικονομίας».

«Να εφαρμοστεί πλέον θεσμικά το καθεστώς του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε κάποια βασικά προτάγματα στην νησιωτική πολιτική, σημειώνοντας αρχικά ότι πρέπει «να κάνουμε το Συμπόσιο μια μόνιμη παρακαταθήκη».

«Η νησιωτική πολιτική ξεθωριάζει όταν η Πολιτεία δεν προχωρά μεταρρυθμίσεις και απλά συντηρεί όχι τόσο αποτελεσματικά, προηγούμενες. Αυτό γινόταν, αυτό σημαίνει καθυστερήσεις, δεν προχωράνε καινούργιες. Και ταυτόχρονα, όταν έχεις τα μεγάλα προβλήματα της ακρίβειας, τα μεγάλα προβλήματα της Υγείας, της Παιδείας, δηλαδή της μείωσης των δημόσιων πολιτικών στη χώρα, στα νησιά το πρόβλημα είναι διπλάσιο. Η ακρίβεια γράφει διπλάσια. Η έλλειψη γιατρών και δασκάλων γράφει διπλάσια. Άρα, εμείς χρειαζόμαστε περισσότερες πολιτικές για τη νησιωτική πολιτική», επισήμανε.

Και πρότεινε, προαναγγέλλοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα τα καταθέσει αυτά και στη Βουλή, «να εφαρμοστεί πλέον θεσμικά το καθεστώς του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά. Θα είναι επίσημη πρόταση στην οικονομική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, διότι πράγματι λόγω χρεοκοπίας και μνημονίων ανεστάλη το μέτρο αυτό, αλλά δεν υπάρχει πλέον λόγος η χώρα μας να μην αποδίδει το μέτρο αυτό στους νησιώτες, τον μειωμένο ΦΠΑ. Ήταν άδικο, το επέβαλαν οι θεσμοί, πράγματι έγινε αυτό, αλλά πρέπει να ανασταλεί», υπογράμμισε μεταξύ άλλων.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα αξιοποιήσει την παρακαταθήκη του Σαντορινιού»

Κλείνοντας τον χαιρετισμό του, ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε πως αυτό το οποίο για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ σημαντικό και εκπροσωπεί «και ο Νεκτάριος», όπως είπε, «το άφησε ως αναλλοίωτο σημάδι στη ζωή των νησιών, είναι ότι μια ισχυρή Πολιτεία μπορεί να εξασφαλίσει και ισχυρή νησιωτική πολιτική και ποιότητα ζωής στα νησιά μας».

«Αυτή είναι η διαφορετικότητα αλλά και η πολύτιμη παρακαταθήκη που μας έχει αφήσει και στην πολιτική αλλά και στη ζωή μας το έργο του συντρόφου μας, του αείμνηστου Νεκτάριου Σαντορινιού. Και ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία δεσμεύεται ότι αυτή την παρακαταθήκη κι αυτή την κληρονομιά θα την αξιοποιήσει και θα προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα, ώστε να είναι πραγματικά ολοένα και καλύτερη η ζωή των νησιωτών μας», σημείωσε καταληκτικά.

Τουρισμός
Τουρισμός: Επιτυχημένοι city brake προορισμοί Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Τουρισμός: Επιτυχημένοι city brake προορισμοί Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Ζαχαριάδης για ιδιωτικά ΑΕΙ: Η αριστεία του Μητσοτάκη και των υπουργών του είναι η αριστεία των διδάκτρων
Πολιτική Γραμματεία 30.08.25

Ζαχαριάδης για ιδιωτικά ΑΕΙ: Η αριστεία του Μητσοτάκη και των υπουργών του είναι η αριστεία των διδάκτρων

«Το 2025, αφού κουρέλιασαν το Σύνταγμα, μετατρέπουν κολλέγια β' εθνικής σε πανεπιστήμια και ιδρύουν όχι μία αλλά τρεις νομικές σχολές», τονίζει ο Κώστας Ζαχαριάδης, υπενθυμίζοντας την κατάργηση της Νομικής Πατρών από τη ΝΔ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Μια κυβέρνηση που συνεχώς δηλώνει ότι αποτυγχάνει, δεν είναι ικανή – Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή
Ώρα ΔΕΘ 30.08.25

