Μια υπόσχεση έφερε τον Αλέξη Τσίπρα και τον μικρό γιο του Νεκτάριου Σαντορινιού στο γήπεδο της ΑΕΚ
Το βράδυ της Πέμπτης ο πρώην πρωθυπουργός βρέθηκε μαζί με τον Κωνσταντίνο Σαντορινιό στην «Αγία Σοφία» και είδαν τον αγώνα ΑΕΚ - Άντερλεχτ όπου η Ένωση προκρίθηκε στους ομίλους του Conference League.
Όταν ο Νεκτάριος Σαντορινιός έφυγε από τη ζωή, ο Αλέξης Τσίπρας είχε επισκεφτεί την Ρόδο και είχε τάξει στον μικρό του γιο Κωνσταντίνο ότι θα τον πάει αυτός να δει το καινούργιο γήπεδο της αγαπημένης του ομάδας.
Ο πατέρας του ήταν κάτι παραπάνω από ένθερμος υποστηρικτής της ΑΕΚ. Ήταν μέλος της οικογένειας της ιστορικής ομάδας. Μάλιστα οι φίλαθλοι και η ηγεσία της ομάδας τον είχαν αποχαιρετήσει με συγκίνηση που δεν είχε προλάβει να επισκεφθεί το καινούργιο γήπεδο.
Χθες ο Αλέξης Τσίπρας υλοποίησε την υπόσχεσή του και έτσι βρέθηκε μαζί με τον Κωνσταντίνο στην «Αγία Σοφία» και είδαν τον αγώνα ΑΕΚ – Άντερλεχτ όπου η Ένωση προκρίθηκε.
Ο Νεκτάριος Σαντορινιός ήταν διαχρονικά ένας από τους στενούς συνεργάτες και συνοδοιπόρος του Αλέξη Τσίπρα και ως υπουργός Νησιωτικής Πολιτικής είχε πετύχει ένα εξαιρετικό δύσκολο έργο. Κάτι παραπάνω από σημαντική ήταν η σφραγίδα του στο μεταφορικό ισοδύναμο, ένα μέτρο που κάλυπτε την ανισότητα που υπήρχε ανάμεσα στην ηπειρωτική και την νησιωτική χώρα.
Για το σημαντικό του έργο και την συνολική συνεισφορά του γίνεται εκδήλωση στον τόπο καταγωγής του στην Σύμη αύριο όπου θα γίνει η ονοματοδοσία του λιμανιού της Σύμης ως «Λιμένας Σύμης Νεκτάριος Σαντορινιός» και θα διεξαχθεί Συμπόσιο για τη Νησιωτικότητα «Νεκτάριος Σαντορινιός: Βιώσιμες πολιτικές για το μέλλον των νησιών».
Ο πρώην πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας έχει στείλει βιντεοσκοπημένη δήλωση για τον Νεκτάριο Σαντορινιό που θα προβληθεί στο συμπόσιο.