Τσουκαλάς: Μια κυβέρνηση που συνεχώς δηλώνει ότι αποτυγχάνει, δεν είναι ικανή – Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή

«Αυτή την εβδομάδα με μια σειρά συνεντεύξεων Τύπου θα αναδείξουμε τη 'Μαύρη Βίβλο' των πεπραγμένων της Νέας Δημοκρατίας. Για τι δεσμεύτηκε στην οικονομία και τι έγινε τελικά», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για μπλόκο ΗΠΑ σε Παλαιστίνιους: Η Ελλάδα να λάβει διακριτή θέση υπέρ της ανεμπόδιστης συμμετοχής όλων
Δήλωση Μάντζου 30.08.25

ΠΑΣΟΚ για μπλόκο ΗΠΑ σε Παλαιστίνιους: Η Ελλάδα να λάβει διακριτή θέση υπέρ της ανεμπόδιστης συμμετοχής όλων

Η απόφαση των ΗΠΑ είναι «εντελώς αντίθετη τόσο στο διεθνές αίτημα για ειρήνη στη Γάζα», επισημαίνει ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Αντιπολιτευτικά πυρά για το πρώην στέλεχος της κυβέρνησης που ανέλαβε πρύτανης σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο
Για τον Ζώρα 30.08.25

Αντιπολιτευτικά πυρά για το πρώην στέλεχος της κυβέρνησης που ανέλαβε πρύτανης σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο

«Μετά από την πανεπιστημιοποίηση κολλεγίων έρχεται η πρυτανοποίηση συντακτών του νόμου», λέει το ΠΑΣΟΚ - Για «στοιχεία χοντροκομμένης διαπλοκής» κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Τσίπρας για Σαντορινιό: Περήφανος που δώσαμε πλάι-πλάι τη μάχη για την απαλλαγή από τη μνημονιακή επιτροπεία
Συμπόσιο Νησιωτικότητας 30.08.25

Τσίπρας για Σαντορινιό: Περήφανος που δώσαμε πλάι-πλάι τη μάχη για την απαλλαγή από τη μνημονιακή επιτροπεία

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στηλίτευσε τη σημερινή στάση της κυβέρνησης Μητσοτάκη για το μεταφορικό ισοδύναμο, εμβληματική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που έφερε την υπογραφή του Νεκτάριου Σαντορινιού

Σύνταξη
Θεοδωρικάκος: Έρχεται νέο πακέτο ανακτήσεων χρημάτων από επενδύσεις που δεν έγιναν
Έλεγχοι 30.08.25

Έρχεται νέο πακέτο ανακτήσεων χρημάτων από επενδύσεις που δεν έγιναν, λέει ο Θεοδωρικάκος

«Οι έλεγχοι ξεκινούν από τον αναπτυξιακό νόμο 2004 και φτάνουν μέχρι τον αναπτυξιακό νόμο 2016», υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Τάκης Θεοδωρικάκος

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ούτε πάρκο ούτε έκθεση στη ΔΕΘ – Ο Μητσοτάκης τιμωρεί τη Θεσσαλονίκη
«Υποβάθμιση» 30.08.25

Νέα Αριστερά: Ούτε πάρκο ούτε έκθεση στη ΔΕΘ – Ο Μητσοτάκης τιμωρεί τη Θεσσαλονίκη

«Ο κ. Μητσοτάκης, αφού είδε ότι τα αρχικά σχέδια να πνίξει με μπετόν το κέντρο της πόλης δεν είχαν υποστήριξη, αποφάσισε να τιμωρήσει τη Θεσσαλονίκη. Όσα ανακοίνωσε ουσιαστικά υποβαθμίζουν την πόλη», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Να αγωνιστούμε για μια νέα Ηθική Επανάσταση, απέναντι στην παρακμή της ΝΔ
ΠΑΣΟΚ 30.08.25

Ανδρουλάκης: Να αγωνιστούμε για μια νέα Ηθική Επανάσταση, απέναντι στην παρακμή της ΝΔ

«Η διαφθορά, οι υποκλοπές, τα σκάνδαλα, η εργαλειοποίηση των θεσμών έχουν τραυματίσει βαθιά τη Δημοκρατία», επισημαίνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Ξέσπασε κόντρα κυβέρνησης – δημάρχου Αθηναίων για την επαναφορά της λεωφόρου Βασ. Όλγας στην κυκλοφορία
Πολιτική 29.08.25

Ξέσπασε κόντρα κυβέρνησης – δημάρχου Αθηναίων για την επαναφορά της λεωφόρου Βασ. Όλγας στην κυκλοφορία

Τα υπουργεία που βάζουν στοπ στα σχέδια του δημάρχου Χάρη Δούκα. Η απάντηση από πλευράς Δήμου που δείχνει Μπακογιάννη και τον «Μεγάλο Περίπατο». Τι προβλέπει η μελέτη για το κυκλοφοριακό και ποια ήταν η απόφαση του ΣτΕ για το θέμα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Μια υπόσχεση έφερε τον Αλέξη Τσίπρα και τον μικρό γιο του Νεκτάριου Σαντορινιού στο γήπεδο της ΑΕΚ
Πολιτική Γραμματεία 29.08.25

Μια υπόσχεση έφερε τον Αλέξη Τσίπρα και τον μικρό γιο του Νεκτάριου Σαντορινιού στο γήπεδο της ΑΕΚ

Το βράδυ της Πέμπτης ο πρώην πρωθυπουργός βρέθηκε μαζί με τον Κωνσταντίνο Σαντορινιό στην «Αγία Σοφία» και είδαν τον αγώνα ΑΕΚ - Άντερλεχτ όπου η Ένωση προκρίθηκε στους ομίλους του Conference League.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Το «ευχαριστώ» της οικογένειας Σαμαρά για τη συμπαράσταση στον αδόκητο χαμό της Λένας
Βαρύτατο πένθος 29.08.25

Το «ευχαριστώ» της οικογένειας Σαμαρά για τη συμπαράσταση στον αδόκητο χαμό της Λένας

Η Λένα Σαμαρά έφυγε αιφνίδια από τη ζωή την Πέμπτη 7 Αυγούστου, αφήνοντας την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», έπειτα από ανακοπή που υπέστη - Το μήνυμα της οικογένειας

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης εξαγγέλλει «το τέλος της ακρίβειας» εδώ και χρόνια – «Δημιουργική λογιστική» από την κυβέρνηση
ΠΑΣΟΚ 29.08.25

Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης εξαγγέλλει «το τέλος της ακρίβειας» εδώ και χρόνια – «Δημιουργική λογιστική» από την κυβέρνηση

«Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος όμως πρέπει να χρησιμοποιείται με τρόπο ενάρετο, παραγωγικό, αναπτυξιακό», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Φαραντούρης: Να γίνει τιμαριθμική αναπροσαρμογή της φορολογικής κλίμακας – Πληρώνουμε περισσότερους φόρους
ΣΥΡΙΖΑ 29.08.25

Φαραντούρης: Να γίνει τιμαριθμική αναπροσαρμογή της φορολογικής κλίμακας – Πληρώνουμε περισσότερους φόρους

«Αν οι φορολογικές κλίμακες δεν προσαρμόζονται στον πληθωρισμό, τότε οι αυξήσεις μισθών που απλώς καλύπτουν την ακρίβεια», υπογράμμισε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
Το πρόγραμμα Φάμελλου στη ΔΕΘ – Περιοδείες στη Βόρεια Ελλάδα, συμμετοχή ΣΥΡΙΖΑ στο συλλαλητήριο
Πλήρες πρόγραμμα 29.08.25

Το πρόγραμμα Φάμελλου στη ΔΕΘ – Περιοδείες στη Βόρεια Ελλάδα, συμμετοχή ΣΥΡΙΖΑ στο συλλαλητήριο

Η κεντρική ομιλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτη Φάμελλου στη ΔΕΘ θα διεξαχθεί στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο το απόγευμα της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου

Σύνταξη
Κασσελάκης: Ο Μητσοτάκης πιέστηκε και έκανε πίσω στο σχέδιο «ανάπλασης» της ΔΕΘ, που απέκλειε τους πολλούς
Θεσσαλονίκη 29.08.25

Κασσελάκης: Ο Μητσοτάκης πιέστηκε και έκανε πίσω στο σχέδιο «ανάπλασης» της ΔΕΘ, που απέκλειε τους πολλούς

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης τόνισε πως «οι άνθρωποι που ζουν σε αυτήν πρέπει να αποφασίσουν οι ίδιοι για τη ζωή τους»

Σύνταξη
Πυρά ΠΑΣΟΚ σε Π. Μαρινάκη: Οι πολίτες ξέρουν τι παραδίδει η αποτυχημένη κυβέρνηση της ΝΔ
«Μεγάλος προπαγανδιστής» 29.08.25

Πυρά ΠΑΣΟΚ σε Π. Μαρινάκη: Οι πολίτες ξέρουν τι παραδίδει η αποτυχημένη κυβέρνηση της ΝΔ

«Αν ενοχλείται η κυβέρνηση από τα πραγματικά στοιχεία γιατί δεν εξυπηρετούν το αφήγημά της να παραπλανά τους πολίτες για τις επιδόσεις της, δικό της θέμα», τονίζει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Νορβηγία: Κατολίσθηση κατέστρεψε τμήμα αυτοκινητοδρόμου και σιδηροδρομικής γραμμής – Αναφορές για ένα νεκρό
Κόσμος 30.08.25

Νορβηγία: Κατολίσθηση κατέστρεψε τμήμα αυτοκινητοδρόμου και σιδηροδρομικής γραμμής – Αναφορές για ένα νεκρό

Η μεγάλη κατολίσθηση έχει κόψει δρόμο στα δύο στη Νορβηγία - Μια προηγούμενη προσπάθεια διάσωσης μετατρέπεται σε επιχείρηση αναζήτησης ενός άνδρα, που τώρα πιστεύεται ότι έχει πεθάνει

Σύνταξη
Sean «Diddy» Combs: Δικαστική «νίκη» για τον ατιμασμένο ράπερ – Απορρίφθηκε αγωγή για σεξουαλική κακοποίηση
Fizz 30.08.25

Sean «Diddy» Combs: Δικαστική «νίκη» για τον ατιμασμένο ράπερ – Απορρίφθηκε αγωγή για σεξουαλική κακοποίηση

Δικαστήριο του Λος Άντζελες απέρριψε αγωγή σε βάρος του Sean «Diddy» Combs για σεξουαλική κακοποίηση του 2015, κρίνοντας την εκπρόθεσμη. Παραμένει σε εκκρεμότητα η ομοσπονδιακή ποινή του

Σύνταξη
Δείτε το φανταστικό γκολ και την μυθική ασίστ του Τσικίνιο, για τη νίκη (0-2) του Ολυμπιακού στον Βόλο (vids)
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Δείτε το φανταστικό γκολ και την μυθική ασίστ του Τσικίνιο, για τη νίκη (0-2) του Ολυμπιακού στον Βόλο (vids)

Στο 77′ ο Στρεφέτσα δημιούργησε από δεξιά και ο Τσικίνιο με μυθικό τακουνάκι άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό στον Βόλο – «Σεφτέ» στις ασίστ για τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα – Λίγο αργότερα (85′) ο Πορτογάλος έβγαλε μυθική ασίστ για το 2-0 του Ρέτσου

Σύνταξη
Βόλος – Ολυμπιακός 0-2: Η… μπαγκέτα του Τσικίνιο έφερε το 2Χ2 (vids)
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Βόλος – Ολυμπιακός 0-2: Η… μπαγκέτα του Τσικίνιο έφερε το 2Χ2 (vids)

«Μαγεία» από τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό, που με δύο τακουνάκια οδήγησε τον Ολυμπιακό στη νίκη επί του Βόλου με 2-0 – Απίθανο γκολ με τακουνάκι στο 77’, ασίστ με τον ίδιο τρόπο στον Ρέτσο στο 86’.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
LIVE: Άρης – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 30.08.25

LIVE: Άρης – Παναιτωλικός

LIVE: Άρης – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Παναιτωλικός, για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.

Σύνταξη
Τα 5+1 «θέλω» των επιχειρηματιών από τη ΔΕΘ
Οικονομικές Ειδήσεις 30.08.25

Τα 5+1 «θέλω» των επιχειρηματιών από τη ΔΕΘ

Κοινός τόπος των προτάσεων από τους φορείς εκπροσώπησης των επιχειρηματιών η υλοποίηση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης της οικονομίας

Μαρία Σιδέρη
Η Μαριάν Φέιθφουλ πήρε LSD με τον Μικ Τζάγκερ, μίλησε για χάος και αναρχία και η αστυνομία σάστισε
«Sister Morphine» 30.08.25

Η Μαριάν Φέιθφουλ πήρε LSD με τον Μικ Τζάγκερ, μίλησε για χάος και αναρχία και η αστυνομία σάστισε

Η Μαριάν Φέιθφουλ είναι η εκλιπούσα πρωταγωνίστρια του ντοκιμαντέρ «Broken English», μια ταινία που πήρε το όνομα της από το κλασικό άλμπουμ του 1979.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κάλας: Η ΕΕ δεν θα επιστρέψει τα δεσμευμένα περιουσιακά στη Ρωσία, εκτός αν καταβάλει αποζημιώσεις στην Ουκρανία
Κόσμος 30.08.25

Κάλας: Η ΕΕ δεν θα επιστρέψει τα δεσμευμένα περιουσιακά στη Ρωσία, εκτός αν καταβάλει αποζημιώσεις στην Ουκρανία

Η Κάγια Κάλας δήλωσε ότι η ΕΕ πρέπει να εμβαθύνει στο ζήτημα των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, ώστε να είναι προετοιμασμένη σε περίπτωση ενδεχόμενης εκεχειρίας ή ειρηνευτικής συμφωνίας

Σύνταξη
Γαλλία: Έξαλλοι με τον Μπαϊρού οι συνταξιούχοι – «Δε φταίνε οι παππούδες κι οι γιαγιάδες για το δημόσιο χρέος»
Γαλλία 30.08.25

Μην πυροβολείτε τους συνταξιούχους - Οργή με τις δηλώσεις Mπαϊρού ότι «φταίνε οι boomers» για το χρέος

Οργισμένοι με τον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού είναι οι Γάλλοι συνταξιούχοι, μετά τις απαράδεκτες δηλώσεις του ότι για το δημοσιονομικό έλλειμμα φταίει... «η άνεση των boomers».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αδημοσίευτη φωτογραφία του Αλέκου Σακελλάριου με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα από το 1966 ήρθε στο φως
Studio Κλεισθένης 30.08.25

Αδημοσίευτη φωτογραφία του Αλέκου Σακελλάριου με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα από το 1966 ήρθε στο φως

Τριάντα τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατό του, μια σπάνια εικόνα θυμίζει τη σφραγίδα που άφησε στο θέατρο και τον κινηματογράφο ο μεγάλος δημιουργός Αλέκος Σακελλάριος

Σύνταξη
Μύθοι και αλήθειες για τα αντηλιακά
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 30.08.25

Μύθοι και αλήθειες για τα αντηλιακά

Συγκεχυμένες είναι αρκετές πληροφορίες γύρω από το πώς πρέπει να χρησιμοποιούνται σωστά τα αντηλιακά

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ο Μπρούνο γλίτωσε τη Γιουνάιτεντ στις καθυστερήσεις (3-2) – «Σόκαρε» την Τότεναμ η Μπόρνμουθ (0-1)
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Ο Μπρούνο γλίτωσε τη Γιουνάιτεντ στις καθυστερήσεις (3-2) – «Σόκαρε» την Τότεναμ η Μπόρνμουθ (0-1)

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επικράτησε της Μπέρνλι με 3-2 και πέτυχε την πρώτη της νίκη για φέτος στην Premier League, ενώ η Τότεναμ ηττήθηκε με 1-0 από την Μπόρνμουθ. Νίκες για Σάντερλαντ και ¨Εβερτον.

Σύνταξη
LIVE: Πανσερραϊκός – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 30.08.25

LIVE: Πανσερραϊκός – ΟΦΗ

LIVE: Πανσερραϊκός – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανσερραϊκός – ΟΦΗ, για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 2.

Σύνταξη
